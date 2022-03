Ви перейшли межу. Що далі? Перші дні в Польщі - гід

czytaj dalej

Marek Magierowski, ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że "Amerykanie robią wszystko, co można w tej chwili uczynić dla Ukraińców, żeby odnieśli sukces w bohaterskiej obronie swojego kraju". Stwierdził również, że paradoksalnie, "Putin osiągnął to, czego nam nie udało się osiągnąć przez wiele lat". Zapytany o to, czy jest szansa na stałą obecność wojsk USA w Polsce, tłumaczył, że to zależy nie tylko od naszego kraju. - Ale myślę, że w tym kierunku to zmierza - dodał.