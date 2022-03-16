TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Починаються безкоштовні курси польської мови для медиків з України

16 marca 2022, 13:22

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Пункт прийому для Українців у залі Torwar у Варшаві
Пункт прийому для Українців у залі Torwar у ВаршавіTVN24
wideo 2/4
TVN24Пункт прийому для Українців у залі Torwar у Варшаві

Медичний центр післядипломної освіти розпочинає медичний курс польської мови, в т.ч. для лікарів, стоматологів, медсестер і рятівників, - повідомили в Міністерстві здоров’я.

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Онлайн-заняття відбуватимуться в групах по 10 чоловік, п’ять днів на тиждень (робочі дні), три години на день. Загалом курс 45 лекційних годин. У рамках курсу учасники отримають безкоштовні навчальні матеріали. Завершиться курс тестуванням.

Детальну інформацію про курси польською та українською мовами можна знайти на сайті.

Курси медичної польської мови в CMKP передбачені для лікарів, стоматологів, рятівників, медсестер і акушерок, фізіотерапевтів, реабілітологів та фельдшерів.

Вакцинація та тести на COVID-19 для біженців з України. Відповідаємо на найважливіші питання Інтернет-акаунт пацієнта буде доступний українською мовою

Листівка для біженців з України Kancelaria Prezydenta

RCB: користувачі з українськими SIM-картками отримають сповіщення про запланований час відправлення поїздів

Користувачі українських SIM-карт отримають сповіщення українською мовою про запланований час відправлення поїздів, повідомили в Урядовому Центрі безпеки у вівторок.

Як поінфолромував RCB у Twitter, "у зв'язку із запуском спецпоїздів користувачі мобільних телефонів з українськими SIM-картками отримають сповіщення про запланований час відправлення поїздів".

У РКБ додали, що повідомлення будуть українською.

twitter.com/RCB_RP

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Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Africa Studio/Shutterstock

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Resort zdrowia
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
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W stolicy Ukrainy trwa godzina policyjna. Kijów w tym czasie nękany jest przez rosyjskie ostrzały. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne. Przy jednym z nich reporter australijskiej telewizji rozmawiał z merem Kijowa Witalijem Kliczką.

"Putin twierdzi, że jego armia atakuje tylko obiekty militarne". Dosadna odpowiedź Kliczki

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"Putin twierdzi, że jego armia atakuje tylko obiekty militarne". Dosadna odpowiedź Kliczki

16 marca 2022, 12:16

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Autor:
akw/dap
Źródło:
tvn24.pl

W środę, dwudziestym pierwszym dniu ataku Rosji na Ukrainę, w telewizji Ukraina 24 pojawiło się fałszywe oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego o kapitulacji. Pasek z wiadomościami stacji - jak podają ukraińskie media - miał zostać przejęty przez rosyjskich hakerów. Prezydent odniósł się do tej sytuacji w nagranym materiale wideo.

Fałszywa informacja o kapitulacji na telewizyjnym pasku. Wołodymyr Zełenski reaguje

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Fałszywa informacja o kapitulacji na telewizyjnym pasku. Wołodymyr Zełenski reaguje

16 marca 2022, 12:50

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Autor:
tas/dap
Źródło:
Ukraińska Prawda, tvn24.pl

Ukraińskie siły zniszczyły rosyjską kolumnę wojskową pod Kijowem. Na nagraniach z tego zdarzenia widać oddane w kierunku sprzętu okupanta salwy. O ataku poinformowała w środę ukraińska agencja UNIAN na Telegramie.

Ukraina. UNIAN: rosyjska kolumna zniszczona przez ukraińskie siły pod Kijowem

Świat

Ukraina. UNIAN: rosyjska kolumna zniszczona przez ukraińskie siły pod Kijowem

16 marca 2022, 12:30

Świat

Autor:
mart/dln
Źródło:
PAP

Ukraina dwudziesty pierwszy dzień jest atakowana przez Rosję. Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy, powiedział, że podejmowane przez Rosję próby ściągnięcia najemników z Syrii i Libii oraz rosyjskich jednostek z Dalekiego Wschodu na razie się nie powiodły. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy przekazało, że pociski przeciwlotnicze strąciły dwa rosyjskie myśliwce Su-30 nad Morzem Czarnym. Z kolei pod Kijowem siły ukraińskie zniszczyły rosyjską kolumnę wojskową - podała agencja UNIAN. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.

Atak Rosji na Ukrainę. Doradca prezydenta Zełenskiego o nieudanych próbach ściągania najemników przez Rosję

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Atak Rosji na Ukrainę. Doradca prezydenta Zełenskiego o nieudanych próbach ściągania najemników przez Rosję

16 marca 2022, 11:00
Aktualizacja: 16 marca 2022, 12:29

Świat

Aktualizacja:
Autor:
akr,
pp
Źródło:
TVN24, PAP, Reuters

Pomoc Chin dla Rosji może przedłużyć wojnę w Ukrainie - twierdzi Janusz Reiter, były ambasador Polski w USA i w Niemczech. Ocenił, że powodzenie rozmów pokojowych zależy od kilku kwestii. - Od tego, jak długo Ukraina będzie w stanie powstrzymywać agresję rosyjską. To się staje coraz trudniejsze, ale Ukraina sobie z tym radzi nadspodziewanie dobrze. To też będzie oczywiście zależne od stopnia zmęczenia Rosji - dodał.

Janusz Reiter, były ambasador Polski w USA: chińskie wsparcie dla Moskwy może tę wojnę przedłużyć

Świat

Janusz Reiter, były ambasador Polski w USA: chińskie wsparcie dla Moskwy może tę wojnę przedłużyć

16 marca 2022, 10:58

Świat

Autor:
mart/dap
Źródło:
TVN24

Agresja Rosji na Ukrainę trwa już trzy tygodnie. Na jakim jest etapie? W TVN24 analizował to były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. - Rosjanie nie atakują już Browarów. Idą na przecięcie komunikacji, która łączy Kijów z Połtawą i dalej wschodnią częścią Ukrainy - zauważył. Utrzymywał powtarzaną w poprzednich analizach opinię, że na ten moment siły rosyjskie nie mają możliwości oblężenia stolicy Ukrainy.

Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Skrzypczak o tym, "czego obawiają się Rosjanie"

Polska

Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Skrzypczak o tym, "czego obawiają się Rosjanie"

16 marca 2022, 10:15

Polska

Autor:
akw
Źródło:
TVN24

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki odniosła się do sankcji nałożonych przez Rosję na USA, w tym Joe Bidena. - Prezydent Biden jest "Juniorem", więc być może nałożyli sankcje na jego tatę, niech spoczywa w pokoju - powiedziała. Zapewniła przy tym, że "nikt z nas nie planuje wyjazdów turystycznych do Rosji".

Rzeczniczka Białego Domu o rosyjskich sankcjach na Joe Bidena. "Być może nałożyli je na jego tatę"

Świat

Rzeczniczka Białego Domu o rosyjskich sankcjach na Joe Bidena. "Być może nałożyli je na jego tatę"

16 marca 2022, 10:23

Świat

Autor:
akr//now
Źródło:
tvn24.pl, Reuters

Od początku inwazji na Ukrainę Rosjanie stracili 13,8 tysiąca osób, a także 430 czołgów i 84 samoloty - podał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Dane są cały czas aktualizowane.

Siły Zbrojne Ukrainy podały najnowsze szacunki dotyczące strat Rosjan

Świat

Siły Zbrojne Ukrainy podały najnowsze szacunki dotyczące strat Rosjan

16 marca 2022, 9:39

Świat

Autor:
mart/dap
Źródło:
PAP

Pan Arkadiusz przyjął pod swój dach siedmioosobową rodzinę z Ukrainy. Kiedy wybuchła wojna, byli na wakacjach w Egipcie. Nie mogli wrócić do domu, przylecieli więc od razu do Polski. Rodzina z Odessy, którą przyjął pan Igor uciekała trasą przez Mołdawię i Rumunię, granicę Polski przekroczyli w Słowacji. Wybrali taką drogę, bo "było łatwiej i nie chcieli przedzierać się przez bombardowane terytorium". Wszystkie te osoby nie przekroczyły jednak bezpośrednio granicy polsko-ukraińskiej, dlatego nie obejmuje ich ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Byli na wakacjach, gdy wybuchła wojna. Do domu nie mogą wrócić, w Polsce "pozostają poza systemem"

Pomorze

Byli na wakacjach, gdy wybuchła wojna. Do domu nie mogą wrócić, w Polsce "pozostają poza systemem"

16 marca 2022, 12:41

Pomorze

Autor:
MAK/gp
Źródło:
TVN24
Karol się nie przyznaje, oskarża nieżyjącą Angelikę. Czy sąd uwierzy w osiemnaście czerwonych włókien?

Premium

Karol się nie przyznaje, oskarża nieżyjącą Angelikę. Czy sąd uwierzy w osiemnaście czerwonych włókien?

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Bartosz
Żurawicz

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Autor:
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 14 480 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Podano, że w tej liczbie odnotowano 1610 ponownych zakażeń. Zmarło 151 osób chorujących na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Polska

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

16 marca 2022, 10:42

Polska

Autor:
pp
Źródło:
tvn24.pl

Od początku inwazji na Ukrainie do połowy marca działalność w Rosji w mniejszym lub większym stopniu zawiesiło 380 firm - wynika z listy opracowanej przez profesora amerykańskiego uniwersytetu Yale Jeffreya Sonnenfelda. Niektóre znane zachodnie koncerny jednak wciąż nie zdecydowały się na taki krok.

Mimo inwazji wciąż pozostają na rosyjskim rynku. Lista firm, które nie wyszły z Rosji

Ze świata

Mimo inwazji wciąż pozostają na rosyjskim rynku. Lista firm, które nie wyszły z Rosji

15 marca 2022, 17:07

Ze świata

Autor:
/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Spłata przez Rosję zobowiązań w rublu będzie stanowić złamanie warunków umów regulujących zadłużenia kraju na międzynarodowych rynkach finansowych i spowoduje sytuację określaną jako techniczne bankructwo - zaznaczył Polski Instytut Ekonomiczny. Najbliższa płatność przypada w środę.

Rosyjska gospodarka w tarapatach. Dzisiaj mija ważny termin

Ze świata

Rosyjska gospodarka w tarapatach. Dzisiaj mija ważny termin

16 marca 2022, 9:35

Ze świata

Autor:
mp
Źródło:
PAP

Brytyjskie ministerstwo obrony w ocenie wywiadowczej wymieniło, że siły Władimira Putina mają problem z przezwyciężeniem wyzwań, jakie stwarza teren Ukrainy, trzymają się głównie sieci dróg i niechętnie prowadzą operacje w terenie. "Niezdolność Rosji do przejęcia kontroli w powietrzu drastycznie ograniczyła jej możliwości skutecznego wykorzystania manewrów powietrznych" - napisano.

Problemy Rosji w Ukrainie. Aktualizacja brytyjskiej oceny wywiadowczej

Świat

Problemy Rosji w Ukrainie. Aktualizacja brytyjskiej oceny wywiadowczej

16 marca 2022, 8:42

Świat

Autor:
akw/dap
Źródło:
PAP

Media komentują wtorkową wizytę premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Czech Petra Fiali oraz premiera Słowenii Janeza Janszy w Kijowie. Część zwraca uwagę, że Polska słusznie przez lata ostrzegała Europę przed rosyjską agresją, ale jej głos nie został wówczas wysłuchany.

Wizyta premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie. Światowe media komentują

Świat

Wizyta premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie. Światowe media komentują

16 marca 2022, 7:08
Aktualizacja: 16 marca 2022, 13:00

Świat

Aktualizacja:
Autor:
pp/dap
Źródło:
PAP

Rosja została wykluczona z Rady Europy – zdecydowało we wtorek Zgromadzenie Parlamentarne organizacji. Wcześniej we wtorek Rosja poinformowała, że formalnie wszczęła procedurę wystąpienia z Rady Europy.

Rosja została wykluczona z Rady Europy

Świat

Rosja została wykluczona z Rady Europy

16 marca 2022, 6:04

Świat

Autor:
asty/dap
Źródło:
PAP

"Razem z Ukrainą" to wyjątkowy koncert charytatywny na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, która od 2014 roku wspiera Ukrainę. 20 marca na scenie łódzkiej Atlas Arena pojawią się największe gwiazdy muzyczne z Polski i Ukrainy. Wystąpią również wybitni aktorzy. Koncert nadawany będzie w Polsce i w Ukrainie.

"Razem z Ukrainą" - koncert charytatywny w Łodzi. Kto wystąpi?

Kultura i styl

"Razem z Ukrainą" - koncert charytatywny w Łodzi. Kto wystąpi?

15 marca 2022, 14:30

Kultura i styl

Autor:
tmw\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Elon Musk opublikował ostatnio zaskującego tweeta, w którym wyzywa Władimira Putina na "pojedynek, w którym stawką jest Ukraina". Nie wiadomo, w jaki sposób Musk wyobrażałby sobie takie starcie, ale wyzwanie, które rzucił przywódcy Rosji, w mediach społecznościowych rozniosło się szerokim echem. Do propozycji odnieśli się szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos i Ramzan Kadyrow, przywódca Czeczeni.

Elon Musk wyzywa na pojedynek Władimira Putina, odpowiada mu Ramzan Kadyrow

Świat

Elon Musk wyzywa na pojedynek Władimira Putina, odpowiada mu Ramzan Kadyrow

16 marca 2022, 11:48

Świat

Autor:
aa//az
Źródło:
TVN24, PAP

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

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Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

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Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Jest apel, aby na terenie Ukrainy zorganizować misję pokojową Organizacji Narodów Zjednoczonych lub NATO. Teraz odbędzie się na ten temat poważna dyskusja - oświadczył szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówiąc o wtorkowej wizycie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie. Prognozował przy tym, że większe szanse na poparcie tego pomysłu może się znaleźć w szeregach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Misja pokojowa w Ukrainie? Terlecki: odbędzie się na ten temat poważna dyskusja

Polska

Misja pokojowa w Ukrainie? Terlecki: odbędzie się na ten temat poważna dyskusja

16 marca 2022, 12:46

Polska

Autor:
akw/dln
Źródło:
TVN24

W środę w Brukseli odbywa się spotkanie ministrów obrony państw NATO. Szef Sojuszu Jens Stoltenberg mówił na początku spotkania, że "świat potępia tę bezsensowną wojnę". - Jesteśmy zjednoczeni w naszym wsparciu dla Ukrainy - powiedział.

Spotkanie ministrów obrony państw NATO. Jens Stoltenberg o wsparciu dla Ukrainy

Świat

Spotkanie ministrów obrony państw NATO. Jens Stoltenberg o wsparciu dla Ukrainy

16 marca 2022, 11:39

Świat

Autor:
mart/dap
Źródło:
PAP

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze podejmie dziś decyzję w sprawie rosyjskiej inwazji. Ukraina domaga się w swoim wniosku wstrzymania ataku. Rosja odmówiła stawienia się w zeszłym tygodniu na przesłuchaniach.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze podejmie w środę decyzję w sprawie rosyjskiej inwazji

Świat

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze podejmie w środę decyzję w sprawie rosyjskiej inwazji

16 marca 2022, 12:38

Świat

Autor:
mart/dln
Źródło:
PAP

Prezydent Rosji Władimir Putin został uznany przez amerykański Senat za zbrodniarza wojennego w związku z działaniami wojsk rosyjskich na Ukrainie. Potępiającą przywódcę rezolucję uchwalono jednogłośnie we wtorek.

Władimir Putin zbrodniarzem wojennym - rezolucja Senatu USA

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Władimir Putin zbrodniarzem wojennym - rezolucja Senatu USA

16 marca 2022, 8:45

Świat

Autor:
pp/dap
Źródło:
PAP

W procesie negocjacyjnym między Rosją a Ukrainą jest nadzieja na osiągnięcie kompromisu - powiedział w środowym wywiadzie dla telewizji RBK szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. - Dyskutowany jest status neutralny (Ukrainy) wraz z gwarancjami bezpieczeństwa - dodał minister spraw zagranicznych. Środa jest dwudziestym pierwszym dniem ataku Rosji na Ukrainę. Delegacje obydwu państw kontynuują rozmowy dotyczące wstrzymania ognia i wycofania wojsk rosyjskich z ukraińskiego terytorium.

Atak Rosji na Ukrainę. Siergiej Ławrow mówi o "nadziei na osiągnięcie kompromisu"

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Siergiej Ławrow mówi o "nadziei na osiągnięcie kompromisu"

16 marca 2022, 12:16

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Autor:
tas/dln
Źródło:
RBK, Ukraińska Prawda, Reuters

Перш ніж вийти на роботу, перевірте в Інтернеті, чи існує компанія і яка мінімальна зарплата. Нікому не віддавайте свої документи чи телефон. Завжди майте з собою свою адресу, написану польською мовою, і дайте її дітям. Перш ніж поїхати в іншу країну, перевірте, де там українське консульство чи посольство, і запишіть на аркуші реквізити цих установ, бо коли вони раптом знадобляться, телефон може виявитися розрядженим – поліція в Бєльську-Бялей зустрічається з біженцями і радить, як уникнути небезпеки.

Показують біженцям, як виглядає поліцейське посвідчення. Радять, як не заблукати, не бути обдуреним

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Показують біженцям, як виглядає поліцейське посвідчення. Радять, як не заблукати, не бути обдуреним

15 marca 2022, 19:58

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Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Пандемія COVID-19 триває. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вакцинація є найефективнішим засобом у боротьбі з коронавірусом. У Польщі щеплення проти COVID-19 є добровільними та безкоштовними – для біженців з України також. Як і де їх отримати? Відповідаємо на найважливіші питання.

Вакцинація та тести на COVID-19 для біженців з України. Відповідаємо на найважливіші питання

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Вакцинація та тести на COVID-19 для біженців з України. Відповідаємо на найважливіші питання

14 marca 2022, 19:36

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Сервіс Player зробить доступними безкоштовно та без реєстрації найкращі мультфільми з українським дубляжем та субтитрами українською мовою. До збірки «Казки по-українськи» увійшли «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль» та «Губка Боб Квадратні Штани».

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

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Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

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Ред
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tvn24.pl

Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen - poinformowała spółka PGNiG. Warunkiem jest zastosowania środka zaradczego, czyli sprzedaż przez PGNIG spółki Gas Storage Poland. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewnił, że operatorem systemu po wyłączeniu GSP ma być polski podmiot.

Jest zgoda na przyjęcie PGNiG przez Orlen

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16 marca 2022, 10:58

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Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

30-letnia Agnieszka D. była pielęgniarką. W sierpniu 2001 roku na osiedlu Sienkiewicza w Białymstoku została brutalnie zgwałcona. Zmarła po kilku miesiącach. Ponad 20 lat temu nie udawało się ustalić sprawcy. Przełom nastąpił w 2021 roku, gdy policjanci z Archiwum X zlokalizowali 43-letniego podejrzanego, który od 15 lat mieszkał w Anglii. Teraz grozi mu dożywocie. 

Agnieszka została zgwałcona w pobliżu domu, zmarła w szpitalu. Po 21 latach podejrzany usłyszał zarzut

Białystok

Agnieszka została zgwałcona w pobliżu domu, zmarła w szpitalu. Po 21 latach podejrzany usłyszał zarzut

16 marca 2022, 12:23

Białystok

Autor:
tm
Źródło:
tvn24.pl

40 złotych dziennie na osobę - tyle wynosi dofinansowanie kosztów pobytu uchodźcy. O świadczenie mogą się ubiegać wszyscy Polacy, którzy przyjęli Ukraińców pod swój dach. Żeby odebrać pieniądze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Od środy jest to już możliwe. Tłumaczymy, jak to zrobić.

Można już składać wnioski o dofinansowanie pobytu Ukraińców. Trzeba pojawić się w urzędzie

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Można już składać wnioski o dofinansowanie pobytu Ukraińców. Trzeba pojawić się w urzędzie

16 marca 2022, 13:12

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Autor:
ww/dln
Źródło:
tvn24.pl

We wtorek na przejście graniczne w Medyce wyruszył z Piły specjalny ambulans. To 18-letni autobus, który w trzy dni pilscy przedsiębiorcy zmienili w karetkę. Ma służyć wolontariuszom, medykom i ratownikom, którzy będą nieść pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W trzy dni zamienili autobus w wielki ambulans. Będzie służył uchodźcom na granicy

Poznań

W trzy dni zamienili autobus w wielki ambulans. Będzie służył uchodźcom na granicy

16 marca 2022, 12:17

Poznań

Autor:
FC/gp
Źródło:
TVN 24 Poznań

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Złoty po wtorkowym umocnieniu pozostaje stabilny, w środę po godzinie 12 za euro płacono 4,70 zł, za dolara 4,27 zł, a za franka szwajcarskiego 4,54 zł.

Złoty pozostaje na stabilnej pozycji. "Odrabianie strat z pierwszej dekady marca"

Z kraju

Złoty pozostaje na stabilnej pozycji. "Odrabianie strat z pierwszej dekady marca"

16 marca 2022, 10:06
Aktualizacja: 16 marca 2022, 12:42

Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Czyje to słowa: "Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem: boby sie pon usroł na niem"? Jana Kochanowskiego, Witolda Gombrowicza, Witkacego czy Stanisława Wyspiańskiego? Na to pytanie - za 40 tysięcy złotych - w "Milionerach" odpowiadała pani Katarzyna Romanowicz z Wieliczki.

"Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem". Czyje to słowa? Pytanie z "Milionerów"

Ciekawostki

"Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem". Czyje to słowa? Pytanie z "Milionerów"

15 marca 2022, 21:00

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Autor:
mw
Źródło:
Milionerzy TVN