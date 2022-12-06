Перша поставка зброї з Південної Кореї вже в Польщі. Президент і голова Міністерства національної оборони - в Гдині

До Польщі прибула перша партія зброї з Південної Кореї. - Нікому не потрібно говорити чи пояснювати, наскільки важливий цей процес, наскільки важливий темп цих поставок, особливо в поточній ситуації, - сказав президент Анджей Дуда. Разом із головою Міністерства національної оборони, віце-прем’єр-міністром Маріушем Блащаком він брав участь у прийманні танків і САУ в порту Гдині. - Ми хочемо миру, тому готуємося до війни, - сказав міністр національної оборони.

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У вівторок у Гдині президент Анджей Дуда та віце-прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак взяли участь в урочистому прийомі першої в цьому році партії південнокорейської зброї, закупленої Польщею.

Укладені на цей момент контракти передбачають поставку 189 танків К2 і 212 гармат-гаубиць К9 на гусеничних шасі. Вартість контракту з Hyundai Rotem на танки K2 склала 3,37 мвльярди доларів. За гармати-гаубиці Hanwha Defence Group Польща має заплатити 2,4 мільярди доларів.

Prezydent przemawiał w Gdynii Twitter/MON

Президент: з великим задоволенням хочу підкреслити, що нам не довелося довго чекати цього дня

- Дуже часто в подібних ситуаціях, коли приходить посилка, кажуть, що ми, мовляв, довго чекали цього дня. З великим задоволенням хочу підкреслити, що цього дня ми чекали не довго. За що я хотів би подякувати Маріушу Блащаку та нашим корейським партнерам, - сказав Анджей Дуда.

Президент зазначив, що "нікому не потрібно розповідати і пояснювати, наскільки важливий цей процес, наскільки важливі темпи цих поставок, особливо в нинішній ситуації, коли ми маємо війну в Україні внаслідок російської агресії".

- За кілька місяців, відколи Росія вторглася в Україну, ми всі чітко бачимо одне. Лише героїзм солдата, озброєного сучасною зброєю, здатний зупинити російські імперські амбіції та російську жорстокість, - зазначив Анджей Дуда.

- Щоб запобігти агресії, зупинити ворога, необхідно, щоб армія мала цю техніку. Сьогодні це ультрасучасне для польської армії озброєння для оснащення польських солдатів стає фактом, стає частиною оснащення польських збройних сил, - наголосив він.

Дуда: це також величезний символічний вимір початку співпраці

Президент повідомив, що до Польщі прибули 10 танків і 24 гармати-гаубиці.

- Перші десять танків найближчим часом поїдуть у військові частини, де пройдуть остаточну підготовку та доведення до можливості використання в наших Збройних силах, - сказав він.

- Крім практичного виміру: безпосереднього постачання цього обладнання польській армії, є також величезний символічний вимір початку співпраці, яка, я сподіваюся, буде плідною в майбутньому з погляду промисловості, економіки та безпеки як для Польщі, так і Південної Кореї, - наголосив Анджей Дуда.

- Я радий, що, розпочавши, власне, цю програму поставок - у майбутньому ми будемо спільно виробляти танки і разом обслуговувати, а можливо, вироблятимемо йі літаки, - додав він.

Блащак: ми хочемо миру, тому готуємося до війни

Міністр національної оборони підкреслив, що це "важливий день для історії Війська Польського та вагома подія, яка зміцнює силу Війська Польського".

- Польські солдати вже напрацьовують свої навички в Південній Кореї, пов'язані з експлуатацією цього обладнання, відтак вже мають відповідні знання, щоб практично на ходу опанувати усе, що стосується експлуатації цього обладнання, - повідомив Блащак, нагадавши, що контракт також передбачає пакет технічного обслуговування і навчання, а також боєприпаси до придбаної техніки.

- Ми хочемо миру, тому готуємося до війни. Ми збільшуємо Військо Польське чисельно, але також зміцнюємо його, озброюючи сучасною зброєю. І танки K2, і гаубиці K9 є найсучаснішою зброєю. (...) Це дає Війську Польському знаряддя для ефективного стримування агресора, - сказав він.

Він нагадав, що переговори з корейською стороною почалися в травні цього року під час його візиту до Сеула.

Błaszczak: chcemy pokoju, więc szykujemy się do wojny TVN24

- Влітку ми підписали контракти, а сьогодні перші танки та гармати-гаубиці вже на польській землі. Наголошую - це перша партія техніки, яка буде поставлена ​​до Польщі на основі укладених контрактів, - сказав міністр.

Корейський міністр: я впевнений, що ці танки і гаубиці відіграватимуть значну роль

Присутній на церемонії міністр планування оборонних закупівель Південної Кореї Еом Дон Хван підкреслив, що поставка цього обладнання до Польщі має "велике значення в історії корейсько-польських відносин".

- Останнім часом корейсько-польська співпраця у сфері оборонної промисловості розвивається дуже швидко, а цілий світ за цим уважно спостерігає. Наші країни інтенсивно співпрацюють, що дає конкретні результати, - сказав Еом Дон Хван.

Корейський міністр запевнив, що поставлені до Польщі танки K2 і гармати-гаубиці K9 високо цінуються не тільки в Кореї, але й у багатьох частинах світу, куди вони були доставлені. «Я впевнений, що ці танки та гаубиці відіграватимуть значну роль у польській оборонній системі, особливо в безпековій ситуації, яка швидко змінюється», — додав він.

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Źródło: TVN24, PAP