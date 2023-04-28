Поліція активізує діяльність по всій країні

28 kwietnia 2023, 20:19
Źródło:
red.
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Поліція оголошує про посилення дорожнього патрулювання по всій країні протягом довгих травневих вихідних.  Щодня на дороги виїжджатиме в середньому 4,5 тисячі поліцейських, у тому числі поліцейські групи SPEED, головним завданням яких є протидія небезпечній поведінці на дорозі, - повідомив надкомісар Роберт Опас з Департаменту дорожнього руху Головного управління поліції.

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Надкомісар Роберт Опас з Департаменту дорожнього руху Головного управління поліції зазначив, що протягом довгих травневих вихідних слід очікувати більший, ніж зазвичай, трафік на виїздах і під’їздах до деяких місцевостей і великих міст. 

- У разі виникнення ускладнень на дорогах поліцейські вживатимуть заходів для відновлення транспортного потоку, у тому числі шляхом регулювання руху, - повідомив поліцейський.

Маївка 2023 - поліція на дорогах

- За безпекою учасників дорожнього руху слідкуватимуть працівники дорожньої поліції, у тому числі групи поліції SPEED, головним завданням яких є протидія небезпечній поведінці на дорозі, як, зокрема, перевищення швидкості, - зазначив Опас.

Під час маївки поліцейські також перевірятимуть тверезість водіїв та спосіб перевезення пасажирів у транспортних засобах, особливо дітей.

- Також реагуватимуть на некоректну поведінку водіїв автомобілів щодо незахищених учасників дорожнього руху, тобто пішоходів, особливо в зоні позначених пішохідних переходів, велосипедистів, водіїв електросамокатів, засобів особистого транспорту, засобів що допомагають рухатися, водіїв мопедів, мотоциклістів, - оголосив надкомісар.

Роберт Опас закликав проявляти відповідальність та обачність під час користування дорогою.

- Водночас повідомляємо, що 30 квітня та 2 травня з 18.00 до 22.00 та 1 і 3 травня з 8.00 до 22.00 діє заборона руху транспортних засобів та автопоїздів з максимальною допустимою масою понад 12 тонн, за винятком автобусів та деяких інших транспортних засобів залежно від виду перевезень, які вони здійснюють, - додав надкомісар Опас.

"Деякі люди почнуть відпочивати вже в п'ятницю"

Як зазначає Міколай Крупінський з Інституту автомобільного транспорту, цього року довгі травневі вихідні можуть тривати п’ять днів, якщо ми у відпустці 2 травня, або навіть дев’ять днів, якщо ми беремо три дні відпустки.

- Деякі люди почнуть відпочивати вже у п'ятницю, виїжджаючи пізно вдень або ввечері.  Подовжені вихідні означають збільшення трафіку на більшості доріг, особливо на трасах виїзду з міст.  Більша інтенсивність руху збільшує ризик аварій, - підкреслив Крупіньський.

За статистикою поліції, за минулорічні травневі вихідні сталося 348 ДТП, у яких загинуло 33 людини, 389 отримали травми.  Поліція затримала понад 1,8 тисячі нетверезих водіїв.  Роком раніше сталося 320 ДТП, в яких 31 людина загинула і 375 отримали травми.  Затримано понад 1,7 тисячі нетверезих водіїв.

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock

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ft
\ ral
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mb
Źródło:
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mp/ToL
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TVN24, PAP

Ogłoszono zwycięzców gali Press Club Polska. Wśród nich jest dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek, który został laureatem Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze.

Nagrody Press Club Polska rozdane. Piotr Świerczek wśród laureatów

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