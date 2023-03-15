Перші леді Польщі та України говорили про польсько-українську співпрацю

15 marca 2023, 13:37
Autor:
red.
Źródło:
PAP
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Zełenska: każdy z nas ma prawo, by nie być zabijanym przez rosyjskich żołnierzyReuters
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Агата Корнгаузер-Дуда та Олена Зеленська у вівторок говорили про реалізацію спільних проектів на благо народу України. Перші леді Польщі та України обговорили, серед іншого, перебіг серії тренінгів, розпочатих минулого року та проведених Польською медичною повітряною рятувальною службою, Східним центром лікування опіків та реконструктивної хірургії в Ленчні та Центром медичного моделювання Люблінського медичного університету.

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Перші леді Польщі та України Агата Корнгаузер-Дуда та Олена Зеленська у вівторок говорили про реалізацію спільних проектів на користь мешканців України, польсько-українську гуманітарну співпрацю та заплановані заходи в цих сферах, - повідомила Канцелярія Президента Польської Республіки.

В онлайн-зустрічі також взяли участь посол України в Польщі Василь Зварич та голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра. У повідомленні Канцелярії Президента зазначено, що Агата Корнгаузер-Дуда та Олена Зеленська ініціювали проект обміну досвідом між польськими та українськими медиками.

У рамках співпраці загалом вісімдесят дев’ять українських лікарів та представників медичного персоналу пройдуть в Польщі навчання з медичної евакуації повітряним транспортом та комплексної медичної допомоги пацієнтам з опіками.

Українські медики навчаються в Польщі

Як повідомили в Канцелярії Президента, Корнгаузер-Дуда обговорила хід серії тренінгів, розпочатих минулого року та проведених Польською медичною повітряною рятувальною службою, Східним центром лікування опіків та реконструктивної хірургії в Ленчні та Центром медичного моделювання Медичного університету в Любліні.

- Навчання добігає кінця. Сподіваюся, що отриманий досвід допоможе фахівцям з України ще краще піклуватися про життя та здоров'я пацієнтів, - цитують у повідомленні першу леді.

Pierwsze damy Polski i Ukrainy rozmawiały o polsko–ukraińskiej współpracyGrzegorz Jakubowski/KPRP

Як зазначено, дружина президента  неодноразово мала нагоду зустрічатися з учасниками курсу, щоб обговорити обсяг потреб медперсоналу в Україні як у сфері підвищення компетенцій, так і оснащення закладів медичним обладнанням, необхідним для роботи на окупованих територіях.

Олена Зеленська, як цитує Канцелярія Президента ПР, подякувала за співпрацю та висловила втіху, що вона дає реальний ефект. - Наші лікарі та фельдшери відзначають високий рівень підготовки курсів, а також сумлінність і відкритість польських колег, - сказала вона.

Обговорення організації реабілітаційних курсів

Говорячи про зусилля України щодо стандартизації медичних послуг, перша леді України зазначила, що "польсько-українська співпраця медичних груп дає можливість розробляти спільні протоколи роботи, що є дуже важливим на шляху України до ЄС".

У Канцелярії Президента Польської Республіки повідомили, що перші леді обговорили деталі організації подальших курсів, цього разу присвячених спеціалістам у сфері реабілітації, бойового стресу та психотравматології. Вони також заявили про бажання співпрацювати в обміні досвідом між добровільними пожежними дружинами.

"Як зазначив міністр Севера, це одне із найактивніших середовищ у Польщі, діяльність якого сприяє порятунку людських життів, а до того ще й посилює громадянську активність та підтримує єдність в громадах менших міст. Перша леді України зазначила, що в Україні започатковано процес формування подібних структур, які діють у нашій державі вже понад сто років, тому польський досвід у цій сфері є особливо цінним", - підкреслено в повідомленні.

Розмова про становище українських сиріт

Під час розмови дружини президентів обговорили ситуацію українських дітей-сиріт, які перебувають у Польщі. "Агата Корнгаузер-Дуда звернула увагу на системні відмінності в обох країнах і попросила свою співрозмовницю бути промоторкою адаптації стандартів догляду за дітьми-сиротами до стандартів Польщі та ЄС, пообіцявши підтримку у цьому питанні з боку Європейської Комісії та Офісу управління кризовими ситуаціями ЮНІСЕФ у Польщі", - повідомляє Канцелярія Президента Польської Республіки.

Олена Зеленська заявила, що Україні вдалося повернути кілька сотень дітей, вивезених вглиб Росії, але ситуація залишається "критичною та неприйнятною".

"Перші леді погодилися, що вирішення проблеми потребує дій міжнародної спільноти. Перша леді України подякувала за ініціативу, спрямовану на пошук дітей і покарання відповідальних за їх викоадення. Проект здійснюватиметься під керівництвом прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за підтримки агентства ООН", - повідомили в Канцелярії Президента.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Ukraina
Agata Kornhauser-Duda
Ołena Zełenska
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Autor:
FC/
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wac//mm
Źródło:
CNN, New ABC News, York Times

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Poznań wyprzedaje rowery. Ceny zaczynają się od 61,50 złotych

Poznań wyprzedaje rowery. Ceny zaczynają się od 61,50 złotych

15 marca 2023, 13:21
Autor:
FC/
tam
Źródło:
TVN24 Poznań

18-latek, który w Dynowie (woj. podkarpackie) w terenie zabudowanym pędził z prędkością 136 kilometrów na godzinę, stracił prawo jazdy. Młody kierowca został też ukarany mandatem w wysokości 2,6 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 20 punktów karnych. Jak ustaliła policja, nie są to jego pierwsze punkty karne.

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18-latek prawo jazdy miał od grudnia, już je stracił. Pędził w terenie zabudowanym

15 marca 2023, 12:50
Autor:
ms/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Naczelnik prewencji został odwołany ze stanowiska po tym, jak podczas spotkania zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet miał dopuścić się niestosownego zachowania wobec pracownicy cywilnej policji i naruszyć jej nietykalność cielesną. Jak - w rozmowie z reporterem TVN24 - informuje rzecznik podlaskiej policji, naczelnik został przeniesiony do komendy miejskiej i nie sprawuje już funkcji kierowniczej, pobiera jednak taką samą pensję jak do tej pory. W sprawie toczy się postępowanie dyscyplinarne.

Naczelnik prewencji miał naruszyć nietykalność cielesną pracownicy. Został przeniesiony do innej komendy

Naczelnik prewencji miał naruszyć nietykalność cielesną pracownicy. Został przeniesiony do innej komendy

15 marca 2023, 12:32
Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl, TVN24

Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej 485 koło Pabianic (woj. łódzkie). Samochód osobowy zderzył się czołowo z wywrotką. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wprowadzili objazdy.

Zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z wywrotką. Kierowca zginął na miejscu

Zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z wywrotką. Kierowca zginął na miejscu

15 marca 2023, 11:02
Autor:
pk/tok
Źródło:
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Po dwóch dniach komunikacyjnego chaosu na Warszawskim Węźle Kolejowym pojawiły się doraźne zmiany w rozkładach jazdy. - Zarządca infrastruktury kolejowej odwołał od 15 marca osiem połączeń linii S40 z Piaseczna i z Warszawy Głównej - poinformował rzecznik Szybkiej Kolei Miejskiej. Odwołano także 16 połączeń Kolei Mazowieckich, a relacja kolejnych siedmiu została skrócona.

Odwołali pociągi, żeby opanować chaos. Przewoźnicy zarzucają "arbitralną decyzję"

Odwołali pociągi, żeby opanować chaos. Przewoźnicy zarzucają "arbitralną decyzję"

15 marca 2023, 8:07
Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W środę mija termin na usunięcie TikToka z telefonów służbowych urzędników Komisji Europejskiej. Kilka dni później obowiązek ten dotknie także wszystkich pracowników Parlamentu Europejskiego. Nowe zasady wprowadzono z powodu obaw związanych ze zbieraniem przez aplikację danych użytkowników i możliwością udostępniania ich chińskim władzom.

Mija termin na usunięcie TikToka z telefonów unijnych urzędników

Mija termin na usunięcie TikToka z telefonów unijnych urzędników

15 marca 2023, 12:35
Autor:
wac//mm
Źródło:
BBC, Forbes, Reuters, tvn24.pl

Ktoś obrzucił kamieniami biuro poselskie wicepremiera i ministra obrony Mariusza Błaszczaka w Legionowie. Nikt nie ucierpiał. O sytuacji poinformował w mediach społecznościowych rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Sprawy szuka policja.

Biuro poselskie wicepremiera Mariusza Błaszczaka obrzucone kamieniami

Biuro poselskie wicepremiera Mariusza Błaszczaka obrzucone kamieniami

15 marca 2023, 11:35
Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

W wieku 79 lat zmarł Aleksander Łuczak. Wicepremier, minister edukacji narodowej, wieloletni parlamentarzysta - poinformował w środę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał w mediach społecznościowych, były wiceszef rządu, minister edukacji i ludowiec "zawsze kierował się dobrem Polski i drugiego człowieka".

Aleksander Łuczak nie żyje. Były wicepremier miał 79 lat

Aleksander Łuczak nie żyje. Były wicepremier miał 79 lat

15 marca 2023, 11:06
Autor:
akr/dap
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Sześć krajów i siedem terytoriów zamorskich - tylko w tych miejscach na świecie w ubiegłym roku można było oddychać zdrowym powietrzem, spełniającym standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Badaniem objęto 131 państw i terytoriów. Najgorsza sytuacja panowała w Afryce i Azji. Polska usytuowała się w połowie stawki.

Raport "Jakość powietrza na świecie w 2022". W 13 krajach lub terytoriach ludzie oddychają zdrowym powietrzem. Co z Polską?

Raport "Jakość powietrza na świecie w 2022". W 13 krajach lub terytoriach ludzie oddychają zdrowym powietrzem. Co z Polską?

15 marca 2023, 11:55
Autor:
as//rzw
Źródło:
CNN, IQAir, tvnmeteo.pl

Środa jest ostatnim dniem, w którym można składać podpisy pod dziennikarskim protestem po tragicznej śmierci nastoletniego Mikołaja Filiksa, syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Jak dotąd apel wsparło ponad 700 osób.

Dziennikarski protest po śmierci Mikołaja Filiksa. Ostatni dzień zbierania podpisów

Dziennikarski protest po śmierci Mikołaja Filiksa. Ostatni dzień zbierania podpisów

15 marca 2023, 7:28
Autor:
akr//now
Źródło:
OKO.press

Upadek Silicon Valley Bank nie ma bezpośredniego wpływu na polski sektor finansowy, ale jest sygnałem ostrzegawczym w obszarze zaangażowania banków w obligacje skarbowe i niedopasowania czasowego struktury ich aktywów i pasywów - poinformował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski.

Szef Komisji Nadzoru Finansowego o upadku amerykańskich banków: sygnał ostrzegawczy

Szef Komisji Nadzoru Finansowego o upadku amerykańskich banków: sygnał ostrzegawczy

15 marca 2023, 11:31
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

Chiny wysłały 28 samolotów wojskowych i 4 okręty do działań w okolicy Tajwanu w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformowało tajwańskie ministerstwo obrony. Według informacji przekazanych przez resort w Tajpej część chińskich jednostek "naruszyła linię mediany" w Cieśninie Tajwańskiej. W odpowiedzi strona tajwańska skierowała własne bojowe samoloty i okręty wojenne, by monitorowały sytuację.

Chińskie samoloty "naruszyły linię mediany", Tajwan wysyła swoje jednostki

Chińskie samoloty "naruszyły linię mediany", Tajwan wysyła swoje jednostki

15 marca 2023, 10:30
Autor:
js//now
Źródło:
PAP

Mija właśnie sześć lat od śmierci Wojciecha Młynarskiego. Pamięć poety, autora tekstów i wykonawcy wielu przebojów uczciła w mediach społecznościowych m.in. jego córka, Agata Młynarska. Zacytowała też słowa jednego z najpopularniejszych tekstów ojca.

6 lat temu zmarł Wojciech Młynarski. "Każda z jego piosenek o Polsce jest przerażająco aktualna"

6 lat temu zmarł Wojciech Młynarski. "Każda z jego piosenek o Polsce jest przerażająco aktualna"

15 marca 2023, 13:04
Autor:
am
Źródło:
facebook.com/agata.mlynarska

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl