TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Перша леді на зустрічі з біженцями

9 kwietnia 2022, 12:23

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Prezydent Duda dla CNN o uchodźcach z Ukrainy: staramy się pomagać ze wszystkich sił, ale wsparcie międzynarodowe jest nam bardzo potrzebne
Prezydent Duda dla CNN o uchodźcach z Ukrainy: staramy się pomagać ze wszystkich sił, ale wsparcie międzynarodowe jest nam bardzo potrzebne2022 Cable News Network All Right Reserved
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2022 Cable News Network All Right Reserved Prezydent Duda dla CNN o uchodźcach z Ukrainy: staramy się pomagać ze wszystkich sił, ale wsparcie międzynarodowe jest nam bardzo potrzebne

Польща робить все, щоб припинити збройний конфлікт в Україні, потримайтесь ще трохи – сказала перша леді Агата Корнгаузер-Дуда під час зустрічі з біженцями, які перебувають у будинку, яким керують Вища духовна семінарія Єлкської єпархії та Будинок матері-одиначки в м. Елк.

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У четвер Агата Корнхаузер-Дуда відвідала Вармінсько-Мазурське воєводство, де зустріла біженців, які перебували в будинку Вищої духовної семінарії Елкської єпархії та в Будинку Одиноких Матерів, створеного під управлінням Caritas в Елку. Її супроводжував державний секретар КПРП міністр Адам Квятковський.

Перша леді розпочала свій візит до Елка з розмови з о. Єпископом  Єжи Мазуром, ординарієм Елкської єпархії, о. Тадеушом  Германом, скарбником  Елкської єпархії та о. Даріушом Кручинським, директором Caritas Елкської єпархії. "Обговорення стосувалося становища біженців в обох центрах, заходів, які проводяться для них, поточних потреб матерів і дітей, а також гуманітарної допомоги, спрямованої в Україну. Також йшлося про координацію підтримки у воєводстві, в яку залучені місцева влада та церковні установи, організації та фондіи, служби та волонтери, а також  донори" – йдеться у повідомленні Канцелярії Президента.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda na spotkaniu z uchodźcami w EłkuGrzegorz Jakubowski/KPRP

Дружина Президента також поспілкувалася з біженцями, які перебували в будинку Вищої духовної семінарії Елкської єпархії, а потім поїхала до Будинку Одинокої Матері, де також знайшли притулок люди, які втікали зі зруйнованої війною України.

Під час обох зустрічей перша леді запитала українок про здоров’я їх та їхніх  дітей, висловивши сподівання, що – хоча трагічні обставини привели їх до Польщі – вони знайшли заміну дому в нашій країні. Українські жінки поділилися з першою леді своїми переживаннями, розповіли про регіони своєї батьківщини, з яких вони походять, про евакуацію та сподівання на швидке завершення війни, та повернення до своїх близьких, які залишилися боротися за свободу.

"Польща робить все, щоб припинити цей конфлікт, потримайтеся ще трохи", - закликала перша леді. "Я довго й  часто розмовляю з чоловіком про поточну ситуацію. Перша думка в голові була, що я хотіла б залишитися з чоловіком. Але  чоловік пояснив мені, що тоді, коли чоловік впевнений, що його сім'я -  у безпеці, він повністю може присвятити себе захисту країни, в якій живе" - сказала Агата Корнхаузер-Дуда.

Водночас вона запевнила, що в Україну було направлено вантажі з матеріальною допомогою  з усього світу, і тільки Канцелярія Президента Республіки Польща, завдяки доброті та відданості багатьох польських компаній, організацій та державних установ. , з початку війни відправила 16 вантажів матеріальної допомоги жителям багатьох українських міст.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda na spotkaniu z uchodźcami w EłkuGrzegorz Jakubowski/KPRP

Під час зустрічі жінки розповідали про роботу та заняття в Польщі, а діти – про свої дитсадки та школи. Перша леді наголосила на міжнародній солідарності з Україною та її жителями. Вона розповіла про підтримку, яку отримують діти українських дитячих будинків, у тому числі інваліди, дорослі з інвалідністю, чи діти, які потребують лікування чи госпіталізації.

Перша леді, яка спілкується про гуманітарну допомогу з подружжям лідерів по всьому світу, наголосила, що відгук - дійсно великий, і багато країн опікуються жертвами війни.

Канцелярія уточнює, що вже 806 малих онкологічних хворих отримали спеціалізовану допомогу в Польщі та кількох країнах світу. До відповідних центрів звертаються інші групи хворих та інвалідів, а також люди похилого віку.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Tagi:
Ukraina
Agata Kornhauser-Duda
Wojna w Ukrainie
Pomoc dla Ukrainy
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Opóźnienia na Lotnisku Chopina. W nocy port ma zostać zamknięty na ponad trzy godziny

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Opóźnienia na Lotnisku Chopina. W nocy port ma zostać zamknięty na ponad trzy godziny

9 kwietnia 2022, 10:29
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Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

W Belwederze po godzinie 13 rozpoczęło się spotkanie robocze prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która składa wizytę w Polsce. Wcześniej na lotnisku Chopina powitał ją prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Szefowa KE weźmie także udział w konferencji darczyńców "Stand Up For Ukraine".

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen

Polska

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen

9 kwietnia 2022, 12:45
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Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP

W ramach upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej w niedzielę 10 kwietnia we wszystkich województwach mają zawyć syreny alarmowe - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomysł krytykują liczni samorządowcy. "Taki niespodziewany sygnał byłby ogromną traumą dla tysięcy Ukraińców, którzy znaleźli u nas schronienie" - napisał prezydent Katowic Marcin Krupa. Deklaracje o niewłączeniu syren oraz apele o "ciszę" kierują władze kolejnych miast, przy czym niektóre zauważają, że "dostęp do systemu" mają także służby wojewodów i jego uruchomienie może nastąpić bez udziału przedstawicieli samorządu. "Ogólnopolskie uruchomienie syren oznaczających dla uchodźców naloty bombowe uważamy za skrajnie nieodpowiedni sposób upamiętnienia tragedii smoleńskiej" - oświadczyła zrzeszająca wielu samorządowców organizacja "Tak! Dla Polski".

Prezydenci miast nie chcą syren w rocznicę katastrofy smoleńskiej. "Sygnał byłby traumą dla tysięcy Ukraińców"

Polska

Prezydenci miast nie chcą syren w rocznicę katastrofy smoleńskiej. "Sygnał byłby traumą dla tysięcy Ukraińców"

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Aktualizacja: 9 kwietnia 2022, 12:15

Polska

Autor:
MAK//rzw
Źródło:
TVN24/PAP

Agencja S&P obniżyła rating Rosji w walucie obcej do "częściowej niewypłacalności". Decyzję uzasadniła zwiększonym ryzykiem, że Moskwa nie będzie w stanie i nie zechce wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec zagranicznych dłużników - podał Reuters.

"Częściowa niewypłacalność". Agencja obniżyła rating Rosji

Ze świata

"Częściowa niewypłacalność". Agencja obniżyła rating Rosji

9 kwietnia 2022, 11:57

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters

Discovery, Inc. oraz AT&T Inc. ogłosiły finalizację transakcji, w wyniku której doszło do połączenia WarnerMedia i Discovery. Efektem fuzji jest powstanie wiodącego podmiotu na globalnym rynku mediów i rozrywki. Warner Bros. Discovery, Inc. będzie notowane na giełdzie Nasdaq pod symbolem "WBD" od momentu jej otwarcia w poniedziałek, 11 kwietnia.

Discovery i AT&T sfinalizowały transakcję dotyczącą WarnerMedia

Ze świata

Discovery i AT&T sfinalizowały transakcję dotyczącą WarnerMedia

9 kwietnia 2022, 5:24

Ze świata

Źródło:
TVN Grupa Discovery

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 1414 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Podano, że w tej liczbie odnotowano 101 ponownych zakażeń. Zmarło 41 osób chorujących na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Polska

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

9 kwietnia 2022, 10:34

Polska

Autor:
momo,
pp/kab
Źródło:
tvn24.pl

W ramach upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej, 10 kwietnia we wszystkich województwach zawyją syreny alarmowe - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Informacja o uruchomieniu syren w hołdzie ofiarom katastrofy zostanie wysłana w formie alertu RCB na ukraińskie numery, logujące się w polskich sieciach komórkowych.

W rocznicę katastrofy smoleńskiej zawyją syreny. Ukraińcy dostaną alert RCB

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W rocznicę katastrofy smoleńskiej zawyją syreny. Ukraińcy dostaną alert RCB

9 kwietnia 2022, 9:42
Aktualizacja: 9 kwietnia 2022, 11:36

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Autor:
dg
Źródło:
PAP

O reportażu "Ukraina kontratakuje. Bitwa o Łukjaniwkę" mówił w sobotę w TVN24 dziennikarz "Superwizjera" TVN Bertold Kittel. - Materiał pokazuje wielokomponentowy obraz pola walki, która się toczy, a my obserwujemy artylerię, moździerze, komendy dla załogi czołgu. To jak pracują drony, moment ostrzału, kiedy rosyjskie czołgi są niszczone - powiedział. Przekazał, że operator kamery, który realizował zdjęcia, został ciężko ranny. - Materiał prawdopodobnie nie mógłby powstać, gdyby on nie podszedł tak blisko tego, co się tam działo. To jest niestety cena, jaką się za to płaci - dodał.

Bertold Kittel o reportażu "Superwizjera" TVN "Ukraina kontratakuje. Bitwa o Łukjaniwkę"

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Bertold Kittel o reportażu "Superwizjera" TVN "Ukraina kontratakuje. Bitwa o Łukjaniwkę"

9 kwietnia 2022, 10:55

Świat

Autor:
js/kab
Źródło:
TVN24

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa już ponad sześć tygodni. W ciągu doby Rosjanie 50-krotnie ostrzelali dzielnice Charkowa i jego przedmieścia - poinformował szef władz obwodu Ołeh Syniehubow. Na południu obwodu trwają walki, Rosjanie próbują obejść Izium, by przebić się w kierunku obwodów ługańskiego i donieckiego. Sztab ukraińskich sił zbrojnych podał, że przeciwnik kontynuuje przygotowania do ofensywy na wschodzie kraju w celu przejęcia pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim. Spodziewamy się, że wkrótce dojdzie do rosyjskiej ofensywy, o Donbas będzie się toczyć potężny bój - powiedział Ukraińskiej Prawdzie Serhij Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego. Do Kijowa przybył kanclerz Austrii, który ma spotkać się z prezydentem Zełenskim. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

Rosja-Ukraina. Rosjanie ostrzeliwują Charków, próbują obejść Izium

Świat

Rosja-Ukraina. Rosjanie ostrzeliwują Charków, próbują obejść Izium

9 kwietnia 2022, 5:45
Aktualizacja: 9 kwietnia 2022, 12:50

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Aktualizacja:
Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24, Reuters, PAP

Dla ośmiu województw IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami. W części kraju obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który w porywach może rozpędzać się do 75 kilometrów na godzinę.

Silny wiatr, przymrozki. Ostrzeżenia IMGW na dużym obszarze kraju

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Silny wiatr, przymrozki. Ostrzeżenia IMGW na dużym obszarze kraju

9 kwietnia 2022, 6:34
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Prognoza

Aktualizacja:
Autor:
kw,
ps//rzw
Źródło:
IMGW

Rosji nie udało się zrealizować jej strategii zajęcia znacznej części Ukrainy, obalenia rządu w Kijowie i całego szeregu rzeczy, które Władimir Putin zapowiadał 24 lutego - zwrócił uwagę w "Tak jest" w TVN24 dyplomata i były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych profesor Roman Kuźniar. Ocenił, że po porażce Rosji w Ukrainie zmieni się pozycja Moskwy na arenie międzynarodowej.

Profesor Roman Kuźniar: Rosja już poniosła porażkę na poziomie strategicznym

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Profesor Roman Kuźniar: Rosja już poniosła porażkę na poziomie strategicznym

9 kwietnia 2022, 6:59

Polska

Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w piątek, że punktem oporu ukraińskich sił w Mariupolu jest port znajdujący się w południowo-zachodniej części miasta. Na terenach w pobliżu miasta toczą się walki. Ukraiński pułk Azow zamieścił w interencie nagrania z ataku na kolumnę rosyjskich pojazdów wojskowych i zniszczenia rosyjskiego wozu opancerzonego.

Pułk Azow walczy pod Mariupolem. Nagrania z ataków na rosyjskie czołgi i transporter opancerzony

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Pułk Azow walczy pod Mariupolem. Nagrania z ataków na rosyjskie czołgi i transporter opancerzony

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Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24 PAP

Will Smith dostał zakaz udziału przez 10 lat w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, w tym gali rozdania Oscarów - przekazano po posiedzeniu jej rady gubernatorskiej. To konsekwencje spoliczkowania przez Smitha komika Chrisa Rocka na scenie podczas ostatniej ceremonii rozdania Oscarów. Smith wydał świadczenie, w którym przekazał, że "akceptuje i szanuje decyzję Akademii".

10 lat zakazu dla Willa Smitha. Oświadczenie aktora

Świat

10 lat zakazu dla Willa Smitha. Oświadczenie aktora

8 kwietnia 2022, 21:12
Aktualizacja: 8 kwietnia 2022, 21:41

Świat

Autor:
akr/adso
Źródło:
Reuters

"Stand up for Ukraine" - Razem dla Ukrainy - to akcja zainicjowana przez Komisję Europejską i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen. W jej ramach znani artyści i postaci mediów publikują specjalne teledyski i występy, przygotowane z myślą o wsparciu Ukraińców. Akcja to odpowiedź na apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o udzielenie wsparcia Ukrainie.

"Stand up for Ukraine". Artyści apelują do światowych przywódców o wsparcie dla Ukrainy

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"Stand up for Ukraine". Artyści apelują do światowych przywódców o wsparcie dla Ukrainy

9 kwietnia 2022, 6:16

Świat

Autor:
asty,
momo/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Dworzec kolejowy w Kramatorsku został ostrzelany przez Rosjan. Reporter "Tygodnika Powszechnego" Paweł Pieniążek pojawił się na miejscu niedługo po ataku. - Było mnóstwo ludzi, byli w szoku. Niektórzy płakali, niektórzy próbowali pomóc, chociaż nie do końca wiedzieli, gdzie się znajdują - relacjonował.

Paweł Pieniążek o ataku Rosjan na dworzec w Kramatorsku: widok był makabryczny

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Paweł Pieniążek o ataku Rosjan na dworzec w Kramatorsku: widok był makabryczny

8 kwietnia 2022, 20:55

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Autor:
akr/kab,
adso
Źródło:
TVN24

Wideo przedstawiające czekających na ewakuację cywilów na dworcu kolejowym w Kramatorsku i sam moment ataku Rosjan opublikowała w piątek ukraińska sekcja Głosu Ameryki. Widać na nim między innymi płonące auto, ciała oraz słychać głośny huk.

Atak na dworzec w Kramatorsku. Moment rosyjskiego ostrzału na nagraniu

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Atak na dworzec w Kramatorsku. Moment rosyjskiego ostrzału na nagraniu

8 kwietnia 2022, 21:03

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Autor:
akr/adso
Źródło:
TVN24, Reuters

Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa oświadczyła w czasie piątkowej konferencji prasowej, że "uciskanie Rosjan w Ukrainie sięgnęło nawet branży kucharskiej". - Książki o gotowaniu były również zakazane. Dlaczego? Ponieważ nie można było dzielić się barszczem - dodała Zacharowa, przekonując, że "jest to przejaw ksenofobii i nazizmu". Redaktor naczelny wydawanej poza granicami Rosji "Nowej Gazety. Europa" stwierdził, że Zacharowa była na konferencji prasowej "najwyraźniej całkowicie pijana". Portal ukraińskiej telewizji 1+1 tsn napisał, że "twarz Rosji" potwierdziła swoją opinię o ciągłym "wpadaniu w skandale związane z kłamstwami, chamstwem, niestosownymi wypowiedziami wobec innych krajów".

"Wina ukraińskiego barszczu" i dziwne zachowanie rzeczniczki rosyjskiego MSZ

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"Wina ukraińskiego barszczu" i dziwne zachowanie rzeczniczki rosyjskiego MSZ

8 kwietnia 2022, 19:29

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Autor:
tas/akb,
adso
Źródło:
tvn24.pl, apostrophe.ua, tsn.ua, UNIAN

Z sondażu ośrodka Harris Interactive-Toluna wynika, że urzędujący prezydent Emmanuel Macron i kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen mogą liczyć na największe poparcie w wyborach prezydenckich we Francji. Z sondażu ośrodka Elabe wynika, że maleje przewaga Macrona nad Le Pen.

Sondaże: Macron i Le Pen w drugiej turze wyborów. Maleje przewaga prezydenta nad kandydatką skrajnej prawicy

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Sondaże: Macron i Le Pen w drugiej turze wyborów. Maleje przewaga prezydenta nad kandydatką skrajnej prawicy

9 kwietnia 2022, 6:34

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Wybory prezydenckie we Francji w niedzielę. O najwyższy urząd w państwie ubiega się w tym roku troje kandydatów, którzy nie ukrywają swej prorosyjskości. Mimo agresji Rosji na Ukrainę ich stosunek do Moskwy nie odbiera im głosów. Francuzi mają bowiem do Rosji słabość, a "część klasy politycznej nie może się rozstać" z ukutym u początków V Republiki przekonaniem, że możliwy jest strategiczny sojusz Moskwy i Paryża - tłumaczył Piotr Muszyński, korespondent "Gazety Wyborczej" we Francji.

Historia relacji Francji i Rosji. Czy prorosyjskość kandydatów zaszkodzi im w walce o prezydencki fotel

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Historia relacji Francji i Rosji. Czy prorosyjskość kandydatów zaszkodzi im w walce o prezydencki fotel

8 kwietnia 2022, 18:50

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Autor:
Joanna
Stempień
Źródło:
TVN24 BiS, PAP

На жаль, ми починаємо фіксувати правопорушення проти біженців з України. Це - не великі цифри, але практично немає дня, щоб в окремих випадках цих людей не пограбували чи не обдурили, - повідомив речник ГУ поліції, інсп. Маріуш Чарка.

Поліція підготувала відеопоради для українських біженців

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Поліція підготувала відеопоради для українських біженців

8 kwietnia 2022, 7:54

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Źródło:
PAP

Plaże w południowej Kalifornii w ciągu ostatnich dni były oblegane. Nad ten region Stanów Zjednoczonych napłynęło gorące powietrze. W kilku miejscach temperatura osiągnęła rekordowe wartości.

Fala upałów w amerykańskim stanie. Padły rekordy

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Fala upałów w amerykańskim stanie. Padły rekordy

9 kwietnia 2022, 9:28

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Autor:
ps
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl