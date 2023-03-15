Перші леді Польщі та України говорили про польсько-українську співпрацю

Агата Корнгаузер-Дуда та Олена Зеленська у вівторок говорили про реалізацію спільних проектів на благо народу України. Перші леді Польщі та України обговорили, серед іншого, перебіг серії тренінгів, розпочатих минулого року та проведених Польською медичною повітряною рятувальною службою, Східним центром лікування опіків та реконструктивної хірургії в Ленчні та Центром медичного моделювання Люблінського медичного університету.

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Перші леді Польщі та України Агата Корнгаузер-Дуда та Олена Зеленська у вівторок говорили про реалізацію спільних проектів на користь мешканців України, польсько-українську гуманітарну співпрацю та заплановані заходи в цих сферах, - повідомила Канцелярія Президента Польської Республіки.

В онлайн-зустрічі також взяли участь посол України в Польщі Василь Зварич та голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра. У повідомленні Канцелярії Президента зазначено, що Агата Корнгаузер-Дуда та Олена Зеленська ініціювали проект обміну досвідом між польськими та українськими медиками.

У рамках співпраці загалом вісімдесят дев’ять українських лікарів та представників медичного персоналу пройдуть в Польщі навчання з медичної евакуації повітряним транспортом та комплексної медичної допомоги пацієнтам з опіками.

Українські медики навчаються в Польщі

Як повідомили в Канцелярії Президента, Корнгаузер-Дуда обговорила хід серії тренінгів, розпочатих минулого року та проведених Польською медичною повітряною рятувальною службою, Східним центром лікування опіків та реконструктивної хірургії в Ленчні та Центром медичного моделювання Медичного університету в Любліні.

- Навчання добігає кінця. Сподіваюся, що отриманий досвід допоможе фахівцям з України ще краще піклуватися про життя та здоров'я пацієнтів, - цитують у повідомленні першу леді.

Pierwsze damy Polski i Ukrainy rozmawiały o polsko–ukraińskiej współpracy Grzegorz Jakubowski/KPRP

Як зазначено, дружина президента неодноразово мала нагоду зустрічатися з учасниками курсу, щоб обговорити обсяг потреб медперсоналу в Україні як у сфері підвищення компетенцій, так і оснащення закладів медичним обладнанням, необхідним для роботи на окупованих територіях.

Олена Зеленська, як цитує Канцелярія Президента ПР, подякувала за співпрацю та висловила втіху, що вона дає реальний ефект. - Наші лікарі та фельдшери відзначають високий рівень підготовки курсів, а також сумлінність і відкритість польських колег, - сказала вона.

Обговорення організації реабілітаційних курсів

Говорячи про зусилля України щодо стандартизації медичних послуг, перша леді України зазначила, що "польсько-українська співпраця медичних груп дає можливість розробляти спільні протоколи роботи, що є дуже важливим на шляху України до ЄС".

У Канцелярії Президента Польської Республіки повідомили, що перші леді обговорили деталі організації подальших курсів, цього разу присвячених спеціалістам у сфері реабілітації, бойового стресу та психотравматології. Вони також заявили про бажання співпрацювати в обміні досвідом між добровільними пожежними дружинами.

"Як зазначив міністр Севера, це одне із найактивніших середовищ у Польщі, діяльність якого сприяє порятунку людських життів, а до того ще й посилює громадянську активність та підтримує єдність в громадах менших міст. Перша леді України зазначила, що в Україні започатковано процес формування подібних структур, які діють у нашій державі вже понад сто років, тому польський досвід у цій сфері є особливо цінним", - підкреслено в повідомленні.

Розмова про становище українських сиріт

Під час розмови дружини президентів обговорили ситуацію українських дітей-сиріт, які перебувають у Польщі. "Агата Корнгаузер-Дуда звернула увагу на системні відмінності в обох країнах і попросила свою співрозмовницю бути промоторкою адаптації стандартів догляду за дітьми-сиротами до стандартів Польщі та ЄС, пообіцявши підтримку у цьому питанні з боку Європейської Комісії та Офісу управління кризовими ситуаціями ЮНІСЕФ у Польщі", - повідомляє Канцелярія Президента Польської Республіки.

Олена Зеленська заявила, що Україні вдалося повернути кілька сотень дітей, вивезених вглиб Росії, але ситуація залишається "критичною та неприйнятною".

"Перші леді погодилися, що вирішення проблеми потребує дій міжнародної спільноти. Перша леді України подякувала за ініціативу, спрямовану на пошук дітей і покарання відповідальних за їх викоадення. Проект здійснюватиметься під керівництвом прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за підтримки агентства ООН", - повідомили в Канцелярії Президента.

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Autor:red.

Źródło: PAP