Польща організовує міжнародну конференцію з допомоги Україні
Канцелярія прем'єр-міністра повідомила про організацію міжнародної конференції донорів для України. Окрім прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, буде присутня і прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, а партнерами заходу є президенти Європейської ради – Шарль Мішель та Європейської комісії – Урсула фон дер Ляєн.
5 травня з ініціативи Польщі та органів Європейського Союзу у Варшаві відбудеться міжнародна конференція донорів для України. «Зустріч відбудеться на рівні глав держав та урядів за участю представників світового бізнесу та фінансових інституцій. Конференція стане початком низки заходів з надання допомоги зруйнованій війною Україні в найближчі місяці",- повідомили в четвер на сайті Канцелярії прем'єр-міністра.
Метою конференції є збір коштів на гуманітарні потреби України, які зростають. "Польща та Швеція прагнуть заохотити своїх партнерів спільно реагувати на складну гуманітарну ситуацію в Україні. Внаслідок російської агресії гине мирне населення, відбуваються примусові депортації, фінансове становище мільйонів людей постійно погіршується. Сьогодні задля ефективної підтримки українського суспільства необхідна справжня солідарність», – зазначають в Канцелярії прем’єр-міністра.
«За даними ООН, 13 мільйонів людей в Україні потребують базової гуманітарної допомоги у вигляді житла, їжі та ліків. Тому необхідна невідкладна мобілізація міжнародної допомоги Україні, яка наразі покриває менш ніж 15 відсотків від потреб», – йдеться у повідомленні.
Źródło: PAP
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