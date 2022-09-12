Поляк воює серед захисників України. "Росіяни не чинили майже жодного спротиву, відходять по всьому фронту"

Ніхто з нас не очікував такої легкої перемоги, - зізнається Шимон, боєць Інтернаціонального Легіону оборони України. Він бере участь у стрімкому наступі українських військ на Харківщині і відзначає, що в тому місці, де він перебував, росіяни відходили "по всьому фронту". - Ми знайшли велику кількість покинутої техніки, часто дуже цінної і дуже дорогої, яку росіяни просто покинули, - додає поляк.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

В інтерв’ю Діані Руднік Шимон, який воює в Інтернаціональному Легіоні оборони України, розповів про ситуацію в тому місці, де він є. Боєць описав це коротко: успіх.

Поляк бере участь у стрімкому наступі українців на Харківщині, на сході країни.

- Ніхто з нас не очікував такої легкої перемоги. Росіяни практично не чинили опору. Відступають - там, де я зараз – по всьому фронту. Усіх цілей наступу, які були поставлені перед нами на початку, ми вже досягли, - повідомив Шимон.

Росіяни відступають. "Ми виявили велику кількість покинутої техніки"

Також у солдата запитували про панічний характер відходу росіян з відвойованих районів і залишену техніку.

- З технікою все справді так і є. Ми знайшли велику кількість покинутого обладнання, часто дуже цінного і дуже дорогого, яке росіяни просто кинули, - повідомив він. І додав, що й сам і його побратими були цим дуже здивовані.

На запитання, чи доходила до його групи інформація з інших регіонів України про чергові про успіхи захисників, він відповів ствердно. "Це дуже піднімає моральний дух, я повинен сказати, і вони всі зараз дуже щасливі", - визнав Шимон.

Інтерв’ю відбулося завдяки Міхалу Пшедляцькому та редакції «Superwizjer» TVN.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl