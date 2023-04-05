Після переговорів Дуди та Зеленського. "Польща не лише наш партнер, але справжній друг навіки"

- Головною темою переговорів були питання безпеки, - заявив президент Анджей Дуда на прес-конференції після зустрічі з Володимиром Зеленським. Натомість від Президента України звучало багато подяк. Він також сказав, що Україна є "безкомпромісною країною". - Ми не віддамо нашу землю, нашу свободу, наших дітей, яких росіяни силоміць вивезли. Ми нічого не віддамо, - заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський у середу зустрівся з Анджеєм Дудою. Після переговорів віч-на-віч та за участю ширшого кола президенти Польщі та України виступили на прес-конференції.

Президент Дуда наголосив, що візит Зеленського та його дружини до іншої країни став їхнім першим офіційним візитом після початку війни в Україні.

- Я дуже радий і дякую Вам, пане Президенте, що перша країна, яку Ви офіційно відвідуєте - це Польща, це Варшава, - сказав він.

Дуда: головна тема - проблеми безпеки

- Дякуємо за те, що ми змогли детально обговорити і продовжимо сьогодні говорити про найважливіші питання у сфері нашої співпраці, - сказав президент Польщі. Він зазначив, що "головною темою були питання безпеки".

Він нагадав, що "Польща є третім партнером України за обсягом військової підтримки, наданої Україні з початку російської агресії". Перша - це, нагадав він, - США, а друга - Велика Британія.

- Це ми передали Україні понад 300 танків, ми передали Україні гармати-гаубиці "Краб", ми передали Україні багато іншої техніки, в тому числі ракети "Пьорун" та інше, що є у нас в запасі, щоб допомогти захисникам України, які героїчно протистоять російським загарбникам, аби захистити країну, зупинити російську агресію, - зазначив Дуда.

За його словами, це агресія не лише проти України, а й проти вільного світу.

- Росія знову хоче розширювати сферу свого впливу, - заявив він, додавши, що сьогодні Україна першою чинить їй жорсткий, рішучий опір.

- Тому ми підтримуємо Україну і дякуємо всім, хто підтримує Україну, - сказав Дуда.

- Я запевнив президента (Зеленського - ред.), що ми й надалі будемо підтримувати Україну, - додав він.

"Між нами немає табуйованих тем"

На зустрічі також обговорювалися питання, які "важливі не тільки сьогодні, а й у майбутньому".

- Парадоксально, але ми сподіваємося, що з цієї драматичної ситуації, в якій опинилася Україна, українське суспільство, через те, що зв’язки між нашими народами стали тіснішими - коли поляки простягнули руку до своїх сусідів з України, щоб допомогти їм у цій важкій ситуації - що завдяки цьому ми зможемо побудувати чудове майбутнє, - сказав Дуда.

За його словами, думаючи про майбутнє, не можна забувати про минуле. Він додав, що "на цьому минулому, включаючи його складні елементи", "ми зможемо побудувати братерство між нашими народами також і на майбутнє".

- Тому між нами немає табуйованих тем, - сказав польський президент.

Він зазначив, обговорювалися й ті важливі історичні питання, які "дуже часто й досі є раною в багатьох родинах".

- Я переконаний, що ми з паном Президентом реалізовуватимемо тут спокійну, послідовну, добру політику побудови зв’язків між нашими народами, в тому числі й спираючись на політику пам’яті. Чесної, сумлінної пам'яті, - додав він.

Президент Дуда: Україна відбудується красивішою, ніж була до російської агресії

Президент висловив сподівання, що спільне відвідування Королівського замку "стане символом майбутнього відродження України". – Так само, як польське суспільство зуміло відбудувати Королівський замок, Україна, за нашої підтримки, за підтримки спільноти Заходу, усіх країн і людей доброї волі, буде відбудована красивішою, ніж була до російської агресії, більш сучасною, модернізованою, - сказав він.

- Такою, яка зможе забезпечити чудові перспективи розвитку своїм мешканцяи, а також економічну співпрацю для нас, які є і будемо сусідами вільної, суверенної та незалежної України, - додав він.

Дуда повідомив, що вони разом з українсукраїнським лідером спілкуватимуться в Королівському замку. з представниками неурядових організацій, які підтримують Україну, організовуючи, зокрема, гуманітарні місії. Пізніше, за його словами, разом із Зеленським він візьме участь у Польсько-українському економічному форумі.

Президент також зазначив, що перші леді - Агата Корнгаузер-Дуда та Олена Зеленська - реалізують окрему програму візиту та вже тривалий час спільно проводять заходи, пов’язані з навчанням українських медичних працівників.

- Хочу подякувати обом нашим першим леді за цю діяльність, за підтримку розвитку української галузі охорони здоров’я, - сказав він.

Президент Дуда: йде робота над новим договором

Журналісти також запитали Дуду про зміцнення відносин між двома країнами та роботу над новим польсько-українським договором. Він відповів, що " новий договір розробляється".

- Ми хочемо, щоб він був новим, ми не хочемо, аби він просто повторював положення того, що є досі, - сказав він, - Ми хочемо, щоб це було справжнє нове відкриття, - додав польський президент.

Він зазначив, що "є низка елементів, над якими зараз ще працюють".

- Зараз ми на стадії роботи, вже просунутої, але ще на стадії роботи. Проте ми віримо, що найближчим часом зможемо завершити такий договір і укласти його між нашими країнами, - заявив він.

Зеленський про воюючих українців: вони ризикують власним життям заради майбутнього ваших дітей

Зеленський підкреслив, що президент Дуда "безкомпромісно підтримує Україну на шляху до Європейського Союзу".

- Ми отримали статус кандидата завдяки багатьом партнерам, але насамперед завдяки Польщі. Ми вдячні за цю підтримку, - сказав він.

Він також повідомив, що темою переговорів із польським президентом у середу була, зокрема, підтримка української армії.

- Це дуже важливо, дякую, що дали можливість обговорити і прийняти рішення. Ми ще будемо говорити з прем’єр-міністром (Матеушем Моравецьким - ред.) про потужний пакет, що посилить наших людей, - повідомив він.

Також Зеленський згадав про бійців в окопах на сході України.

- Вони ризикують життям не лише заради майбутнього України, а й заради майбутнього ваших дітей, дітей Європи, - додав Зеленський.

"Польща для нас не лише партнер, але вірний друг навіки"

Український лідер ще раз подякував за підтримку свого народу.

- Дякую, що не дали нам зламатись, що підтримали. Якщо Україна впаде, Росія піде далі, - переконував він.

Як зазначив Зеленський, Україна є дружньою країною, але вона також "безкомпромісна країна".

- Ми не віддамо нашу землю, нашу свободу, наших дітей, яких росіяни силоміць вивезли. Ми нічого не віддамо. Ми не відмовимося від нашої незалежності, - сказав Зеленський.

- У дружбі ми також безкомпромісні. Ми віримо, що Польща є не лише нашим партнером, а й справжнім другом на віки", - продовжив він і додав, що відносини між Україною та Польщею будували багато років.

- У нас міцні стосунки, не лише прагматичні, а й людські. Це важливо для історичних справ і всього іншого. Я переконаний, що ми все вирішимо, - сказав український президент.

Zełenski: jesteśmy wdzięczni Polakom za pomoc Ukraińcom

Зеленський: для нас важливо, щоб Польща була одним із головних партнерів у відбудові

Президент України підкреслив, що під час візиту в середу він ще багато разів звернеться до поляків, тому що хоче їм подякувати в особливий спосіб.

- За те, як ви прийняли і прихистили українців і як ви нам допомогли, з якою теплотою, звичайною людською теплотою, з якими обіймами ви зустріли наших людей, - сказав він.

- Я переконаний, що ніколи не буде втоми дякувати вам, простим полякам, які допомагали простим українцям від початку повномасштабного вторгнення Росії", - наголосив він.

Зеленський також говорив про відбудову України. На його думку, це буде важливою стороною польсько-українських стосунків і "безумовно зблизить наші народи та наші бізнеси".

- Для нас дуже важливо, щоб Польща була одним із головних партнерів у відбудові України. Це має не лише підтримувати Україну, а й приносити користь. Ми хотіли б, щоб польський бізнес був одним із лідерів на нашому ринку серед інших партнерів, - сказав Зеленський.

- Я вдячний за те, що польські журналісти єдині з керівництвом Польщі та вашим урядом, а передусім - з польським суспільством, єдині у підтримці України. Це дуже допомагає, велика подяка, - продовжив він.

Zełenski: traktujemy Polskę jako przyjaciela, przyjaciela na wieki

У Бахмуті "найважча і найскладніша ситуація"

Його також запитали про поточну ситуацію в Бахмуті на сході Донецької області, де точаться запеклі бої, і чи міркують українські сили над тим, щоб покинути місто. Президент України визнав, що в цьому місті "найважча і найбільш складна ситуація". Він додав, що "щоденний дефіцит артилерійських снарядів - одного дня маємо більше, другого менше - це щоденна реальність".

- У Бахмуті є успіхи в деяких місцях, або ж немає, і ми змушені відступати на свої позиції, - пояснив він. "Але ми в Бахмуті, і ворог не контролює Бахмут", - наголосив Зеленський. Він зазначив, що командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський розбирається в ситуації, що склалася, і для нього "найголовніше - зберегти життя солдатів".

Як запевнив український президент, "безумовно, якщо ситуація буде ще більше загострюватися і виникне загроза загибелі наших воїнів, відповідні слушні рішення, безумовно, будуть прийняті генералом на місці». «Але чим більше відповідних боєприпасів піде в Україну, тим швидше ми будемо контролювати ситуацію не лише в Бахмуті, а й по всій країні», – додав Зеленський.

«Я переконаний, що ніколи не буде втоми у вдячності вам, простим полякам, які допомагали простим українцям від початку повномасштабного вторгнення Росії», – наголосив він.

— У дружбі ми також безкомпромісні. Ми віримо, що Польща є не лише нашим партнером, а й справжнім другом на віки», – продовжив він. Він додав, що відносини між Україною та Польщею будували багато років. – У нас міцні стосунки, не лише прагматичні, а й людські. Це важливо для історичних справ і всього іншого. Я переконаний, що ми все вирішимо», – сказав український президент.

Cała wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego z konferencji z Andrzejem Dudą

Przemówienie Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego na Zamku Królewskim Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP