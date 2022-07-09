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Польська розвідка перехопила розмову з російським солдатом. Запис

9 lipca 2022, 17:23

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Rozmowa przechwycona przez Agencję Wywiadu
Rozmowa przechwycona przez Agencję WywiaduTVN24
wideo 2/4
TVN24Rozmowa przechwycona przez Agencję Wywiadu

Польська розвідка повідомляє про перехоплення розмови росіянки з її партнером, який має брати участь в агресії проти України. «Хід розмови свідчить про те, що обидва співрозмовники схвалюють те, що російські солдати роблять в Україні», - прокоментував Станіслав Жарин, речник міністра-координатора спецслужб. Також жінка розповідає про погіршення умов життя в Росії та критикує, серед іншого, стан охорони здоров'я. - Навіть бинтів нема. Тут медицина - дно - чуємо у записі.

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Зі змісту розмови видно, що жінка схоже втомилася від війни, що триває, але найбільше її хвилює, скільки грошей її партнер заробить, служачи на фронті. Перехоплена розмова значною мірою стосується того, як армія зараховуватиме у вислугу років участь у бойових діях проти України?

- Чи рахується рік за три? - питає жінка і пояснює, що це важливо для доходів, які мали б отримати солдати на, служачи на фронті.

За словами прес-секретаря міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, ця розмова може бути свідченням того, що російських солдатів, які вирушали на війну з Україною, заохочували великими заробітками. "Хід розмови говорить про те, що обидвоє співрозмовників схвалюють те, що російські солдати роблять в Україні. Це ще один сигнал того, що російське суспільство підтримує або принаймні толерує злочинні дії російської армії проти України. Участь у війні прийнятна, якщо це даватиме прибуток ", - прокоментував Жарин.

Російський військовий у Щасті на Луганщині (11 червня)PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

"Навіть бинтів немає. Тут медицина - дно"

Згідно з перехопленою польськими спецслужбами розмовою, росіянка визнає, що нинішня ситуація в армії стає дедалі гіршою. А ще гірше живеться російському суспільству, яке все сильніше відчуває на собі наслідки російської агресії. Жінка каже, що місцева система охорони здоров’я в занепаді.

- Навіть бинтів нема. Медицина тут – дно, - чутно на записі. Жінка додає, що росіяни їдуть лікуватися за кордон.

Зміст розмови може бути доказом того, що, всупереч російській пропаганді, санкції, запроваджені проти Росії після нападу на Україну, працюють і починають послаблювати російську державу.

Також, як доводить представлений запис, громадяни Росії все більше цікавляться як вивести гроші з російської банківської системи. Жінка повідомляє співрозмовнику, що все більше людей відкривають рахунки у Вірменії, побоюючись дій російської влади та конфіскації майна.

- Поїхали в Єреван відкривати рахунки в банках і перевести гроші туди, щоб не забрали в них, - каже росіянка.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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