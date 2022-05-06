П’ята частина українських біженців знайшла роботу в Польщі

З кожним днем Все більше українських біженців знаходять роботу над Віслою. На жаль, майже половина з них виконує лише просту роботу – читаємо у четверговому номері «Rzeczpospolita». інформується та повідомляється, що вже 100 тис. біженців знайшли роботу в Польщі.

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Як сказано, українські громадяни в змозi влаштовуватися на роботу без спеціального дозволу, згідно з спецпостановою уряду з початку березня.

Ринок праці. Українці знаходять роботу

За даними Міністерства Праці та Соціальної Політики (МПСП), «вже 102 тисячі громадян України, які приїхали до Польщі після початку російської воєнної агресії проти їхньої країни, знайшли роботу в Польщі».

«Вилучення дозволів на роботу значно спростувало бюрократичні процеси та дало біженцям повний доступ до ринку праці в Польщі», – йдеться у виданні. Як зазначає у щоденнику міністр сім’ї та соціальної політики Марлена Малонг, «кількість робітників з України, які приїхали до Польщі після російського вторгнення, щодня зростає у тисячі». «Тільки 2 травня їх прибуло понад 2 тисячі». – зазначила вона з цього приводу.

«Щодня ще кілька тисяч громадян України знаходять роботу, завдяки чому отримують джерело доходу та мають можливість самостійно жити в нашій країні. Ці люди в основному виконують нескладну роботу в галузях, в яких роботодавці повідомляють про нестачу кадрів», - пояснила мiнiстр Малонг , цитуючи "Rzeczpospolita ".

Ринок праці. Яку роботу виконують українці?

Видання наголошує, що "порівнявши дані Мінпраці та соціальної політики з кількістю громадян України, які отримали номер PESEL після 24 лютого, близько 20 відсотків біженців працездатного віку вже знайшли роботу".

Також додано, що "майже половина біженців, які вже отримали працю в Польщі, виконує просту роботу ". «Лише 17,7 відсотків зайняті як офісні працівники, спеціалісти або техніки. Решта була зайнята в сфері послуг і промисловості», - читаємо в статті.

Як пояснювалося, "така структура виконуваної роботи випливає безпосередньо з того, що 75 відсотків зайнятих становлять жінки, здебільшого некваліфіковані та без знання польської мови», – писала "Rzeczpospolita".

За даними Прикордонної Служби, з 24 лютого на прикордонних переходах з України в Польщу було перевірено понад три мільйони осіб.

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Autor:mp/ams