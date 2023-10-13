Передвиборча агітація та обіцянки безкоштовних похоронів. Полякам надіслали підозрілі смс, Урядовий центр безпеки надсилає попередження

13 października 2023, 11:36
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
Podejrzane SMS-y o agitacji wyborczej trafiły do Polaków, RCB wysyła alert
Podejrzane SMS-y o agitacji wyborczej trafiły do Polaków, RCB wysyła alertTVN24
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TVN24Підозрілі смс про передвиборчу агітацію дійшли до поляків, РЦБ надсилає сповіщення

Чимало поляків отримали смс із закликом голосувати за ПіС. "ГолосуйЗаПіС! Ми повернули людям похилого віку право на гідну старість, а також безкоштовно організуємо похорони пенсіонерів", - йдеться у повідомленні, яке ми отримали на Контакт 24. Науково-академічна комп’ютерна мережа ( NASK) застерігає від дезінформаторів, які видають себе за "Право і Справедливість". Речник ПіС Рафал Бохенек заперечив причетність "Права і Справедливості" до цієї акції. В четвер попередження про це надіслав Урядовий центр безпеки.

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У Контакті 24 кілька інтернет-користувачів повідомили нам про смс, які вони отримали в четвер вранці. Зміст покликаний заохотити людей голосувати за "Право і Справедливість". "ГолосуйЗаПіС! Ми повернули людям похилого віку право на гідну старість, а також зробимо похорони пенсіонерів безкоштовними", - читаємо у зразку повідомлення (оригінальний правопис збережено - ред.).

Повідомлення передвиборчої кампаніїKontakt24

Один інтернет-користувач не приховує свого обурення. "Привіт, сьогодні, як тільки я відкрив очі, мене щось вразило. Це чисте божевілля з боку ПіС. Уявіть собі, що вони надсилають смс, щоб за них проголосували. Їхній пропаганді та нахабству немає меж", - прокоментував він.

До редакції «Контакт24» надійшло багато фото з підозрілими повідомленнямиKontakt 24

Хто надсилає смс?

"В останні години було масово надіслано текстові повідомлення з дезінформацією, до якої ми, як ПіС, не маємо жодного стосунку. Припиніть шахрайство та маніпуляції", - написав речник ПіС Рафал Бохенек на платформі X (раніше Twitter).

Допис з цього приводу також опублікував міністр цифровізації Януш Цєшиньський.

На скріншотах, отриманих від інтернет-користувачів на Контакт 24, видно, що смс-повідомлення надсилаються з різних телефонних номерів, які починаються з цифр 732. Ми телефонували на ці номери, але при спробі додзвонитися з’являється повідомлення "такого номера не існує".

NASK попереджає

NASK застерігає від дезінформації на фінішній прямій виборчої кампанії. "Кампанії, виявлені експертами NASK, полягають у розсилці фальшивих електронних листів і текстових повідомлень, що містять неправдиві програмні пропозиції, дезінформаторами, які видають себе за виборчий комітет "Права і Справедливості", - йдеться в повідомленні.

"Для надсилання таких повідомлень використовувалися незахищені домени з іменами, схожими на домени, що використовуються виборчою комісією, і SMS-шлюзи, які використовуються для масової розсилки повідомлень", - додали в ньому.

Представники NASK зазначили, що програми виборчих комісій доступні на їх офіційних сайтах та у верифікованих профілях у соцмережах. "Передвиборчі повідомлення від невстановлених відправників необхідно обов'язково перевіряти", - наголошують експерти.

У четвер пообіді Урядовий центр безпеки надіслав сповіщення про це. "На прохання міністра цифровізації користувачам телефонів по всій Польщі надсилається таке повідомлення: УВАГА! Вибори та референдуми в неділю. Остерігайтеся надісланих користувачам у Польщі фальшивих текстових повідомлень та електронних листів, автори яких видають себе за виборчі комітети", - йдеться в публікації в соціальних мережах.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock

Alert RCB
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Wybory parlamentarne 2023
Prawo i Sprawiedliwość
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Źródło:
tvn24.pl

W tym roku kampania oraz wybory parlamentarne są niezwykle ważne i budzą ogromne emocje. Widzowie szukają pełnej i wiarygodnej informacji oraz rzetelnej publicystyki. To wszystko, jak zawsze, znajdą w TVN24 i tvn24.pl. Na wieczór wyborczy 15 października dziennikarze TVN24 i "Faktów" TVN przygotowali specjalne wydanie programu "Czas decyzji". Przez całą noc reporterzy oraz dziennikarze będą komentowali i relacjonowali przebieg głosowania, a także wyniki. Główną prowadzącą będzie dziennikarka "Faktów" TVN Anita Werner.

Wieczór wyborczy "Czas decyzji" w TVN24, TVN24 GO i TVN 

Wieczór wyborczy "Czas decyzji" w TVN24, TVN24 GO i TVN 

11 października 2023, 17:42
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Wyborczy debiutanci z Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi ostatniego dnia kampanii opowiedzieli w TVN24 o tym, czego spodziewają się po niedzielnym głosowaniu i jakie kwestie są dla nich szczególnie ważne. - Mówi się, że na opozycję głosuje się w dużych miastach, w metropoliach, a największy entuzjazm zobaczyłem właśnie wśród rolników. Powiedzieli jedno zdanie – mamy dość PiS-u - mówił Krystian Wodzielak z KO. Paweł Przepióra z Trzeciej Drogi powiedział, że przekroczenie progu wyborczego przez jego frakcję nie podlega dziś dyskusji. - Byłem tego pewien od samego początku - stwierdził.

Wyborczy debiutanci opowiedzieli, jak wyglądała kampania. "Reakcje od samego początku były bardzo pozytywne"

Wyborczy debiutanci opowiedzieli, jak wyglądała kampania. "Reakcje od samego początku były bardzo pozytywne"

13 października 2023, 11:21
Autor:
momo/ft
Źródło:
TVN24

Hamas wezwał swych zwolenników na całym świecie do organizowania protestów. W ocenie izraelskich władz w "dniu gniewu" może dochodzić do manifestacji, które przerodzą się w gwałtowne zamieszki i ataki na Żydów.

Izraelskie władze ostrzegają obywateli kraju przebywających za granicą przed "dniem gniewu"

Izraelskie władze ostrzegają obywateli kraju przebywających za granicą przed "dniem gniewu"

13 października 2023, 8:23
Autor:
asty/ft
Źródło:
PAP

W piątek Wielka Brytania ostatecznie zgodziła się na przejęcie Activision Blizzard za 69 miliardów dolarów przez Microsoft. To największa fuzja w historii branży.

Największa fuzja na rynku gier. Brytyjski regulator dał zielone światło

Największa fuzja na rynku gier. Brytyjski regulator dał zielone światło

13 października 2023, 12:52
Autor:
JW/ams
Źródło:
Reuters

Sonda Psyche miała w czwartek rozpocząć swoją misję. Z powodu niekorzystnej pogody lot został jednak przełożony na piątek. Czy tym razem uda się rozpocząć podróż na bogatą w metale asteroidę?

Misja Psyche. Start zaplanowano na dzisiaj. Czy tym razem pogoda dopisze?

Misja Psyche. Start zaplanowano na dzisiaj. Czy tym razem pogoda dopisze?

12 października 2023, 12:24
Aktualizacja: 13 października 2023, 12:43
Aktualizacja:
Autor:
kw,ps/dd
Źródło:
NASA, tvnmeteo.pl

Południowokoreański dziennik "Dzoson Ilbo" podaje, że władze Chin siłą odesłały do Korei Północnej około 600 zbiegów, którzy próbowali się dostać do Korei Południowej. Pekin od dawna krytykowany jest za repatriację uciekinierów do Korei Północnej, gdzie grożą im tortury, praca przymusowa i egzekucje.

Media: Chiny siłą odesłały do Korei Północnej około 600 zbiegów, grożą im tam tortury i śmierć

Media: Chiny siłą odesłały do Korei Północnej około 600 zbiegów, grożą im tam tortury i śmierć

13 października 2023, 8:55
Autor:
asty/ft
Źródło:
PAP

Już 1 i 2 listopada na antenie TVN o godz. 20.05 zobaczymy pierwsze dwa odcinki "Autentycznych". Uczestnikami programu będą młodzi ludzie w spektrum autyzmu, którzy przeprowadzą wywiady ze znanymi osobami. Moderatorem rozmowy będzie Maciej Stuhr, aktor, reżyser, wykładowca akademicki i psycholog.  

Maciej Stuhr: "Autentyczni" to jeden z najbardziej niezwykłych formatów w historii telewizji 

Maciej Stuhr: "Autentyczni" to jeden z najbardziej niezwykłych formatów w historii telewizji 

13 października 2023, 13:23
Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN, France TV, "Liberation"

Reportaże magazynu "Czarno na białym" przez dwa tygodnie emitowane są także na antenie telewizji TVN7. "CnB" to nagradzany magazyn reporterski, pokazujący najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne z kraju i ze świata, ich kulisy i konsekwencje. Emisje jego najgłośniejszych reportaży będą trwały do 13 października. 

Reportaże "Czarno na białym" na antenie TVN7

Reportaże "Czarno na białym" na antenie TVN7

6 października 2023, 17:43
Autor:
ks//mm
Źródło:
tvn24.pl