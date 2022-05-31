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PKP Intercity: з 1 червня нові правила проїзду залізницею для біженців з України

31 maja 2022, 14:30

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
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Adamczyk o bezpłatnych przejazdach pociągami dla Ukraińców (wideo z 26 lutego 2022)TVN24
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TVN24Adamczyk o bezpłatnych przejazdach pociągami dla Ukraińców (wideo z 26 lutego 2022)

З середи, 1 червня, PKP Intercity запроваджує нові правила оформлення безкоштовних квитків для біженців з України. Громадяни цієї країни матимуть право на безкоштовний проїзд лише на маршрутах до та з міст, розташованих на східному кордоні Польщі, – йдеться у повідомленні перевізника.

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"З 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків біженцям з України. Досі громадяни України могли подорожувати потягами PKP Intercity по всій Польщі. З початку червня вони матимуть цю можливість лише на маршрутах з і до міст, розташованих на нашому східному кордоні, а саме: Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешова, Перемишля, Загужа, Ярослава і Жешува», – йдеться у прес-релізі.

Безкоштовний проїзд поширюватиметься на вагони з місцями для сидіння 2 класу поїздів Twoich Linii Kolejowych (TLK) та InterCity (IC).

Громадяни України можуть отримати безкоштовні квитки в касах зазначених міст або у кондуктора в поїзді, якщо поїздка починається з цих міст. Безкоштовні місця для проїзду до цих міст можна придбати в касах будь-якої станції Польщі або у кондуктора в поїзді.

Як інформує PKP Intercity, кожен громадянин України може отримати квиток на пряме сполучення до вказаного в списку міста, але це також може бути проїзд кількома потягами. Національний перевізник нагадав, що поїздки залізницею до Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії чи Угорщини за межі Польщі здійснюються на умовах, прийнятих іноземними залізницями.

Громадяни України, які мають право на безкоштовний проїзд у поїздах PKP Intercity – це жінки, діти до 18 років, чоловіки старші 60 років та чоловіки з інвалідністю 18-60 років. Документами, що підтверджують право громадянина України на безкоштовний проїзд в межах країни, є український паспорт, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого 2022 року, або документ із фотографією, що посвідчує особу (наприклад, посвідчення особи, водійські права, студентський квиток) разом із підтвердженням присвоєння номера PESEL особі, яка перетнула кордон після 24 лютого 2022 року.

Особи з інвалідністю або обмеженою рухливістю (чоловіки 18-60 років), окрім зазначених вище документів, мають пред’явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські документи дійсні також).

Постійно працює спеціальна гаряча лінія PKP Intercity українською. Це спеціальний номер для громадян України, які хочуть отримати інформацію рідною мовою про розклад руху PKP Intercity та на інші важливі для пасажирів теми. Гаряча лінія доступна сім днів на тиждень з 8.00-20.00: +48 22 473 00 86 (вартість підключення згідно з тарифом оператора), 800 033 022 (безкоштовна гаряча лінія для всіх внутрішніх операторів). Інформація також доступна на сайті PKP Intercity у двох мовних версіях – польській та українській.

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pomoc dla Ukrainy
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bc//mro
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Źródło:
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PAP

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Organizatorzy Męskiego Grania 2022 udostępnili w sieci hymn tegorocznej edycji imprezy. Autorami utworu są Bedoes, Kwiat Jabłoni oraz Zalewski. Od 31 maja można będzie kupować bilety na koncerty w ramach letniej trasy Żywca.

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kgo
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31 maja 2022, 10:36

Kultura i styl

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kgo//az
Źródło:
HBO Max

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wac//az
Źródło:
The Independent