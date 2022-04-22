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Поїхав у Бучу пекти хліб і допомагати пекареві. «Ми боялися, що росіяни залишили міни»

22 kwietnia 2022, 9:47

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Bucza. Piekarz z Poznania pomaga uruchomić ponownie piekarnię
Bucza. Piekarz z Poznania pomaga uruchomić ponownie piekarnięTVN24/ J. Polewski "Czarny chleb"
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TVN24/ J. Polewski "Czarny chleb"Bucza. Piekarz z Poznania pomaga uruchomić ponownie piekarnię

Тиждень тому вирушили в дорогу і щасливо дісталися до Бучі. Власник познаньської пекарні «Чорний хліб» зі своїми сином і другом поїхав в Україну, щоб допомогти перезапустити одну з місцевих пекарень.

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Рішення поїхати в Бучу прийняв імпульсивно. Важко пройти байдуже обабіч фотографій знищень у маленькому містечку під києвом . – Я подумав, що потрібно допомагати конкретно, і діяти. Я набрав у пошуковій системі «Пекарня Буа», написав у пекарню, яка мене влаштовувала, і через 15 хвилин отримав відповідь: «Приїжджайте», – розповідає Яцек Полевський, власник познаньської пекарні «Чорний хліб». 

Тиждень тому пан Яцек із сином і другом вирушили до Бучі. З собою брали 500 кг жита, щоб спекти хліб для солдатів і мирних жителів. Наскільки ця місія була успішною? Про це кореспонденту TVN24 розповів власник пекарні.

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«Ми боялися, що росіяни залишили міни»

Як каже пан Яцек, життя на Західній Україні - цілком нормальне. Там війна та її жорстокість не показуються звідусіль. Проте, чим ближче до Києва, тим більше збитків. – Найзворушливіше, що ми бачили в Бучі, – це порожні вулиці з бігаючими собаками,ну, й тиша. Життя немає, - каже Полевський.

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Пекарня, якій допомагають пекарі з Познані, під час російської окупації була чимось на зразок військового штабу. - Російські солдати палили в печі, готували їжу і сиділи. Вони залишили величезну кількість лайна. Перші два дні нашого перебування були пов’язані з прибиранням. Ми трохи боялися, що росіяни залишили якісь міни, наприклад, під папером чи піддоном, чи під матрацом, і що хтось із нас просто загине. На щастя, нічого подібного не сталося, - повідомляє Полевський.

Так виглядає пекарня пекаря з Бучі, якій хочуть допомогти жителі Познані

Tak wygląda piekarnia piekarza z Buczy, któremu chcą pomóc poznaniacy
Tak wygląda piekarnia piekarza z Buczy, któremu chcą pomóc poznaniacyJ. Polewski

Коли велике прибирання закінчилось, нарешті можна було запалити піч і вже потім почати випікати хліб. – Ця пекарня в Бучі – справжня реміснича. Хліб - переважно на заквасці, все вручну, а піч на дровах. Все пройшло добре. Ми спекли небагато таких батонів, близько 80 за два дні, - розповідає TVN24 Полевський .

Свіжа випічка дісталася місцевим жителям, які регулярно збираються перед однією з будівель. – Спершу казали, що не хочуть, бо в них є, а як дістали теплий хліб, такий пахучий чимсь домашнім, взяли в руки і їли просто так, без нічого. Хліб є символом безпеки, миру, достатку і добробуту, і цей запах, напевно, зачаровує кожного, каже Полевський.

Тепер печуть хліб у Києві

Тепер вони - в Києві, печуть хліб там. Досі команда з Познані зустрічала позитивну реакцію українців усюди. – Коли люди дізнаються, що ми з Польщі, пропонують суп, чай, а під кінець, звісно, горілку, – додає пекар.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: J. Polewski/Czarny chleb

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Pomoc dla Ukrainy
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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