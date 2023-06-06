Перерва у виконанні переказів. Важлива інформація для клієнтів банків

Цього четверга, на свято Божого Тіла розрахункова система Elixir, яка підтримує міжбанківські перекази в злотих, матиме перерву в стандартній роботі. Перекази, замовлені після 16:00 середи, будуть перераховані на рахунки в п'ятницю, повідомила Національна розрахункова палата в понеділок.

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Elixir — це електронна система міжбанківських розрахунків, оператором якої є Національна розрахункова палата. Її використовують для виконання більшості операцій, які замовляють клієнти банків у Польщі.

Національна розрахункова палата нагадала, що розрахунки і обчислення транзакцій, замовлених у системі (переказів і прямих дебетів), відбувається протягом трьох розрахункових сесій, з понеділка по п’ятницю, о 9.30, 13.30 та 16.00, крім святкових днів.

Система не працюватиме

Тому цього четверга система Elixir не працюватиме. Відтак варто пам’ятати, що перекази, які ми замовимо у середу, 7 червня, після 16:00, будуть перераховані на рахунки одержувачів у п’ятницю, 9 червня.

В повідомленні НРП додали, що система Euro Elixir, в якій здійснюються внутрішні та міжнародні перекази в євро, у четвер, 8 червня, працюватиме за звичайним графіком. Як і кожного робочого дня, КІР проводитиме шість клірингових сесій.

Якщо клієнти банку пропустили дату платежу або не здійснили своєчасний переказ до свята, вони можуть скористатися системою миттєвих платежів Express Elixir, яка працює безперервно і в святкові дні. Чи надає певний банк цю послугу та в якому обсязі, можна перевірити на сторінці: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP