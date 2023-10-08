"Польська гуманітарна акція": під час атаки на українське село загинула наша співробітниця

Під час атаки на село Гроза Харківської області, яка сталася в четвер, загинула наша співробітниця, - повідомила в п'ятницю "Польська гуманітарна акція" (PAH). За останніми даними, в результаті атаки загинули 52 людини, в тому числі шестирічна дитина. Доля чотирьох людей залишається невідомою.

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"З великим болем повідомляємо, що 5 жовтня внаслідок обстрілу села Гроза Харківської області в Україні загинула співробітниця нашого центру психосоціальної допомоги, яка брала участь в родинній урочистості", - повідомила організація у Facebook.

Додали, що жінка працювала в центрі PAH у Шевченковому на Харківщині. До її основних завдань входила підтримка літніх людей, на яких спрямована діяльність центру, - сказано у дописі у соцмережі.

"Її смерть є великою втратою для її сім'ї, друзів і всієї команди "Польської гуманітарної акції", - йдеться в повідомленні.

Akcja ratunkowo-poszukiwawcza we wsi Hroza w obwodzie charkowskim PAP/Mykola Kalyeniak

Ракета знищила магазин і кав'ярню

Російські війська атакували село Гроза Куп'янського району Харківської області в четвер близько обіду. Село розташоване на 86 км на схід від обласного центру. Ракета влучила у магазин і кафе, де місцеві жителі зібралися на поминки після похорону одного з жителів села. За останніми даними, загинули 52 людини, в тому числі шестирічна дитина, щонайменше шестеро отримали поранення. Доля чотирьох людей після атаки залишається невідомою.

"Польська гуманітарна акція" - це неурядова організація, метою якої є надання гуманітарної допомоги та допомоги у розвитку людям, які постраждали від стихійних лих та збройних конфліктів. Існує з 1992 року.

Autor:tas

Źródło: PAP, nv.ua