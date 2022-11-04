Похорон захисників Вестерплатте. Польські вояки, які воювали у Другій світовій війні, спочили у Гданську

4 listopada 2022, 21:52
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, TVN24
Krewni obrońców Westerplatte pożegnali swoich przodków w Gdańsku
Krewni obrońców Westerplatte pożegnali swoich przodków w GdańskuTVN24
wideo 2/5
TVN24Krewni obrońców Westerplatte pożegnali swoich przodków w Gdańsku

Захисники Вестерплатте знайшли вічний спочинок у п'ятницю на Цвинтарі вояків Війська Польського у Гданську. Церемонія поховання 10 польських вояків, які героїчно захищали цей півострів у перші дні Другої світової війни, отримала державний статус.  Труни з прахом 10 загиблих воїнів дочекалися гідного похорону через 83 роки після нападу Німеччини на Польщу.  Як сказав під час церемонії президент Анджей Дуда, до того "були закопані неглибоко в ямі" німцями.  Останки героїв знайшли у 2019 році.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

>> TVN24 українською мовою

На Цвинтарі вояків Війська Польського у Вестерплатте відтепер поховані: капрал Ян Ґембура, легіонер Юзеф Кіта, старший стрілець Владислав Окраса (Окрашевський), капрал Броніслав Пєруцький, плутоновий (молодший офіцер - ред.)  Адольф Петцельт, старший легіонер Ігнацій Заторський, старший легіонер  Зиґмунт Зємба та двоє невідомих солдатів.  Був похований і майор Генрик Сухарський, перші похорони якого відбулися 1971 року в Італії.  За згодою родини останки були ексгумовані та перенесені до склепу базиліки святої Бригіти в Гданську.

Урочисте похоаання захисників Вестерплатте розпочалося в п’ятницю о 9 ранку в базиліці святої Бригіти в Гданську.  Звідти труни з прахом загиблих вояків, покриті біло-червоними прапорами,  перевезли на Цвинтар вояків Війська Польського на Вестерплатте.

Похорон захисників ВестерплаттеPAP/Adam Warżawa

Після літургії, яку провадив польовий єпископ Війська Польського Вєслав Лєхович, труни з останками 10 захисників Вестерплатте винесли з базиліки та поклали на п’ять військових автомобілів, які жалобним кортежем проїхали вулицями Гданська до Вестерплатте.

Похорон захисників Вестерплатте.  Дуда: до того  їх закопали в ямі

У 2019 році останки захисників знайшли на півострові Вестерплатте, де польські солдати тиждень оборонялися від німців у перші дні Другої світової війни.  Як нещодавно з'ясувалося, їхні тіла пролежали в землі кілька десятків років.  Їх знахідка стала несподіванкою навіть для археологів.  Після проведення досліджень та встановлення осіб загиблих у п'ятницю відбулися похорони героїв.

- Сьогодні ми віддаємо їм належну шану і покладемо їхні тіла в землю, на якій вони боролися за свободу і незалежність нашої Вітчизни, - сказав у своїй проповіді польовий єпископ Війська Польського Вєслав Лєхович.

Похорон захисників ВестерплаттеPAP/Adam Warżawa

Про дивовижне відкриття 2019 року говорив Анджей Дуда.  

- Раніше їх закопали німці неглибоко в ямі, не в могилі, в ямі - називаймо це справжнім іменем,  просто як солдатів, яких тут убили, - сказав президент.  Він наголосив на важливості католицького та урочистого поховання.

Президент підкреслив, що це важливий і символічний момент для Польщі.  

- Ми знаємо, яка довга і важка була історія цього вшанування, як комуністи знімали звідси хрест, як ставили тут радянський танк, водночас фальсифікуючи історію.  Як пізніше робітники Гданська та варшавські металурги боролися за те, щоб це місце повернуло собі належний статус та правдиву історію, - сказав Дуда.

Президент додав, що "всі були вражені, коли через понад 80 років були виявлені останки солдатів, абияк похованих, просто заритих у землю, героїв, захисників Вестерплатте".

Похорон захисників ВестерплаттеPAP/Adam Warżawa

Похорон "такий як має бути"

Племінник майора Сухарського Ришард Бугайський в інтерв'ю журналістам наголосив, що похорони пройшли "так, як і мало бути".  

- Це щось таке наче оздоблена пряжка на ремені, все зроблено чудово.  Ми чекали цього дня, - наголосив він.  Племінниця капрала Броніслава Пєруцького Гражина Філіпович розповіла, що нарешті зможе відвідати могилу старшого брата свого батька.  

- Це дуже важке переживання - ховати людину, яку знайшли через 80 років, - зізналася вона і додала, що "нарешті його тіло не будуть топтати, а воно гідно спочине в могилі".

Похорон захисників ВестерплаттеPAP/Adam Warżawa

На церемонії також з’явився родич одного із захисників Вестерплатте Станіслав Ястжембський.  

- Це свого роду гордість, що близького, дуже близького родича польська держава вшанувала таким чином, - сказав Ястжембський журналістам.

Присутній на перепохованні міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що захисники Вестерплатте довго чекали на цей похорон.

Оборона Вестерплатте

1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу і почалася Друга світова війна.  О 4.45 ранку німецький навчальний лінкор "Шлезвіг-Гольштейн" почав обстріл Вестерплатте, військового транзитного складу у Вільному місті Гданську, який захищав екіпаж (близько 200 вояків) під командуванням майора Генрика Сухарського та капітана  Францшка Домбровського.  Протягом семи днів маленький підрозділ героїчно відбивав чисельні німецькі атаки з моря, землі та повітря, ставши символом польського опору.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Westerplatte
II wojna światowa
Pomorze
Historia
Kościół katolicki
Wojsko Polskie
Pozostałe wiadomości

Reżim Korei Północnej zakomunikował w piątek, że Stany Zjednoczone powinny zaprzestać ćwiczeń sił powietrznych z Koreą Południową i ostrzegł, że "prowokacja będzie miała konsekwencje" - podała północnokoreańska państwowa agencja KCNA, cytując rzecznika MSZ w Pjongjangu.

Pjongjang żąda zaprzestania ćwiczeń od USA i Korei Południowej. Grozi konsekwencjami

Pjongjang żąda zaprzestania ćwiczeń od USA i Korei Południowej. Grozi konsekwencjami

4 listopada 2022, 20:30
Autor:
KS/kab
Źródło:
PAP

Iran poszukuje pomocy Rosji w celu wzmocnienia swojego programu nuklearnego - podał CNN, powołując się na przedstawicieli amerykańskiego wywiadu. Ich zdaniem Teheran ma szukać planu awaryjnego, gdyby nie doszło do wznowienia międzynarodowego porozumienia z 2015 roku.

CNN: Iran zabiega o pomoc Rosji dla swego programu nuklearnego

CNN: Iran zabiega o pomoc Rosji dla swego programu nuklearnego

4 listopada 2022, 21:52
Autor:
pp\mtom
Źródło:
CNN, PAP

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która dotyczy między innymi zasad działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, a także wprowadza zmiany w edukacji domowej. Projekt nazywany lex Czarnek 2.0 trafi teraz do Senatu.

Sejm uchwalił lex Czarnek 2.0

Sejm uchwalił lex Czarnek 2.0

4 listopada 2022, 18:09
Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że własne środowisko polityczne śmieje się prezydentowi Andrzejowi Dudzie w twarz - powiedział w "Faktach po Faktach" eurodeputowany Krzysztof Hetman (Polskie Stronnictwo Ludowe). Goście "Faktów po Faktach" odnieśli się do uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, nazywanej lex Czarnek 2.0. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Marcina Bosackiego "wpływ rodziców na szkołę będzie zmniejszony".

Sejm uchwalił lex Czarnek 2.0. "To jest policzek dla pana prezydenta"

Sejm uchwalił lex Czarnek 2.0. "To jest policzek dla pana prezydenta"

4 listopada 2022, 20:44
Autor:
pp/kab
Źródło:
TVN24

W "Tak jest" zaproszeni eksperci rozmawiali o nowelizacji Prawa oświatowego, ustawie zwanej lex Czarnek 2.0. Zdaniem profesora Andrzeja Rycharda to, co proponuje minister Przemysław Czarnek, jest "elementem spójnej konstrukcji" PiS. Profesor Wawrzyniec Konarski dodał, że taka polityka "powinna w sposób najwyższy wzbudzać zaniepokojenie".

"To, co robi pan minister, jest elementem spójnej konstrukcji: wyhodowania kompletnie nowego obywatela"

"To, co robi pan minister, jest elementem spójnej konstrukcji: wyhodowania kompletnie nowego obywatela"

4 listopada 2022, 20:50
Autor:
akw/kab
Źródło:
TVN24

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka złożył w Sejmie wniosek o dobrowolne zrzeczenie się immunitetu. Tym samym głosowanie w tej sprawie nie odbyło się. Wcześniej wniosek w sprawie Budki złożyła posłanka PiS Joanna Lichocka. Chodzi o wydarzenia z lutego 2020 roku i pokazany przez posłankę środkowy palec. - Ona sama sobie wystawiła świadectwo. Jeżeli chce brnąć przed sądem, to nie ma problemu. Ja bardzo chętnie stanę przed sądem - oświadczył Budka w rozmowie z dziennikarzami.

Zdjęcia z gestem posłanki, wyłączony mikrofon i wniosek o dobrowolne zrzeczenie się immunitetu

Zdjęcia z gestem posłanki, wyłączony mikrofon i wniosek o dobrowolne zrzeczenie się immunitetu

4 listopada 2022, 19:45
Autor:
akw/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Sejm odrzucił w piątek sześć poprawek do tak zwanej ustawy antylichwiarskiej zgłoszonych przez Senat. Zmiany zakładają między innymi określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek, obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich i nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do "ustawy antylichwiarskiej"

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do "ustawy antylichwiarskiej"

4 listopada 2022, 21:15
Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Pentagon ogłosił w piątek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy warty 400 milionów dolarów, który będzie zawierał 45 czołgów T-72 zmodernizowanych w Czechach. Dodatkowo odnowienie 45 czołgów opłaci Holandia. Będzie to pierwszy amerykański pakiet obejmujący czołgi.

Pentagon ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Kijów otrzyma czołgi

Pentagon ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Kijów otrzyma czołgi

4 listopada 2022, 19:22
Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot po raz kolejny nie padła główna wygrana. Wygrane drugiego stopnia odnotowano w Niemczech i w Polsce. Kumulacja wynosiła 570 milionów złotych.

Wyniki Eurojackpot z 4 listopada 2022. Duża wygrana w Polsce

Wyniki Eurojackpot z 4 listopada 2022. Duża wygrana w Polsce

4 listopada 2022, 21:27
Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Elon Musk zaczął w piątek zwalniać pracowników Twittera, nad którym przejął niedawno kontrolę. Pracę mogą stracić blisko cztery tysiące osób, czyli około połowy personelu firmy. Musk zapowiedział redukcję zatrudnienia, tłumacząc to koniecznością cięcia kosztów. Część zwolnionych ma zamiar złożyć pozew zbiorowy przeciw miliarderowi.

Czarny piątek w Twitterze. Pracę mają stracić tysiące osób

Czarny piątek w Twitterze. Pracę mają stracić tysiące osób

4 listopada 2022, 20:41
Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP

Piątek jest 254. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan złożył w piątek niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Na wojnie zginęło już co najmniej 115 żołnierzy zmobilizowanych do armii rosyjskiej na mocy ukazu Putina - wynika z przedstawionych szacunków niezależnego rosyjskiego portalu Mediazona i rosyjskiej redakcji BBC. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie

Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie

4 listopada 2022, 17:16
Aktualizacja: 4 listopada 2022, 19:22
Aktualizacja:
Autor:
asty,
ft,
tas,
pp//now
Źródło:
tvn24.pl, Reuters, PAP

Sejmowa większość uchyliła immunitet posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Ma to związek ze zdarzeniem z października 2020 roku, do jakiego doszło w czasie mszy w toruńskim kościele. "Z immunitetem czy bez będę zawsze z Wami. Będę ze wszystkim prześladowanymi przez PiS" - napisała posłanka w komentarzu.

Sejm uchylił immunitet Joannie Scheuring-Wielgus. Chodzi o pokazany w kościele transparent

Sejm uchylił immunitet Joannie Scheuring-Wielgus. Chodzi o pokazany w kościele transparent

4 listopada 2022, 20:16
Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Sejmowa większość opowiedziała się przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu w całości ustawy wydłużającej kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. O losach ustawy zdecyduje teraz prezydent.

Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec ustawy wydłużającej kadencję samorządów

Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec ustawy wydłużającej kadencję samorządów

4 listopada 2022, 18:55
Autor:
akw\mtom
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Obrońcy Westerplatte spoczęli w piątek na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku. Uroczystości pogrzebowe 10 polskich wojskowych, którzy w pierwszych dniach II wojny światowej heroicznie bronili półwyspu, miały charakter państwowy. Trumny z prochami 10 poległych żołnierzy doczekały się godnego pochówku po 83 latach od niemieckiej napaści na Polskę. Jak mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda, wcześniej "zostali pogrzebani płytko w dole" przez Niemców. Szczątki bohaterów odnaleziono w 2019 roku.

Pogrzeb obrońców Westerplatte. Polscy żołnierze walczący w II wojnie światowej spoczęli w Gdańsku

Pogrzeb obrońców Westerplatte. Polscy żołnierze walczący w II wojnie światowej spoczęli w Gdańsku

4 listopada 2022, 16:35
Autor:
bp//rzw
Źródło:
PAP, TVN24

Wizja lokalna na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, który został utworzony na terenach Wolnego Miasta Gdańsk, odbyła się w piątek w Sztutowie. To część toczącego się w Niemczech procesu 96-letniej Irmgard Furchner, oskarżonej o pomocnictwo w zabójstwie ponad 11 tysięcy osób. W czasie drugiej wojny światowej była ona sekretarką komendanta obozu.

Sztutowo. Wizja lokalna na terenie niemieckiego obozu Stutthof. Na potrzeby procesu Irmgard Furchner, sekretarki komendanta

Sztutowo. Wizja lokalna na terenie niemieckiego obozu Stutthof. Na potrzeby procesu Irmgard Furchner, sekretarki komendanta

4 listopada 2022, 17:58
Autor:
bż//rzw
Źródło:
PAP

Imran Khan, były szef pakistańskiego rządu, oskarżył w piątek obecnego premiera Shehbaza Sharifa, ministra spraw wewnętrznych Ranę Sanaullah i wysokiego rangą wojskowego Faisala Naseera o planowanie zamachu, w wyniku którego został ranny.

Były premier Pakistanu oskarża przedstawicieli władz o zaplanowanie na niego zamachu. "Ta trójka postanowiła mnie zabić"

Były premier Pakistanu oskarża przedstawicieli władz o zaplanowanie na niego zamachu. "Ta trójka postanowiła mnie zabić"

4 listopada 2022, 21:28
Autor:
KS\mtom
Źródło:
PAP

Kanclerz Sprawiedliwości Finlandii rozpoznał liczne skargi dotyczące nocnych imprez premier Sanny Marin. Nagrania liderki socjaldemokratów bawiącej się w towarzystwie celebrytów i influencerów obiegły media w sierpniu. - Nie ma powodu podejrzewać, że premier naruszyła prawo albo zaniedbała swoje obowiązki służbowe - ocenił urząd.

Finlandia. Nagrania z imprez premier Sanny Marin. Kanclerz Sprawiedliwości: nie naruszyła prawa

Finlandia. Nagrania z imprez premier Sanny Marin. Kanclerz Sprawiedliwości: nie naruszyła prawa

4 listopada 2022, 16:06
Autor:
katke/kab
Źródło:
PAP

Mężczyzna został znaleziony bez oznak życia w zamrażarce nowojorskiej piekarni, w której pracował. Według wstępnych ustaleń policji, 33-latek mógł przypadkowo zatrzasnąć się tam około trzeciej nad ranem, gdy czyścił pomieszczenie.

33-latek nie żyje po tym, jak przypadkowo zatrzasnął się w zamrażarce

33-latek nie żyje po tym, jak przypadkowo zatrzasnął się w zamrażarce

4 listopada 2022, 12:21
Autor:
wac//az
Źródło:
Sky News, Eyewitness News, WABC-TV

O niebywałym incydencie, który miał miejsce w wiosce Pandarpadh w dystrykcie Jashpur, informują indyjskie media. Ośmioletni chłopiec pogryzł jadowitą kobrę, która owinęła się wokół jego ręki. W rezultacie wąż zdechł.

Ośmiolatek pogryzł jadowitą kobrę, która go zaatakowała. Wąż zdechł

Ośmiolatek pogryzł jadowitą kobrę, która go zaatakowała. Wąż zdechł

4 listopada 2022, 15:05
Autor:
wac//az
Źródło:
New Indian Express

Niezależne amerykańskie laboratorium Valisure opublikowało raport wskazujący na obecność benzenu w 70 proc. próbek z przebadanych suchych szamponów do włosów w aerozolach. Wystosowało petycję do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, w której domaga się wycofania produktów ze sprzedaży i wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących dopuszczalnej ilości benzenu w innych produktach dostępnych w sprzedaży.

Rakotwórczy benzen wykryty w kolejnych kosmetykach. Niezależne laboratorium publikuje wyniki badań

Rakotwórczy benzen wykryty w kolejnych kosmetykach. Niezależne laboratorium publikuje wyniki badań

4 listopada 2022, 16:42
Autor:
wac//az
Źródło:
CNN, CBS News, tvn24.pl

Szef niemieckiego rządu Olaf Scholz ogłosił w piątek, że podczas swojej jednodniowej wizyty w Pekinie poruszył z chińskimi władzami między innymi temat wojny w Ukrainie oraz bezpieczeństwa Tajwanu. Dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich ocenił, że były to tylko "rytualne deklaracje, które zostaną zignorowane" przez Chiny.

Olaf Scholz w Chinach o Ukrainie i Tajwanie. Ekspert OSW: gołosłowne deklaracje, zostaną zignorowane przez Chiny

Olaf Scholz w Chinach o Ukrainie i Tajwanie. Ekspert OSW: gołosłowne deklaracje, zostaną zignorowane przez Chiny

4 listopada 2022, 19:08
Autor:
KS/kab
Źródło:
PAP

Zakaz sprzedaży aut o napędzie spalinowym, który ma wejść w życie w 2035 roku, doprowadzi do "gigantycznych zakłóceń" w gospodarce Unii Europejskiej - powiedział w wywiadzie dla brukselskiego portalu Politico unijny komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny Thierry Breton.

To ma być rewolucja na drogach. Unijny komisarz ostrzega przed "gigantycznymi zakłóceniami"

To ma być rewolucja na drogach. Unijny komisarz ostrzega przed "gigantycznymi zakłóceniami"

4 listopada 2022, 15:36
Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP