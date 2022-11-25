Пограбував українську родину. "Гроші та їжу сховав, паспорти та медичні документи дитини спалив"
Поліція Гури (Нижньо-сілезьке воєводство) повідомила про затримання 18-річного підозрюваного в пограбуванні матері з двома дітьми, просто перед їх поверненням в Україну. Аби замести сліди він спалив у печі їхні паспорти і документи щодо онкологічного лікування одного із хлопчиків, які збирали впродовж багатьох місяців.
У неділю, одразу по 4-й годині, до відділку поліції Гури зголосилася знервована громадянка України, яка повідомила що її щойно пограбував невідомий чоловік. За даними поліції, у день інциденту 38-річна жінка планувала повернутися до своєї країни разом із синами віком 10 та 11 років.
- Вона замовила таксі, щоб її та дітей перевезли до Лєшна на вокзал. Коли жінка виносила й складала свої речі перед будинком, де вона досі проживала, до її сина підбіг молодий чоловік і спробував вирвати у нього рюкзак. Коли йому це не вдалося, він викрав сумку, що стояла поруч, у якій були гроші - 2200 доларів і 200 євро, паспорти, квитки на потяг, їжа, приготовлена в дорогу, і вся медична документація одного з хлопців, який проходив онкологічне лікування - перераховує Аріель Буяк, прес-офіцер поліції Гури.
Залишки документів у печі
Поліціянти знайшли підозрюваного за кілька годин. Це 18-річний житель міста, який уже перебуває в базі поліції за інші правопорушення.
- Під час ретельної перевірки помешкання та особистих речей молодика було вилучено гроші та приготовлену їжу. Онкологічну документацію, паспорти та інші документи він встиг спалити в печі, - повідомив Буяк.
18-річного хлопця затримали, слідчі направили до суду клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але все звелося до нагляду поліції.
Гурівські функціонери відвідали приїхали до місця перекладу медичної документації та допомогли отримати хоча б її частину, необхідну для подальшого лікування сина потерпілого. За особливо зухвалу крадіжку передбачено покарання до восьми років позбавлення волі.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Góra