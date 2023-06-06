П'яні латвійські водії втрачають автівки, Україні передали 66 машин
Наразі Латвія передала Збройним силам України 66 машин. Транспортні засоби, повідомляє інформаційне агентство LETA, вилучили у водіїв, які керували ними в стані алкогольного сп’яніння.
У Латвії можна конфіскувати автомобілі у водіїв, у крові яких виявлено понад 1,5 проміле алкоголю. За рішенням влади, такі транспортні засоби можна безкоштовно передати Україні, яка воює з Росією.
З ініціативою передавати Україні конфісковані автомобілі виступило Міністерство фінансів. Відповідні поправки до закону латвійський парламент ухвалив у лютому.
Як повідомляло у неділю Агентство LETA повідомило в неділю, що наразі Латвія передала українським збройним силам 66 автомобілів, конфіскованих у водіїв, які керували п'яним.
Źródło: PAP, tvn24.pl
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