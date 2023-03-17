Петр Павел: ми робимо все можливе, щоб забезпечити Україні якомога більше озброєння

17 marca 2023, 20:45
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Petr Pavel o wojnie w Ukrainie i decyzji Polski i Słowacji o przekazaniu myśliwców MiG-29
Petr Pavel o wojnie w Ukrainie i decyzji Polski i Słowacji o przekazaniu myśliwców MiG-29TVN24
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TVN24Petr Pavel o wojnie w Ukrainie i decyzji Polski i Słowacji o przekazaniu myśliwców MiG-29

Кожна одиниця військової техніки потрібна для ефективної оборони та можливого контрнаступу. Вона точно щось змінить, - сказав президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю Пьотру Марціняку на TVN24. Таким чином він прокоментував рішення Польщі та Словаччини передати Україні винищувачі МіГ-29. "Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати Україну в досягненні її цілей", - наголосив він.

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Петр Павел, який склав присягу президента Чехії 9 березня цього року, з четверга перебуває з візитом у Варшаві. Це його другий закордонний візит.  Перший відбувся на початку тижня до Словаччини.

У п'ятницю Пьотр Марціняк спілкувався з президентом Чехії в студії TVN24. Петр Павел згадав у розмові, серед іншого, російську агресію проти України.  На запитання, чи є у України шанси на перемогу, він відповів: "Я глибоко вірю. Я також вважаю, що ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну в досягненні її цілей", - додав він.

На запитання, чи є шанс цього року, він сказав, що бачить "вікно можливостей". "Наступного року буде складніше", - відзначив Павел.

Президент Чехії також додав, що існує "феномен втоми від війни". "Це стосується не лише країн, які воюють, в даному випадку України та Росії, а й країн, які їх підтримують", - сказав він.  

- Щоб підтримати Україну, треба зберегти громадську підтримку. Зважаючи на те, як затягується ця війна, це стає робити все складніше, - додав Павел.

Petr PavelTVN24

Що змінить передача Україні винищувачів МіГ-29?

У чеського лідера також запитали, що змінить передача Україні винищувачів МіГ-29. Президент Анджей Дуда заявив у четвер, що Польща найближчими днями передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29. Він додав, що інші літаки зараз знаходяться на обслуговуванні та будуть передаватись послідовно. У п'ятницю уряд Словаччини заявив, що передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Prezydent Duda o MiG-ach dla Ukrainy: pierwsza dostawa w ciągu najbliższych dni
Prezydent Duda o MiG-ach dla Ukrainy: pierwsza dostawa w ciagu najbliższych dni TVN24

- Я переконаний, що кожна одиниця військової техніки потрібна для ефективної оборони та можливого контрнаступу.  Це точно щось змінить. І справа тут зовсім не в кількості, - сказав Петр Павел.

Він додав, що "кожен елемент оснащення приносить певні зміни".  

- МіГ-29 й надалі є відносно хорошим літаком і, здається, найкращим для України, тому що він у них є, вони знають, як ним керувати, у них є матеріально-технічні засоби для нього, - відзначив президент Чехії.

- Ми надали Україні військові та транспортні гелікоптери, певну кількість бронетехніки. На даний момент ми працюємо над постачанням протиповітряної техніки, в тому числі додаткових боєприпасів, - сказав він, відповідаючи на питання про підтримку з боку Чехії. 

- Мені здається, що ми вже робимо все можливе, щоб забезпечити Україні якомога більшу кількість необхідного їй озброєння, - додав Петр Павел.

"Орбан продовжує захищати Путіна та його наміри"

Президент Чехії також висловився щодо позиції прем'єр-міністра Угорщини. Інтерв'юер Пьотр Марціняк зазначив, що Віктор Орбан переконаний, що справжньою загрозою для Європи є не Володимир Путін, а міграція з Африки та Азії.

- У нас був політик, який дотримувався схожих поглядів, поки Росія не вдарила по Україні, а потім раптом змінив свою думку.  Віктор Орбан продовжує захищати Путіна та його наміри. Він намагається нас переконати, що головна загроза - це щось зовсім інше, але я переконаний, що головна загроза для Європи зараз - це російський напрямок.  Міграція має другорядне значення, - сказав чеський президент.

Президент Чехії: Польща є нашим стратегічним партнером

Говорячи про свій візит до Варшави, Павел сказав, що "Польща є нашим стратегічним партнером у цьому регіоні, і ми маємо багато спільного".  

- Для мене було абсолютно очевидно, що я їду до Польщі як до другої країни, після майже обов'язкового візиту до Словаччини, - сказав він.

Він також сказав, що "наша відданість НАТО і статті 5 є абсолютно незмінною".

Під час президентських дебатів (у Чехії) колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що не посилатиме війська на допомогу, якщо Польща зазнає нападу. Пізніше він виправив свої слова, сказавши, що ніколи не ставив під сумнів статтю 5 трактату НАТО.

"Це питання особистої свободи"

Павела запитали щодо польських жінок, які приїжджають до Чехії з метою зробити аборт. Пьотр Марціняк згадав, що польське посольство піднімало питання два роки тому, щоб щось з цим зробити.

Петр Павел сказав, що не володіє даними на цю тему.  

- На мій поглял,, це питання особистої свободи. Жінка має право приймати власні рішення, а країна має право дозволити тим, хто зацікавлений, хто вважає, що він хоче прийняти це рішення, робити такі і ніякі інші кроки, - зазначив він.

Павел: ми зрозуміли, що цьому регіону є що запропонувати

- В інтерв'ю виданню "Gazeta Wyborcza" ви сказали, що в польсько-чеських відносинах потрібен здоровий глузд. Чи це стосується також таких питань, як шахта в Турові? Чому цей конфлікт так розгорівся? - запитав Марціняк.

-Я думаю, нам доведеться розділити дві різні речі.  Боюся, що заголовок у "Gazeta Wyborcza" був певною надмірною інтерпретацією того, що я сказав. Я просив здорового глузду не з точки зору того, щоб навчити поляків, як цим здоровим глуздом користуватися. Я просив про колективний здоровий глузд, - відповів він.

- Разом із Польщею та іншими країнами регіону ми зараз перебуваємо на дуже схожих позиціях щодо війни в Україні, яка нас об’єднала.  Це повернуло нас до розуміння основних принципів, розуміння того, що важливо, а що не важливо.  Але також завдяки їй ми зрозуміли, що цьому регіону є що запропонувати, що ми повинні тісніше співпрацювати, пропонуючи рішення, нові ідеї та ініціативи не лише для підтримки України, але й для допомоги Україні на її європейському шляху", - сказав він.

- Мені здається саме такою була суть того, що я там говорив. У цьому випадку я не думав про Туров чи якісь інші проблеми, які ми вирішуємо разом, - додав він.

Kopalnia TurówDarSzach/Shutterstock

Президент Чехії про суперечку навколо шахти Туров

Відповідаючи на питання про конфлікт навколо шахти в Турові, він сказав: "Я думаю, що проблема була з обох сторін у плані комунікації. Здебільшого набагато краще почати обговорення проблеми щойно вона виникла, ніж дозволити їй загостритися, а потім страждати від наслідків".

Павел сказав: "Ми створили нові відносини з президентом (Анджеєм) Дудою". "Ми створили сценарій, за якого більше немає тертя. Ми можемо відразу сказати один одному і вирішити проблему до того, як вона справді почнеться", - додав він.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

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Czechy
Petr Pavel
Ukraina
Wojna w Ukrainie
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red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl