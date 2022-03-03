TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Ви перейшли межу. Що далі? Перші дні в Польщі - гід

3 marca 2022, 20:05

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт
tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

Де шукати квартиру, оголошення про роботу? Куди звернутися за медичною допомогою, як записати дітей до школи? Публікуємо добірку відповідей на найактуальніші запитання для всіх, хто, рятуючись від російської агресії, опинився в Польщі.

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Де я можу знайти квартиру?

У кожному воєводському місті на вокзалі працює інформаційний пункт. Окрім нього, у кожному воєводському місті також є пункт прийому біженців – всього їх 27.

Перелік пунктів прийому біженців можна знайти тут

У цих пунктах ви отримаєте всю необхідну інформацію, гарячу їжу, місце для відпочинку. Співробітники пункту вкажуть можливі місця проживання в Польщі.

Де я знайду роботу?

Можна скористатися з безкоштовної допомоги повітового бюро або воєводського управління працевлаштування. Достатньо прийти в один із цих закладів або подзвонити на гарячий телефон «Зелена лінія» - т.19524. Ознайомитися з інформацією щодо пошуку праці можна на сторінці Громадських Служб Працевлаштування у версії українською мовою.

Ви також можете самостійно користуватися Центральною базою пропозицій праці, не відвідуючи офіс. Окрім того пошук вакансій можливий за допомогою спеціального мобільного додатка ePraca (Android та iOS). Щодня в базі даних доступно близько 70 тис. робочих місць. Інформацію, потрібну для самостійного пошуку роботи можна отримати і на загальнодоступних безкоштовних веб-сайтах, які публікують вакансії.

Здоров'я. Як звернутися до лікаря?

Після прибуття до Польщі біженці не підлягають карантину, пов’язаному з пандемією COVID-19. Проте вакцинуватися від коронавірусу можна в будь-який час безкоштовно. «Умовою для отримання права на вакцинацію є наявність документа, що підтверджує особу. Цим документом може бути: посвідчення особи або паспорт, або тимчасове посвідчення особи іноземця – TZTC», – повідомляє Міністерство здоров’я Польщі.

Чинний перелік пунктів вакцинації

У питаннях, не пов’язаних з пандемією COVID-19 - якщо у вас є довідка, видана польською прикордонною службою, або відбиток штампу польської прикордонної служби у вашому проїзному документі, який підтверджує ваше легальне перебування на території Республіки Польща після перетину кордону (з 24 лютого) - ви зможете користуватися безкоштовною медичною допомогою в державних клініках та лікарнях Польщі.

У невідкладних випадках безкоштовну медичну допомогу, для всіх осіб, які приїжджають до Польщі з України, надають також медичні установи, що належать до приватної групи LUX MED, яка діє на всій території Польщі. Щоб записатися на прийом, зателефонуйте (22) 45 87 007 або напишіть на електронну пошту: ua.kontakt@luxmed.pl

Психологічну підтримку польською та російською мовами можна отримати за телефоном: 22 566 22 27. Психолог російською мовою доступний за цим номером по вівторках (8.00-13.00), середах (17.00-20.00) та по п'ятницях (8.00-13.00). За номером 22 566 22 20 працює гаряча лінія українською мовою, яка допоможе зорієнтуватися в польській системі охорони здоров’я. Він працює з понеділка по п’ятницю з 7.00 до 21.00.

Освіта. Чи може моя дитина продовжити навчання в Польщі?

Так. Учні з України мають право продовжити навчання в польських школах. Діти віком 7-18 років отримають освіту та піклування на тих самих умовах, що й польські учні. Як записати дитину до школи? Потрібно лише з’явитися до найближчого закладу та заповнити надані керівництвом документи. Якщо в певній школі не вистачить місць, муніципалітет направить дитину до іншої на своїй території. Учні-іноземці також можуть отримати психолого-педагогічну допомогу. Таку допомогу організовує директор школи.

Більш детальну інформацію ви знайдете на сайті Міністерства освіти і науки

Крім того, запитання щодо дітей, які приїжджають з України, можна надсилати на адресу ukraina-szkola@mein.gov.pl, або за телефоном +48 22 347 47 08. Інформацію для студентів та науковців, які приїжджають з України, надаватимуть чергові за адресою  ukraina-studia@mein.gov.pl та за телефоном +48 22 529 26 62.

Тварини. Чи можу я законно мати їх із собою?

Так. Ви можете подорожувати зі своїм улюбленцем. Тварина, яка перетинає польсько-український кордон, має бути вакцинована. Також власник повинен мати при собі документ, що підтверджує щеплення від сказу, не раніше ніж за 12 місяців до дати переїзду – на даний момент це єдині вимоги. Якщо ви не взяли ці документи з собою, ви повинні заповнити відповідну заяву, в якій зазначаєте, що тварина не становить загрози безпеці оточуючих. Заяву згодом перевірить повітовий ветеринарний лікар, який помістить тварину в ізоляцію, а також контролюватиме формальності щодо законності її перебування.

В соціальних мережах з’явилася група підтримки для власників тварин. Волонтери обмінюються оголошеннями, приймають собак і котів, залишених на кордоні.

Окрім того, можна отримати безкоштовну ветеринарну допомогу в Притулку на Палюху (Schronisku na Paluchu, Варшава). Там пропонують невідкладну допомогу лікаря, чіпування і безкоштовний корм. Мерія повідомила, що з тією ж метою створено цілодобовий гарячий телефон. Інформацію щодо ветеринарної допомоги можна отримати за номерами: +48 22 868 15 78 або +48 22 868 15 79. Також по допомогу можна звернутися електронним листом на адресу ba@napaluchu.waw.pl

Родина. Як перевезти до Польщі моїх близьких?

Можна перевезти до Польщі жінок, дітей і чоловіків, які не підлягають мобілізації. Вони можуть законно перебувати в Польщі на підставі безвізового режиму, національної візи (тип D), шенгенської візи (тип C) або згоди Головного Коменданта Прикордонної служби, яка надається під час перетину кордону. На підставі згоди коменданта іноземці можуть перебувати в Польщі 15 діб. За цей час вони повинні зареструвати своє перебування у визначених відділеннях у справах іноземців в управлінні воєводства.

Якщо до війни ви перебували в Польщі на підставі дозволу на проживання, можна скористатися з так званої процедури поєднання родин. Вона дозволяє узаконити перебування найближчої родини – жінки, чоловіка, дітей.

Необхідну інформацію можна отримати тут.

Транспорт. Чи потрібно платити за пересування потягом у Польщі?

Не за всі. Можна скористатися безкоштовними поїздками в 2 класі потягів Інтерсіті «економ» категорії TLK I IC внутрішнього сполучення. Достатньо мати з собою український паспорт. Безкоштовні перевезення запроваджують також інші перевізники.

Тут ця інформація постійно оновлюється.

Можна також їхати безкоштовно до Німеччини наступними потягами:

-WAWEL 37000/56, Kraków, Katowice, Zabrze, Gliwice, Opole, Wrocław, Legnica, Lubin, Zielona Góra, Rzepin, Frankfurt, Berlin

-GEDANIA 57000/58, Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Główny, Tczew, Bydgoszcz Główna, Inowrocław, Gniezno, Poznań Główny, Zbąszynek, Świebodzin, Rzepin, Frankfurt

-BEROLINUM 17000/248, Warszawa, Kutno, Konin, Poznań, Zbąszynek, Świebodzin, Rzepin, Frankfurt

-NIGHTJET 456/60456. Bohumín, Chałupki, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Brzeg, Wrocław, Legnica, Lubin, Głogów, Zielona Góra, Rzepin, Frankfurt

Юридична допомога. Де її отримати?

Головна Адвокатська Рада організовує правничу допомогу громадянам України в адвокатських конторах по всій країні.

Ознайомтеся зі списком адвокатських контор, що надають безкоштовні послуги громадянам України.

Тут знайдете повідомлення Міністерства юстиції щодо безкоштовної юридичної допомоги іноземцям, в тому числі у версії українською мовою.

Які документи потрібні для легального перебування в Польщі, куди подавати наступні заяви?

Після перетину кордону не потрібно реєструватися додатково в пунктах прийому біженців, перебування в Польщі – законне. Це стосується і тих громадян України, які прибули до Польщі до російської агресії (до 24 лютого) і чиї документи на перебування втратили чинність.

Не потрібно подавати заяви в Управління справ іноземців, воєводські управління чи відділення прикордонної служби. Вся інформація щодо законності перебування в Польщі буде оновлюватися на веб-сторінці Управління у справах іноземців і саме там потрібно шукати чинні правила й норми.

Окрім того на сайті польського Закладу соціального страхування (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS) публікують чинні документи щодо умов отримання: свідоцтв про шлюб, медичного страхування, пенсійних посвідчень. Незабаром на Платформі електронних послуг (Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS) буде можливо створити власний профіль українською мовою.

Базові вислови. Словничок українсько-польський

Попри певну подібність української та польської мови, частина людей може мати проблеми зі спілкуванням у Польщі. Публікуємо словничок українсько-польський, який містить базові вирази і звороти, які можуть бути потрібні на кордоні чи в ситуації пошуку житла.

Номер допомоги (поліція, швидка допомога, пожежники): 112

Якщо потрібної інформації тут знайти не вдалося, дзвоніть на урядову гарячу лінію: +48 47 721 75 75

Якщо потрібна інформація щодо детальних правил перетину кордону, зв’яжіться з прикордонниками: +48 82 568 51 19.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki

Tagi:
Ukraina
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
tvn24.pl, PAP

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Jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę? Które miasta i regiony są zajęte przez Rosjan?

Polska

Jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę? Które miasta i regiony są zajęte przez Rosjan?

3 marca 2022, 15:45

Polska

Autor:
ads,
akr\mtom,
dap
Źródło:
Ośrodek Studiów Wschodnich, PAP

Na Facebooku opublikowano nagranie, na którym widać policjantkę ściągającą niebiesko-żółte wstążeczki, zawieszone na płocie internatu szkoły rosyjskiej. Zachowanie funkcjonariuszki wywołało oburzenie w sieci. Komendant Stołeczny Policji wszczął czynności wyjaśniające.

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Najnowsze

Aktualizacja:
Autor:
dg,
kk/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Uchodźca z Ukrainy to gość po ciężkich przejściach. Utracił poczucie bezpieczeństwa, być może przeżył traumę wojenną, może cierpieć na bezsenność, apatię, czasem nawet nie chcieć opiekować się własnymi dziećmi. Co powinien zrobić gospodarz, który zaprosił ukraińską rodzinę do swojego domu? Zapewnić im prywatność, własny pokój, wydzieloną szafę, prywatną półkę w lodówce, ale przede wszystkim mieć pod ręką wsparcie profesjonalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

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mag/kg
Źródło:
TVN24

Після нападу Росії на Україну тисячі людей, які втікали від війни, прибули до Польщі. Незважаючи на певну схожість української та польської мов, у частини біженців можуть виникнути проблеми зі спілкуванням. Ми публікуємо українсько-польський словник, який містить основні слова, а також фрази, корисні на кордоні чи, наприклад, під час пошуку квартири в оренду

Українсько-польський словничок - основні українські слова та словосполучення польською мовою

TVN24 po ukraińsku

Українсько-польський словничок - основні українські слова та словосполучення польською мовою

3 marca 2022, 20:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

У Польщі діє 27 пунктів прийому біженців з України. До понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. Реєстрація необов'язкова, але для багатьох прибулих вона може бути корисною. «Ми надамо вам тимчасове житло в Польщі, гарячу їжу, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку», – перераховує деякі форми допомоги Управління у справах іноземців. Реєстрацію можна здійснити в будь-який час після прибуття в нашу країну. Пункти прийому вже працюють у всіх воєводствах.

Пункти прийому біженців з України по всій Польщі. Де вони, як працюють, яку допомогу пропонують?

TVN24 po ukraińsku

Пункти прийому біженців з України по всій Польщі. Де вони, як працюють, яку допомогу пропонують?

3 marca 2022, 8:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Аби перетнути польсько-український кордон, біженці стоять у черзі до кількох годин. Які кроки вони мають зробити на кордоні та після прибуття до Польщі? Як узаконити перебування? Як отримати державну допомогу? Ми пояснюємо.

Біженці з України. Що робити після перетину кордону? Документи, транспорт, помешкання, лікар, школа для дитини

TVN24 po ukraińsku

Біженці з України. Що робити після перетину кордону? Документи, транспорт, помешкання, лікар, школа для дитини

2 marca 2022, 16:03

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Maria
Mikołajewska,
red.
Źródło:
TVN24

Кожен, хто шукає притулку, може перетнути україно-польський кордон. Якщо у вас є паспорт або інші документи, наприклад, свідоцтво про народження дитини чи медична документація, то все це варто взяти з собою. Але якщо у вас немає жодних документів, ви також можете легально в’їхати до Польщі або перетнути кордон пішки.

Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

TVN24 po ukraińsku

Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

2 marca 2022, 8:30

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Добровільна пожежна команда з району Домбрівка Мала надала для українських вогнеборців легку пожежну машину. Загалом із Сілезії в Україну виїде 10 автомобілів. Також завершено збір пожежної техніки для наших сусідів, атакованих у четвер  Росією. По всій Польщі збирають пожежну техніку для України.

Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

TVN24 po ukraińsku

Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

2 marca 2022, 9:19

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Громадяни України, які шукають притулку в Польщі, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Деякі установи створили «гарячі телефони» за якими можна звертатися українською мовою. Також пропонують психологічну підтримку та роботу. Вища рада адвокатів організовує правову допомогу.

Медична та юридична допомога громадянам України

TVN24 po ukraińsku

Медична та юридична допомога громадянам України

28 lutego 2022, 9:46

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

Kultura i styl

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

21 lutego 2022, 12:06

Kultura i styl

Źródło:
tvn24.pl