Похорон захисників Вестерплатте. Польські вояки, які воювали у Другій світовій війні, спочили у Гданську

Захисники Вестерплатте знайшли вічний спочинок у п'ятницю на Цвинтарі вояків Війська Польського у Гданську. Церемонія поховання 10 польських вояків, які героїчно захищали цей півострів у перші дні Другої світової війни, отримала державний статус. Труни з прахом 10 загиблих воїнів дочекалися гідного похорону через 83 роки після нападу Німеччини на Польщу. Як сказав під час церемонії президент Анджей Дуда, до того "були закопані неглибоко в ямі" німцями. Останки героїв знайшли у 2019 році.

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На Цвинтарі вояків Війська Польського у Вестерплатте відтепер поховані: капрал Ян Ґембура, легіонер Юзеф Кіта, старший стрілець Владислав Окраса (Окрашевський), капрал Броніслав Пєруцький, плутоновий (молодший офіцер - ред.) Адольф Петцельт, старший легіонер Ігнацій Заторський, старший легіонер Зиґмунт Зємба та двоє невідомих солдатів. Був похований і майор Генрик Сухарський, перші похорони якого відбулися 1971 року в Італії. За згодою родини останки були ексгумовані та перенесені до склепу базиліки святої Бригіти в Гданську.

Урочисте похоаання захисників Вестерплатте розпочалося в п’ятницю о 9 ранку в базиліці святої Бригіти в Гданську. Звідти труни з прахом загиблих вояків, покриті біло-червоними прапорами, перевезли на Цвинтар вояків Війська Польського на Вестерплатте.

Похорон захисників Вестерплатте PAP/Adam Warżawa

Після літургії, яку провадив польовий єпископ Війська Польського Вєслав Лєхович, труни з останками 10 захисників Вестерплатте винесли з базиліки та поклали на п’ять військових автомобілів, які жалобним кортежем проїхали вулицями Гданська до Вестерплатте.

Похорон захисників Вестерплатте. Дуда: до того їх закопали в ямі

У 2019 році останки захисників знайшли на півострові Вестерплатте, де польські солдати тиждень оборонялися від німців у перші дні Другої світової війни. Як нещодавно з'ясувалося, їхні тіла пролежали в землі кілька десятків років. Їх знахідка стала несподіванкою навіть для археологів. Після проведення досліджень та встановлення осіб загиблих у п'ятницю відбулися похорони героїв.

- Сьогодні ми віддаємо їм належну шану і покладемо їхні тіла в землю, на якій вони боролися за свободу і незалежність нашої Вітчизни, - сказав у своїй проповіді польовий єпископ Війська Польського Вєслав Лєхович.

Похорон захисників Вестерплатте PAP/Adam Warżawa

Про дивовижне відкриття 2019 року говорив Анджей Дуда.

- Раніше їх закопали німці неглибоко в ямі, не в могилі, в ямі - називаймо це справжнім іменем, просто як солдатів, яких тут убили, - сказав президент. Він наголосив на важливості католицького та урочистого поховання.

Президент підкреслив, що це важливий і символічний момент для Польщі.

- Ми знаємо, яка довга і важка була історія цього вшанування, як комуністи знімали звідси хрест, як ставили тут радянський танк, водночас фальсифікуючи історію. Як пізніше робітники Гданська та варшавські металурги боролися за те, щоб це місце повернуло собі належний статус та правдиву історію, - сказав Дуда.

Президент додав, що "всі були вражені, коли через понад 80 років були виявлені останки солдатів, абияк похованих, просто заритих у землю, героїв, захисників Вестерплатте".

Похорон захисників Вестерплатте PAP/Adam Warżawa

Похорон "такий як має бути"

Племінник майора Сухарського Ришард Бугайський в інтерв'ю журналістам наголосив, що похорони пройшли "так, як і мало бути".

- Це щось таке наче оздоблена пряжка на ремені, все зроблено чудово. Ми чекали цього дня, - наголосив він. Племінниця капрала Броніслава Пєруцького Гражина Філіпович розповіла, що нарешті зможе відвідати могилу старшого брата свого батька.

- Це дуже важке переживання - ховати людину, яку знайшли через 80 років, - зізналася вона і додала, що "нарешті його тіло не будуть топтати, а воно гідно спочине в могилі".

Похорон захисників Вестерплатте PAP/Adam Warżawa

На церемонії також з’явився родич одного із захисників Вестерплатте Станіслав Ястжембський.

- Це свого роду гордість, що близького, дуже близького родича польська держава вшанувала таким чином, - сказав Ястжембський журналістам.

Присутній на перепохованні міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що захисники Вестерплатте довго чекали на цей похорон.

Оборона Вестерплатте

1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу і почалася Друга світова війна. О 4.45 ранку німецький навчальний лінкор "Шлезвіг-Гольштейн" почав обстріл Вестерплатте, військового транзитного складу у Вільному місті Гданську, який захищав екіпаж (близько 200 вояків) під командуванням майора Генрика Сухарського та капітана Францшка Домбровського. Протягом семи днів маленький підрозділ героїчно відбивав чисельні німецькі атаки з моря, землі та повітря, ставши символом польського опору.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24