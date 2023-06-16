Похід Лайконіка у Кракові. Через 35 років батько віддав татарську булаву синові

16 czerwca 2023, 17:51
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Pochód Lajkonika w Krakowie
Pochód Lajkonika w Krakowie
TVN24
TVN24Pochód Lajkonika w Krakowie

Б’є булавою на щастя, танцює та забирає данину з рук мера міста - так виглядає цьогорічний похід Лайконіка, місцева традиція, пов’язана із порятунком Кракова від татарської навали. Татарську булаву вперше тримав Маріуш Ґльонек, батько якого Збігнєв протягом 35 років втілювався в Коника Звєжинецького. "Тренуюся з лютого. Тремчу дуже сильно, - зізнався Ґльонек-молодший на початку ходи.

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У четвер у Кракові пройшов традиційний "похід Лайконіка". За багатовіковою місцевою традицією, вершник на білому "конику", одягнений у татарське вбрання і оточений галасливим почтом, подолав шлях від Звєжинця до Ринкової площі.

Маріуш Ґльонек вперше в ролі Лайконіка. "Тренуюся з лютого"

Цього року головну роль вперше зіграв Маріуш Ґльонек. Він син Збігнєва Ґльонека, який вийшов з ролі Лайконіка після 35 років її виконання.

Крім того, до цього стажу слід додати 17 років, коли пан Збігнєв супроводжував "Коника Звєжинецького" як "влучек" (назва мешканців сіл поблизу Кракова, які займалися сплавом деревини Віслою - ред.), що загалом дає йому 52 роки участі в цьому обряді.

Наступник, як і його батько, є багаторічним працівником Краківського водогону. Його вибрали на роль у жовтні минулого року одноголосним рішенням всього почту легендарного персонажа. Як Маріуш Ґльонек зізнався ПАП, перед тим, як вирушити в процесію, дебют у ролі Лайконіка супроводжується сильним страхом і стресом.

- Тренуюся з лютого. Але досі сильно тремчу, - визнав виконавець ролі Лайконіка.

Б’є булавою на щастя

Похід Лайконіка - одна з найдавніших і найкрасивіших традицій міста, яка вже кілька століть збирає натовпи глядачів. Щороку в октаву Божого Тіла (період від свята до найближчого четверга - ред.) під ритм краківських мелодій вулицями міста мандрує барвиста свита влучків (колишня назва плотогонів) і татар на чолі з вершником на штучному коні. Головний герой одягнений у вбрання вагою понад 30 кілограмів, створене Станіславом Виспянським у 1904 році.

Церемонія триває аж дев'ять годин. Лайконік у супроводі почту з тридцяти влучків і оркестру мандрує вулицями центру міста до Ринкової площі, відвідуючи по дорозі магазини, кафе та ресторани, вимагаючи грошей за охорону. Ті, хто стає на його шляху, підставляють плесі, щоб по них вдарили булавою, адже за традицією дотик до булави гарантує удачу щонайменше на рік.

Під час своєї подорожі Лайконік тричі робить урочисте коло і виконує танець з хоругвою: біля монастиря сестер-норбертанок, на перехресті перед Краківською філармонією та перед вежею Ратуші на Ринковій площі.

Увечері перед Ратушною вежею відбуваєтьмя кульмінація церемонії - вершник забирає данину у великій сакві з рук володарів міста. Разом із мером міста він піднімає тост за процвітання краків’ян і виконує танець під назвою Urbem salutare - "Уклін місту". Завершується видовище фінальним хороводом навколо Головного Ринку.

Історія походів Лайконіка

Згідно з відомою легендою, початок традиції Лайконіка пов’язаний із порятунком від татарської навали, яким Краків завдячує відважнии віслянським лісосплавникам з околиць Звєжинця, відомим як влучки. Історичні джерела, що збереглися, дозволяють зробити висновок, що Лайконікові забави у супроводі почту відбувалися щонайменше з середини XVIII століття.

За даними Краківського музею, з тих часів, незважаючи на величезні політичні, соціальні та цивілізаційні зміни, процесія Лайконіка, також

відомого як Коник Звєжинецький, відбувалася майже щороку в один і той же час (період октави Божого Тіла). і йшла тим самим маршрутом: від Звєжинця до Старого міста. В описаному періоді були перерви в організації процесії на кілька років (зокрема, під час Другої світової війни), але зв'язок між поколіннями, які дбали про збереження цієї традиції, ніколи не переривався.

У перший рік пандемії COVID-19 процесія не ходила вулицями Кракова, але сам Лайконік презентував своє гарцюваннч в Інтернеті, а наступного року Лайконік і його супутники подолали маршрут своєї ходи в унікальний спосіб - плтвучи Віслою на човнах.

У 2014 році похід Лайконіка був внесений до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини. Цей запис є основою для включення цієї краківської традиції до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, який включає звичаї, традиції та ритуали з усього світу.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski

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