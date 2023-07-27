Польща в демографічній кризі. Експертка про "неминучі зміни"

Населення Польщі зменшується. - Це не якісь дивовижні дані, оскільки вони є результатом процесів, які ми спостерігаємо десятиліттями, - сказала професор Аґнєшка Хлонь-Доміньчак, проректор з науки та директор Інституту статистики та демографії Варшавської школи економіки в "Прокидаєшся і знаєш" на TVN24.

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Згідно з попередніми даними Головного статистичного управління (GUS), населення Польщі на кінець червня 2023 року становило 37,698 млн осіб. Економіст Рафал Мундри писав, що за останні 12 місяців народилося 290,9 тисяч дітей. За цей час померло 423 тисясі осіб. "Це трагічно. Найгірше з часів Другої світової війни", - підкреслив Мундри.

- Це не дивовижні дані, адже вони є результатом процесів, які ми спостерігаємо десятиліттями. Низький рівень народжуваності в Польщі почався у період економічної трансформації, це були 1990-ті роки, і фактично ці тенденції збереглися донині, а це означає, що сьогодні дітей народжують люди, які народилися в цей демографічний спад, - прокоментувала у "Прокидаєшся і знаєш" на TVN24 професор Аґнєшка Хлонь-Домінчак, проректор з науки та директор Інституту статистики та демографії Варшавської школи економіки.

- Це процес наявний. Усі прогнози - Центрального статистичного управління та Євростату - чітко показують, що народжуваності буде менше. Насправді буде більше смертей, тому що в найстаршу вікову групу входять покоління бебі-буму, звідси негативна народжуваність, яка була прогнозована і, на жаль, триватиме, - додала членкиня Комітету демографічних наук Польської академії наук.

Демографічна ситуація в Польщі

За її словами, немає чарівного рішення, яке раптово покращить демографічну ситуацію в Польщі.

- Немає жодного рішення, яке ми приймемо, і всі скажуть: "Ми хочемо дітей, ми хочемо більше дітей". Це досить складна взаємодія між багатьма елементами, починаючи з почуття безпеки. Тут ми говоримо про рішення Конституційного суду, про ситуацію, коли ми чуємо, що майбутні матері почуваються незахищеними, якщо вони не знають, чи можна їм робити аборт, якщо дитина має генетичний дефект, якщо вони вважають, що це вихід для них, - зазначила Хлонь-Доміньчак.

Експертка також вказала на необхідність "відчуття безпеки з точки зору навколишнього середовища, ринку праці, забезпечення доходу, а також житла". Крім того, йдеться про доступ до дитячих ясел, "який у Польщі покращується, але все ще відносно низький".

- Війна в Україні також викликала відчуття незахищеності, яке також могло призвести до того, що рішення про народження дітей відкладаються, - зазначила Аґнєшка Хлонь-Доміньчак. З іншого боку, як зазначила вона, "торік у Польщі народилося дуже багато українських дітей".

Населення Польщі зменшується

Згідно з прогнозами Головного статистичного управління, до 2050 року населення Польщі скоротиться більш ніж на 4 мільйони осіб.

- До цього треба готуватися, не тільки в контексті того, що робити, щоб більше дітей народжувалося, тому що це дуже важко. Навіть якщо народиться більше дітей - тримаю кулаки, щоб це сталося - це не змінить того факту, що ми є попудяцією, яка старіє. Буде дедалі більше людей похилого віку - пенсійного віку, а також старше 80 років, - сказала членкиня Комітету демографічних наук Польської академії наук.

На її думку, це означає, що необхідно думати, "як забезпечити рішення, які допоможуть їм (найстаршим людям) жити і функціонувати гідно, починаючи від тривалого догляду, інфраструктури, яка дозволяє виходити гуляти, добраьися до аптеки, до магазину відносно швидко".

- Також варто думати про ринок праці, що робити, щоб якомога більше людей працювали, були професійно активними, сплачували внески та податки, з яких ми фінансуємо багато трансфертів, в першу чергу людям похилого віку та на охорону здоров’я. для людей похилого віку. Це також міграційна політика, - перерахувала вона.

- Це ряд речей, про які вам потрібно подумати, щоб підготуватися до цієї зміни, тому що вона неминуча, - підсумувала Агнешка Хлонь-Домінчак.

Autor:mb

Źródło: TVN24