П'яні латвійські водії втрачають автівки, Україні передали 66 машин

Наразі Латвія передала Збройним силам України 66 машин. Транспортні засоби, повідомляє інформаційне агентство LETA, вилучили у водіїв, які керували ними в стані алкогольного сп’яніння.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

У Латвії можна конфіскувати автомобілі у водіїв, у крові яких виявлено понад 1,5 проміле алкоголю. За рішенням влади, такі транспортні засоби можна безкоштовно передати Україні, яка воює з Росією.

З ініціативою передавати Україні конфісковані автомобілі виступило Міністерство фінансів. Відповідні поправки до закону латвійський парламент ухвалив у лютому.

Як повідомляло у неділю Агентство LETA повідомило в неділю, що наразі Латвія передала українським збройним силам 66 автомобілів, конфіскованих у водіїв, які керували п'яним.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl