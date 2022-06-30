TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Польське Агентство розвідки перехопило російські розмови. Солдат: я думав, що в Україні нас зустрічатимуть квітами

30 czerwca 2022, 16:54

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Przechwycona przez Agencję Wywiadu rozmowa rosyjskiej urzędniczki
Przechwycona przez Agencję Wywiadu rozmowa rosyjskiej urzędniczkiAgencja Wywiadu
wideo 2/2
Agencja WywiaduPrzechwycona przez Agencję Wywiadu rozmowa rosyjskiej urzędniczki

Агентство розвідки перехопило розмови російських солдатів і держслужбовиці. Зміст переговорів далекий від пропагандистських меседжів Кремля. З них зрозміло, що солдати не хочуть воювати в Україні, і критикують рішення командування.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Речник міністра координатора спецслужб Станіслав Жарин заявив у середу, що агентство перехопило два дзвінки. Він підкреслив, що російська агресія проти України, яка триває з 24 лютого, вкотре виявила звірство російських солдатів: вбивства мирних жителів, стрілянину по житлових будинках, лікарнях і школах. Він підкреслив, що саме пропагандистська брехня, яка виправдовує необхідність проведення "спецоперації" в Україні, і про могутність російської армії, надала Путіну велику підтримку в російському суспільстві.

- За матеріалів, отриманими польською розвідкою, виходить, що реальність у лавах російської армії далека від пропагандистських повідомлень. Серед солдатів наростає розчарування та страх брати участь у подальших боях. Багато з них вживають заходів, щоб уникнути подальшої участі у військових діях проти України,- сказав Жарин Польському пресовому агентству.

Жарин: щораз більше солдатів намагаються уникнути армії

Теми, які обговорювалися в розмовах, перехоплених Агентством розвідки, стосуються, зокрема, спроб уникнути повернення на війну. Жарин зазначив, що звучать також звинувачення командирів у нерозумних рішеннях та критика російської армії загалом.

Інформація, перехоплена AW, свідчить, що моральний дух російської армії дуже низький. 

- З розмов виходить, що солдати, яких відправляють на фронт, все більше усвідомлюють, що росіяни зазнають великих втрат в Україні, тому все більше солдатів намагаються уникнути служби, боячись відправки на війну, – підкреслив він.

На одному із записів російська чиновниця намагається з’ясувати в правоохоронних органах, які процедури застосовуються до бійців, які хочуть уникнути подальших боїв на фронті.

- Вона представляє людей, які не знають, які формальності вони повинні виконати і до кого звернтися, аби вже не повертатися у свої підрозділи, - пояснив речник.

Przechwycona rozmowa. Rosyjski żołnierz: myślałem, że na Ukrainie będą nas witać kwiatami
Przechwycona rozmowa. Rosyjski żołnierz: myślałem, że na Ukrainie będą nas witać kwiatamiAgencja Wywiadu

Жарин заявив, що запис демонструє безлад і пошуки способу обійти рішення про необхідніть повернення на війну. Солдати все частіше використовують відпустку чи лікування як привід повернутися в Росію, а там шукають способу уникнути повернення на фронт.

Жарин: російська розвідка могла фальсифікувати реальний стан речей

В іншій розмові російські військові аналізують фактичні причини рішення про напад на Україну. 

- Ставиться під сумнів ефективність дій російської розвідки, яка, як показує розмова, могла сфальсифікувати реальний стан речей, - сказав Жарин про зміст інформації, перехопленої Агентством розвідки.

- На думку солдатів, рішення про напад на Україну могло бути прийняте на основі неправдивої інформації та помилкових оцінок: «нас мали привітати квітами», «розвідка було у відпустці», - кажуть учасники. перехопленої розмови.

Przechwycona przez Agencję Wywiadu rozmowa rosyjskiej urzędniczki
Przechwycona przez Agencję Wywiadu rozmowa rosyjskiej urzędniczkiAgencja Wywiadu

Речник підкреслив, що, на їхню (польської розвідки – Ред.) думку, російська влада розраховувала на швидку перемогу, а ефективні дії України здивували командирів. На перехоплених записах можна почути критичні висловлювання про несприятливий для російських загарбників розвиток ситуації в Україні, – зазначив Жарин.

Жарин: Путін намагається будь-якою ціною підтримувати міф про непереможну другу армію у світі

- Згідно з перехопленими міркуваннями російських військових, при прийнятті рішення про вторгнення в Україну через відсутність належної розвідувальної підтримки та передачу недостовірної інформації реально оцінити ситуацію не вдалося, - сказав він.

За словами Жарина, поганий настрій військових свідчить про зростання проблем у російській армії. 

- Попри це, Путін продовжує злочинну війну в Україні, за всяку ціну намагаючись зберегти міф про непереможну, другу армію у світі, – підкреслив він.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed upałem i burzami z gradem. Miejscami podczas wyładowań, spadnie do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Przed tymi zagrożeniami obowiązują też alarmy drugiego i pierwszego stopnia. Gdzieniegdzie spadnie też ulewny deszcz.

Najwyższy stopień alertów przed burzami z gradem i upałem w części kraju. IMGW ostrzega

Pogoda

Najwyższy stopień alertów przed burzami z gradem i upałem w części kraju. IMGW ostrzega

30 czerwca 2022, 6:45
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 17:21

Pogoda

Aktualizacja:
Autor:
kw,
anw/dd
Źródło:
IMGW

Polska ustawa o Sądzie Najwyższym nie uchyliła kwestionowanych przepisów prawa o sądownictwie - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej, zaznaczając jednocześnie, że "nie jest to formalna ocena zgodności z kamieniami milowymi". Był to komentarz do wypowiedzi wiceszefowej KE Very Jourovej, która oceniła wcześniej, że nowelizacja ustawy o SN nie wypełnia warunków zawartych w Krajowym Planie Odbudowy. Do słów komisarz odnieśli się premier Matusz Morawiecki, rzecznik rządu i szef prezydenckiego gabinetu. Przedstawiciele senackiej większości wraz z marszałkiem Tomaszem Grodzkim zorganizowali w tej sprawie konferencję.

Rzecznik KE po słowach Very Jourovej: nowa ustawa znosząca Izbę Dyscyplinarną nie uchyliła kwestionowanych przepisów

Świat

Rzecznik KE po słowach Very Jourovej: nowa ustawa znosząca Izbę Dyscyplinarną nie uchyliła kwestionowanych przepisów

30 czerwca 2022, 13:40
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 17:20

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,
akw/adso
Źródło:
TVN24, PAP

W Polsce trwa fala upałów. Reporter Artur Molęda z pomocą drona z kamerą termowizyjną pokazał na antenie TVN24, jak "wygląda" wysoka temperatura w jednym z warszawskich parków. Gdzie jest najchłodniej, a gdzie najgoręcej? Są miejsca nagrzewające się do tego stopnia, że nawierzchnia może nas wręcz poparzyć.

Tak "wygląda" upał w mieście. Zobacz nagranie z drona z kamerą termowizyjną

Polska

Tak "wygląda" upał w mieście. Zobacz nagranie z drona z kamerą termowizyjną

30 czerwca 2022, 13:59
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 15:23

Polska

Autor:
as/dd
Źródło:
TVN24

Ukraińcy odpierają rosyjski atak od 127 dni. W związku z uznaniem przez reżim w Damaszku niepodległości separatystycznych tzw. republik ludowych na wschodzie Ukrainy, Kijów zerwał stosunki dyplomatyczne z Syrią przy jednoczesnym zachowaniu stosunków konsularnych z tym krajem. Jak podał portal Krym-Realiji, Rosjanie wyprowadzili w morze z Sewastopola pięć z siedmiu okrętów podwodnych Floty Czarnomorskiej. Szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak przekazał, że siły rosyjskie wycofały się z Wyspy Węży - podała agencja Reuters. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

MSZ Ukrainy: zrywamy stosunki dyplomatyczne z Syrią

Świat

MSZ Ukrainy: zrywamy stosunki dyplomatyczne z Syrią

30 czerwca 2022, 5:17
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 16:34

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow zareagował na wieść o wyzwoleniu Wyspy Węży z rąk żołnierzy rosyjskich publikacją zdjęcia i wpisem: gdzie jest nasz Sewastopol?.

Reakcja na odbicie Wyspy Węży. "Gdzie jest nasz Sewastopol?"

Świat

Reakcja na odbicie Wyspy Węży. "Gdzie jest nasz Sewastopol?"

30 czerwca 2022, 16:55

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
Ukraińska Prawda, tvn24.pl

Zbigniew Ziobro, w kontekście pytania o oświadczenie majątkowe Julii Przyłębskiej, powiedział, że jest zwolennikiem jawności tych oświadczeń i "każdemu" - również sędziom Trybunału Konstytucyjnego - doradza, aby je pokazywali. "Szczuje Pan na mnie" - zareagowała na jego słowa sędzia TK Krystyna Pawłowicz, która zawnioskowała o utajnienie własnego.

Ziobro o jawności oświadczeń majątkowych, Pawłowicz zareagowała. "Szczuje pan na mnie"

Polska

Ziobro o jawności oświadczeń majątkowych, Pawłowicz zareagowała. "Szczuje pan na mnie"

30 czerwca 2022, 17:12

Polska

Autor:
akw/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Prezydent USA Joe Biden przekazał w czwartek, że Waszyngton ogłosi w nadchodzących dniach dodatkową pomoc zbrojeniową dla Ukrainy o wartości 800 milionów dolarów. - Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne – oświadczył na konferencji po szczycie NATO w Madrycie.

Joe Biden zapowiada nowy pakiet pomocy dla Ukrainy

Świat

Joe Biden zapowiada nowy pakiet pomocy dla Ukrainy

30 czerwca 2022, 15:39

Świat

Autor:
akr/kg
Źródło:
Reuters, PAP, TVN24

Kończy się ministerialny zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią. Od piątku, 1 lipca, zacznie jednak obowiązywać rozporządzenie wojewody o zakazie przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy polsko-białoruskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało również, że zakończyła się budowa fizycznej części zapory na granicy.

Zmiany na granicy polsko-białoruskiej. Kończy się jeden zakaz, zacznie obowiązywać rozporządzenie wojewody

Białystok

Zmiany na granicy polsko-białoruskiej. Kończy się jeden zakaz, zacznie obowiązywać rozporządzenie wojewody

30 czerwca 2022, 16:17

Białystok

Autor:
MAK/gp
Źródło:
PAP/TVN24

Ceny mąki wzrosły tak gwałtownie, że stała się ona w Korei Północnej wyznacznikiem statusu społecznego - informuje Radio Free Asia. Jest obecnie towarem tak rzadkim, że kosztuje więcej niż drogi w tamtejszych warunkach ryż.

Bochenek chleba oznaką bogactwa w Korei Północnej. "Mąka stała się luksusowym składnikiem"

Świat

Bochenek chleba oznaką bogactwa w Korei Północnej. "Mąka stała się luksusowym składnikiem"

30 czerwca 2022, 15:14

Świat

Autor:
wac//am
Źródło:
Radio Free AsiaPress

Polska ustawa o Sądzie Najwyższym nie uchyliła kwestionowanych przepisów prawa o sądownictwie - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej, zaznaczając jednocześnie, że "nie jest to formalna ocena zgodności z kamieniami milowymi". Był to komentarz do wypowiedzi wiceszefowej KE Very Jourovej, która oceniła wcześniej, że nowelizacja ustawy o SN nie wypełnia warunków zawartych w Krajowym Planie Odbudowy. Do słów komisarz odnieśli się premier Matusz Morawiecki, rzecznik rządu i szef prezydenckiego gabinetu. Przedstawiciele senackiej większości wraz z marszałkiem Tomaszem Grodzkim zorganizowali w tej sprawie konferencję.

Rzecznik KE po słowach Very Jourovej: nowa ustawa znosząca Izbę Dyscyplinarną nie uchyliła kwestionowanych przepisów

Świat

Rzecznik KE po słowach Very Jourovej: nowa ustawa znosząca Izbę Dyscyplinarną nie uchyliła kwestionowanych przepisów

30 czerwca 2022, 13:40
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 17:20

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,
akw/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do osób przebywających na terenie 11 województw kraju. Służby ostrzegają przed ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy mogą rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.

Alert RCB dla kolejnych regionów. "Zabezpiecz rzeczy, które możne porwać wiatr"

Polska

Alert RCB dla kolejnych regionów. "Zabezpiecz rzeczy, które możne porwać wiatr"

30 czerwca 2022, 12:07
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 17:26

Polska

Aktualizacja:
Autor:
/dd
Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl

Gdzie jest burza? W czwartek 30.06 w części regionów towarzyszą nam burze. Zjawiska są umiarkowane, towarzyszą im opady deszczu i porywisty wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Zjawiska pojawiają się w kolejnych regionach

Pogoda

Gdzie jest burza? Zjawiska pojawiają się w kolejnych regionach

30 czerwca 2022, 6:21
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 16:00

Pogoda

Aktualizacja:
Autor:
as,anw/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Ruszył proces Przemysława S., oskarżonego o zabójstwo niepełnosprawnej 84-letniej sąsiadki. Mężczyzna znieważył zwłoki kobiety, a z jej mieszkania ukradł 1,3 tysiąca złotych.

"Zabił starszą kobietę, na jej czole wyciął krzyż". Podczas rozprawy mówił o "pijackim wybryku"

Polska

"Zabił starszą kobietę, na jej czole wyciął krzyż". Podczas rozprawy mówił o "pijackim wybryku"

30 czerwca 2022, 15:54

Polska

Autor:
wini
Źródło:
PAP

Według ustaleń śledczych, to miały być "zawody w piciu alkoholu". 37-letnia kobieta zmarła. Sześciu mężczyzn, w wieku od 19 do 22 lat, usłyszało zarzuty. Jeden z nich trafił do aresztu. Jak twierdzą śledczy, to oni dostarczyli - mającej problemy z alkoholem kobiecie - cztery butelki wina, a później dopingowali ją do picia. Uciekli, gdy straciła przytomność. - W złożonych wyjaśnieniach podejrzani potwierdzili poczynione ustalenia - przekazuje prokuratura. I dodaje, że impreza była nagrywana telefonami komórkowymi.

Mieli namawiać ją do picia alkoholu, uciekli, gdy straciła przytomność. Zarzuty dla sześciu osób po śmierci 37-latki

Polska

Mieli namawiać ją do picia alkoholu, uciekli, gdy straciła przytomność. Zarzuty dla sześciu osób po śmierci 37-latki

29 czerwca 2022, 10:48
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 14:32

Polska

Aktualizacja:
Autor:
pop,
tam
Źródło:
policja w Kluczborku, tvn24.pl

Wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku oraz zwiększenie wpłat przez banki do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To rozwiązania, które znalazły się w ustawie, którą w czwartek przegłosowano w Senacie. Do przepisów wprowadzono kilka poprawek.

Ustawowe wakacje kredytowe. Jest decyzja Senatu

Pieniądze

Ustawowe wakacje kredytowe. Jest decyzja Senatu

30 czerwca 2022, 15:03

Pieniądze

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Po wizycie Władimira Putina w Aszchabadzie, gdzie odbył się Szczyt Kaspijski z udziałem prezydentów pięciu państw, rosyjscy dziennikarze komentowali wielkość stołu, przy którym siedział przywódca Rosji. "Był tak długi, że każdy stół na Kremlu wyglądałby przy nim jak taboret" - ironizował dziennik "Kommiersant". "Długość stołów, jak zwykle, najlepiej oddaje ciepłą i poufną atmosferę, w jakiej zawsze znajdował się prezydent Putin" - napisał redaktor niezależnej telewizji Dożd Ilja Szepelin.

Putin na Szczycie Kaspijskim. Długość stołu wywołała lawinę komentarzy

Świat

Putin na Szczycie Kaspijskim. Długość stołu wywołała lawinę komentarzy

30 czerwca 2022, 12:13

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
Kommiersant, mk.ru, glavcom.ua, gordonua.com

Zabójstwo hinduskiego krawca w jego pracowni w mieście Udaipur w stanie Radżastan na północnym zachodzie Indii wywołało falę protestów w Indiach. Do zbrodni, dokonanej przy użyciu maczety, przyznało się dwóch muzułmanów. Mężczyźni opublikowali w internecie nagranie z egzekucji.

Hinduski krawiec zamordowany przez dwóch muzułmanów. "Nie ma żadnego uzasadnienia dla tej zbrodni"

Świat

Hinduski krawiec zamordowany przez dwóch muzułmanów. "Nie ma żadnego uzasadnienia dla tej zbrodni"

30 czerwca 2022, 15:07

Świat

Autor:
momo/kg
Źródło:
Reuters

Trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. Aby zachować ciągłość wypłaty pieniędzy, należy złożyć wniosek do końca czwartku. Wówczas świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Rodzina 500 plus. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku, by nie stracić pieniędzy

Pieniądze

Rodzina 500 plus. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku, by nie stracić pieniędzy

30 czerwca 2022, 14:11

Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował ostrzeżenie dotyczące jednej partii batonów proteinowych Herbalife. Powodem jest obecność w produkcie niezadeklarowanego składnika - jaj.

Partia batonów wycofywana z rynku. Ostrzeżenie

Z kraju

Partia batonów wycofywana z rynku. Ostrzeżenie

30 czerwca 2022, 16:36

Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Martynowski przyznał, że "ręce mu opadają", kiedy słyszy o sprawie Sylwii Sobolewskiej, żonie prominentnego polityka PiS-u. Sobolewska, która straciła pracę w spółkach Skarbu Państwa po przyjęciu tak zwanej "uchwały nepotycznej", szybko znalazła posady w innych publicznych spółkach. - To próby szybkiego dorobienia się tu i tam. To oznaka upadku - ocenił marszałek Senatu Tomasz Grodzki z PO.

Jarosław Kaczyński czyścił spółki z "tłustych kotów", ale Sylwia Sobolewska szybko znalazła posady. Senator PiS: ręce opadają

Polska

Jarosław Kaczyński czyścił spółki z "tłustych kotów", ale Sylwia Sobolewska szybko znalazła posady. Senator PiS: ręce opadają

30 czerwca 2022, 12:34

Polska

Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

W czwartek w miejscowości Szabda znaleziono ciało dwuletniej dziewczynki w stanie rozkładu. Ojciec dziecka usłyszał zarzut zabójstwa córki i zbezczeszczenia zwłok. W środę - jak dowiedziała się TVN24 w prokuraturze - zarzuty usłyszała też matka dziewczynki. Obojgu rodzicom grozi dożywocie.

Robotnicy odnaleźli rozkładające się ciało dwulatki. Matka i ojciec z zarzutami, grozi im dożywocie

Pomorze

Robotnicy odnaleźli rozkładające się ciało dwulatki. Matka i ojciec z zarzutami, grozi im dożywocie

29 czerwca 2022, 20:26
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 10:57

Pomorze

Aktualizacja:
Autor:
ads,
MAK/dap,gp
Źródło:
TVN24

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt dotyczący zmian w badaniach technicznych samochodów. Zgodnie z rozporządzeniem ma zostać wprowadzony obowiązek sprawdzenia działania systemu eCall w niektórych nowych typach pojazdów.

Zmiany w badaniach technicznych pojazdów. Nowy obowiązek

Moto

Zmiany w badaniach technicznych pojazdów. Nowy obowiązek

29 czerwca 2022, 21:31

Moto

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Trybunał Konstytucyjny co miesiąc płaci 5000 złotych za wynajem mieszkania dla prezes Julii Przyłębskiej, choć ma ona własny dom z basenem tuż pod Warszawą. - To zbytek, blichtr władzy, pycha i wstyd, że osoba, która kieruje Trybunałem Konstytucyjnym nadużywa swoich uprawnień - skomentował poseł KO Michał Szczerba. Kazimierz Smoliński z PiS powiedział, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami i w związku z tym "nie można z tego robić zarzutu".

"Zbytek, blichtr władzy". TK płaci za mieszkanie dla Przyłębskiej, choć ma dom z basenem pod Warszawą

Polska

"Zbytek, blichtr władzy". TK płaci za mieszkanie dla Przyłębskiej, choć ma dom z basenem pod Warszawą

30 czerwca 2022, 13:59

Polska

Autor:
ads/adso
Źródło:
TVN24

W Nowym Jorku na Manhattanie nieznany sprawca śmiertelnie postrzelił kobietę prowadzącą wózek z maleńkim dzieckiem - poinformowała lokalna policja. To kolejny z serii ataków z użyciem broni palnej w tym mieście, które wywołują duży niepokój wśród mieszkańców. - Znajdziemy osobę, która jest winna tej straszliwej zbrodni - oświadczył burmistrz Nowego Jorku.

Podszedł od tyłu do kobiety z wózkiem, oddał strzał w głowę. "Znajdziemy winnego tej straszliwej zbrodni"

Świat

Podszedł od tyłu do kobiety z wózkiem, oddał strzał w głowę. "Znajdziemy winnego tej straszliwej zbrodni"

30 czerwca 2022, 11:21

Świat

Autor:
momo/kg
Źródło:
PAP, Guardian, New York Times

Do szpitala w Olszynie trafiło trzymiesięczne niemowlę z obrażeniami, które mogły świadczyć o stosowanej wobec niego przemocy - poinformowała policja. Prokuratura postawiła już rodzicom zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i usiłowania zabójstwa dziecka. Decyzją sądu podejrzani trafili do aresztu. Jak przekazał szpital, stan chłopca jest bardzo ciężki, a rokowania niepewne.

Niemowlę w "stanie zagrożenia życia" trafiło do szpitala. Zarzuty i areszt dla rodziców

Polska

Niemowlę w "stanie zagrożenia życia" trafiło do szpitala. Zarzuty i areszt dla rodziców

30 czerwca 2022, 12:06
Aktualizacja: 30 czerwca 2022, 14:33

Polska

Aktualizacja:
Autor:
jw,
MAK/gp
Źródło:
PAP/TVN24

Od 1 września klerycy z bydgoskiego seminarium duchownego będą się kształcić w Poznaniu. Budynki seminarium przy ul. Grodzkiej są już przygotowywane do pełnienia nowej funkcji. Powstanie tam Centrum Edukacyjno-Formacyjne im. bpa Michała Kozala, które zajmie się formacją rodzin, małżeństw i młodzieży.

Zaledwie pięciu kleryków na wszystkich latach. Seminarium duchowne zostanie zlikwidowane

Polska

Zaledwie pięciu kleryków na wszystkich latach. Seminarium duchowne zostanie zlikwidowane

30 czerwca 2022, 16:05

Polska

Autor:
mm/gp
Źródło:
tvn24.pl

"Nigdy nie byłam w stanie o tym mówić zgodnie z prawdą" - wyznała aktorka Dakota Johnson w wywiadzie dla "Vanity Fair", odwołując się do współpracy z autorką bestsellerowej serii książek na planie filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya" i jego kontynuacji. Samo kręcenie filmów określiła jako "psychotyczne" doświadczenie.

Dakota Johnson o "psychotycznych" doświadczeniach w pracy na planie "Pięćdziesięciu twarzy Greya"

Kultura i styl

Dakota Johnson o "psychotycznych" doświadczeniach w pracy na planie "Pięćdziesięciu twarzy Greya"

30 czerwca 2022, 12:45

Kultura i styl

Autor:
wac//am
Źródło:
Vanity Fair
Najmłodsza premier na świecie wprowadza Finlandię do NATO. Niezwykła historia Sanny Marin

Premium

Najmłodsza premier na świecie wprowadza Finlandię do NATO. Niezwykła historia Sanny Marin

29 czerwca 2022, 5:59
Anna
Zaleska

Premium

Autor:
Anna
Zaleska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Open'er Festival wrócił po trzyletniej przerwie, na co fani koncertów na świeżym powietrzu czekali z utęsknieniem. Bal, ekstatyczne przyjęcie włoskiej grupy Maneskin, porywające do tańca raperki i duże rozczarowanie na koniec dnia - tak można streścić środowy koncertowy maraton. Oto przegląd najciekawszych wydarzeń pierwszego dnia festiwalu.

Open'er Festival 2022. Kto zachwycił? Kto zawiódł? Relacja z pierwszego dnia festiwalu

Kultura i styl

Open'er Festival 2022. Kto zachwycił? Kto zawiódł? Relacja z pierwszego dnia festiwalu

30 czerwca 2022, 14:10

Kultura i styl

Autor:
Martyna
Nowosielska-Krassowska,
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24

R. Kelly, popularny amerykański muzyk R&B, usłyszał wyrok 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne, handel kobietami i dziećmi w celach seksualnych i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej.

R. Kelly skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne

Świat

R. Kelly skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne

29 czerwca 2022, 21:41

Świat

Autor:
mjz/adso
Źródło:
Reuters, PAP

Większość ukraińskich obrońców Mariupola, którzy zostali uwolnieni w środę w ramach wymiany jeńców, nie ma rąk albo nóg, ale są szczęśliwi - przekazała portalowi Suspilne siostra jednego z dowódców obrony kombinatu metalurgicznego Azowstal, który jeszcze jest w rosyjskiej niewoli.

Ukraina, wymiana jeńców. Siostra żołnierza: większość uwolnionych obrońców Mariupola jest bez rąk lub nóg, ale są szczęśliwi

Świat

Ukraina, wymiana jeńców. Siostra żołnierza: większość uwolnionych obrońców Mariupola jest bez rąk lub nóg, ale są szczęśliwi

30 czerwca 2022, 8:41

Świat

Autor:
mjz/kab
Źródło:
PAP

Dziennikarze niezależnego rosyjskiego portalu Projekt przeanalizowali briefingi rzecznika ministerstwa obrony Igora Konaszenkowa w sprawie "odnoszonych sukcesów" w Ukrainie. "Dane resortu zawierają wiele błędów, nie mieszczą się w regułach arytmetyki, są także sprzeczne z geografią i zdrowym rozsądkiem" - podają w czwartkowej publikacji.

Przeanalizowali rosyjskie "dane" o "sukcesach" w Ukrainie. "Sprzeczne z geografią i zdrowym rozsądkiem"

Świat

Przeanalizowali rosyjskie "dane" o "sukcesach" w Ukrainie. "Sprzeczne z geografią i zdrowym rozsądkiem"

30 czerwca 2022, 16:00

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
proekt.media, Ukraińska Prawda

Wśród serialowych premier od HBO Max na lipiec są zarówno całkowite nowości, między innymi "Mała Doboszka" i "Królowie wina", jak i kolejne sezony znanych już użytkownikom produkcji. Na platformę trafi ponadto kilka kultowych telewizyjnych seriali. Co nowego czeka nas w najbliższym czasie w HBO Max?

Nowe seriale w HBO Max. Wśród lipcowych premier dwie kultowe produkcje

Kultura i styl

Nowe seriale w HBO Max. Wśród lipcowych premier dwie kultowe produkcje

30 czerwca 2022, 16:10

Kultura i styl

Autor:
kgo//mm
Źródło:
HBO Max