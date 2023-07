Піратство в Польщі. Ринок втрачає мільярди злотих на рік

czytaj dalej

Będzie to jedno z większych wydarzeń i nie mogę się doczekać. Myślę, że piosenka "Śmiało" nie została wybrana przypadkowo, tylko ja muszę, a wręcz chcę bardzo zaśpiewać i zaprezentować się bardzo śmiało - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Paula Roma. Jest to jedna z siedmiorga artystów, którzy będą walczyć w konkursie o Bursztynowego Słowika podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Swój udział w sopockim festiwalu wspominał w studiu Wiktor Dyduła, który rywalizował o statuetkę w zeszłym roku.