Переговори Джо Байдена та Анджея Дуди.  Білий дім: лідери обговорили значення демократичних цінностей

21 lutego 2023, 21:48
Źródło:
red.
Biden: Chciałem podziękować panu prezydentowi za to, jak Polska pomaga narodowi Ukrainy. Jest to niezwykłe
Biden: Chciałem podziękować panu prezydentowi za to, jak Polska pomaga narodowi Ukrainy. Jest to niezwykłe
Biden: Chciałem podziękować panu prezydentowi za to, jak Polska pomaga narodowi Ukrainy. Jest to niezwykłe

Президент США Джо Байден і президент Анджей Дуда зустрілися в президентському палаці.  У відкритій для ЗМІ частині перед переговорами делегації Дуда подякував за "ефектний хід", яким став візит Байдена до Києва.  Американський лідер подякував за польську допомогу біженцям і назвав її "надзвичайною".  "Залізна обіцянка Сполучених Штатів і партнерів підтримувати Україну збережеться", - додав він.

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Джо Байден прибув на лімузині, який називають "звіром" до Президентського палацу з готелю Marriott у центрі столиці відразу по 13-тій.

На подвір’ї його привітав президент Анджей Дуда, а згодом, серед інших, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, міністр закордонних справ Збігнєв Рау, голова Канцелярії президента Гражина Ігначак-Бандич, голова Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач, шеф Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра.  Членів американської делегації привітав Анджей Дуда.

Згодом військовий оркестр виконав гімни США та Польщі.

Після офіційного вітання президенти Польщі та США зайшли до палацу для "перемовин у вузькому колі", про які говорив, між іншим,  шеф Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач.  Згідно з повідомленням, на зустрічі Байдена і Дуди мали бути присутні радники обох президентів: радник з безпеки Джейк Салліван і, власне, Пшидач.

Анджей Дуда: ефектний і незвичний хід

Після цього відбулася дискусія за участю делегацій.

- Я хотів подякувати вам за ваш вчорашній візит до Києва.  Це був видовищний, незвичайний крок,  стратегічний і політичний, надзвичайно важливий політичний сигнал, насамперед для України, який -  я переконаний у величезній мірі - зміцнив моральний дух захисників України, - сказав Анджей Дуда.

За його оцінкою, "це був також надзвичайний жест, показаний нашим союзникам по НАТО і загалом людям, які стоять на боці вільного світу і всій світовій громадській думці, а також тим, хто порушує міжнародні правила, хто нападає на суверенну незалежну державу, якою є Україна, які бомблять будинки, які руйнують інфраструктуру, якою люди щодня користуються для нормального життя".

- На жаль, я маю тут на увазі  наших європейських сусідів, я маю на увазі Росію, російську владу, президента (Володимира) Путіна", - сказав президент.

За словами Дуди, візит Байдена до Києва є "знаком того, що вільний світ не забуває". 

- Мало - що вільний світ і його найбільший лідер, президент Сполучених Штатів, з ними, - наголосив Анджей Дуда.

Президент: Для всіх нас цей візит надзвичайно важливий, символічний

- Ми дуже раді, що можемо приймати вас у Польщі.  Це також надзвичайно важливий знак безпеки для нас, - продовжив польський президент і нагадав, що в середу має відбутися зустріч із союзниками зі східного флангу НАТО у форматі Бухарестської дев’ятки.

За словами Дуди, "для всіх нас це надзвичайно важливий, символічний візит сюди, до регіону". 

- Ми не сприймаємо це просто як поляки, як візит до нас.  Це візит до нашого регіону в поєднанні з візитом до Києва.  Це дуже сильний сигнал відповідальності, яку Сполучені Штати постійно несуть за безпеку Європи та світу, - додав він.

Дуда також заявив, що "Сполучені Штати вже багато разів демонстрували свою відповідальність за європейські справи під час Першої світової війни, під час Другої світової війни, під час холодної війни, щоразу призводячи до повернення демократичних правил, щоразу призводячи до того, що люди ставали вільними, що вони могли повернутися до нормального життя".

- Ми всі, дивлячись на те, що ви робили вчора, віримо, що Америка здатна утримати світовий порядок, подбати і показати всім нападникам, які хочуть знищити життя інших людей, заволодіти іншими країнами, які хочуть поневолити інші нації, що демократична спільнота в особі Сполучених Штатів не дозволить такої поведінки і таких дій, - заявив він.

Він також сказав, що "це ще й чудовий сигнал для світових і американських інвесторів, ваша присутність, цей виступ президента про те, що Польща безпечна, що це країна, куди можна безпечно приїхати з іншого боку земної кулі". 

- Ці відстані здаються не такими вже й великими, тож хтось може подумати, що, може, й тут небезпечно.  Польща в безпеці завдяки присутності армії США, завдяки присутності військ НАТО, а також завдяки нашим зусиллям зміцнення обороноздатності Польщі, - продовжив він.

Президент Польщі відзначив, що візит Джо Байдена є сигналом для всього світу і доказом того, наскільки "великого союзницького значення Сполучені Штати надають нашій частині Європи".

- З іншого боку, це в певному сенсі для нас підтвердження того, що ми працюємо добре.  Що наші останні дії щодо України (...) це правильний шлях і що ми маємо підтримку США в цьому відношенні, - зазначив Анджей Дуда

Дуда про польське головування в ЄС і зміцнення зв'язків зі США

- Ми хочемо, щоб польське головування в ЄС у 2025 році проходило під гаслом зміцнення трансатлантичних зв’язків;  у травні ми ухвалимо резолюцію з цього приводу, - оголосив президент Анджей Дуда у вівторок під час зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Він також сказав, що "у 2025 році Польща головуватиме в Європейському Союзі".

 - Ми хочемо, і цьогоріч у травні ми ухвалимо резолюцію з цього приводу (...), що ми прагнемо, аби наше головування проходило під гаслом зміцнення трансатлантичних зв’язків.  Більше Америки в Європі, зміцнення зв’язків між ЄС і США, більше співпраці між ЄС і США в економічних питаннях, питаннях безпеки, у всьому, що для нас надзвичайно важливо, - заявив він.

Він додав, що Сполучені Штати демонструють, що "це має вирішальне значення для безпеки та майбутнього розвитку нашого континенту". 

- Ми в Польщі, переживши стільки всього за останні століття нашої історії, не маємо в цьому жодних сумнівів, - наголосив Дуда.

Джо Байден: залізне зобов'язання Сполучених Штатів і партнерів підтримати Україну продовжить діяти

Американський лідер згадав, зокрема, про польську допомогу українським біженцям.

 - Я хотів подякувати президенту за те, як Польща допомагає народу України.  Це чудово, що ви зробили", - сказав Байден.  Він додав, що "залізне зобов'язання Сполучених Штатів і партнерів підтримувати Україну діятиме надалі".

- Наші сили будуть у Польщі, зараз ми створюємо нове стратегічне партнерство, маємо намір будувати нові атомні електростанції та підвищувати енергетичну безпеку Польщі на покоління, - продовжив він.

За його словами, "перед нами багато викликів, які нам доведеться разом долати, але я переконаний, що ми їх подолаємо".  Він відзначив, що відносини між США і Польщею є "відносинами критичної важливості.  "Сподіваюся, ми зможемо це продовжити", - додав він.

Байден: Сполученим Штатам потрібна Польща так само, як Польщі потрібні Сполучені Штати

Американський лідер подякував за запрошення до Польщі в цей особливий момент.  Він також згадав свій минулорічний візит до нашої країни.

 - Ми відвідали базу, де пліч-о-пліч служили польські та американські солдати, демонструючи нашу силу для стримування будь-якої агресії проти НАТО, - пригадав він.

- Я чітко сказав, що Сполученим Штатам потрібна Польща так само як Польщі потрібні Сполучені Штати.  Наша роль у світі виходить за межі Європи.  Ми повинні мати безпеку в Європі, це принципове питання і найбільш значуще, - сказав президент.

Незадовго до 16:00 Канцелярія Президента Польської Республіки оголосила про завершення переговорів.

Білий дім: лідери обговорили значення демократичних цінностей

У зв’язку із зустріччю президентів Білий дім оприлюднив заяву, в якій йдеться, що "напередодні першої річниці жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обмірковували спільні зусилля щодо підтримки України, спричинення наслідків для Росії та зміцнення НАТО".

"Президент Байден високо оцінив величезну підтримку польського народу щодо прийняття понад 1,5 мільйона українських біженців у свої громади", - сказано в заяві.

"Крім того, лідери обговорили зростаюче співробітництво своїх держав в енергетичному секторі, включаючи цивільну атомну енергетику, наші міцні двосторонні відносини в галузі оборони та важливість демократичних цінностей, які лежать в основі трансатлантичного альянсу", - повідомили в Білому домі.

Про зустріч також оприлюднила комюніке Канцелярія Президента Польської Республіки.  "Зміцнення безпеки Польщі, а також союзницьку співпрацю та двосторонні відносини обговорили сьогодні у Варшаві президент Польської Республіки  Анджей Дуда та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден", - повідомили в ньому.  Також повідомлялося про виступи Дуди з доступної ЗМІ частини.

Подальші плани Байдена

О 17:30 в Аркадах Кубіцького в садах Королівського замку у Варшаві Байден запланував виступити з промовою до польського народу.

У середу за участю президента США відбудеться саміт Бухарестської дев'ятки, тобто формату, який об'єднає держави східного флангу НАТО: Болгарію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину.  У зустрічі також візьме участь генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Szymczyk/KPRP

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Tysiące Japończyków pożegnały się z pandą wielką, która urodziła się w ogrodzie zoologicznym Ueno Zoo w Tokio. Najwięksi miłośnicy tego czarno-białego zwierzęcia ocierali łzy, widząc je po raz ostatni. Xiang Xiang musi wrócić do Chin.

Japończycy żegnają się z ukochaną Xiang Xiang. "Nie ma drugiej takiej pandy jak ona we wszechświecie"

Japończycy żegnają się z ukochaną Xiang Xiang. "Nie ma drugiej takiej pandy jak ona we wszechświecie"

21 lutego 2023, 20:50
Autor:
anw
Źródło:
apnews.com

Służby ciągle nie przerwały poszukiwań 65-letniego aktora Juliana Sandsa. Pogoda na górze Baldy w paśmie San Gabriel, gdzie 13 stycznia zaginął aktor, ciągle utrudnia prowadzenie akcji. Przedstawiciele ekip poszukiwawczych zapowiadają jednak, że chcą doprowadzić do zamknięcia sprawy.

Służby publikują komunikat w sprawie Juliana Sandsa. Poszukiwania aktora trwają już ponad pięć tygodni

Służby publikują komunikat w sprawie Juliana Sandsa. Poszukiwania aktora trwają już ponad pięć tygodni

21 lutego 2023, 14:48
Autor:
jdw//am
Źródło:
Sky News, Independent, tvn24.pl

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Serial "Sukcesja" zadebiutuje w telewizji TVN na początku marca. Produkcja HBO Original opowiada o historii rodziny Royów, właścicielach jednej z najpotężniejszych korporacji medialnych na świecie. Widzowie będą mogli ją oglądać we wtorkowe wieczory.

Hitowa "Sukcesja" już wiosną na antenie TVN. Kiedy premiera serialu?

Hitowa "Sukcesja" już wiosną na antenie TVN. Kiedy premiera serialu?

21 lutego 2023, 12:18
Autor:
pb//am
Źródło:
tvn.pl, HBO Max

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl