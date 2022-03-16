Починаються безкоштовні курси польської мови для медиків з України
Медичний центр післядипломної освіти розпочинає медичний курс польської мови, в т.ч. для лікарів, стоматологів, медсестер і рятівників, - повідомили в Міністерстві здоров’я.
Онлайн-заняття відбуватимуться в групах по 10 чоловік, п’ять днів на тиждень (робочі дні), три години на день. Загалом курс 45 лекційних годин. У рамках курсу учасники отримають безкоштовні навчальні матеріали. Завершиться курс тестуванням.
Детальну інформацію про курси польською та українською мовами можна знайти на сайті.
Курси медичної польської мови в CMKP передбачені для лікарів, стоматологів, рятівників, медсестер і акушерок, фізіотерапевтів, реабілітологів та фельдшерів.
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RCB: користувачі з українськими SIM-картками отримають сповіщення про запланований час відправлення поїздів
Користувачі українських SIM-карт отримають сповіщення українською мовою про запланований час відправлення поїздів, повідомили в Урядовому Центрі безпеки у вівторок.
Як поінфолромував RCB у Twitter, "у зв'язку із запуском спецпоїздів користувачі мобільних телефонів з українськими SIM-картками отримають сповіщення про запланований час відправлення поїздів".
У РКБ додали, що повідомлення будуть українською.
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Źródło: PAP, tvn24.pl
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