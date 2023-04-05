Після переговорів Дуди та Зеленського. "Польща не лише наш партнер, але справжній друг навіки"

5 kwietnia 2023, 21:14
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Duda: dziękuję, że mogliśmy dzisiaj w szczegółach mówić o najważniejszych kwestiach współpracy
Duda: dziękuję, że mogliśmy dzisiaj w szczegółach mówić o najważniejszych kwestiach współpracy
wideo 2/21
Duda: dziękuję, że mogliśmy dzisiaj w szczegółach mówić o najważniejszych kwestiach współpracy

- Головною темою переговорів були питання безпеки, - заявив президент Анджей Дуда на прес-конференції після зустрічі з Володимиром Зеленським. Натомість від Президента України звучало багато подяк. Він також сказав, що Україна є "безкомпромісною країною". - Ми не віддамо нашу землю, нашу свободу, наших дітей, яких росіяни силоміць вивезли. Ми нічого не віддамо, - заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський у середу зустрівся з Анджеєм Дудою. Після переговорів віч-на-віч та за участю ширшого кола президенти Польщі та України виступили на прес-конференції.

Президент Дуда наголосив, що візит Зеленського та його дружини до іншої країни став їхнім першим офіційним візитом після початку війни в Україні. 

- Я дуже радий і дякую Вам, пане Президенте, що перша країна, яку Ви офіційно відвідуєте - це Польща, це Варшава, - сказав він.

Дуда: головна тема - проблеми безпеки

- Дякуємо за те, що ми змогли детально обговорити і продовжимо сьогодні говорити про найважливіші питання у сфері нашої співпраці, - сказав президент Польщі. Він зазначив, що "головною темою були питання безпеки".

Він нагадав, що "Польща є третім партнером України за обсягом військової підтримки, наданої Україні з початку російської агресії". Перша - це, нагадав він, - США, а друга - Велика Британія.

- Це ми передали Україні понад 300 танків, ми передали Україні гармати-гаубиці "Краб", ми передали Україні багато іншої техніки, в тому числі ракети "Пьорун" та інше, що є у нас в запасі, щоб допомогти захисникам України, які героїчно протистоять російським загарбникам, аби захистити країну, зупинити російську агресію, - зазначив Дуда.

За його словами, це агресія не лише проти України, а й проти вільного світу. 

- Росія знову хоче розширювати сферу свого впливу, - заявив він, додавши, що сьогодні Україна першою чинить їй жорсткий, рішучий опір.

- Тому ми підтримуємо Україну і дякуємо всім, хто підтримує Україну, - сказав Дуда.

- Я запевнив президента (Зеленського - ред.), що ми й надалі будемо підтримувати Україну, - додав він.

"Між нами немає табуйованих тем"

 На зустрічі також обговорювалися питання, які "важливі не тільки сьогодні, а й у майбутньому". 

- Парадоксально, але ми сподіваємося, що з цієї драматичної ситуації, в якій опинилася Україна, українське суспільство, через те, що зв’язки між нашими народами стали тіснішими - коли поляки простягнули руку до своїх сусідів з України, щоб допомогти їм у цій важкій ситуації - що завдяки цьому ми зможемо побудувати чудове майбутнє, - сказав Дуда.

За його словами, думаючи про майбутнє, не можна забувати про минуле. Він додав, що "на цьому минулому, включаючи його складні елементи", "ми зможемо побудувати братерство між нашими народами також і на майбутнє". 

- Тому між нами немає табуйованих тем, - сказав польський президент.

Він зазначив, обговорювалися й ті важливі історичні питання, які "дуже часто й досі є раною в багатьох родинах". 

- Я переконаний, що ми з паном Президентом реалізовуватимемо тут спокійну, послідовну, добру політику побудови зв’язків між нашими народами, в тому числі й спираючись на політику пам’яті. Чесної, сумлінної пам'яті, - додав він.

Президент Дуда: Україна відбудується красивішою, ніж була до російської агресії

Президент висловив сподівання, що спільне відвідування Королівського замку "стане символом майбутнього відродження України". – Так само, як польське суспільство зуміло відбудувати Королівський замок, Україна, за нашої підтримки, за підтримки спільноти Заходу, усіх країн і людей доброї волі, буде відбудована красивішою, ніж була до російської агресії, більш сучасною, модернізованою, - сказав він.

- Такою, яка зможе забезпечити чудові перспективи розвитку своїм мешканцяи, а також економічну співпрацю для нас, які є і будемо сусідами вільної, суверенної та незалежної України, - додав він.

Дуда повідомив, що вони разом з українсукраїнським лідером спілкуватимуться в Королівському замку. з представниками неурядових організацій, які підтримують Україну, організовуючи, зокрема, гуманітарні місії. Пізніше, за його словами, разом із Зеленським він візьме участь у Польсько-українському економічному форумі.

Президент також зазначив, що перші леді - Агата Корнгаузер-Дуда та Олена Зеленська - реалізують окрему програму візиту та вже тривалий час спільно проводять заходи, пов’язані з навчанням українських медичних працівників. 

- Хочу подякувати обом нашим першим леді за цю діяльність, за підтримку розвитку української галузі охорони здоров’я, - сказав він.

Президент Дуда: йде робота над новим договором

 Журналісти також запитали Дуду про зміцнення відносин між двома країнами та роботу над новим польсько-українським договором. Він відповів, що " новий договір розробляється". 

- Ми хочемо, щоб він був новим, ми не хочемо, аби він просто повторював положення того, що є досі, - сказав він, - Ми хочемо, щоб це було справжнє нове відкриття, - додав польський президент.

Він зазначив, що "є низка елементів, над якими зараз ще працюють". 

- Зараз ми на стадії роботи, вже просунутої, але ще на стадії роботи. Проте ми віримо, що найближчим часом зможемо завершити такий договір і укласти його між нашими країнами, - заявив він.

Зеленський про воюючих українців: вони ризикують власним життям заради майбутнього ваших дітей

Зеленський підкреслив, що президент Дуда "безкомпромісно підтримує Україну на шляху до Європейського Союзу". 

- Ми отримали статус кандидата завдяки багатьом партнерам, але насамперед завдяки Польщі. Ми вдячні за цю підтримку, - сказав він.

Він також повідомив, що темою переговорів із польським президентом у середу була, зокрема, підтримка української армії. 

- Це дуже важливо, дякую, що дали можливість обговорити і прийняти рішення. Ми ще будемо говорити з прем’єр-міністром (Матеушем Моравецьким - ред.) про потужний пакет, що посилить наших людей, - повідомив він.

Також Зеленський згадав про бійців в окопах на сході України. 

- Вони ризикують життям не лише заради майбутнього України, а й заради майбутнього ваших дітей, дітей Європи, - додав Зеленський.

"Польща для нас не лише партнер, але вірний друг навіки"

Український лідер ще раз подякував за підтримку свого народу. 

- Дякую, що не дали нам зламатись, що підтримали. Якщо Україна впаде, Росія піде далі, - переконував він.

Як зазначив Зеленський, Україна є дружньою країною, але вона також "безкомпромісна країна". 

- Ми не віддамо нашу землю, нашу свободу, наших дітей, яких росіяни силоміць вивезли. Ми нічого не віддамо. Ми не відмовимося від нашої незалежності, - сказав Зеленський.

- У дружбі ми також безкомпромісні. Ми віримо, що Польща є не лише нашим партнером, а й справжнім другом на віки", - продовжив він і додав, що відносини між Україною та Польщею будували багато років. 

- У нас міцні стосунки, не лише прагматичні, а й людські. Це важливо для історичних справ і всього іншого. Я переконаний, що ми все вирішимо, - сказав український президент.

Zełenski: jesteśmy wdzięczni Polakom za pomoc Ukraińcom
Zełenski: jesteśmy wdzięczni Polakom za pomoc Ukraińcom

Зеленський: для нас важливо, щоб Польща була одним із головних партнерів у відбудові

Президент України підкреслив, що під час візиту в середу він ще багато разів звернеться до поляків, тому що хоче їм подякувати в особливий спосіб. 

- За те, як ви прийняли і прихистили українців і як ви нам допомогли, з якою теплотою, звичайною людською теплотою, з якими обіймами ви зустріли наших людей, - сказав він.

- Я переконаний, що ніколи не буде втоми дякувати вам, простим полякам, які допомагали простим українцям від початку повномасштабного вторгнення Росії", - наголосив він.

Зеленський також говорив про відбудову України. На його думку, це буде важливою стороною польсько-українських стосунків і "безумовно зблизить наші народи та наші бізнеси". 

- Для нас дуже важливо, щоб Польща була одним із головних партнерів у відбудові України. Це має не лише підтримувати Україну, а й приносити користь. Ми хотіли б, щоб польський бізнес був одним із лідерів на нашому ринку серед інших партнерів, - сказав Зеленський.

- Я вдячний за те, що польські журналісти єдині з керівництвом Польщі та вашим урядом, а передусім - з польським суспільством, єдині у підтримці України. Це дуже допомагає, велика подяка, - продовжив він.

Zełenski: traktujemy Polskę jako przyjaciela, przyjaciela na wieki
Zełenski: traktujemy Polskę jako przyjaciela, przyjaciela na wieki

У Бахмуті "найважча і найскладніша ситуація"

Його також запитали про поточну ситуацію в Бахмуті на сході Донецької області, де точаться запеклі бої, і чи міркують українські сили над тим, щоб покинути місто. Президент України визнав, що в цьому місті "найважча і найбільш складна ситуація". Він додав, що "щоденний дефіцит артилерійських снарядів - одного дня маємо більше, другого менше - це щоденна реальність".

- У Бахмуті є успіхи в деяких місцях, або ж немає, і ми змушені відступати на свої позиції, - пояснив він. "Але ми в Бахмуті, і ворог не контролює Бахмут", - наголосив Зеленський. Він зазначив, що командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський розбирається в ситуації, що склалася, і для нього "найголовніше - зберегти життя солдатів".

Як запевнив український президент, "безумовно, якщо ситуація буде ще більше загострюватися і виникне загроза загибелі наших воїнів, відповідні слушні рішення, безумовно, будуть прийняті генералом на місці». «Але чим більше відповідних боєприпасів піде в Україну, тим швидше ми будемо контролювати ситуацію не лише в Бахмуті, а й по всій країні», – додав Зеленський.

 «Я переконаний, що ніколи не буде втоми у вдячності вам, простим полякам, які допомагали простим українцям від початку повномасштабного вторгнення Росії», – наголосив він.

 — У дружбі ми також безкомпромісні. Ми віримо, що Польща є не лише нашим партнером, а й справжнім другом на віки», – продовжив він. Він додав, що відносини між Україною та Польщею будували багато років. – У нас міцні стосунки, не лише прагматичні, а й людські. Це важливо для історичних справ і всього іншого. Я переконаний, що ми все вирішимо», – сказав український президент.

Cała wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego z konferencji z Andrzejem Dudą
Cała wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego z konferencji z Andrzejem Dudą
Zaślepka materiału TVN24GO
Przemówienie Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego na Zamku Królewskim
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Tagi:
Andrzej Duda
Wołodymyr Zełenski
Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Ukraińskie serca biją za jedną wolność, za wzajemną niepodległość, za naszą rodzimą Europę, nasz wspólny dom - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie. Powiedział, że "Rosja nie wygra z Europą, kiedy Ukrainiec i Polak stoją ramię w ramię".

Wołodymyr Zełenski na Zamku Królewskim: Rosja nie wygra z Europą, kiedy Ukrainiec i Polak stoją ramię w ramię

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5 kwietnia 2023, 20:11
Autor:
mjz//rzw,
adso
Źródło:
PAP

Wsparcie dla wolnej, niepodległej Ukrainy było, jest i będzie w naszym kraju poza politycznym sporem. Jestem tego pewien - powiedział na dziedzińcu Zamku Królewskiego prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że razem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wysyłają "wspólny jasny przekaz do Moskwy". - Nie uda wam się nas skłócić. Nie uda wam się nas podzielić, nigdy więcej! - przemawiał, dodając, że Polacy i Ukraińcy "mają wielką historię, wielką kulturę, ale i wielką, wspaniałą przyszłość" przed sobą.

Andrzej Duda na Zamku Królewskim: wspólnie wysyłamy dziś jasny przekaz do Moskwy: nie uda wam się nas skłócić

Andrzej Duda na Zamku Królewskim: wspólnie wysyłamy dziś jasny przekaz do Moskwy: nie uda wam się nas skłócić

5 kwietnia 2023, 19:55
Autor:
ads/adso
Źródło:
TVN24

Trwa wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Prezydent Ukrainy, a także Andrzej Duda pojawili się na dziedzińcu Zamku Królewskiego, gdzie przemawiali. - Na Polskę zawsze możecie liczyć - powiedział polski prezydent. - Wspólnie wysyłamy dziś jasny przekaz do Moskwy, na Kreml: nie uda wam się nas skłócić - dodał. - Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy - mówił Wołodymyr Zełenski, cytując słowa polskiego hymnu narodowego. Prezydentom towarzyszyły pierwsze damy: Agata Kornhauser-Duda i Ołena Zełenska. Późnym wieczorem Zełenski spotkał się jeszcze z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wcześniej rozmawiał również z premierem Mateuszem Morawieckim i uczestniczył w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczym. Po południu otrzymał od Andrzeja Dudy Order Orła Białego. Ołena Zełenska odwiedziła siedzibę Caritas Polska i Muzeum Powstania Warszawiego. Relacja na żywo w tvn24.pl. 

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Po uroczystości na Zamku Królewskim spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Po uroczystości na Zamku Królewskim spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu

5 kwietnia 2023, 4:54
Aktualizacja: 5 kwietnia 2023, 21:29
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

W budynku należącym do resortu obrony w Moskwie w środę na krótko wybuchł pożar - potwierdził rosyjski resort. Nie ma poszkodowanych.

Dym nad budynkiem rosyjskiego resortu obrony

Dym nad budynkiem rosyjskiego resortu obrony

5 kwietnia 2023, 19:26
Autor:
akw//rzw
Źródło:
Reuters

Znaleźliśmy wyjście; w najbliższych dniach-tygodniach już będzie ostateczne rozwiązanie tej kwestii - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski odnosząc się do ukraińskiego zboża. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że obie strony "zaproponowały sobie na wzajem rozwiązanie w tej sprawie". Dodał, że "ma być szybko wdrożone". Zapowiedziano także otwarcie nowego kolejowego przejścia granicznego między Rawą Ruską a Hrebennem.

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Autor:
jr/ams
Źródło:
TVn24 Biznes/ PAP

Zachodnie media szeroko komentują wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. "Wizyta odbywa się w newralgicznym momencie, gdy Ukraina przygotowuje się do spodziewanej wiosennej ofensywy" - opisał "New York Times". "Dla Polski Zełenski robi teraz jeden z nielicznych wyjątków. Polska jest jednym z najważniejszych zwolenników Ukrainy w wojnie z Rosją" - zaznaczył niemiecki "Spiegel".

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Autor:
akw//rzw
Źródło:
tvn24.pl, PAP

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Autor:
mg
Źródło:
PAP

Grupa około 50 państw, w tym Polska, wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że Rosja nadużywa uprawnień, jakie posiada jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby szerzyć dezinformację na temat masowych porwań i przymusowych deportacji ukraińskich dzieci. W oświadczeniu mowa jest o "godnych potępienia działaniach".

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mjz//rzw
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Brazylia. Mężczyzna zaatakował siekierą w przedszkolu, nie żyje czworo dzieci

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5 kwietnia 2023, 18:53
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Źródło:
PAP, Reuters, BBC

Transakcję przeprowadziliśmy zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi. Została poddana analizie rentowności i otrzymała pozytywny wynik testu prywatnego inwestora, dzięki czemu zakupiliśmy jedną z najważniejszych spółek budowlanych w Polsce - przekazał prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) Mikołaj Wild. CPK sfinalizował umowę zakupu pakietu kontrolnego akcji spółki Torpol. Inwestycja ma ułatwić budowę tak zwanych szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących między innymi do lotniska.

Prezes CPK: zakupiliśmy jedną z najważniejszych spółek budowlanych w Polsce

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Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP

Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - przekazano w środowym komunikacie. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Stopa referencyjna pozostanie na poziomie 6,75 procent. Rada poinformowała, że dalsze decyzje "będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej".

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Aktualizacja: 5 kwietnia 2023, 15:44
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionym poziomie. "Po raz kolejny część kredytobiorców może jednak liczyć na spadek raty" - wskazał Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. Powodem są spadki wskaźników WIBOR, od których zależy wysokość oprocentowania kredytu.

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Autor:
mb/ams
Źródło:
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Handlowy gigant planuje automatyzację dwóch trzecich sklepów

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Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters

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Obietnice minus. Zerowego VAT na odzież dziecięcą wciąż nie ma

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Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Pierwsze damy Polski i Ukrainy Agata Kornhauser-Duda i Ołena Zełenska spotkały się w Pałacu Prezydenckim z ukraińskimi pracownikami ochrony zdrowia szkolącymi się w Polsce. Na profilu Ołeny Zełenskiej na Twitterze zostało opublikowane wideo, na którym widać jej przyjazd i rozmowy w Pałacy Prezydenckim.

Agata Kornhauser-Duda i Ołena Zełenska na spotkaniu z ukraińskimi pracownikami ochrony zdrowia szkolącymi się w Polsce

Agata Kornhauser-Duda i Ołena Zełenska na spotkaniu z ukraińskimi pracownikami ochrony zdrowia szkolącymi się w Polsce

5 kwietnia 2023, 13:04
Aktualizacja: 5 kwietnia 2023, 16:52
Aktualizacja:
Autor:
js,ads/kab,rzw
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Głównym tematem rozmów były problemy bezpieczeństwa - mówił prezydent Andrzej Duda na konferencji po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Ze strony prezydenta Ukrainy popłynęło natomiast wiele podziękowań. Mówił też, że Ukraina jest "krajem bezkompromisowym". - Nie oddamy naszej ziemi, naszej wolności, naszych dzieci, które siłą deportowali Rosjanie. Niczego nie oddamy - zadeklarował Zełenski.

Po rozmowach Dudy i Zełenskiego. "Polska jest nie tylko naszym partnerem, ale prawdziwym przyjacielem na wieki"

Po rozmowach Dudy i Zełenskiego. "Polska jest nie tylko naszym partnerem, ale prawdziwym przyjacielem na wieki"

5 kwietnia 2023, 14:54
Autor:
akr/kab
Źródło:
PAP

Ewa Skibińska w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" opowiedziała o uzależnieniu alkoholowym, z którym zmagała się przez wiele lat. - Samo picie, nie ukrywajmy, było od zawsze. W teatrze też w pewien sposób było dozwolone. Nawet o poranku znalazła się małpka w torebce - wyznała aktorka.

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Autor:
kgo//mro
Źródło:
"Wysokie Obcasy"

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5 kwietnia 2023, 6:19
Aktualizacja: 5 kwietnia 2023, 21:33
Aktualizacja:
Autor:
kw,as//rzw,dd
Źródło:
IMGW

Upadła w kuchni w czasie rozmowy przez telefon. W szpitalu lekarze odkryli w głowie 31-latki pocisk. Zmarła niecałą dobę później. Śledczy tydzień ustalali, co wydarzyło się w domu w niewielkiej włoskiej miejscowości Ariano nel Polesine.

Kobieta postrzelona w głowę w swoim domu. Policja: doszło do nieszczęśliwego wypadku

Kobieta postrzelona w głowę w swoim domu. Policja: doszło do nieszczęśliwego wypadku

5 kwietnia 2023, 17:10
Autor:
ww/kab
Źródło:
RAI, Rovigo in Diretta, Today.it

Zdaniem prokuratury dwie lekarki z Lublina naraziły pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bo niewłaściwie oceniły jej stan i nie przyjęły jej do szpitala. Kobieta zgłosiła się do medyków z utrzymującą się gorączką oraz opryszczką wokół ust. Po wykonaniu badań została odesłana do domu. Później okazało się, że miała opryszczkowe zapalenie mózgu. Po kilku dniach zmarła. 

Zgłosiła się z gorączką i opryszczką. Po badaniach wypisano ją do domu, po kilku dniach zmarła. Lekarki oskarżone

Zgłosiła się z gorączką i opryszczką. Po badaniach wypisano ją do domu, po kilku dniach zmarła. Lekarki oskarżone

5 kwietnia 2023, 15:26
Autor:
tm/
tam
Źródło:
PAP

Ojciec ośmioletniego chłopca odwiedził go w poniedziałek i powiadomił służby, że syn z obrażeniami ciała leży w łóżku - wynika z informacji policyjnych. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie stwierdzono nieleczone dotąd obrażenia: oparzenia głowy, tułowia i kończyn, powstałe około tygodnia wcześniej oraz złamania, powstałe w ciągu ostatniego miesiąca. Ojczym dziecka usłyszał w środę zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany jest też o znęcanie się nad pasierbem. Matka chłopca miała w tym pomagać mężowi.

Ośmiolatek w ciężkim stanie w szpitalu, jest cały poparzony. Zarzuty dla matki i ojczyma

Ośmiolatek w ciężkim stanie w szpitalu, jest cały poparzony. Zarzuty dla matki i ojczyma

5 kwietnia 2023, 9:12
Aktualizacja: 5 kwietnia 2023, 15:57
Aktualizacja:
Autor:
mag/
tam
Źródło:
tvn24.pl, pap

Mężczyzną, który zmarł w wyniku ran kłutych we wtorek w okolicy centrum San Francisco, okazał się dobrze znany menedżer Bobem Lee, założyciel Cash App i były dyrektor do spraw technologii w Square - podał portal CBS News, powołując się na źródła stacji KPIX.

Założyciel Cash App Bob Lee nie żyje

Założyciel Cash App Bob Lee nie żyje

5 kwietnia 2023, 16:33
Autor:
/ams
Źródło:
CBS News

Mam powody sądzić, że Emanuela przez jakiś czas przebywała w Londynie - oświadczył Pietro Orlandi, który poszukuje zaginionej siostry od 1983 roku. W programie włoskiej telewizji "La7" powiedział, że jest w posiadaniu dokumentów mających potwierdzić wyjazd nastolatki do Wielkiej Brytanii i opłaty, jakie mieli uiścić urzędnicy Watykanu za pobyt dziewczyny w tamtejszym zakonie. - Nigdy wcześniej nie mówiłem o tym publicznie - przyznał brat Emanueli Orlandi.

Brat Emanueli Orlandi, która zaginęła w Watykanie: mam dokumenty, które potwierdzają jej pobyt w Londynie

Brat Emanueli Orlandi, która zaginęła w Watykanie: mam dokumenty, które potwierdzają jej pobyt w Londynie

5 kwietnia 2023, 18:28
Autor:
ww//rzw
Źródło:
"DiMartedì", La7

W czwartek po południu asteroida 2023 FM minie Ziemię. Naukowcy szacują, że może ona mieć nawet 260 metrów średnicy. To oznacza, że jest większa niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

Asteroida 2023 FM przemknie blisko Ziemi. Naukowcy odkryli ją kilka tygodni temu

Asteroida 2023 FM przemknie blisko Ziemi. Naukowcy odkryli ją kilka tygodni temu

5 kwietnia 2023, 12:51
Aktualizacja: 5 kwietnia 2023, 21:02
Aktualizacja:
Autor:
as/dd
Źródło:
CNEOS, NASA ECHO, tvnmeteo.pl

Policjanci odnaleźli na zboczu wzgórza Vulcanello podejrzanie wyglądającą torbę - informuje biuro prasowe karabinierów z północnej Sycylii. W środku znajdowały się paczki z narkotykami o łącznej wadze 42 kilogramów.

Włochy. Torba porzucona na zboczu wulkanu. Jej zawartość mogła być warta miliony euro

Włochy. Torba porzucona na zboczu wulkanu. Jej zawartość mogła być warta miliony euro

5 kwietnia 2023, 17:53
Autor:
ww
Źródło:
carabinieri.it, Corriere della Sera, Giornale di Sicilia

Lider włoskiej partii Forza Italia, były premier Silvio Berlusconi trafił w środę rano na oddział intensywnej terapii szpitala San Raffaele w Mediolanie z podejrzeniem zapalenia płuc. W placówce odwiedziły go dzieci i brat. Tylko najbliższa rodzina ma obecnie dostęp do 86-latka. Przedstawiciele wszystkich partii politycznych przesyłają mu życzenia zdrowia i słowa wsparcia.

Silvio Berlusconi w szpitalu na oddziale intensywnej terapii z zapaleniem płuc

Silvio Berlusconi w szpitalu na oddziale intensywnej terapii z zapaleniem płuc

5 kwietnia 2023, 13:26
Aktualizacja: 5 kwietnia 2023, 19:20
Aktualizacja:
Autor:
akw,
ww//rzw
Źródło:
Reuters, Corriere della Sera, Repubblica

Ben Affleck w filmie "Air" pokazuje, że historia pewnego buta może być nie tylko wciągająca. Może być również pretekstem do opowiedzenia czegoś więcej. Bawiąc się konwencją dramatu sportowego, Affleck tworzy odę do Michaela Jordana i wkracza za kulisy wielkiego biznesu. "Air", którego dystrybutorem jest Warner Bros. Discovery, w kinach można oglądać od środy.

"Air" w reżyserii Bena Afflecka w kinach

"Air" w reżyserii Bena Afflecka w kinach

5 kwietnia 2023, 16:25
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Było ich czterech: Harry, Albert, Sam i Jack. Różniło ich niemal wszystko, ale dopóki łączyli siły, byli w stanie stawić czoła konkurencji i dać światu w pełni udźwiękowione filmy. Jednak historia braci Warnerów to nie tylko historia kina czy światowej rozrywki, to także opowieść o losach Żydów aszkenazyjskich, którzy wyjeżdżali na przełomie XIX i XX wieku do Stanów Zjednoczonych.

Z Mazowsza do Ameryki. O czterech braciach, którzy stworzyli rozrywkę

Z Mazowsza do Ameryki. O czterech braciach, którzy stworzyli rozrywkę

4 kwietnia 2023, 18:20
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią czas przygotowywania świątecznych potraw. Po jaki majonez sięgnąć, by były one nie tylko smaczne, ale i zdrowe? Jak analizować treść etykiet spożywczych dostępnych na rynku sosów? Czy majonezy "light" i wegańskie mają dobre składy? Na nasze pytania odpowiada dietetyk Justyna Marszałkowska-Jakubik.

Który majonez jest najlepszy? Ekspertka oceniła skład popularnych sosów

Który majonez jest najlepszy? Ekspertka oceniła skład popularnych sosów

5 kwietnia 2023, 16:20
Autor:
jdw//az
Źródło:
wiadomoscihandlowe.pl, www.wijhars.olsztyn.pl, tvn24.pl
Minister Czarnek znów planuje rozdać pieniądze. Instytut ministra Glińskiego właśnie to zrobił

Minister Czarnek znów planuje rozdać pieniądze. Instytut ministra Glińskiego właśnie to zrobił

4 kwietnia 2023, 8:27
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
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Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl