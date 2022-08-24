Півроку тому Росія напала на Україну. Аліна Макарчук: мій світ тоді розвалився і водночас відродився
Війна в Україні триває півроку. Росіяни напали 24 лютого. - Мій світ тоді розвалився і водночас відродився, - розповіла українська журналістка Аліна Макарчук в ефірі TVN24. - Сьогодні всі, хто на фронті, в тому числі і мій тато, знають, що це наше "бути чи не бути?" - підкреслила вона.
Минуло півроку від початку війни в Україні. Російський напад почався 24 лютого після 5 ранку за українським часом (4 за польським), через кілька хвилин після того, як Путін оголосив про «військову спецоперацію» з «демілітаризації та денацифікації України».
Аліна Макарчук, яка веде новини про війну в Україні на TVN24, пригадала в середу день нападу Росії. "Мій світ тоді розвалився і відродився водночас", - сказала вона.
- Коли ти дивишся, як руйнують твою країну, коли чуєш, що десант висадився у Гостомелі, чуєш, що російська армія в передмісті Києва, коли дізнаєшся, що твоя бабуся робить маскувальні сітки, а тато, який ніколи раніше не був в армії, йде до війська, це дуже важко, - сказала вона. - З іншого боку, ти знаєш, що оптимізм - це все, що у тебе залишилося, - додала Макарчук.
- Дивлячись на опір українців, на їхню рішучість, на цей суспільний зрив, ти як ніколи пишаєшся своїм народом, – сказала Макарчук. Вона зізналася, що "сьогодні, у день Незалежності України, дуже пишається".
"Всі на фронті знають, що це наше "бути чи не бути?"
Журналістка розповіла, що батько вчора сказав їй "дуже цінні слова". - Що не можна весь час мати незалежність, за неї треба завжди боротися. Я вважаю, що це такий висновок з того, що трапилося з українцями. На жаль, наша країна весь час була пограбована та окупована східним сусідом. Вже Петро I забороняв друкувати книжки українською мовою, українську забороняли 134 рази в нашій історії, – сказала Макарчук.
- Я гадаю, що сьогодні всі, хто на фронті, включно з татом, знають, що це наше "бути чи не бути?" Вони знають, що з цим потрібно покінчити, щоб не передати наступним поколінням, - підсумувала Макарчук.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24