Показують біженцям, як виглядає поліцейське посвідчення. Радять, як не заблукати, не бути обдуреним

Перш ніж вийти на роботу, перевірте в Інтернеті, чи існує компанія і яка мінімальна зарплата. Нікому не віддавайте свої документи чи телефон. Завжди майте з собою свою адресу, написану польською мовою, і дайте її дітям. Перш ніж поїхати в іншу країну, перевірте, де там українське консульство чи посольство, і запишіть на аркуші реквізити цих установ, бо коли вони раптом знадобляться, телефон може виявитися розрядженим – поліція в Бєльську-Бялей зустрічається з біженцями і радить, як уникнути небезпеки.

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Через війну в Україні до Польщі прибуло майже два мільйони біженців. Вони є в багатьох містах, де отримують пропозиції допомоги – даху над головою, роботи.

– Переважна більшість людей допомагає безкорисливо, але ми усвідомлюємо, що може бути хтось, хто захоче скористатися скрутним становищем біженців, – каже Роман Шибяк, речник поліції міста Бєльсько-Бяла Сілезького воєводства.

Тому поліція у Бєльську-Бялей через центри, які приймають біженців, організовує для них профілактичні зустрічі та навчає, як уникнути небезпек. Як розповідає Шибяк, на кожну із перших чотирьох зустрічей у понеділок приходило до кількох десятків людей.

Організатори забезпечують перекладача або присутність людей, які знають польську та українську мову. Хоча зустрічі адресовані дорослим, Шибяк зазначає, що якщо біженець не має з ким залишити дитину або не хоче її залишати, то може взяти її з собою.

Перевірте, чи існує компанія працедавця, не віддавайте йому паспорт чи телефон

– Ми робимо акцент на тому, щоб біженці не приймали поспішних рішень про переїзд чи роботу, – каже Шибяк.

Пропозиція роботи може здатися дуже вигідною. Однак перед тим, як біженець вирішить звернутися до працедавця, він повинен перевірити в Інтернеті, чи існує така компанія взагалі і чи є вона за вказаною адресою. Співробітники поліції застерігають від передачі працедавцю оригіналів документів, наприклад, паспорта або телефона.. Те саме стосується людей, які пропонують транспорт або житло.

Показують біженцям, як виглядає поліцейське посвідчення. Радять, як не заблукати, не бути обдуреним Polska Policja

Перед тим, як біженець сідає в чужу автівку, варто записати реєстраційний номер або сфотографувати машину і відправити друзям або організації, яка йому до цього часу допомагала.

У Польщі перед початком роботи складається договір, який передбачає права та обов’язки, а також є мінімальна зарплата. Варто перевірити всю цю інформацію в Інтернеті, перш ніж прийняти пропозицію.

Якщо транспорт і робота мають бути за межами Польщі, біженець повинен спочатку перевірити, де знаходиться українське консульство чи посольство в країні, куди він прямує. – Варто записати свої контактні дані на аркуші паперу, адже телефон завжди може розрядитися, – каже Шибяк.

Майте при собі картку з адресою польською мовою і таку ж дайте дітям

Кілька днів тому в Бєльську-Бялей ходила жінка, яка загубилася. Вона розмовляла лише українською. Питала долрогу до свого тимчасового помешкання. Пам’ятала лише, що живе поруч із магазином великої торгівельної мережі, яких у місті, на жаль, декілька. Ми запитуємо у Шиб’яка, як допомогти таким людям?

– Кожному біженцю варто мати картку з адресою його помешкання, написану польською мовою, – каже речник. Такою ж карткою слід спорядити і дитину.

Зрештою, ви завжди можете зателефонувати на безкоштовний номер екстреної допомоги 112. Потім диспетчер зв’яже з біженця із поліцейським або міською охороною.

На зустрічах поліцейські кажуть, що біженці не повинні їх боятися, адже вони тут, щоб допомогти. Вони пояснюють, як виглядає їхнє втручання, показують посвідчення. Шибяк: «Сам металевий жетон,, поліцейська зірка не дозволяє ідентифікувати офіцера. Придбати такий жетон може будь-хто. Поліцейський повинен мати при собі посвідчення у вигляді пластикової картки з таким же службовим номером, що і на жетоніі. Поліцейському в уніформі не потрібно пред’являти посвідчення, але ви можете попросити його, і тоді він має його показати. Поліцейський без уніформи повинен представитися сам.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl