Переговори Джо Байдена та Анджея Дуди.  Білий дім: лідери обговорили значення демократичних цінностей

Sekretarz generalny NATO ocenił, że rosyjski prezydent Władimir Putin nie przygotowuje się do pokoju. - Dał dzisiaj jasno do zrozumienia, że przygotowuje się do dalszej wojny. Nie może wygrać. Byłoby to niebezpieczne dla nas i dla całego świata - zaznaczył Jens Stoltenberg na konferencji prasowej. Wyraził także obawy o to, że Chiny mogą planować wsparcie Rosji.