Підвищення ціни може становити до 70 відсотків

Згідно з обчисленнями щодо рахунків за електроенергію у 2024 році, відмова від заморожування цін на енергоносії може призвести до різкого стрибка - до 70 відсотків. Офіс регулювання енергетики (URE) чекає на тарифні заявки від компаній - повідомляє "Rzeczpospolita".

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Видання зазначає, що "менш ніж за чотири місяці до кінця року починаються перші приблизні прогнози цін на електроенергію для домогосподарств з наступного року".

Ціни на електроенергію в 2024 році

"Невідомо, чи зважиться уряд на чергове загальне заморожування цін на енергоносії чи на більш цільові рішення. За оцінками Forum Energii, річне зростання цін на енергоносії може скласти до 70% - за умови відсутності будь-яких захисних механізмів. "Чи реальний такий рівень підвищення цін на енергію? Інші експерти нагадують, що кожне підвищення цін на енергію потрібно затвердити в Управлінні регулювання енергетики", - зазначає Forum Energii.

Як наголошує "Rzeczpospolita", "за підрахунками Forum Energii - на основі оцінки довгострокових біржових контрактів на Енергетичній біржі на постачання електроенергії у 2024 році - якщо нинішні форми підтримки зникнуть, ціна електроенергії, що сплачується середнім домогосподарством може бути на 70% вищою порівняно з поточним замороженим рівнем". "Його значення походить з 2022 року і становить приблизно 414 злотих за МВт-год (сума тарифу, затвердженого головою Управління регулювання енергетики)», - пояснює видання.

- Якщо наступного року не буде солідарних "щитів" чи заморожування цін на енергоносії та буде відновлено ПДВ на енергію, її ціна зросте на 70 відсотків порівняно з тим, що ми платимо зараз, - прогнозує доктор Александра Гавліковська-Фик, аналітикиня Forum Energii.

"Водночас вона каже, що ця величина може змінитися, тому що величину оплати за дистрибуцію, яка є складовою нашого рахунку за енергію, ще тільки має затвердити Управління регулювання енергетики. Експертка визнає, що ціни на енергію на біржі цього року фактично падають порівняно з 2022 роком", - йдеться в матеріалі видання "Rzeczpospolita".

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Autor:red.

Źródło: PAP