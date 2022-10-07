Перевагою української армії є те, що вона має дуже хорошу розвідку і здатна точно вражати цілі, - зазначив полковник запасу Мацєй Матисяк. Він додав, що "сильна сторона України" - це OSINT, тобто "отримання розвідданих з відкритих джерел".

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У четвер вранці гостем TVN24 був полковник запасу Мацєй Матисяк, експерт Stratpoints Foundation, який розповів про ситуацію на українсько-російському фронті.

- Я вважаю, що південний напрямок може виявитися важливішим у довгостроковій перспективі. Тому що це потенційно відкриває Україні шлях до Криму і відрізає Росію логістично, - сказав він.

Він підкреслив, що "перевага української армії в тому, що вона має дуже хорошу розвідку і здатна точно вражати цілі".

- Тому вони так ефективно знищували тимчасові та постійні переправи, тобто мости. Це унеможливлює матеріально-технічне забезпечення російських військ, - зазначив експерт.

Він додав, що "на даний момент найближча мета - ліквідувати російські війська на західному березі Дніпра, форсувати його, закріпитися і вийти на кримський напрямок".

Полковник Матисяк: це дуже сильна сторона українського війська PAP/EPA/OLEG PETRASYUK

Матисяк: сьогодні панує OSINT

Матисяк пояснив, у чому перевага України в плані розвідки.

- Це водночас і географічна локалізація, тобто супутникова та радіоелектронна розвідка, з використанням безпілотників, і визначення розташування цілей. Росіяни не дотримуються інформаційної дисципліни, яка дуже сувора з українського боку. До сьогоднішнього дня практично немає фото, відео, інформації, наприклад, про пускові установки HIMARS (на озброєнні української армії - ред.), а місцезнаходження кораблів чи артилерійських позицій, чи пересування російських військ були загальнодоступними, - зазначив він.

За його словами, "сьогодні панує так званий OSINT, який є дуже сильною українською стороною, і дуже слабкою - в росіян".

- OSINT - це розвідка з відкритих джерел. Зараз у кожної людини є телефон, смартфон, який записує звук, зображення, підключається до телекомунікацій і таким чином передає багато інформації, - пояснив Матисяк.

- Прикладом цього був обстріл командування ПВК «Вагнера» під час візиту пана (Євгена - ред.) Пригожина (олігарха, близького поплічника Путіна - ред.), коли фотографії, опубліковані одним із учасників групи,встановлення часу та місця та призвела до ефективної пожежі, – сказав гість TVN24.

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Autor:red.

Źródło: TVN24