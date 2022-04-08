Поліція підготувала відеопоради для українських біженців

На жаль, ми починаємо фіксувати правопорушення проти біженців з України. Це - не великі цифри, але практично немає дня, щоб в окремих випадках цих людей не пограбували чи не обдурили, - повідомив речник ГУ поліції, інсп. Маріуш Чарка.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Врешті поліція почала трансляцію інформаційних роликів для біженців з України щодо безпеки й обережної поведінки.

Речник Головного управління поліції, інсп. Маріуш Чарка зазначив, що в відео показано, яких ситуацій людям з України слід уникати та як діяти, щоб почуватися в безпеці в Польщі. «Це, серед іншого, відповідь на загрози, які ми постійно враховуємо, пов’язані зі зростанням злочинності проти біженців з України», – наголосив поліцейський.

"Це поради - не надавати незнайомцям паспорт та інші документи, не сідати в транспортні засоби, якими керують незнайомі люди. Дотримуватися елементарних правил безпеки, знати польські номери екстрених служб. Це також - телефони гарячої лінії, які створені та адресовані громадянам України, де можна повідомити про різні види злочинів та небезпечних подій, що відбуваються в Польщі», – пояснив інспектор.

Він пояснив, що головними героями роликів є дві українки та громадянка Польщі, яка вільно володіє українською. «У своїх виступах вони розповідають, як безпечно поводитися в конкретних ситуаціях. Йдеться про те, щоб ці фільми охопили якомога більше біженців з України, щоб вони їх дивилися, і щоб не чинилися злочини чи правопорушення на їхню некористь», - зазначив він .

"На жаль, ми починаємо фіксувати такі злочини чи й правопорушення. Це не великі цифри, але практично немає дня, щоб в окремих випадках не окрадали або не обдурили людей з України", - сказав він.

Не віддавайте свої документи. Поліція попереджає біженців Policja

За його словами, найпоширенішими злочинами що до громадян України є крадіжки документів, сумочок та гаманців. "Але це теж шахрайства. Найчастіше - пов’язані з орендою квартири. Люди з України відповідають на оголошення про оренду квартири чи будинків, перераховують гроші на рахунок, а виявляється, що такої квартири чи будинку немає, а гроші переказано на рахунок особи, з якою більше немає контакту" – підкреслив він.

"На щастя, на разі ми не зафіксували жодного випадку торгівлі людьми. Проте, як польська поліція, ми дуже серйозно ставимося до цієї загрози. Тому ми проводимо різноманітні заходи, наприклад, створюємо спеціальну гарячу лінію з питань торгівлі людьми, робимо роздачу листівок, перевірки осіб, які зустрічають окремих громадян України на прикордонних переходах чи в інших місцях, де вони перебувають. Питання - в тому, чи не були раніше ці особи, які приймають людей, затримані на скоєнні різних злочинів, у тому числі пов’язаних із сексуальним використанням" – сказав він .

Зазначив, що вже були окремі випадки, коли поліцейські встановлювали особи, які надавали допомогу громадянам України, а, серед інших, перераховувалися , як люди, пов’язані з веденням публічних будинків або проституцією. "Не в Польщі, а конкретно в Берліні, -Німеччина", - додав речник KGP.

"Таких людей було відразу вилучено за допомогою працівників міліції, а людей, яким запропонували допомогу, просили не користуватися нею. Звісно, ​​ми не знаємо, чи хотіли ці люди вчинити злочин, але ми вживаємо превентивних заходів, щоб не сталося злочинів" - сказав він.

Він зазначив, що на листівках, які, зокрема, передано біженцям з України, надано як телефони, за якими можна зателефонувати, коли потрібна допомога, так і елементарні правила безпеки. "Як поводитись, не сідати в транспортні засоби, якими керують невідомі, нікому не передавати документи, обережно та розсудливо користуватися пропозиціями щодо працевлаштування чи проживання" – перерахував він.

"Крім того, ми проводимо профілактичні акції по всій Польщі. Наші поліцейські зустрічаються з громадянами України. За допомогою перекладачів вони розповідають, які норми діють у Польщі, як поводитися, яких правил слід дотримуватися, щоб було безпечно"- підкреслив він.

Зважаючи на те, що є люди, які можуть скористатися скрутним становищем біженців, Головне управління поліції надало спеціальні номери телефонів екстреної допомоги та контакти електронної пошти для громадян України. "Ми провели понад 700 дзвінків через спеціальну гарячу лінію, а на електронну скриньку надіслано понад 80 повідомлень" – сказав він.

"Нам найчастіше задавали питання, пов’язані з легалізацією перебування в Польщі, де можна звернутися за допомогою, які є можливості проживання чи роботи в Польщі" – розповів інспектор Чарка.

Źródło: PAP