TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Платформа, яка поєднує біженців з тими, хто пропонує допомогу

22 kwietnia 2022, 13:59

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Uchodźczynie z Ukrainy lepią i sprzedają chinkali
Uchodźczynie z Ukrainy lepią i sprzedają chinkali TVN24 Wrocław
wideo 2/6
TVN24 WrocławUchodźczynie z Ukrainy lepią i sprzedają chinkali

Hero To Hero – це платформа, яка поєднує людей, що потребують допомоги, з людьми по всьому світу, які бажають і можуть їх підтримати. Це спосіб допомогти українцям, а також людям, які прийняли українських біженців і потребують підтримки. Спільними організаторами кампанії є Group One та Planet Heroes. Відбувається вона під патронатом Польської гуманітарної акції.

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Hero To Hero також має підтримку від Польської ради бізнесу (PRB), GRID Warsaw (програма ООН з навколишнього середовища), Міжнародної рекламної асоціації (IAA) та Amazon Web Services, що надають технології.

- Planet Heroes, використовуючи свою міжнародну платформу для збору коштів на екологічні проекти, вирішили побудувати міжнародну платформу допомоги українцям та людям, які прийняли українських біженців і потребують підтримки, – пояснюють представники ChangeServiceplan з Group One. Адреса платформи – herotohero.eu.

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Як пояснює Сильвія Єдинська з ChangeServiceplan "платформа є міжнародною і має версії десятьма мовами – власне для того, аби мешканці інших європейських країн змогли нею користуватися.

– Ми знаємо, що біженці шукають притулку в інших сусідніх країнах, тому хочемо, щоб їхні європейські господарі також використовували Hero To Hero, – пояснює вона і додає, що "виплати можуть здійснюватися в злотих або євро, тоді як платежі донорів приймаються в місцевій валюті".

– Перевірка зібраних коштів – це левова частка нашої роботи. Hero To Hero ґрунтується на соціальній довірі, але ми надаємо великого значення ретельній перевірці ініціаторів збирання коштів, їх автентичності. Якщо щось викликає у нас сумніви – в автора збору коштів немає профілів у соцмережах, до проекту немає фотографій, опис незрозумілий – ми такі заявки не публікуємо, а спочатку зв’язуємось з автором і з’ясовуємо. Щоб здійснити виплату фінансових грантів на свій рахунок, той, хто збирає кошти також повинен підтвердити свою особу за допомогою документа, що посвідчує особу. Ми хочемо, щоб кожен донор, кожна людина, яка передає гроші і допомагає, була впевнена, що ця допомога дійсно потрібна і піде в правильні руки, – наголошує Єдинська.

Вона стверджує, що «наразі на платформі маємо таких 144 збірки – кожна з них – це окрема сім’я, яка потребує допомоги».

Як допомагати?

Щоб надати допомогу, перше, що вам потрібно зробити, це переглянути карту місць, де потрібна підтримка. Після натискання на шпильку на карті ви можете побачити конкретний збір коштів. Ви також можете переглянути колекцію в галереї під картою.

Натиснувши на збір коштів, ви зможете побачити історію біженців та список речей, які їм потрібні. Потім ви можете натиснути кнопку «Надай допомогу», додавши інформацію, що саме ви можете запропонувати.

Заявників можна підтримати фінансово – просто виберіть суму та натисніть «Пожертвувати».

Як отримати допомогу?

Щоб отримати підтримку, ви повинні зареєструватися на платформі за допомогою свого облікового запису Facebook, Google або електронної пошти.

Потім потрібно натиснути кнопку «Попросити допомоги» у верхній частині сторінки, описати становище біженців, які потребують допомоги, і вказати, яка підтримка потрібна?

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Polska
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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dd
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Matura 2022 z języka polskiego - lektury, które mogą się pojawić na egzaminie [Lista]

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Matura 2022 z języka polskiego - lektury, które mogą się pojawić na egzaminie [Lista]

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Justyna
Suchecka
Źródło:
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W piątek przed południem ruch na Wisłostradzie został wstrzymany. Powód? Nurogęsi musiały bezpiecznie przedostać się do Wisły.

Pierwszeństwo miały nurogęsi. Kierowcy znów musieli poczekać

Ulice

Pierwszeństwo miały nurogęsi. Kierowcy znów musieli poczekać

22 kwietnia 2022, 14:21

Ulice

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Chłopak z dziewczyną weszli na łukowy dźwigar wiaduktu nad drogą ekspresową S3 w pobliżu Świebodzina (Lubuskie). Świadkowie powiadomili policję, a funkcjonariusze ukarali młodych uczestników ryzykownej randki.

Niebezpieczna randka. Para spacerowała po dźwigarze wiaduktu

Poznań

Niebezpieczna randka. Para spacerowała po dźwigarze wiaduktu

22 kwietnia 2022, 12:06

Poznań

Autor:
ib
Źródło:
Policja Lubuska/PAP

Ed Sheeran opublikował teledysk do piosenki "2step". - Ukraina jest dumnym i silnym krajem i jestem wdzięczny, że miałem okazję nagrać tam swój klip - napisał muzyk. Dochód z wyświetleń przekaże na rzecz Ukrainy.

Ed Sheeran dedykuje klip Ukrainie. Nakręcił go w Kijowie

Kultura i styl

Ed Sheeran dedykuje klip Ukrainie. Nakręcił go w Kijowie

22 kwietnia 2022, 13:31

Kultura i styl

Autor:
wac//mro
Źródło:
Rolling Stone, Billboard

NASA opublikowała nagranie zaćmienia Słońca wykonane z perspektywy Marsa przez łazik Perseverance. Za zjawisko odpowiadał Fobos, jeden z księżyców Czerwonej Planety, a dzięki wideo możemy zobaczyć je bardzo dokładnie.

To nie ziemniak, to Fobos. Zobacz zaćmienie Słońca z perspektywy Marsa

Nauka

To nie ziemniak, to Fobos. Zobacz zaćmienie Słońca z perspektywy Marsa

22 kwietnia 2022, 12:05

Nauka

Autor:
dd
Źródło:
PAP, NASA

W czwartkowych "Milionerach" padło pytanie za milion złotych. Miś Paddington, którego państwo Brown znaleźli na dworcu kolejowym w Londynie, pochodzi z mrocznych zakątków: Peru, Meksyku, Rosji czy Indii? Na to pytanie odpowiadał pan Przemysław Zieliński.

Pytanie w "Milionerach" za milion złotych o kraj, z którego pochodzi Miś Paddington

Ciekawostki

Pytanie w "Milionerach" za milion złotych o kraj, z którego pochodzi Miś Paddington

21 kwietnia 2022, 21:05

Ciekawostki

Autor:
mkm
Źródło:
Milionerzy TVN