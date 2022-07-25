П'ять мільйонів біженців перебралися з України до Польщі з початку війни
Понад п'ять мільйонів осіб перетнули українсько-польський кордон від початку російського вторгнення, - повідомила в понеділок Прикордонна служба. За останню добу зареєстровано 22.6 тисяч перетинів на прикордонних переходах в напрямку з України до Польщі.
"З 24 лютого службовці Прикордонної служби пропустили на прикордонних переходах на напрямку з України до Польщі понад 5 мільйонів осіб" - написали прикордонники у Twitter.
Поінформували також, що за останню добу зареєстровано 22.6 тисяч перетинів, а в понеділок до 7 ранку зареєстровано 6.7 тисячі перетинів.
В неділю з Польщі до України пропустили 27.5 тис. осіб. А з початку війни це вже понад 3,099 мільйонів.
Понеділок - 152 день війни Росії проти України.
Źródło: PAP
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