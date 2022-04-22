TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Польща організовує міжнародну конференцію з допомоги Україні

22 kwietnia 2022, 7:14

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP
Premier Morawiecki apeluje do Komisji Europejskiej o pomoc finansową dla Polski (materiał z 11.04.2022)
TVN24Premier Morawiecki apeluje do Komisji Europejskiej o pomoc finansową dla Polski (materiał z 11.04.2022)

Канцелярія прем'єр-міністра повідомила про організацію міжнародної конференції донорів для України. Окрім прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, буде присутня і прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, а партнерами заходу є президенти Європейської ради – Шарль Мішель та Європейської комісії – Урсула фон дер Ляєн.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

5 травня з ініціативи Польщі та органів Європейського Союзу у Варшаві відбудеться міжнародна конференція донорів для України. «Зустріч відбудеться на рівні глав держав та урядів за участю представників світового бізнесу та фінансових інституцій. Конференція стане початком низки заходів з надання допомоги зруйнованій війною Україні в найближчі місяці",- повідомили в четвер на сайті Канцелярії прем'єр-міністра.

Метою конференції є збір коштів на гуманітарні потреби України, які зростають. "Польща та Швеція прагнуть заохотити своїх партнерів спільно реагувати на складну гуманітарну ситуацію в Україні. Внаслідок російської агресії гине мирне населення, відбуваються примусові депортації, фінансове становище мільйонів людей постійно погіршується. Сьогодні задля ефективної підтримки українського суспільства необхідна справжня солідарність», – зазначають в Канцелярії прем’єр-міністра.

«За даними ООН, 13 мільйонів людей в Україні потребують базової гуманітарної допомоги у вигляді житла, їжі та ліків. Тому необхідна невідкладна мобілізація міжнародної допомоги Україні, яка наразі покриває менш ніж 15 відсотків від потреб», – йдеться у повідомленні.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty\mtom

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vitaliy Hrabar

Ukraina
Pozostałe wiadomości

Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej mówiła w TVN24 o konflikcie w PAŻP i problemach z funkcjonowaniem polskiej przestrzeni powietrznej. - Nie chce mi się wierzyć, że polski rząd dopuści do tego, że staniemy się znowu jakimś pośmiewiskiem - powiedziała. Jej zdaniem "ten rząd potrafi zniszczyć każdy obszar funkcjonowania państwa, nawet tak wrażliwy jak loty".

Leszczyna o konflikcie w PAŻP: Polska może być znowu na ustach całego świata

Polska

Leszczyna o konflikcie w PAŻP: Polska może być znowu na ustach całego świata

22 kwietnia 2022, 8:05

Polska

Autor:
ads\mtom
Źródło:
TVN24

Ratownicy górniczy szli po siedmiu pracowników kopalni Pniówek, uwięzionych na dole od środy. Budowali rurociąg, którym dostarczali pod ziemię świeże powietrze. Gdy dodawali kolejny odcinek w czwartek wieczorem doszło do wybuchu. Wszyscy z 10 ratowników wydostali się na powierzchnię. W ciężkim stanie są trzy osoby. Wkrótce ma zapaść decyzja, co dalej z akcją ratowniczą.

Kolejne wybuchy metanu w kopalni Pniówek. Co dalej z akcją ratowniczą - decyzja wkrótce

Katowice

Kolejne wybuchy metanu w kopalni Pniówek. Co dalej z akcją ratowniczą - decyzja wkrótce

22 kwietnia 2022, 9:01

Katowice

Autor:
mag//rzw
Źródło:
PAP, TVN24

Szefowa belgijskiej dyplomacji i jednocześnie wicepremier Belgii Sophie Wilmes poinformowała, że zawiesza pełnienie swoich funkcji "do końca lata", by opiekować się mężem, u którego zdiagnozowano raka mózgu. W czwartek obowiązki ministra spraw zagranicznych przejął tymczasowo premier kraju Alexander De Croo.

Szefowa dyplomacji Belgii znika z rządu, by opiekować się chorym mężem

Świat

Szefowa dyplomacji Belgii znika z rządu, by opiekować się chorym mężem

22 kwietnia 2022, 8:51

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
BBC

Szwecja przyspieszy przegląd polityki bezpieczeństwa, w tym analizę dotyczącą ewentualnego wstąpienia do NATO – poinformowała minister spraw zagranicznych. Szwedzcy socjaldemokraci, którzy zawsze sprzeciwiali się wejściu do Sojuszu, ponownie zastanawiają się nad swoim stanowiskiem, a raport może potwierdzić, że większość parlamentu opowiada się za akcesją.

Szwedzki rząd przyspiesza ogłoszenie raportu w sprawie wejścia do NATO

Świat

Szwedzki rząd przyspiesza ogłoszenie raportu w sprawie wejścia do NATO

22 kwietnia 2022, 5:46

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich po 56 dniach wojny w Ukrainie ocenili, że polecenie Władimira Putina, aby siły rosyjskie zrezygnowały ze szturmu na zakłady Azowstal w Mariupolu, "sygnalizuje, że straty poniesione podczas walk są znaczne". Jak dodali eksperci, "nie jest również wykluczone, że celem Rosji jest pojmanie znacznej części obrońców jako jeńców i zorganizowanie ich procesu pokazowego".

OSW: walki w Donbasie będą coraz intensywniejsze

Świat

OSW: walki w Donbasie będą coraz intensywniejsze

22 kwietnia 2022, 5:53

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

W piątek o poranku występują opóźnienia w przylotach i odlotach na Lotnisku Chopina w Warszawie. Część rejsów została odwołana. Według prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotra Samsona Europejska Organizacja do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) o godzinie 10 ma podjąć decyzję w sprawie funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie na piątek jest zaplanowane kolejne spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z kontrolerami. Pierwotnie zaproszenie dotyczyło godziny 9.00, jednak według informacji TVN24 ma się ono odbyć o 11.00.

Kolejny dzień opóźnień na Lotnisku Chopina. Odwołano część przylotów

Z kraju

Kolejny dzień opóźnień na Lotnisku Chopina. Odwołano część przylotów

22 kwietnia 2022, 8:20
Aktualizacja: 22 kwietnia 2022, 8:50

Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Portugalska prokuratura wskazała oficjalnie osobę podejrzaną w sprawie zaginięcia trzyletniej Brytyjki Madeleine McCann. Śledczy nie podali publicznie jej nazwiska, ale przekazali, że działają na wniosek władz niemieckich. W 2020 roku niemiecka policja informowała, że ​​prowadzi dochodzenie wobec Christiana B.

Zaginięcie Madeleine McCann. Portugalscy śledczy oficjalnie wskazali podejrzanego

Świat

Zaginięcie Madeleine McCann. Portugalscy śledczy oficjalnie wskazali podejrzanego

22 kwietnia 2022, 9:17

Świat

Autor:
js\mtom
Źródło:
BBC

Ceny mieszkań rosną, a zdolność kredytowa idzie w dół. W efekcie zniknęły ogromne kolejki po kredyty hipoteczne, z jakimi mieliśmy do czynienia jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości chce ulżyć przyszłym kredytobiorcom i szykuje zmiany w przepisach dotyczących ksiąg wieczystych. Materiał z programu "Polska i Świat" w TVN24, przygotowany przez Macieja Zalewskiego.

Propozycja zmian w księgach wieczystych. "Nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego kredytobiorca ma finansować bank"

Nieruchomości

Propozycja zmian w księgach wieczystych. "Nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego kredytobiorca ma finansować bank"

22 kwietnia 2022, 7:12

Nieruchomości

Autor:
mb
Źródło:
TVN24

W czwartek wieczorem doszło do kolejnych wybuchów w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach poinformował, że dziesięciu ratowników zostało poszkodowanych. Siedmiu z nich przetransportowano do szpitali. Stan trzech z nich jest ciężki. W nocy z czwartku na piątek dyrektor pracy w kopalni Aleksander Szymura przekazał, że życie poszkodowanych ratowników nie jest zagrożone. Z kolei kierownik sztabu akcji Arkadiusz Frymarkiewicz poinformował, że ratownicy byli oddaleni o ponad 100 metrów od miejsca wybuchu.

Kolejne wybuchy w kopalni Pniówek

Polska

Kolejne wybuchy w kopalni Pniówek

21 kwietnia 2022, 21:25
Aktualizacja: 22 kwietnia 2022, 2:59

Polska

Aktualizacja:
Autor:
js/kg,
mtom
Źródło:
PAP, TVN24

Irackie władze krytycznie wypowiedziały się na temat tureckiej operacji w północnym Iraku, wymierzonej w kurdyjskich bojowników. W odpowiedzi MSZ Turcji wezwało irackiego charge d'affaires, aby wyrazić niezadowolenie z wygłaszanych przez Bagdad oświadczeń - poinformował w czwartek turecki resort.

Turecka ofensywa w północnym Iraku. Bagdad o "naruszeniu suwerenności", jest reakcja MSZ w Ankarze

Świat

Turecka ofensywa w północnym Iraku. Bagdad o "naruszeniu suwerenności", jest reakcja MSZ w Ankarze

22 kwietnia 2022, 6:02

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
PAP

Ukraina broni się przed rosyjską agresją już 58. dzień. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Moskwa odrzuciła propozycję rozejmu wielkanocnego. Rzecznik Pentagonu John Kirby zapowiedział, że 26 kwietnia sekretarz obrony USA Lloyd Austin omówi z przedstawicielami szeregu państw sytuację w Ukrainie. Do spotkania dojdzie w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

22 kwietnia 2022, 6:23

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
TVN24 PAP
Skąd wziął się kryzys na polskim niebie? Kalendarium zdarzeń, miesiąc po miesiącu

Premium

Skąd wziął się kryzys na polskim niebie? Kalendarium zdarzeń, miesiąc po miesiącu

20 kwietnia 2022, 11:05
Grzegorz
Łakomski

Premium

Autor:
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

"Flota bez okrętu flagowego i dowódcy: w Rosji lecą głowy po zatonięciu krążownika Moskwa" - napisał ukraiński portal wojskowy Defense Express. Redaktorem naczelnym portalu, współpracującego między innymi z Radą Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, jest znany ekspert do spraw wojskowości Serhij Zgurec z kijowskiego Centrum Armii, Konwersji i Rozbrojeń.

Media: w Rosji "lecą głowy" po zatonięciu krążownika Moskwa

Świat

Media: w Rosji "lecą głowy" po zatonięciu krążownika Moskwa

21 kwietnia 2022, 20:00

Świat

Autor:
tas/gp
Źródło:
Defense Express, censor.net, tvn24.pl

To, że znalazłem się na liście osób objętych rosyjskimi sankcjami, uznaję za zaszczyt - powiedział w czwartek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Na liście jest około 30 Amerykanów, w tym wiceprezydent Kamala Harris i założyciel Facebooka Mark Zuckerberg.

Rzecznik Departamentu Stanu USA: umieszczenie mnie na liście rosyjskich sankcji to zaszczyt

Świat

Rzecznik Departamentu Stanu USA: umieszczenie mnie na liście rosyjskich sankcji to zaszczyt

22 kwietnia 2022, 6:10

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Ukraina walczy 58. dzień z rosyjskim agresorem. Wojska rosyjskie na okupowanych terenach Ukrainy wywołują w sposób sztuczny kryzys humanitarny, poprzez niszczenie kluczowych obiektów infrastruktury i blokowanie dostaw humanitarnych - oświadczył w piątek Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin planuje spotkać się 26 kwietnia w bazie lotniczej Ramstein w Nadrenii-Palatynacie z przedstawicielami szeregu państw w celu omówienia wojny na Ukrainie - poinformował rzecznik Pentagonu John Kirby. Nie jest znana lista uczestników, Kirby zaznaczył jednak, że zaproszeni będą nie tylko przedstawiciele krajów NATO.

Sztab Generalny: na terenach okupowanych Rosjanie wywołują kryzys humanitarny

Świat

Sztab Generalny: na terenach okupowanych Rosjanie wywołują kryzys humanitarny

22 kwietnia 2022, 5:31
Aktualizacja: 22 kwietnia 2022, 7:31

Świat

Autor:
asty
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl, BBC

Przywódcy Korei Południowej i Północnej wymienili "listy przyjaźni", w których wyrazili nadzieję na poprawę stosunków dwustronnych. Relacje na linii Seul - Pjongjang w ciągu ostatnich trzech lat gwałtownie się pogorszyły. Powodem było wstrzymanie negocjacji dotyczących broni atomowej i coraz szybsze tempa zbrojeń KRLD.

Przywódcy Korei wymienili "listy przyjaźni"

Świat

Przywódcy Korei wymienili "listy przyjaźni"

22 kwietnia 2022, 7:42

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
PAP

Przeciętna marża kredytów mieszkaniowych wyniosła 1,94 procent. Ostatni raz była tak nisko w styczniu 2020 roku. Malejące marże to jedna z konsekwencji podwyżek stóp procentowych - wynika z analizy HRE Investments.

Pierwsza taka sytuacja od początku 2020 roku. Zmiany w ofertach banków

Nieruchomości

Pierwsza taka sytuacja od początku 2020 roku. Zmiany w ofertach banków

21 kwietnia 2022, 15:31

Nieruchomości

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP

Prawnik Aleca Baldwina poinformował, że aktor został oczyszczony z zarzutów w sprawie tragicznego wypadku na planie zdjęciowym filmu "Rust" przez władze stanu Nowy Meksyk. Podczas kręcenia westernu zginęła operatorka Halyna Hutchins, która została postrzelona z broni trzymanej przez Baldwina. Jak przekazał adwokat gwiazdora, w raporcie z dochodzenia uznano, że w przeświadczeniu aktora rewolwer, który został mu wręczony był naładowany ślepakami. W sprawie wciąż trwa śledztwo kryminalne.

Dochodzenie w sprawie tragedii na planie filmu "Rust". Alec Baldwin oczyszczony w raporcie władz stanowych

Świat

Dochodzenie w sprawie tragedii na planie filmu "Rust". Alec Baldwin oczyszczony w raporcie władz stanowych

22 kwietnia 2022, 6:59

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
Reuters

Prawnicy aktorki Amber Heard przesłuchali w czwartek jej byłego męża, aktora Johnny'ego Deppa w sprawie o zniesławienie. Pokazali ławie przysięgłych wiadomości tekstowe i nagrania z udziałem gwiazdora "Piratów z Karaibów", które mają dowodzić, że Heard była ofiarą przemocy domowej. Depp odpowiada, że to Heard fizycznie atakowała go podczas kłótni.

Depp kontra Heard przed sądem. Prawnicy pokazali wiadomości tekstowe

Kultura i styl

Depp kontra Heard przed sądem. Prawnicy pokazali wiadomości tekstowe

22 kwietnia 2022, 6:47

Kultura i styl

Autor:
asty\mtom
Źródło:
Reuters

Siergiej Protosenia, były wiceprezes rosyjskiego prywatnego giganta gazowego Novatek, został znaleziony martwy w Hiszpanii - podały tamtejsze media. Nie żyją także żona i córka milionera. Ich ciała znaleziono w willi w kurorcie Lloret de Mar w pobliżu Barcelony.

Tajemnicza śmierć byłego wiceprezesa rosyjskiego giganta gazowego, jego żony i córki w Hiszpanii

Świat

Tajemnicza śmierć byłego wiceprezesa rosyjskiego giganta gazowego, jego żony i córki w Hiszpanii

21 kwietnia 2022, 17:37

Świat

Autor:
tas/gp
Źródło:
elpuntavui.cat, Radio Swoboda, RBK

Dwa samochody zderzyły się w czwartek na skrzyżowaniu Ostrobramskiej i Rodziewiczówny w Warszawie. Na miejsce wezwano policję. Jak się okazało, jedno z aut prowadziła Aleksandra Ciupa, modelka i celebrytka znana między innymi z teledysku piosenki "My Słowianie".

Stłuczka na skrzyżowaniu. Za kierownicą jednego z aut celebrytka

Najnowsze

Stłuczka na skrzyżowaniu. Za kierownicą jednego z aut celebrytka

21 kwietnia 2022, 16:28

Najnowsze

Autor:
MAK
Źródło:
TVN Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że składający wizytę w USA szef MON Mariusz Błaszczak rozmawiał z przedstawicielami firm zbrojeniowych General Dynamics, Lockhead Martin i Boeinga.

Szef MON w USA. Spotkał się z przedstawicielami General Dynamics, Lockhead Martin i Boeinga

Polska

Szef MON w USA. Spotkał się z przedstawicielami General Dynamics, Lockhead Martin i Boeinga

22 kwietnia 2022, 6:17

Polska

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Policjanci z Pragi Południe zatrzymali 29-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających i amunicji bez zezwolenia oraz paserstwo - poinformowała Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka południowopraskiej Komendy Rejonowej. 

Narkotyki "znajdowały się dosłownie wszędzie". Miał też amunicję i szkielet broni

Najnowsze

Narkotyki "znajdowały się dosłownie wszędzie". Miał też amunicję i szkielet broni

22 kwietnia 2022, 7:54

Najnowsze

Autor:
kz/b
Źródło:
PAP

Izba Gmin zdecydowała o wszczęciu dochodzenia w sprawie premiera Borisa Johnsona. Ma ono wyjaśnić, czy szef brytyjskiego rządu celowo wprowadził posłów w błąd, mówiąc o odbywających się w czasie restrykcji covidowych imprezach na Downing Street.

Posłowie zbadają, czy Boris Johnson celowo wprowadził ich w błąd ws. imprez na Downing Street

Świat

Posłowie zbadają, czy Boris Johnson celowo wprowadził ich w błąd ws. imprez na Downing Street

22 kwietnia 2022, 6:33

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Papież przyjął na audiencji Viktora Orbana – była to pierwsza zagraniczna wizyta premiera Węgier po wygranych przez jego partię wyborach parlamentarnych, ale i kolejne Orbana z Franciszkiem. Wcześniej spotkali się we wrześniu zeszłego roku w Budapeszcie podczas krótkiej papieskiej wizyty z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

Viktor Orban na audiencji u papieża Franciszka

Świat

Viktor Orban na audiencji u papieża Franciszka

22 kwietnia 2022, 5:58

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Uruchomiono nowe połączenie Chin z Europą, które omija Rosję. Trasa z Xi'an do Mannheim w Niemczech wiedzie między innymi przez Kazachstan, Morze Kaspijskie i Morze Czarne. Jest to kolejna inicjatywa w ramach chińskiego Pasa i Szlaku.

Nowy szlak transportowy z Chin do Europy omija Rosję

Ze świata

Nowy szlak transportowy z Chin do Europy omija Rosję

21 kwietnia 2022, 12:18

Ze świata

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

W czwartkowych "Milionerach" padło pytanie za milion złotych. Miś Paddington, którego państwo Brown znaleźli na dworcu kolejowym w Londynie, pochodzi z mrocznych zakątków: Peru, Meksyku, Rosji czy Indii? Na to pytanie odpowiadał pan Przemysław Zieliński.

Pytanie w "Milionerach" za milion złotych o kraj, z którego pochodzi Miś Paddington

Ciekawostki

Pytanie w "Milionerach" za milion złotych o kraj, z którego pochodzi Miś Paddington

21 kwietnia 2022, 21:05

Ciekawostki

Autor:
mkm
Źródło:
Milionerzy TVN