Поліція активізує діяльність по всій країні

Поліція оголошує про посилення дорожнього патрулювання по всій країні протягом довгих травневих вихідних. Щодня на дороги виїжджатиме в середньому 4,5 тисячі поліцейських, у тому числі поліцейські групи SPEED, головним завданням яких є протидія небезпечній поведінці на дорозі, - повідомив надкомісар Роберт Опас з Департаменту дорожнього руху Головного управління поліції.

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Надкомісар Роберт Опас з Департаменту дорожнього руху Головного управління поліції зазначив, що протягом довгих травневих вихідних слід очікувати більший, ніж зазвичай, трафік на виїздах і під’їздах до деяких місцевостей і великих міст.

- У разі виникнення ускладнень на дорогах поліцейські вживатимуть заходів для відновлення транспортного потоку, у тому числі шляхом регулювання руху, - повідомив поліцейський.

Маївка 2023 - поліція на дорогах

- За безпекою учасників дорожнього руху слідкуватимуть працівники дорожньої поліції, у тому числі групи поліції SPEED, головним завданням яких є протидія небезпечній поведінці на дорозі, як, зокрема, перевищення швидкості, - зазначив Опас.

Під час маївки поліцейські також перевірятимуть тверезість водіїв та спосіб перевезення пасажирів у транспортних засобах, особливо дітей.

- Також реагуватимуть на некоректну поведінку водіїв автомобілів щодо незахищених учасників дорожнього руху, тобто пішоходів, особливо в зоні позначених пішохідних переходів, велосипедистів, водіїв електросамокатів, засобів особистого транспорту, засобів що допомагають рухатися, водіїв мопедів, мотоциклістів, - оголосив надкомісар.

Роберт Опас закликав проявляти відповідальність та обачність під час користування дорогою.

- Водночас повідомляємо, що 30 квітня та 2 травня з 18.00 до 22.00 та 1 і 3 травня з 8.00 до 22.00 діє заборона руху транспортних засобів та автопоїздів з максимальною допустимою масою понад 12 тонн, за винятком автобусів та деяких інших транспортних засобів залежно від виду перевезень, які вони здійснюють, - додав надкомісар Опас.

"Деякі люди почнуть відпочивати вже в п'ятницю"

Як зазначає Міколай Крупінський з Інституту автомобільного транспорту, цього року довгі травневі вихідні можуть тривати п’ять днів, якщо ми у відпустці 2 травня, або навіть дев’ять днів, якщо ми беремо три дні відпустки.

- Деякі люди почнуть відпочивати вже у п'ятницю, виїжджаючи пізно вдень або ввечері. Подовжені вихідні означають збільшення трафіку на більшості доріг, особливо на трасах виїзду з міст. Більша інтенсивність руху збільшує ризик аварій, - підкреслив Крупіньський.

За статистикою поліції, за минулорічні травневі вихідні сталося 348 ДТП, у яких загинуло 33 людини, 389 отримали травми. Поліція затримала понад 1,8 тисячі нетверезих водіїв. Роком раніше сталося 320 ДТП, в яких 31 людина загинула і 375 отримали травми. Затримано понад 1,7 тисячі нетверезих водіїв.

Źródło: red.