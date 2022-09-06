Погрожували українцям і білорусам на футбольному полі. Оголошено звинувачення. Порушникам заборонено наближатися до потерпілих

Прокуратура висунула звинувачення трьом особам, які нібито ображали українців і білорусів на одному з футбольних полів у Варшаві. Підозрюваним заборонили наближатися до потерпілих ближче ніж на сто метрів.

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- Двом особам, чоловікові і жінці, оголошено підозру в "незаконних погрозах групі людей або конкретній особі через їхню національність", відповідальність за що передбачена статтею 257 Кримінального кодексу, - сказала Йоанна Венґжиняк, прес-офіцер поліції варшавського району Прага-Південь.

Поведінку затриманих чоловіка та жінки слідчі розцінили як "хуліганство". «Третя особа, яка сама звернулася до поліції, почула звинувачення у «незаконних погрозах групі осіб або конкретній особі через її національність», - повідомила Венґжиняк.

Прокуратура спрямувала до суду клопотання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте суд вирішив, що за ними буде встановлено поліцейський нагляд. Також їм заборонили наближатися до потерпілих менше ніж на 100 метрів.

«Щоб ми вас тут не бачили!..»

Про інцидент повідомив у п'ятницю Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Інформацію поширили у Facebook. Як повідомлялося, поляки, українці та білоруси регулярно зустрічаються на одному з футбольних полів у Варшаві (на Празі-Південь - ред.), щоб разом пограти у футбол. Однак цього разу декому це не сподобалося.

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"Спокійним молодим людям погрожували побиттям (один із підозрюваних прийшов у рукавичках ММА(змішаного різновиду бойових мистецтв - Ред.) та капі), ображали, наказували "у…те в Україну". Подальші вислови були дедалі гротескнішими, коли, наприклад, забороняли сидіти на лавці, тому що "це польська лавка!", - описав ситуацію центр у соцмережах.

Приводом для агресивної поведінки стало те, що футболісти "заважають дітям грати у футбол, а діти - це найголовніше". Весь інцидент був зафіксований, а відео циркулює в мережі. На ньому можна почути, зокрема: «У**те звідси», «Щоб ми вас тут не бачили!»

У п'ятницю поліція повідомила про двох затриманих у цій справі: першу особу затримали вдень, другу - ввечері. "До 14:00 до нас надійшло повідомлення про підозру в злочині на етнічному ґрунті. Повідомлення надійшло від представника Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Співробітники поліції КРП VII вже затримали першу особу. Заходи тривають», - повідомляли тоді в Головному управлінні поліції Варшави.

Autor:Ред.

Źródło: tvnwarszawa.pl