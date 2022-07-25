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П'ять мільйонів біженців перебралися з України до Польщі з початку війни

25 lipca 2022, 20:45

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Uchodźczyni: dowiedziałam się, że mam siostrę - Polskę
Uchodźczyni: dowiedziałam się, że mam siostrę - PolskęSławomir Sierakowski
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Sławomir SierakowskiUchodźczyni: dowiedziałam się, że mam siostrę - Polskę

Понад п'ять мільйонів осіб перетнули українсько-польський кордон від початку російського вторгнення, - повідомила в понеділок Прикордонна служба. За останню добу зареєстровано 22.6 тисяч перетинів на прикордонних переходах в напрямку з України до Польщі.

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"З 24 лютого службовці Прикордонної служби пропустили на прикордонних переходах на напрямку з України до Польщі понад 5 мільйонів осіб" - написали прикордонники у Twitter.

Поінформували також, що за останню добу зареєстровано 22.6 тисяч перетинів, а в понеділок до 7 ранку зареєстровано 6.7 тисячі перетинів.

В неділю з Польщі до України пропустили 27.5 тис. осіб. А з початку війни це вже понад 3,099 мільйонів.

Понеділок - 152 день війни Росії проти України.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Alejandro Martinez Velez/Europa Press/Getty Images

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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