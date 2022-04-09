Перша леді на зустрічі з біженцями

Польща робить все, щоб припинити збройний конфлікт в Україні, потримайтесь ще трохи – сказала перша леді Агата Корнгаузер-Дуда під час зустрічі з біженцями, які перебувають у будинку, яким керують Вища духовна семінарія Єлкської єпархії та Будинок матері-одиначки в м. Елк.

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У четвер Агата Корнхаузер-Дуда відвідала Вармінсько-Мазурське воєводство, де зустріла біженців, які перебували в будинку Вищої духовної семінарії Елкської єпархії та в Будинку Одиноких Матерів, створеного під управлінням Caritas в Елку. Її супроводжував державний секретар КПРП міністр Адам Квятковський.

Перша леді розпочала свій візит до Елка з розмови з о. Єпископом Єжи Мазуром, ординарієм Елкської єпархії, о. Тадеушом Германом, скарбником Елкської єпархії та о. Даріушом Кручинським, директором Caritas Елкської єпархії. "Обговорення стосувалося становища біженців в обох центрах, заходів, які проводяться для них, поточних потреб матерів і дітей, а також гуманітарної допомоги, спрямованої в Україну. Також йшлося про координацію підтримки у воєводстві, в яку залучені місцева влада та церковні установи, організації та фондіи, служби та волонтери, а також донори" – йдеться у повідомленні Канцелярії Президента.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda na spotkaniu z uchodźcami w Ełku Grzegorz Jakubowski/KPRP

Дружина Президента також поспілкувалася з біженцями, які перебували в будинку Вищої духовної семінарії Елкської єпархії, а потім поїхала до Будинку Одинокої Матері, де також знайшли притулок люди, які втікали зі зруйнованої війною України.

Під час обох зустрічей перша леді запитала українок про здоров’я їх та їхніх дітей, висловивши сподівання, що – хоча трагічні обставини привели їх до Польщі – вони знайшли заміну дому в нашій країні. Українські жінки поділилися з першою леді своїми переживаннями, розповіли про регіони своєї батьківщини, з яких вони походять, про евакуацію та сподівання на швидке завершення війни, та повернення до своїх близьких, які залишилися боротися за свободу.

"Польща робить все, щоб припинити цей конфлікт, потримайтеся ще трохи", - закликала перша леді. "Я довго й часто розмовляю з чоловіком про поточну ситуацію. Перша думка в голові була, що я хотіла б залишитися з чоловіком. Але чоловік пояснив мені, що тоді, коли чоловік впевнений, що його сім'я - у безпеці, він повністю може присвятити себе захисту країни, в якій живе" - сказала Агата Корнхаузер-Дуда.

Водночас вона запевнила, що в Україну було направлено вантажі з матеріальною допомогою з усього світу, і тільки Канцелярія Президента Республіки Польща, завдяки доброті та відданості багатьох польських компаній, організацій та державних установ. , з початку війни відправила 16 вантажів матеріальної допомоги жителям багатьох українських міст.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda na spotkaniu z uchodźcami w Ełku Grzegorz Jakubowski/KPRP

Під час зустрічі жінки розповідали про роботу та заняття в Польщі, а діти – про свої дитсадки та школи. Перша леді наголосила на міжнародній солідарності з Україною та її жителями. Вона розповіла про підтримку, яку отримують діти українських дитячих будинків, у тому числі інваліди, дорослі з інвалідністю, чи діти, які потребують лікування чи госпіталізації.

Перша леді, яка спілкується про гуманітарну допомогу з подружжям лідерів по всьому світу, наголосила, що відгук - дійсно великий, і багато країн опікуються жертвами війни.

Канцелярія уточнює, що вже 806 малих онкологічних хворих отримали спеціалізовану допомогу в Польщі та кількох країнах світу. До відповідних центрів звертаються інші групи хворих та інвалідів, а також люди похилого віку.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl