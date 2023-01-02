Погода на 5 днів.  Наближається зміна погоди.  Сипатиме сніг, вдарить мороз

2 stycznia 2023, 10:41
Autor:
Red.
Źródło:
TVN Meteo
Прогноз температури на наступні дні
Прогноз температури на наступні дніTVN Meteo
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TVN MeteoПрогноз температури на наступні дні

Коли випаде сніг?  Найближчі дні нового року принесуть поступове похолодання, а також хмарну погоду з опадами.  Втім не забракне місць, де погода буде сонячною.  Проте на початку довгих вихідних, на свято Трьох царів, в частині країни буде наплив морозного повітря й випаде сніг. Місцями опади будуть сильними. Дошкулятиме поривчастий вітер.

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На Новий рік, тобто в неділю, 1 січня, у Польщі було побито тепловий рекорд січня.  У варшавському Окенці зафіксували плюс 18,9 градуса за Цельсієм.  Однак повернення зими не за горами, оскільки на п’ятницю в деяких частинах країни прогнозують снігопади.  За словами синоптика tvmeteo.pl Артура Хжановського, це станеться через зону високого тиску в Скандинавії і зону низького тиску над  російською територією, через що до східної частини Польщі буде надходити холодне повітря арктичного походження.  У свою чергу, погода на заході формуватиметься завдяки низькому тиску над Данськими протоками.  В тому напрямку просуватиметься тепле й вологе атлантичне повітря.

У понеділок на півночі країни очікується хмарна погода з опадами дощу до 1-3 літрів води на квадратний метр.  На решті території буде переважно сонячно.  Максимальна температура коливатиметься від 10 градусів за Цельсієм на Сувальщині до 17 градусів тепла у Нижній Сілезії.  Дутиме помірний і досить сильний південно-західний вітер, пориви якого місцями сягнуть 40-60 кілометрів на годину.

Прогноз погоди на четвер та п'ятницюtvnmeteo.pl

Погода на вівторок і середу

Вівторок пройде під знаком нетривалих дощів на Вармії, Мазурах, Підляшші, Мазовії та Люблінщині.  На решті території буде сонячна погода.  Термометри покажуть максимум від 6 градусів тепла на Підляшші до 11 градусів тепла на Підкарпатті.  Вітер буде західний, слабкий до помірного.  На сході країни пориви сягатимуть 40-60 кілометрів на годину.

На середу прогнозують  на півночі та заході країни хмарну погоду з дощем.  На решті території ясно. Температура в найтепліший момент дня коливатиметься від 3 градусів Цельсія на Сувальщині до 9 градусів Цельсія у Нижній Сілезії.  Вітер південно-західний, від помірного до досить сильного, місцями пориви до 40-70 кілометрів на годину.

Погода на четвер і п'ятницю

У четвер обіцяють хмарну погоду з дощем.  На термометрах побачимо максимум від 4 градусів Цельсія на Підляшші до 10 градусів Цельсія на Підкарпатті.  Вітер західний, від помірного до досить сильного, місцями пориви до 50-80 кілометрів на годину.

У п’ятницю, на свято Трьох царів, дощитиме у західних воєводствах.  В інших регіонах сніг.  На сході може випасти навіть 10-15 сантиметрів.  Снігопади також можливі на Мазурах, Сувалках і Мазовії, але там снігу випаде трохи менше.  Термометри покажуть максимум від -3 градусів Цельсія на Сувальщині до 5 градусів тепла на Помор'ї.  Вітер змінних напрямків від помірного до досить сильного, місцями пориви сягатимуть 60-80 кілометрів на годину.На Новий рік, тобто в неділю, 1 січня, у Польщі було побито тепловий рекорд січня.  У варшавському Окенці зафіксували плюс 18,9 градуса за Цельсієм.  Однак повернення зими не за горами, оскільки на п’ятницю в деяких частинах країни прогнозують снігопади.  За словами синоптика tvmeteo.pl Артура Хжановського, це станеться через зону високого тиску в Скандинавії і зону низького тиску над  російською територією, через що до східної частини Польщі буде надходити холодне повітря арктичного походження.  У свою чергу, погода на заході формуватиметься завдяки низькому тиску над Данськими протоками.  В тому напрямку просуватиметься тепле й вологе атлантичне повітря.

У понеділок на півночі країни очікується хмарна погода з опадами дощу до 1-3 літрів води на квадратний метр.  На решті території буде переважно сонячно.  Максимальна температура коливатиметься від 10 градусів за Цельсієм на Сувальщині до 17 градусів тепла у Нижній Сілезії.  Дутиме помірний і досить сильний південно-західний вітер, пориви якого місцями сягнуть 40-60 кілометрів на годину.

Погода на вівторок і середу

Вівторок пройде під знаком нетривалих дощів на Вармії, Мазурах, Підляшші, Мазовії та Люблінщині.  На решті території буде сонячна погода.  Термометри покажуть максимум від 6 градусів тепла на Підляшші до 11 градусів тепла на Підкарпатті.  Вітер буде західний, слабкий до помірного.  На сході країни пориви сягатимуть 40-60 кілометрів на годину.

На середу прогнозують  на півночі та заході країни хмарну погоду з дощем.  На решті території ясно. Температура в найтепліший момент дня коливатиметься від 3 градусів Цельсія на Сувальщині до 9 градусів Цельсія у Нижній Сілезії.  Вітер південно-західний, від помірного до досить сильного, місцями пориви до 40-70 кілометрів на годину.

Прогноз погоди на четвер та п'ятницюtvnmeteo.pl

Погода на четвер і п'ятницю

У четвер обіцяють хмарну погоду з дощем.  На термометрах побачимо максимум від 4 градусів Цельсія на Підляшші до 10 градусів Цельсія на Підкарпатті.  Вітер західний, від помірного до досить сильного, місцями пориви до 50-80 кілометрів на годину.

У п’ятницю, на свято Трьох царів, дощитиме у західних воєводствах.  В інших регіонах сніг.  На сході може випасти навіть 10-15 сантиметрів.  Снігопади також можливі на Мазурах, Сувалках і Мазовії, але там снігу випаде трохи менше.  Термометри покажуть максимум від -3 градусів Цельсія на Сувальщині до 5 градусів тепла на Помор'ї.  Вітер змінних напрямків від помірного до досить сильного, місцями пориви сягатимуть 60-80 кілометрів на годину.

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Autor:Red.

Źródło: TVN Meteo

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

pogoda
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Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

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Poszukiwana 11-latka. Wyszła w noc sylwestrową z domu i nie wróciła

Poszukiwana 11-latka. Wyszła w noc sylwestrową z domu i nie wróciła

1 stycznia 2023, 18:05
Aktualizacja: 2 stycznia 2023, 9:18
Aktualizacja:
Autor:
mm/tok
Źródło:
tvn24.pl

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Wejherowo. Śmierć rocznej dziewczynki, zatrzymane trzy osoby

Wejherowo. Śmierć rocznej dziewczynki, zatrzymane trzy osoby

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Aktualizacja: 2 stycznia 2023, 10:03
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Autor:
mjz,
eŁKa/kg,
tam
Źródło:
TVN24, PAP

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2 stycznia 2023, 11:11
Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP

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Autor:
momo//now
Źródło:
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Źródło:
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Wybuchy w Kijowie, nocny alarm. Obrona przeciwlotnicza: zestrzeliliśmy 22 cele

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Kalifornia. Drugie trzęsienie ziemi w ciągu kilkunastu dni

Kalifornia. Drugie trzęsienie ziemi w ciągu kilkunastu dni

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Autor:
kw//rzw
Źródło:
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W poniedziałek rano strażacy walczyli z pożarem elewacji sklepu z materiałami budowlanymi w Olsztynie. Konieczna była ewakuacja około 70 osób. Na razie nie są znane przyczyny pojawienia się ognia.

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Źródło:
PAP

W ostatnim losowaniu padła główna wygrana w Lotto w wysokości ponad 20 milionów złotych. Szóstka padła dzięki zakładowi zawartemu przez internet - wynika z informacji dostępnych na stronie Totalizatora Sportowego.

Szóstka w Lotto. Znamy informacje o zwycięskim kuponie

Szóstka w Lotto. Znamy informacje o zwycięskim kuponie

2 stycznia 2023, 10:40
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu w grudniu wyniósł 45,6 punktu wobec 43,4 punktu w listopadzie - podała firma S&P Global. To wynik lepszy niż prognozowano. Mimo, że wskaźnik wzrósł i odnotował najwyższy poziom od maja, pozostał poniżej neutralnego progu ósmy miesiąc z rzędu.

Nastroje w przemyśle lepsze niż prognozowano. "Do granicznego poziomu wciąż trochę brakuje""

Nastroje w przemyśle lepsze niż prognozowano. "Do granicznego poziomu wciąż trochę brakuje""

2 stycznia 2023, 10:07
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP