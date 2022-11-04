Поліцейські ображали водія з України. Покарання після скандального втручання

Двох поліцейських, які наприкінці серпня під час втручання ображали водія та погрожували йому побиттям, покарали. Вони не зможуть отримувати премії та підвищення по службі впродовж року. Таким чином дисциплінарне провадження у цій справі завершено.

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– Проти цих двох поліцейських закінчено дисциплінарне провадження. Їх попередили про неповну придатність до служби на займаній посаді. Це, зокрема, означатиме, що їх не просуватимуть по службі протягом 12 місяців. Вони не отримають жодних нагород чи фінансових бонусів, а також їхні надбавки за службу будуть зменшені на 20 відсотків на цей період, - сказав у четвер в інтерв’ю tvnwarszawa.pl Роберт Шумята з районного управління поліції Варшава-Середмістя.

"Не подобається тобі? - у…й в Україну"

Нагадаємо, що скандальне втручання поліції відбулося 26 серпня у варшавському Середмісті. Як повідомляла тоді «Gazeta Wyborcza», громадянин України, який, ймовірно, працював кур'єром з доставки піци, зупинився в недозволеному місці. Коли він повернувся, біля автомобіля його вже чекали поліцейські.

На записі, опублікованому в тому числі в профілі Obywateli RP у Twitter, чутно, як поліцейські повідомляють чоловікові, що його оштрафують. Коли він запитав, за що штраф, і прокоментував: "така поліція в Польщі", один із поліцейських сказав: "бо я тобі в морду дам". Через кілька хвилин другий офіцер начебто каже: "не подобається тобі? - у…й в Україну". Потім назвав його "parówa" (на сленгу - евфемізм пеніса, на тюрмацькому жаргоні - те саме, що "опущений" - ред.).

Невдовзі після інциденту поліція повідомила, що комендант поліції району Варшава І порушив проти службовців дисциплінарне провадження. Першим про покарання поліцейських повідомило радіо RMF RM.

Autor:Ред.

Źródło: tvnwarszawa.pl, RMF FM