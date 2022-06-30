Польське Агентство розвідки перехопило російські розмови. Солдат: я думав, що в Україні нас зустрічатимуть квітами
Агентство розвідки перехопило розмови російських солдатів і держслужбовиці. Зміст переговорів далекий від пропагандистських меседжів Кремля. З них зрозміло, що солдати не хочуть воювати в Україні, і критикують рішення командування.
Речник міністра координатора спецслужб Станіслав Жарин заявив у середу, що агентство перехопило два дзвінки. Він підкреслив, що російська агресія проти України, яка триває з 24 лютого, вкотре виявила звірство російських солдатів: вбивства мирних жителів, стрілянину по житлових будинках, лікарнях і школах. Він підкреслив, що саме пропагандистська брехня, яка виправдовує необхідність проведення "спецоперації" в Україні, і про могутність російської армії, надала Путіну велику підтримку в російському суспільстві.
- За матеріалів, отриманими польською розвідкою, виходить, що реальність у лавах російської армії далека від пропагандистських повідомлень. Серед солдатів наростає розчарування та страх брати участь у подальших боях. Багато з них вживають заходів, щоб уникнути подальшої участі у військових діях проти України,- сказав Жарин Польському пресовому агентству.
Жарин: щораз більше солдатів намагаються уникнути армії
Теми, які обговорювалися в розмовах, перехоплених Агентством розвідки, стосуються, зокрема, спроб уникнути повернення на війну. Жарин зазначив, що звучать також звинувачення командирів у нерозумних рішеннях та критика російської армії загалом.
Інформація, перехоплена AW, свідчить, що моральний дух російської армії дуже низький.
- З розмов виходить, що солдати, яких відправляють на фронт, все більше усвідомлюють, що росіяни зазнають великих втрат в Україні, тому все більше солдатів намагаються уникнути служби, боячись відправки на війну, – підкреслив він.
На одному із записів російська чиновниця намагається з’ясувати в правоохоронних органах, які процедури застосовуються до бійців, які хочуть уникнути подальших боїв на фронті.
- Вона представляє людей, які не знають, які формальності вони повинні виконати і до кого звернтися, аби вже не повертатися у свої підрозділи, - пояснив речник.
Жарин заявив, що запис демонструє безлад і пошуки способу обійти рішення про необхідніть повернення на війну. Солдати все частіше використовують відпустку чи лікування як привід повернутися в Росію, а там шукають способу уникнути повернення на фронт.
Жарин: російська розвідка могла фальсифікувати реальний стан речей
В іншій розмові російські військові аналізують фактичні причини рішення про напад на Україну.
- Ставиться під сумнів ефективність дій російської розвідки, яка, як показує розмова, могла сфальсифікувати реальний стан речей, - сказав Жарин про зміст інформації, перехопленої Агентством розвідки.
- На думку солдатів, рішення про напад на Україну могло бути прийняте на основі неправдивої інформації та помилкових оцінок: «нас мали привітати квітами», «розвідка було у відпустці», - кажуть учасники. перехопленої розмови.
Речник підкреслив, що, на їхню (польської розвідки – Ред.) думку, російська влада розраховувала на швидку перемогу, а ефективні дії України здивували командирів. На перехоплених записах можна почути критичні висловлювання про несприятливий для російських загарбників розвиток ситуації в Україні, – зазначив Жарин.
Жарин: Путін намагається будь-якою ціною підтримувати міф про непереможну другу армію у світі
- Згідно з перехопленими міркуваннями російських військових, при прийнятті рішення про вторгнення в Україну через відсутність належної розвідувальної підтримки та передачу недостовірної інформації реально оцінити ситуацію не вдалося, - сказав він.
За словами Жарина, поганий настрій військових свідчить про зростання проблем у російській армії.
- Попри це, Путін продовжує злочинну війну в Україні, за всяку ціну намагаючись зберегти міф про непереможну, другу армію у світі, – підкреслив він.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY