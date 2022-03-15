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Показують біженцям, як виглядає поліцейське посвідчення. Радять, як не заблукати, не бути обдуреним

15 marca 2022, 19:58

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт
tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

Перш ніж вийти на роботу, перевірте в Інтернеті, чи існує компанія і яка мінімальна зарплата. Нікому не віддавайте свої документи чи телефон. Завжди майте з собою свою адресу, написану польською мовою, і дайте її дітям. Перш ніж поїхати в іншу країну, перевірте, де там українське консульство чи посольство, і запишіть на аркуші реквізити цих установ, бо коли вони раптом знадобляться, телефон може виявитися розрядженим – поліція в Бєльську-Бялей зустрічається з біженцями і радить, як уникнути небезпеки.

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Через війну в Україні до Польщі прибуло майже два мільйони біженців. Вони є в багатьох містах, де отримують пропозиції допомоги – даху над головою, роботи.

– Переважна більшість людей допомагає безкорисливо, але ми усвідомлюємо, що може бути хтось, хто захоче скористатися скрутним становищем біженців, – каже Роман Шибяк, речник поліції міста Бєльсько-Бяла Сілезького воєводства.

Тому поліція у Бєльську-Бялей через центри, які приймають біженців, організовує для них профілактичні зустрічі та навчає, як уникнути небезпек. Як розповідає Шибяк, на кожну із перших чотирьох зустрічей у понеділок приходило до кількох десятків людей.

Організатори забезпечують перекладача або присутність людей, які знають польську та українську мову. Хоча зустрічі адресовані дорослим, Шибяк зазначає, що якщо біженець не має з ким залишити дитину або не хоче її залишати, то може взяти її з собою.

Перевірте, чи існує компанія працедавця, не віддавайте йому паспорт чи телефон

– Ми робимо акцент на тому, щоб біженці не приймали поспішних рішень про переїзд чи роботу, – каже Шибяк.

Пропозиція роботи може здатися дуже вигідною. Однак перед тим, як біженець вирішить звернутися до працедавця, він повинен перевірити в Інтернеті, чи існує така компанія взагалі і чи є вона за вказаною адресою. Співробітники поліції застерігають від передачі працедавцю оригіналів документів, наприклад, паспорта або телефона.. Те саме стосується людей, які пропонують транспорт або житло.

Показують біженцям, як виглядає поліцейське посвідчення. Радять, як не заблукати, не бути обдуренимPolska Policja

Перед тим, як біженець сідає в чужу автівку, варто записати реєстраційний номер або сфотографувати машину і відправити друзям або організації, яка йому до цього часу допомагала.

У Польщі перед початком роботи складається договір, який передбачає права та обов’язки, а також є мінімальна зарплата. Варто перевірити всю цю інформацію в Інтернеті, перш ніж прийняти пропозицію.

Якщо транспорт і робота мають бути за межами Польщі, біженець повинен спочатку перевірити, де знаходиться українське консульство чи посольство в країні, куди він прямує. – Варто записати свої контактні дані на аркуші паперу, адже телефон завжди може розрядитися, – каже Шибяк.

Майте при собі картку з адресою польською мовою і таку ж дайте дітям

Кілька днів тому в Бєльську-Бялей ходила жінка, яка загубилася. Вона розмовляла лише українською. Питала долрогу до свого тимчасового помешкання. Пам’ятала лише, що живе поруч із магазином великої торгівельної мережі, яких у місті, на жаль, декілька. Ми запитуємо у Шиб’яка, як допомогти таким людям?

– Кожному біженцю варто мати картку з адресою його помешкання, написану польською мовою, – каже речник. Такою ж карткою слід спорядити і дитину.

Зрештою, ви завжди можете зателефонувати на безкоштовний номер екстреної допомоги 112. Потім диспетчер зв’яже з біженця із поліцейським або міською охороною.

На зустрічах поліцейські кажуть, що біженці не повинні їх боятися, адже вони тут, щоб допомогти. Вони пояснюють, як виглядає їхнє втручання, показують посвідчення. Шибяк: «Сам металевий жетон,, поліцейська зірка не дозволяє ідентифікувати офіцера. Придбати такий жетон може будь-хто. Поліцейський повинен мати при собі посвідчення у вигляді пластикової картки з таким же службовим номером, що і на жетоніі. Поліцейському в уніформі не потрібно пред’являти посвідчення, але ви можете попросити його, і тоді він має його показати. Поліцейський без уніформи повинен представитися сам.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Polska Policja

Tagi:
Rosja
Ukraina
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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kris/dap
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asty,
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MAK/
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red.
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Україна атакована Росією. Якуб Кумох: підтримуємо Україну, бо віримо в її перемогу

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TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
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Більшість людей мають добрі наміри і прагнуть допомогти біженцям з України. Пропонують транспорт, ночівлю, працю. Втім можливо, що хтось захоче використати складне становище людей, які втікають від війни в своїй країні. Фонд «Ла Страда» і поліція приготували листівки з правилами безпеки для біженців.

"Ла Страда" біженцям: не сідайте в автівки поодинці, попросіть показати посвідчення, запитайте про умови допомоги

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"Ла Страда" біженцям: не сідайте в автівки поодинці, попросіть показати посвідчення, запитайте про умови допомоги

14 marca 2022, 11:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Сервіс Player зробить доступними безкоштовно та без реєстрації найкращі мультфільми з українським дубляжем та субтитрами українською мовою. До збірки «Казки по-українськи» увійшли «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль» та «Губка Боб Квадратні Штани».

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

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Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

11 marca 2022, 14:13

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
tvn24.pl
Rosja w NATO? Clinton, pytany o to przez Putina, zmieszał się, ale "osobiście" nie miałby nic przeciwko

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Rosja w NATO? Clinton, pytany o to przez Putina, zmieszał się, ale "osobiście" nie miałby nic przeciwko

15 marca 2022, 6:58
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Autor:
Wojciech
Skrzypek
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15 marca 2022, 19:16

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mb/ams
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TVN24 Biznes, PAP

Rząd ma dopłacić 250 złotych do kupna telewizora do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej drugiej generacji. Projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Teraz przepisy trafią do prac w Sejmie.

Dofinansowania na zakup telewizora. Rząd przyjął projekt

Pieniądze

Dofinansowania na zakup telewizora. Rząd przyjął projekt

15 marca 2022, 14:58

Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

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Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźcę z Ukrainy, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie z tego tytułu. Chodzi o 40 złotych dziennie za osobę, czyli około 1200 złotych miesięcznie. Pierwsze wnioski będzie można składać już od środy, 16 marca.

Gościsz w domu uchodźcę, możesz dostać 40 złotych dziennie. Jakie warunki trzeba spełnić?

Polska

Gościsz w domu uchodźcę, możesz dostać 40 złotych dziennie. Jakie warunki trzeba spełnić?

14 marca 2022, 15:50

Polska

Autor:
wini,
MAK//az
Źródło:
TVN24 Kraków / PAP

Uchodźca to osoba, która przebywa poza granicami swojego państwa, a powrót do domu jest dla niej niebezpieczny, może nawet grozić śmiercią. Ukraińcy, którzy dzisiaj uciekają do Polski przed wojną, mogą złożyć wniosek o status uchodźcy podczas przekraczania granicy lub już w trakcie pobytu w naszym kraju. Ale warto dopełnić tych formalności. Będąc uchodźcą, każdy otrzyma kartę pobytu.

Jak zdobyć status uchodźcy - gdzie się zgłosić i jakie dokumenty trzeba przedstawić

Polska

Jak zdobyć status uchodźcy - gdzie się zgłosić i jakie dokumenty trzeba przedstawić

14 marca 2022, 12:52

Polska

Autor:
mag//az
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24