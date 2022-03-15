Показують біженцям, як виглядає поліцейське посвідчення. Радять, як не заблукати, не бути обдуреним
Перш ніж вийти на роботу, перевірте в Інтернеті, чи існує компанія і яка мінімальна зарплата. Нікому не віддавайте свої документи чи телефон. Завжди майте з собою свою адресу, написану польською мовою, і дайте її дітям. Перш ніж поїхати в іншу країну, перевірте, де там українське консульство чи посольство, і запишіть на аркуші реквізити цих установ, бо коли вони раптом знадобляться, телефон може виявитися розрядженим – поліція в Бєльську-Бялей зустрічається з біженцями і радить, як уникнути небезпеки.
Через війну в Україні до Польщі прибуло майже два мільйони біженців. Вони є в багатьох містах, де отримують пропозиції допомоги – даху над головою, роботи.
– Переважна більшість людей допомагає безкорисливо, але ми усвідомлюємо, що може бути хтось, хто захоче скористатися скрутним становищем біженців, – каже Роман Шибяк, речник поліції міста Бєльсько-Бяла Сілезького воєводства.
Тому поліція у Бєльську-Бялей через центри, які приймають біженців, організовує для них профілактичні зустрічі та навчає, як уникнути небезпек. Як розповідає Шибяк, на кожну із перших чотирьох зустрічей у понеділок приходило до кількох десятків людей.
Організатори забезпечують перекладача або присутність людей, які знають польську та українську мову. Хоча зустрічі адресовані дорослим, Шибяк зазначає, що якщо біженець не має з ким залишити дитину або не хоче її залишати, то може взяти її з собою.
Перевірте, чи існує компанія працедавця, не віддавайте йому паспорт чи телефон
– Ми робимо акцент на тому, щоб біженці не приймали поспішних рішень про переїзд чи роботу, – каже Шибяк.
Пропозиція роботи може здатися дуже вигідною. Однак перед тим, як біженець вирішить звернутися до працедавця, він повинен перевірити в Інтернеті, чи існує така компанія взагалі і чи є вона за вказаною адресою. Співробітники поліції застерігають від передачі працедавцю оригіналів документів, наприклад, паспорта або телефона.. Те саме стосується людей, які пропонують транспорт або житло.
Перед тим, як біженець сідає в чужу автівку, варто записати реєстраційний номер або сфотографувати машину і відправити друзям або організації, яка йому до цього часу допомагала.
У Польщі перед початком роботи складається договір, який передбачає права та обов’язки, а також є мінімальна зарплата. Варто перевірити всю цю інформацію в Інтернеті, перш ніж прийняти пропозицію.
Якщо транспорт і робота мають бути за межами Польщі, біженець повинен спочатку перевірити, де знаходиться українське консульство чи посольство в країні, куди він прямує. – Варто записати свої контактні дані на аркуші паперу, адже телефон завжди може розрядитися, – каже Шибяк.
Майте при собі картку з адресою польською мовою і таку ж дайте дітям
Кілька днів тому в Бєльську-Бялей ходила жінка, яка загубилася. Вона розмовляла лише українською. Питала долрогу до свого тимчасового помешкання. Пам’ятала лише, що живе поруч із магазином великої торгівельної мережі, яких у місті, на жаль, декілька. Ми запитуємо у Шиб’яка, як допомогти таким людям?
– Кожному біженцю варто мати картку з адресою його помешкання, написану польською мовою, – каже речник. Такою ж карткою слід спорядити і дитину.
Зрештою, ви завжди можете зателефонувати на безкоштовний номер екстреної допомоги 112. Потім диспетчер зв’яже з біженця із поліцейським або міською охороною.
На зустрічах поліцейські кажуть, що біженці не повинні їх боятися, адже вони тут, щоб допомогти. Вони пояснюють, як виглядає їхнє втручання, показують посвідчення. Шибяк: «Сам металевий жетон,, поліцейська зірка не дозволяє ідентифікувати офіцера. Придбати такий жетон може будь-хто. Поліцейський повинен мати при собі посвідчення у вигляді пластикової картки з таким же службовим номером, що і на жетоніі. Поліцейському в уніформі не потрібно пред’являти посвідчення, але ви можете попросити його, і тоді він має його показати. Поліцейський без уніформи повинен представитися сам.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Polska Policja