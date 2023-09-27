Перехід на зимовий час. Коли ми переведемо годинники? 

27 września 2023, 16:12
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
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Перехід з літнього на зимовий час відбудеться в ніч із суботи 28 жовтня на неділю 29 жовтня 2023 року. Ми переведемо годинники з 3 години ночі на 2 годину ночі, а значить, зможемо спати на годину довше. 

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Перехід з літнього на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. 

Перехід на зимовий час - коли переведемо годинники у 2023 році?

У 2023 році ми переходимо на зимовий час у ніч з 28 на 29 жовтня. У неділю, 29 жовтня о 3:00 ми переведемо годинники назад на 2.00.  Зміна часу є виконанням безстрокової директиви Європейського Союзу від січня 2001 року. У Польщі переведення часу регулюється постановою прем’єр-міністра. Постанову на 2022-2026 роки було опубліковано минулого року. 

З неї видно, що цього року повернення на зимовий час відбудеться 29 жовтня, у 2024 році - 27 жовтня, у 2025 році - 26 жовтня, а у 2026 році - 25 жовтня. 

Перехід на літній і зимовий час у всьому світі 

Різниця між зимовим і літнім часом використовується майже в 70 країнах світу. У 2014 році остаточно перейшла на постійний зимовий час Росія. 

У Польщі переведення часу вперше запровадили у міжвоєнний період, потім у 1946-1949 та 1957-1964 роках. Безперервно діє з 1977 року. До 1995 року перехід з літнього на зимовий час відбувався на місяць раніше - в останню неділю вересня. Подібним був і перехід зими в літо - в останню неділю березня. 

Зміна часу - чи скасують її? 

Дискусія про доцільність переведення часу в Євросоюзі триває вже кілька років. Громадські консультації, проведені Європейською комісією серед європейців у 2018 році, показали, що 84% респонденти висловилися за скасування зміни часу. Тоді зібрали 4,6 мільйона відповідей (найвища кількість в історії). 

Прихильниками відмови від переведення часу двічі на рік виявилися й поляки. Опитування CBOS, проведене в березні 2019 року, показало, що понад три чверті всіх респондентів (78,3%) були проти цього рішення, тоді як лише 14,2% висловилися за його збереження. Переважна більшість дорослих поляків, за умови переходу на один час, віддали перевагу середньоєвропейському літньому часу. Цей вибір підтримують понад 74%. 

Європейська Комісія – на прохання громадян, слідуючи резолюції ЄП та на основі низки наукових досліджень – у вересні 2018 року запропонувала відмовитися від сезонних змін часу. Роботу над проектом перервала пандемія COVID-19

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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