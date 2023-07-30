Піратство в Польщі. Ринок втрачає мільярди злотих на рік

30 lipca 2023, 11:44
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Prezeska Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska o piractwie w Polsce
Prezeska Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska o piractwie w PolsceTVN24
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TVN24Prezeska Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska o piractwie w Polsce

Три мільярди злотих - саме стільки щорічно втрачає аудіовізуальний ринок через крадіжки відеоконтенту. Згідно зі звітом Deloitte "Крадіжка відеоконтенту в Інтернеті 2023", близько 7,3 мільйона поляків користуються веб-сайтами, які пропонують незаконний доступ до аудіовізуального контенту. І хоча кількість їхніх користувачів зменшується, водночас активність значно зросла.

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Згідно з даними Deloitte, за останні шість років кількість користувачів Інтернету, які користуються онлайн-відеоконтентом, зросла на 7,7 мільйона, а тих, хто користується піратськими веб-сайтами, стало менше на 900 тисяч. Частково це пов’язано з діями аудіовізуального ринку, який бореться з піратством, а також із покращенням якості легальних пропозицій.

Діяльність на незаконних сайтах

Звіт "Крадіжка відеоконтенту в Інтернеті 2023" свідчить, що незважаючи на зменшення кількості користувачів, які шукають контент на нелегальних веб-сайтах, їхня активність зросла. У 2022 році кількість відвідувань піратських веб-сайтів, які пропонують фільми та серіали, зросла приблизно на 36 відсотків, а з нелегальною трансляцією телеканалів - на 8,8 відсотка порівняно з 2016 роком.

"У результаті рівень втрат ринку та польської економіки внаслідок піратства продовжує поглиблюватися. Автори звіту підрахували, що вартість споживання піратського контенту в Польщі становить приблизно 7,36 мільярда злотих на рік, з яких до 3 мільярдів злотих можливо повернути", - сказано в супровідній інформації до звіту.

- Річне споживання нелегально пропонованого контенту, оцінюють в 7,36 мільярда злотих, і це сума, якої б вистачило на річну підписку на послугу VOD для всіх користувачів Інтернету в Польщі, які переглядають відеоконтент. Аналізуючи ці дані, легше уявити величезні збитки, які несе інтернет-піратство польській економіці та всій індустрії розваг. Також варто зазначити, що користувачі нелегальних джерел готові платити близько 30 злотих за доступ до платформ, які пропонують прямі трансляції, і 27 злотих за послуги VOD. Тим часом легальні джерела пропонують аналогічну вартість підписки, - каже Тереза ​​Вєжбовська, президент правління Асоціації "Сигнал".

Виклики аудіовізуальної індустрії

Практика незаконного обміну аудіовізуальним контентом, у тому числі телевізійним, змінилася, і суб’єкти, які пропонують незаконно вкрадений контент, шукають нові методи розповсюдження та монетизації.

"Крім стрімингу, який є домінуючим методом розповсюдження нелегального контенту в Польщі, значні збитки в розмірі 110 мільйонів злотих на рік також завдає неліцензійне IPTV (інтернет-телебачення - ред.), - йдеться у звіті.

Ще одним істотним викликом у захисті контенту є його розповсюдження через соціальні медіа та спільний доступ до легальних платформ VOD. Опитування показало, що кожен сьомий респондент користується обліковими записами, наданими їм родиною чи друзями.

Що поляки думають про піратство

Опитування, проведене на замовлення Deloitte, показує, що більше половини польських користувачів Інтернету вважають, що використання піратських сайтів негативно впливає на кількість і якість аудіовізуальної продукції. Також зростає усвідомлення ризиків, пов’язаних з використанням таких послуг: крадіжкою даних, встановленням шкідливого програмного забезпечення або вимаганням грошей.

"Хоча респонденти знають про ці загрози, четверо з десяти відвідують нелегальні платформи, а близько 5 відсотків людей з цієї групи платять за доступ до таких сайтів. Середньомісячна кількість відвідувань піратських сайтів з Польщі становить майже 130 мільйонів , а користувачі Інтернету витрачають на цей тип контенту 322 мільйони злотих на рік", - свідчать зібрані дані.

Необхідність системних рішень у боротьбі з піратством

На думку авторів звіту Deloitte, без запровадження відповідних системних рішень та залучення державних структур до боротьби з розкраданням інтелектуальної власності, як це було зроблено в інших європейських країнах, неможливо знизити рівень втрат для польської економіки, і рішення, які зараз використовує ринок, можуть виявитися недостатніми.

"Для більш ефективного захисту інтелектуальної власності необхідно запровадити такі механізми, як блокування веб-сайтів і незаконних прямих трансляцій", - стверджують автори звіту.

Тереза ​​Вєжбовська, президентка асоціації "Сигнал", зазначає, що Польща, на жаль, все ще плететься в хвості європейських країн, коли йдеться про рівень захисту інтелектуальної власності.

- Це пов’язано з тим, що багато, наприклад, європейських директив не повністю імплементовано в Польщі. У нас немає тих механізмів та інструментів, які прийняті в Європі. Наведу простий приклад. Піратство є особливою проблемою для спортивних трансляцій. Тому що вони монетизуються за дуже короткий час і потрібно дуже швидко реагувати на незаконні передачі, які з’явилися в Інтернеті, - каже Вєжбовська.

Президентка асоціації "Сигнал"зазначає, що Єврокомісія почала дискусію щодо видалення таких незаконних трансляцій з Інтернету протягом максимум 30 хвилин.

- Лише тоді це має сенс, і, наприклад, італійці, які люблять футбол, навіть не чекаючи цих вказівок від Європейської комісії, вирішили два тижні тому запровадити місцевий закон, який дозволяє цей тип механізму, - зазначає вона.

Експерт наголошує, що "в Польщі немає таких механізмів і вони дуже потрібні, саме через їх брак піратство в Польщі все ще дуже високе".

- Значно вище, ніж у країнах Західної Європи. Потрібні системні правові рішення та підтримка з боку державного управління у сфері захисту інтелектуальної власності. Нам потрібен закон, який дозволяє блокувати веб-сайти, які незаконно поширюють контент, який дозволяє блокувати трансляції, як це відбувається на Заході, - підсумовує Вєжбовська.

Піратство. Головні причини

За даними Deloitte, у Польщі Інтернетом активно користуються 25,1 мільйона осіб віком від 16 до 74 років. З усіх людей, які використовують відеоконтент, аж 41 відсоток використовує легальні та нелегальні сайти. Лише 2 відсотки респондентів використовують лише нелегальні сайти.

- Висока інфляція змушує багатьох людей значно скорочувати свої витрати. Водночас смаки споживачів, які шукають розваг переважно в Інтернеті, суттєво змінилися після пандемії. Для багатьох користувачів Інтернету використання нелегальних веб-сайтів із фільмами, серіалами чи іграми є способом заощадити гроші, не відмовляючись від улюблених культурних продуктів. Цілих 70 відсотків респондентів із групи, які дивляться онлайн-трансляції на піратських сайтах, роблять це переважно через відсутність плати. Ця тенденція становить серйозну загрозу для творців і може негативно вплинути на всю індустрію розваг, - каже Юлія Паторська, партнер, керівник групи економічного аналізу Deloitte.

Однак не тільки ціна важлива. Не менш важливим є те, наскільки швидко та легко користувач Інтернету може отримати доступ до вмісту, а також те, що пропозиція піратських веб-сайтів є широкою. Проте, на думку респондентів, перевагою легальних послуг є якість та безпека.

Цікаво, що багатьом користувачам Інтернету важко визначити, які веб-сайти є законними і вони декларують більш чесну поведінку, ніж насправді. Цілих 65 відсотків респондентів заявляють, що отримують контент лише з легальних джерел. Однак в реальності цей результат нижчий на 20 процентних пунктів.

Збитки через піратство у 2023-2030 роках

Експерти прогнозують, що в 2023-2030 роках середній темп зростання піратства становитиме трохи більше 1%. Хоча ця динаміка здається невеликою, до 2030 року вартість споживання аудіовізуальних творів із нелегальних джерел може зрости на понад півмільярда злотих порівняно з поточним роком. Згідно з прогнозами, загальний дохід від піратських послуг протягом наступних 7 років становитиме 2,9 мільярда злотих.

"Однак ця сума включає лише доходи від платежів користувачів Інтернету та рекламного контенту. Загальна гіпотетична вартість споживання аудіовізуальних творів із нелегальних веб-сайтів у 2023-2030 роках, за припущених темпів зростання піратства, може навіть перевищити 61 мільярд злотих" - зазначають експерти.

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Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Internet
Polska
Piractwo w internecie
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Oto prawdziwa seksualizacja. Jeszcze nie mają dzieci, a już rozmyślają, że "córka będzie się puszczała"

29 lipca 2023, 9:00
Anna
Winiarska
Autor:
Anna
Winiarska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Dane pozwalają sądzić, że ruch samochodowy w Warszawie zauważalnie spadł w porównaniu do 2019 roku. Takie obserwacje płyną z analizy ciągłych pomiarów ruchu w 84 punktach w całym mieście - poinformował stołeczny Zarząd Dróg Miejskich. Wyraźny spadek zaobserwowano między innymi na mostach.

Efekt POW. Tak w ciągu trzech lat zmienił się ruch aut w Warszawie

Efekt POW. Tak w ciągu trzech lat zmienił się ruch aut w Warszawie

30 lipca 2023, 11:00
Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Suplementy dla osób uprawiających sport zostały przebadane przez zespół naukowców z Cambridge Health Alliance przy Harvard Medical School, Uniwersytetu Mississippi i zajmującej się certyfikacją produktów organizację NSF International. Z badania wynika, że aż 89 procent produktów miało inny skład niż podany na etykiecie, a w 12 procent znaleziono zakazane substancje, między innymi narkotyki.

Suplementy dla sportowców pod lupą. 89 procent miało inny skład niż na etykiecie

Suplementy dla sportowców pod lupą. 89 procent miało inny skład niż na etykiecie

30 lipca 2023, 11:15
Autor:
kris
Źródło:
PAP

W sobotę w Lotto nie padła główna wygrana. W najbliższym losowaniu będzie można wygrać 3 miliony złotych. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 29 lipca 2023 roku.

Wyniki Lotto z 29 lipca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 29 lipca 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

30 lipca 2023, 8:40
Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce w maju 2023 roku - wynika z najnowszego badania Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Na informacje podawane na antenie TVN24 powoływano się prawie 3 tysiące razy. W rankingu ogólnym stacja informacyjna TVN24 była na drugim miejscu za RMF FM.

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną. Nowe badanie

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną. Nowe badanie

26 lipca 2023, 18:11
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Będzie to jedno z większych wydarzeń i nie mogę się doczekać. Myślę, że piosenka "Śmiało" nie została wybrana przypadkowo, tylko ja muszę, a wręcz chcę bardzo zaśpiewać i zaprezentować się bardzo śmiało - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Paula Roma. Jest to jedna z siedmiorga artystów, którzy będą walczyć w konkursie o Bursztynowego Słowika podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Swój udział w sopockim festiwalu wspominał w studiu Wiktor Dyduła, który rywalizował o statuetkę w zeszłym roku.

Top of the Top Sopot Festival 2023. Paula Roma i Wiktor Dyduła o konkursie o Bursztynowego Słowika

Top of the Top Sopot Festival 2023. Paula Roma i Wiktor Dyduła o konkursie o Bursztynowego Słowika

29 lipca 2023, 10:14
Autor:
js//rzw
Źródło:
TVN24

-  Sam doskonale wiem, co to znaczy być wykluczanym i stygmatyzowanym, nierzetelnie, nieuczciwie i bardzo krzywdząco ocenianym przez innych ludzi - powiedział Robert Kudelski, gwiazda "Na Wspólnej", w wywiadzie na temat postrzegania osób otyłych. Aktor, który nie kryje, że od lat mierzy się z nadwagą, jest ambasadorem społecznej kampanii "Porozmawiajmy szczerze o otyłości".

"Słowo może zabić". Robert Kudelski o dyskryminacji z powodu otyłości

"Słowo może zabić". Robert Kudelski o dyskryminacji z powodu otyłości

28 lipca 2023, 14:30
Autor:
joan//mro
Źródło:
Plotek.pl, Instagram

Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS zatrzymali kolejne trzy osoby podejrzane o pranie pieniędzy. Akcja służb została przeprowadzona w ramach jednego z wątków śledztwa, w którym występuje już ponad 220 podejrzanych. Według śledczych grupa uchylając się od płacenia podatku VAT, oszukała Skarb Państwa na około miliard złotych.

Zatrzymania w sprawie oszukania Skarbu Państwa na miliard złotych

Zatrzymania w sprawie oszukania Skarbu Państwa na miliard złotych

29 lipca 2023, 6:19
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
PAP, tvn24.pl