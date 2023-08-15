П'ятирічний малюк обмотав пасок безпеки навколо шиї, він задихався. Рятувальна операція на прикордонному переході

15 sierpnia 2023, 17:25
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Korczowa (Podkarpacie)
Korczowa (Podkarpacie)
google maps
google mapsKorczowa (Podkarpacie)

П'ятирічний хлопчик, який їхав з матір'ю в автомобілі з України до Польщі, обмотав ремінь безпеки навколо шиї і почав задихатися. Мати, яка не змогла його визволити, звернулася за допомогою до прикордонників з прикордонного переходу в Корчовій (Підкарпатське воєводство), які перерізали ремінь і витягли хлопчика з машини.

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Як повідомив речник Бещадського відділу Прикордонної служби поручник Пьотр Закєляж, ця небезпечна подія сталася в неділю на прикордонному переході в Корчовій на Підкарпатті. По допомогу до співробітників звернулася громадянка України, який в’їжджала до Польщі і п’ятирічний син якої кілька разів обмотав ремінь безпеки навколо шиї. Розплутати дитину заважав блокувальний пристрій.

Щоб звільнити п’ятирічного малюка, перерізали пасок

- Реакція службовців була миттєвою - щоб звільнити дитину, яка задихалася, вони розрізали ремені безпеки. Через мить перелякана мати зітхнула з полегшенням, її п'ятирічного сина благополучно витягли з машини. Після надання необхідної першої допомоги родина змогла продовжити подорож, - повідомив поручник Закєляж.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Ukraina
Straż Graniczna
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Źródło:
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Aktualizacja: 15 sierpnia 2023, 15:34
Aktualizacja:
Autor:
katke/b
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

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Autor:
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15 sierpnia 2023, 17:21
Autor:
akw/adso
Źródło:
tvn24.pl

Z okazji święta Wojska Polskiego w Warszawie odbędzie się we wtorek defilada wojskowa. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "w kuluarach sejmowych krążą od pewnego czasu informacje, że minister Mariusz Błaszczak pięknie robi dzisiaj defiladę, bo ma być to dla niego defilada pożegnalna". - Antoni Macierewicz ma zostać kolejnym ministrem obrony narodowej - dodał. Zaznaczył, że "na to nie ma naszej zgody, przede wszystkim nie ma na to zgody żołnierza polskiego, polskich oficerów". 

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ft
/ prpb
Źródło:
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