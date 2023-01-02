Погода на 5 днів.  Наближається зміна погоди.  Сипатиме сніг, вдарить мороз

Коли випаде сніг? Найближчі дні нового року принесуть поступове похолодання, а також хмарну погоду з опадами. Втім не забракне місць, де погода буде сонячною. Проте на початку довгих вихідних, на свято Трьох царів, в частині країни буде наплив морозного повітря й випаде сніг. Місцями опади будуть сильними. Дошкулятиме поривчастий вітер.

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На Новий рік, тобто в неділю, 1 січня, у Польщі було побито тепловий рекорд січня. У варшавському Окенці зафіксували плюс 18,9 градуса за Цельсієм. Однак повернення зими не за горами, оскільки на п’ятницю в деяких частинах країни прогнозують снігопади. За словами синоптика tvmeteo.pl Артура Хжановського, це станеться через зону високого тиску в Скандинавії і зону низького тиску над російською територією, через що до східної частини Польщі буде надходити холодне повітря арктичного походження. У свою чергу, погода на заході формуватиметься завдяки низькому тиску над Данськими протоками. В тому напрямку просуватиметься тепле й вологе атлантичне повітря.

У понеділок на півночі країни очікується хмарна погода з опадами дощу до 1-3 літрів води на квадратний метр. На решті території буде переважно сонячно. Максимальна температура коливатиметься від 10 градусів за Цельсієм на Сувальщині до 17 градусів тепла у Нижній Сілезії. Дутиме помірний і досить сильний південно-західний вітер, пориви якого місцями сягнуть 40-60 кілометрів на годину.

Прогноз погоди на четвер та п'ятницю tvnmeteo.pl

Погода на вівторок і середу

Вівторок пройде під знаком нетривалих дощів на Вармії, Мазурах, Підляшші, Мазовії та Люблінщині. На решті території буде сонячна погода. Термометри покажуть максимум від 6 градусів тепла на Підляшші до 11 градусів тепла на Підкарпатті. Вітер буде західний, слабкий до помірного. На сході країни пориви сягатимуть 40-60 кілометрів на годину.

На середу прогнозують на півночі та заході країни хмарну погоду з дощем. На решті території ясно. Температура в найтепліший момент дня коливатиметься від 3 градусів Цельсія на Сувальщині до 9 градусів Цельсія у Нижній Сілезії. Вітер південно-західний, від помірного до досить сильного, місцями пориви до 40-70 кілометрів на годину.

Погода на четвер і п'ятницю

У четвер обіцяють хмарну погоду з дощем. На термометрах побачимо максимум від 4 градусів Цельсія на Підляшші до 10 градусів Цельсія на Підкарпатті. Вітер західний, від помірного до досить сильного, місцями пориви до 50-80 кілометрів на годину.

У п’ятницю, на свято Трьох царів, дощитиме у західних воєводствах. В інших регіонах сніг. На сході може випасти навіть 10-15 сантиметрів. Снігопади також можливі на Мазурах, Сувалках і Мазовії, але там снігу випаде трохи менше. Термометри покажуть максимум від -3 градусів Цельсія на Сувальщині до 5 градусів тепла на Помор'ї. Вітер змінних напрямків від помірного до досить сильного, місцями пориви сягатимуть 60-80 кілометрів на годину.На Новий рік, тобто в неділю, 1 січня, у Польщі було побито тепловий рекорд січня. У варшавському Окенці зафіксували плюс 18,9 градуса за Цельсієм. Однак повернення зими не за горами, оскільки на п’ятницю в деяких частинах країни прогнозують снігопади. За словами синоптика tvmeteo.pl Артура Хжановського, це станеться через зону високого тиску в Скандинавії і зону низького тиску над російською територією, через що до східної частини Польщі буде надходити холодне повітря арктичного походження. У свою чергу, погода на заході формуватиметься завдяки низькому тиску над Данськими протоками. В тому напрямку просуватиметься тепле й вологе атлантичне повітря.

У понеділок на півночі країни очікується хмарна погода з опадами дощу до 1-3 літрів води на квадратний метр. На решті території буде переважно сонячно. Максимальна температура коливатиметься від 10 градусів за Цельсієм на Сувальщині до 17 градусів тепла у Нижній Сілезії. Дутиме помірний і досить сильний південно-західний вітер, пориви якого місцями сягнуть 40-60 кілометрів на годину.

Погода на вівторок і середу

Вівторок пройде під знаком нетривалих дощів на Вармії, Мазурах, Підляшші, Мазовії та Люблінщині. На решті території буде сонячна погода. Термометри покажуть максимум від 6 градусів тепла на Підляшші до 11 градусів тепла на Підкарпатті. Вітер буде західний, слабкий до помірного. На сході країни пориви сягатимуть 40-60 кілометрів на годину.

На середу прогнозують на півночі та заході країни хмарну погоду з дощем. На решті території ясно. Температура в найтепліший момент дня коливатиметься від 3 градусів Цельсія на Сувальщині до 9 градусів Цельсія у Нижній Сілезії. Вітер південно-західний, від помірного до досить сильного, місцями пориви до 40-70 кілометрів на годину.

Прогноз погоди на четвер та п'ятницю tvnmeteo.pl

Погода на четвер і п'ятницю

У четвер обіцяють хмарну погоду з дощем. На термометрах побачимо максимум від 4 градусів Цельсія на Підляшші до 10 градусів Цельсія на Підкарпатті. Вітер західний, від помірного до досить сильного, місцями пориви до 50-80 кілометрів на годину.

У п’ятницю, на свято Трьох царів, дощитиме у західних воєводствах. В інших регіонах сніг. На сході може випасти навіть 10-15 сантиметрів. Снігопади також можливі на Мазурах, Сувалках і Мазовії, але там снігу випаде трохи менше. Термометри покажуть максимум від -3 градусів Цельсія на Сувальщині до 5 градусів тепла на Помор'ї. Вітер змінних напрямків від помірного до досить сильного, місцями пориви сягатимуть 60-80 кілометрів на годину.

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Autor:Red.

Źródło: TVN Meteo