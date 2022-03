POHiD: біженців з України працевлаштовують на тих самих умовах, що й громадян Польщі

czytaj dalej

Rosjanie ostrzelali we wtorek budynek administracji obwodowej w Mikołajowie. Zginęło co najmniej siedem osób, a ponad 20 zostało rannych. Szef administracji obwodu mikołajowskiego przekazał, że trafiono między innymi w jego gabinet. Wyjaśnił, że nie był w budynku, bo obudził się za późno. - Bydlaki. Czekali, aż ludzie pójdą do pracy - powiedział na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.