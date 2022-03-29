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POHiD: біженців з України працевлаштовують на тих самих умовах, що й громадян Польщі

29 marca 2022, 15:02

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
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Centralny Ośrodek InformatykiКороткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

Біженці з України працюватимуть у магазинах на тих самих умовах, що й громадян Польщі, – повідомляє президент Польської організації торгівлі та дистрибуції Рената Юшкевич.

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22 березня цього року Національна торговельна секція незалежної профспілки «Солідарність» виступила із зверненням щодо працевлаштування українок до Польської організації торгівлі та дистрибуції (POHiD), установи, що об’єднує найбільші іноземні роздрібні мережі, що працюють у нашій країні. Профспілки очікують що POHiD оголосить, що українським працівницям не пропонуватимуть «сміттєві» контракти та гірші умови працевлаштування.

За словами президентки POHiD Ренати Юшкевич, компанії-члени, пов’язані з організацією, працевлаштовують усіх співробітників на рівних, справедливих і законних принципах, незалежно від етнічного походження, національності, статі, релігії чи переконань.

- Біженці з охопленої бойовими діями України будуть працевлаштовані в торгівельних мережах на тих самих умовах, що й громадяни Польщі - наголосила вона.

Дослідження: компанії готові наймати спеціалістів та менеджерів з України

Що ж до зауваження профспілки «Солідарність», що торгівельні компанії користуються послугами Агентства тимчасової зайнятості, Юшкевич зазначила, що це рішення використовують для посилення персоналу у періоди інтенсивного напливу покупців до магазинів, наприклад перед святами, під час довгих травневих вихідних.

Вона зазначила, що торгівельні мережі забезпечують усім співробітникам стабільність працевлаштування та рівні права у доступі до професійного розвитку, кар’єрного росту та заробітної плати, а також пільг працівникам, безкоштовного медичного обслуговування та соціальних виплат. Вони також пропонують можливість прозорого кар’єрного шляху в структурах компанії, т. зв внутрішнє просування, - додала вона.

- Окрім надання допомоги, що випливає з поточних потреб, компанії розробляють стратегії довгострокової підтримки біженців з метою їх адаптації в нашій країні, в тому числі допомогу в працевлаштуванні, пошуку квартири та співфінансування її оренди, інтеграцію з місцевою громадою, вивчення польської - зазначила президент POHiD Рената Юшкевич.

Робота для українців. Які правила? Де шукати пропозиції?

Польська організація торгівлі та дистрибуції об'єднує 16 міжнародних торгових мереж. Компанії-члени POHiD створили в Польщі майже 200 тис. робочих місць; вони є ключовим партнером для вітчизняних виробників, продукція яких становить близько 90 відсотків всього, що пропонується в мережах.

Листівка для біженців з України Kancelaria Prezydenta

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: wikimedia.org/Peter Bennets

Ukraina
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Autor:
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Źródło:
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red.
Źródło:
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tmw/kg
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mb/ams
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