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Побачила по телевізору українського вояка і написала йому. Через кілька місяців вони одружилися

19 września 2022, 15:26

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
Superwizjer
Ślub Agaty i Kolii. Fragment reportażu "Superwizjera"
Ślub Agaty i Kolii. Fragment reportażu "Superwizjera"Superwizjer
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SuperwizjerŚlub Agaty i Kolii. Fragment reportażu "Superwizjera"

Кілька місяців тому 31-річна варшавянка Агата побачила в репортажі "Superwizjera" українського військового Колю. - Він мені дуже сподобався, такий гарний. Я ризикнула, запросила його до знайомих і написала коротке повідомлення. Він відповів і з цього почалася вся наша історія, – розповіла вона. Історія закінчилася весіллям у Києві. Фрагмент репортажу "Superwizjera".

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"Superwizjer", чи не від самого початку війни в Україні, стежив за діяльністю підрозділу "Вови". У серії репортажів Міхал Пшедляцький показав як дії на фронті, так і звичайне життя бійців - Вови, Ірини та Колі.

Після виходу одного з перших репортажів на зв'язок з Колею вийшла 31-річна полька Агата з Варшави. 

- Я вперше побачила його по телевізору, він мені дуже сподобався, такий гарний. Я ризикнула, запросила його до приятелів і написала коротке повідомлення. Він відповів і з цього почалася вся наша історія, - розповіла вона.

Агата і Коля Superwizjer

Після п'яти днів знайомства Коля зробив Агаті пропозицію. Вона погодилася, незважаючи на небезпеку війни, і почала готуватися до весілля і від'їзду до Києва. У столиці на неї чекав Коля з букетом квітів. 

- Це був вибух щастя, нам було байдуже до всіх навколо, - згадувала Агата.

Плани молодої пари перекреслила воєнна дійсність. Чиновники не дали дозволу за першим разом, оскільки Агату мала перевірити українська контррозвідка. Через місяць вона повернулася до Києва. Цього разу аби вже без проблем вийти заміж за Колю. Вона стала дружиною бійця, який незабаром знову опиниться на передовій.

Агата і Коля Superwizjer
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Autor:Ред.

Źródło: Superwizjer

Źródło zdjęcia głównego: Superwizjer

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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