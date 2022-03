czytaj dalej

Trwa atak Rosji na Ukrainę. We wtorek do Trościańca w obwodzie sumskim wkroczyły z trzech różnych kierunków rosyjskie siły, zajmując miasto - napisał na Telegramie szef Obwodowej Administracji Państwowej obwodu Dmytro Żywycki. "Rosjanie chodzą od domu do domu, wyprowadzają ludzi z piwnic, zmuszają ich do siedzenia w nocy na ulicy" - dodał.