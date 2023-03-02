П'ять рекомендацій для Заходу від Порошенка. "Передусім - не вірте Путіну"

Вся Україна вдячна полякам за допомогу, - каже Петро Порошенко. Екс-президент України бере активну участь в обороні своєї країни, координуючи, в тому числі, роботу та організацію підрозділів територіальної оборони. В інтерв’ю Міхалу Шнайдеру Порошенко розповідає про головні потреби та виклики, з якими зараз стикаються українці, та про силу американського лідерства в НАТО.

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Міхал Шнайдер: Ми говоримо через кілька днів після першої річниці повномасштабного російського вторгнення. Що ви думаєте про цю символічну дату?

Петро Порошенко: Це не війна, що триває рік, а війна, яка триває дев’ять років. Найважче те, що це найкривавіша війна на європейському континенті з часів Другої світової війни. Якби ви запитали мене: "Який день був найважчим у твоєму житті?", то це було 24 лютого, коли серед ночі за два кілометри від мого будинку розірвалася російська ракета. За годину я був у центрі Києва. З Києва на захід до кордону евакуйовувалися великі групи людей і автомобілів. Більшість поїхала до Польщі.

Хочу подякувати полякам за гостинність, яку ви виявляєте до українських біженців (...). Я хочу дуже подякувати Польщі за те, що вона була і є речником України в цей дуже важкий час. Ви були однією з перших країн, яка дала нам зброю, боєприпаси, підтримала санкції. У цій ситуації це означає, що ви з нами назавжди. Це абсолютно новий рік в українсько-польських відносинах.

Американське лідерство

Міхал Шнайдер: Якщо говоримо про те, що ми є речниками української справи та оборони України, президент США також є серед цих речників. Джо Байден побував у Варшаві, але він також зробив те, що здивувало весь світ - відвідав Київ, столицю України. Що ви думаєте про його появу у Києві?

Петро Порошенко: хотів би подякувати Джо Байдену. Я мав із ним справу, коли він був віце-президентом. Також зустрічався з ним, коли він став президентом. Він продемонстрував усьому світу велике лідерство. Головним його досягненням є збереження єдності всього НАТО, тому що Путін очікував, що Альянс розпадеться (...). Однак під видатним керівництвом президента Байдена, Конгресу, американській адміністрації вдалося зберегти єдність НАТО. Весь американський народ своєю єдиною підтримкою забезпечив нам допомогу у нашій боротьбі за демократію, за свободу.

Його візит став для нас великим натхненням. Він був присвячений річниці Революції Гідності. Пам’ятаю, дев’ять років тому, коли я стояв на Майдані, це був дуже важливий момент для всієї нашої нації. Наша нація була готова показати, що вона хоче боротися за наше майбутнє - європейське та євроатлантичне. Цей візит, візит президента Байдена, також був пов’язаний з цим. Він поклав квіти і надіслав дуже сильний сигнал всьому світу, що Сполучені Штати і НАТО будуть поруч, доки ми не переможемо.

Спільна справа

Міхал Шнайдер: Ви задоволені тим, що деякі країни нарешті почали передавати або обіцяти дарувати техніку? Чи ви незадоволені цим, тому що все тривало так довго?

Петро Порошенко: Зброї ніколи не вистачає. Зараз Україна має достатньо зброї, щоб зберегти свій поточний статус у війні проти Путіна. З іншого боку, не вистачає зброї, щоб здійснити дуже терміновий наступ, який не лише вижене російські війська з української землі, а й захистить Європу, свободу та демократію.

У цій ситуації можна виділити два різних підходи. Перший - це підхід Польщі та країн Балтії чи Скандинавії, Великої Британії, де ми продемонстрували, що максимум того, скільки можемо дати. Бо йдеться не лише про питання, які стосуються негайноїих потреб. Боєприпаси, системи радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони, артилерія, бронетранспортери, обов’язково танки. Польща дуже чітко заявила про постачання військових засобів. Також літаки, тому що це зброя, яка дозволить відновити контроль над українським повітряним простором. Вилучення цього контролю з рук Росії, передача його Україні є ключовими елементами для досягнення такої мети.

Я прошу не сприймати це як допомогу Україні. Особливо це стосується тих країн, які мають деякі сумніви щодо того, як швидко це потрібно зробити. Сприймайте це як інвестицію у власну безпеку. Якщо ми зараз на українській землі не зупинимо цього божевільного маніяка Путіна, то він постукає у ваші двері.

П'ять пунктів Порошенка

Міхал Шнайдер: Ви говорили про цього божевільного маніяка Путіна. Цікаво, що ви думаєте про його громадян за останній рік. Чи були у вас якісь очікування щодо російського суспільства, яке рано чи пізно нарешті усвідомить, що це жахлива війна, в яку Росії не повинна була вплутуватися? Чи в якийсь момент ви втратили надію, що росіяни почнуть впливати на Путіна, щоб зупинити це божевілля?

Петро Порошенко: Я знаю Путіна багато років. За п'ять років мого президентства у нас було багато розмов і переговорів. Мої рекомендації: по-перше, будь ласка, не довіряйте Путіну. Путін - офіцер КДБ. Його завдання - поширювати неправдиву інформацію, фейкові новини. Його завданням було зламати вас, поширити дезінформацію. Путіну не можна довіряти.

Друге: будь ласка, не бійтеся Путіна. Тому що ми, українці, за дев’ять років показали всьому світу, що ми можемо зупинити Путіна і можемо виштовхнути його з української землі так само, як у 2014 році, коли ми звільнили Слов’янськ, Краматорськ, Маріуполь і Лисичанськ, а також багато інших міст.

Пункт третій: треба зберегти єдність. Не чекайте, що росіяни зараз почнуть боротися з Путінти. Ще надто рано. Візьмімо до уваги дуже потужну пропагандистську машину, на яку витрачено мільярди доларів, які Путін отримав від західного світу, щоб отруїти громадськість. Я точно знаю, як це виглядає.

Тут нам потрібні п'ять речей. По-перше, нам потрібна зброя, тому що російські солдати повинні бути знищені на українській землі. Їх треба вигнати з України. По-друге, санкції. Ми повинні заблокувати Росії можливість фінансувати цю війну. У мене є програма санкцій, яка буде надзвичайно важливою. Щоб західний світ нарешті зрозумів, що санкції посадять Путіна за стіл переговорів після того, як російські війська виженуть з України.

Питання номер три - справедливість. Справедливість полягає в тому, що Путін має бути за гратами. Пункт четвертий - матеріальна допомога. Тому що потрібно врятувати Україну і також необхідно стягнути з Росії репарації. Розрахунки російськими грошима, які були заморожені західним світом. Питання номер п'ять і, звичайно, ми також розраховуємо у цьому на поляків і Польщу. Ми не можемо гарантувати збалансовану безпекову ситуацію в Європі без повноправного членства України в НАТО. Немає іншої форми гарантії безпеки, крім НАТО. Я знаю, що Польща це знає, і водночас я дуже розраховую на те, що Польща передасть це повідомлення. Я також розраховую на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні цього року. Україна сподівається отримати запрошення приєднатися.

Майбутнє Путіна?

Міхал Шнайдер: Які ваші прогнози щодо майбутнього Путіна? Як би ви хотіли, щоб він відповів за свої злочини? Чи хотіли б ви бачити його за гратами, як ви сказали?

Петро Порошенко: Мій підхід дуже суб'єктивний. Я був одним із перших, хто приїхав до Бучі. Це були перші миті після відходу російських солдатів. На вулицях лежало багато загиблих українців, мирних жителів. Це видовище… після чогось такого не можеш заснути(...). Путін повинен відповісти за це. Для мене Путін і Гітлер - одне і те ж.

Міхал Шнайдер: Схоже, що українське суспільство готується не лише перемогти, а й відбудувати країну. На вашу думку, якою буде Україна, коли виграє цю війну?

Петро Порошенко: Мій меседж такий: вигравши війну, треба виграти мир. Ми не повинні відбудовувати стару Україну, ми повинні будувати нову Україну, ми повинні будувати нову економіку, ми повинні будувати нову, найбільш проєвропейську державу. Ми повинні будувати демократію, ми повинні підтримувати свободу - свободу слова, права людини. Безумовно, ми повинні будувати верховенство права (...). Тут я однозначно розраховую на Євросоюз і Польщу.

Autor:Michał Sznajder, red.

Źródło: TVN24