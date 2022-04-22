Платформа, яка поєднує біженців з тими, хто пропонує допомогу

Hero To Hero – це платформа, яка поєднує людей, що потребують допомоги, з людьми по всьому світу, які бажають і можуть їх підтримати. Це спосіб допомогти українцям, а також людям, які прийняли українських біженців і потребують підтримки. Спільними організаторами кампанії є Group One та Planet Heroes. Відбувається вона під патронатом Польської гуманітарної акції.

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Hero To Hero також має підтримку від Польської ради бізнесу (PRB), GRID Warsaw (програма ООН з навколишнього середовища), Міжнародної рекламної асоціації (IAA) та Amazon Web Services, що надають технології.

- Planet Heroes, використовуючи свою міжнародну платформу для збору коштів на екологічні проекти, вирішили побудувати міжнародну платформу допомоги українцям та людям, які прийняли українських біженців і потребують підтримки, – пояснюють представники ChangeServiceplan з Group One. Адреса платформи – herotohero.eu.

Як пояснює Сильвія Єдинська з ChangeServiceplan "платформа є міжнародною і має версії десятьма мовами – власне для того, аби мешканці інших європейських країн змогли нею користуватися.

– Ми знаємо, що біженці шукають притулку в інших сусідніх країнах, тому хочемо, щоб їхні європейські господарі також використовували Hero To Hero, – пояснює вона і додає, що "виплати можуть здійснюватися в злотих або євро, тоді як платежі донорів приймаються в місцевій валюті".

– Перевірка зібраних коштів – це левова частка нашої роботи. Hero To Hero ґрунтується на соціальній довірі, але ми надаємо великого значення ретельній перевірці ініціаторів збирання коштів, їх автентичності. Якщо щось викликає у нас сумніви – в автора збору коштів немає профілів у соцмережах, до проекту немає фотографій, опис незрозумілий – ми такі заявки не публікуємо, а спочатку зв’язуємось з автором і з’ясовуємо. Щоб здійснити виплату фінансових грантів на свій рахунок, той, хто збирає кошти також повинен підтвердити свою особу за допомогою документа, що посвідчує особу. Ми хочемо, щоб кожен донор, кожна людина, яка передає гроші і допомагає, була впевнена, що ця допомога дійсно потрібна і піде в правильні руки, – наголошує Єдинська.

Вона стверджує, що «наразі на платформі маємо таких 144 збірки – кожна з них – це окрема сім’я, яка потребує допомоги».

Як допомагати?

Щоб надати допомогу, перше, що вам потрібно зробити, це переглянути карту місць, де потрібна підтримка. Після натискання на шпильку на карті ви можете побачити конкретний збір коштів. Ви також можете переглянути колекцію в галереї під картою.

Натиснувши на збір коштів, ви зможете побачити історію біженців та список речей, які їм потрібні. Потім ви можете натиснути кнопку «Надай допомогу», додавши інформацію, що саме ви можете запропонувати.

Заявників можна підтримати фінансово – просто виберіть суму та натисніть «Пожертвувати».

Як отримати допомогу?

Щоб отримати підтримку, ви повинні зареєструватися на платформі за допомогою свого облікового запису Facebook, Google або електронної пошти.

Потім потрібно натиснути кнопку «Попросити допомоги» у верхній частині сторінки, описати становище біженців, які потребують допомоги, і вказати, яка підтримка потрібна?

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl