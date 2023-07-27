Польща в демографічній кризі. Експертка про "неминучі зміни"

27 lipca 2023, 14:20
Autor:
mb
Źródło:
TVN24
Chłoń-Domińczak o sytuacji demograficznej Polski
Chłoń-Domińczak o sytuacji demograficznej PolskiTVN24
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TVN24Chłoń-Domińczak o sytuacji demograficznej Polski

Населення Польщі зменшується. - Це не якісь дивовижні дані, оскільки вони є результатом процесів, які ми спостерігаємо десятиліттями, - сказала професор Аґнєшка Хлонь-Доміньчак, проректор з науки та директор Інституту статистики та демографії Варшавської школи економіки в "Прокидаєшся і знаєш" на TVN24. 

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Згідно з попередніми даними Головного статистичного управління (GUS), населення Польщі на кінець червня 2023 року становило 37,698 млн осіб. Економіст Рафал Мундри писав, що за останні 12 місяців народилося 290,9 тисяч дітей. За цей час померло 423 тисясі осіб. "Це трагічно. Найгірше з часів Другої світової війни", - підкреслив Мундри.

 - Це не дивовижні дані, адже вони є результатом процесів, які ми спостерігаємо десятиліттями. Низький рівень народжуваності в Польщі почався у період економічної трансформації, це були 1990-ті роки, і фактично ці тенденції збереглися донині, а це означає, що сьогодні дітей народжують люди, які народилися в цей демографічний спад, - прокоментувала у "Прокидаєшся і знаєш" на TVN24 професор Аґнєшка Хлонь-Домінчак, проректор з науки та директор Інституту статистики та демографії Варшавської школи економіки. 

- Це процес наявний. Усі прогнози - Центрального статистичного управління та Євростату - чітко показують, що народжуваності буде менше. Насправді буде більше смертей, тому що в найстаршу вікову групу входять покоління бебі-буму, звідси негативна народжуваність, яка була прогнозована і, на жаль, триватиме, - додала членкиня Комітету демографічних наук Польської академії наук.

 Демографічна ситуація в Польщі 

За її словами, немає чарівного рішення, яке раптово покращить демографічну ситуацію в Польщі. 

- Немає жодного рішення, яке ми приймемо, і всі скажуть: "Ми хочемо дітей, ми хочемо більше дітей". Це досить складна взаємодія між багатьма елементами, починаючи з почуття безпеки. Тут ми говоримо про рішення Конституційного суду, про ситуацію, коли ми чуємо, що майбутні матері почуваються незахищеними, якщо вони не знають, чи можна їм робити аборт, якщо дитина має генетичний дефект, якщо вони вважають, що це вихід для них, - зазначила Хлонь-Доміньчак.

 Експертка також вказала на необхідність "відчуття безпеки з точки зору навколишнього середовища, ринку праці, забезпечення доходу, а також житла". Крім того, йдеться про доступ до дитячих ясел, "який у Польщі покращується, але все ще відносно низький". 

- Війна в Україні також викликала відчуття незахищеності, яке також могло призвести до того, що рішення про народження дітей відкладаються, - зазначила Аґнєшка Хлонь-Доміньчак. З іншого боку, як зазначила вона, "торік у Польщі народилося дуже багато українських дітей".

 Населення Польщі зменшується

Згідно з прогнозами Головного статистичного управління, до 2050 року населення Польщі скоротиться більш ніж на 4 мільйони осіб.  

 - До цього треба готуватися, не тільки в контексті того, що робити, щоб більше дітей народжувалося, тому що це дуже важко. Навіть якщо народиться більше дітей - тримаю кулаки, щоб це сталося - це не змінить того факту, що ми є попудяцією, яка старіє. Буде дедалі більше людей похилого віку - пенсійного віку, а також старше 80 років, - сказала членкиня Комітету демографічних наук Польської академії наук. 

На її думку, це означає, що необхідно думати, "як забезпечити рішення, які допоможуть їм (найстаршим людям) жити і функціонувати гідно, починаючи від тривалого догляду, інфраструктури, яка дозволяє виходити гуляти, добраьися до аптеки, до магазину відносно швидко". 

- Також варто думати про ринок праці, що робити, щоб якомога більше людей працювали, були професійно активними, сплачували внески та податки, з яких ми фінансуємо багато трансфертів, в першу чергу людям похилого віку та на охорону здоров’я. для людей похилого віку. Це також міграційна політика, - перерахувала вона. 

 - Це ряд речей, про які вам потрібно подумати, щоб підготуватися до цієї зміни, тому що вона неминуча, - підсумувала Агнешка Хлонь-Домінчак. 

Autor:mb

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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Źródło:
Konkret24

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce w maju 2023 roku - wynika z najnowszego badania Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Na informacje podawane na antenie TVN24 powoływano się prawie 3 tysiące razy. W rankingu ogólnym stacja informacyjna TVN24 była na drugim miejscu za RMF FM.

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną. Nowe badanie

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną. Nowe badanie

26 lipca 2023, 18:11
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Polska się powiększyła. Terytorium naszego kraju jest większe o dużą cześć Morza Bałtyckiego. Powodem jest zmiana przepisów. W efekcie Warszawa już nie jest największym miastem w Polsce pod względem powierzchni. Materiał z magazynu "Polska i Świat", przygotowany przez Łukasza Wieczorka.

Największe miasta w Polsce. Warszawa wyprzedzona, jest nowy lider

Największe miasta w Polsce. Warszawa wyprzedzona, jest nowy lider

27 lipca 2023, 6:49
Autor:
mb
Źródło:
TVN24

Producenci czekolady i kawy są zaniepokojeni "praktycznymi aspektami" nowych unijnych przepisów, które mają pomóc w walce z wylesianiem na świecie. Przedsiębiorstwa będą musiały pilnować, aby produkty sprzedawane w Unii Europejskiej nie prowadziły do wylesiania i degradacji lasów.

Nowe unijne przepisy budzą emocje wśród producentów kawy i czekolady

Nowe unijne przepisy budzą emocje wśród producentów kawy i czekolady

27 lipca 2023, 11:29
Autor:
mb/ams
Źródło:
Reuters, TVN24 Biznes

Południe i zachód Europy zmagają się z gigantycznymi pożarami - ogień szaleje w Grecji, Włoszech, Portugalii i nie tylko. Jak wynika z danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, w tym roku płomienie strawiły już 177 tysięcy hektarów w krajach Unii Europejskiej. To więcej, niż wynosi średnia wieloletnia.

Pożary w Europie na mapie. Spłonęło prawie 180 tysięcy hektarów

Pożary w Europie na mapie. Spłonęło prawie 180 tysięcy hektarów

26 lipca 2023, 12:37
Autor:
as
Źródło:
EFFIS, UNEP, tvnmeteo.pl

Trwają zdjęcia do "Totalnych remontów Szelągowskiej". Szóstą edycję programu, w którym Dorota Szelągowska odmienia mieszkania ludziom działającym społecznie, zobaczymy w TVN jesienią. Projektantka przyznała, że podczas remontu stara się pokazać swoim bohaterom coś bardzo ważnego. 

"Sukcesem nie jest sam remont". Dorota Szelągowska o bohaterach programu, o terapii i ważnych emocjach

"Sukcesem nie jest sam remont". Dorota Szelągowska o bohaterach programu, o terapii i ważnych emocjach

27 lipca 2023, 13:50
Autor:
joan//mro
Źródło:
YouTube, Instagram

Film "Barbie" - wyprodukowany przez Warner Bros. Pictures - zdobył serca polskiej publiczności i stał się hitem, zajmując czołowe miejsce na liście Box Office 2023. W weekend otwarcia w Polsce produkcja przyciągnęła rekordową liczbę 493 tysięcy widzów - więcej niż jakikolwiek inny film debiutujący w tym roku. Film, wyreżyserowany przez Gretę Gerwig, miał swoją premierę w miniony piątek na blisko 500 ekranach w prawie 300 kinach w Polsce.

"Barbie" zdobyła serca polskiej publiczności. Prawie pół miliona widzów w weekend premiery

"Barbie" zdobyła serca polskiej publiczności. Prawie pół miliona widzów w weekend premiery

24 lipca 2023, 19:46
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Długo zapowiadany serial kryminalny według powieści Katarzyny Puzyńskiej "Motylek" zadebiutuje na Playerze 18 sierpnia. Aktorzy grający w "Lipowie. Zmowa milczenia" już obejrzeli pierwsze dwa odcinki. Co sądzą o serialu? - Jest super! Momentami mnie bardzo zaskoczył - przyznaje Julia Kijowska, grająca pisarkę Weronikę. 

"Wciąga i zaskakuje". Pierwsze recenzje serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" 

"Wciąga i zaskakuje". Pierwsze recenzje serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" 

26 lipca 2023, 13:12
Autor:
joan//mro
Źródło:
Player, Instagram, Facebook

W pierwszej części padnie dużo słów, druga rozegra się w całkowitej ciszy. Wyjątkowy spektakl o odpowiedzialności za zbrodnie wojenne przygotował Michał Zadara na obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. 

Zbrodnie bez kary. Kameralna "Cisza" po wielkiej "Awanturze"

Zbrodnie bez kary. Kameralna "Cisza" po wielkiej "Awanturze"

26 lipca 2023, 17:32
Autor:
Piotr
Bakalarski
Źródło:
tvnwarszawa.pl