П'ятирічний малюк обмотав пасок безпеки навколо шиї, він задихався. Рятувальна операція на прикордонному переході

П'ятирічний хлопчик, який їхав з матір'ю в автомобілі з України до Польщі, обмотав ремінь безпеки навколо шиї і почав задихатися. Мати, яка не змогла його визволити, звернулася за допомогою до прикордонників з прикордонного переходу в Корчовій (Підкарпатське воєводство), які перерізали ремінь і витягли хлопчика з машини.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Як повідомив речник Бещадського відділу Прикордонної служби поручник Пьотр Закєляж, ця небезпечна подія сталася в неділю на прикордонному переході в Корчовій на Підкарпатті. По допомогу до співробітників звернулася громадянка України, який в’їжджала до Польщі і п’ятирічний син якої кілька разів обмотав ремінь безпеки навколо шиї. Розплутати дитину заважав блокувальний пристрій.

Щоб звільнити п’ятирічного малюка, перерізали пасок

- Реакція службовців була миттєвою - щоб звільнити дитину, яка задихалася, вони розрізали ремені безпеки. Через мить перелякана мати зітхнула з полегшенням, її п'ятирічного сина благополучно витягли з машини. Після надання необхідної першої допомоги родина змогла продовжити подорож, - повідомив поручник Закєляж.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP