Передвиборча агітація та обіцянки безкоштовних похоронів. Полякам надіслали підозрілі смс, Урядовий центр безпеки надсилає попередження

Чимало поляків отримали смс із закликом голосувати за ПіС. "ГолосуйЗаПіС! Ми повернули людям похилого віку право на гідну старість, а також безкоштовно організуємо похорони пенсіонерів", - йдеться у повідомленні, яке ми отримали на Контакт 24. Науково-академічна комп’ютерна мережа ( NASK) застерігає від дезінформаторів, які видають себе за "Право і Справедливість". Речник ПіС Рафал Бохенек заперечив причетність "Права і Справедливості" до цієї акції. В четвер попередження про це надіслав Урядовий центр безпеки.

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У Контакті 24 кілька інтернет-користувачів повідомили нам про смс, які вони отримали в четвер вранці. Зміст покликаний заохотити людей голосувати за "Право і Справедливість". "ГолосуйЗаПіС! Ми повернули людям похилого віку право на гідну старість, а також зробимо похорони пенсіонерів безкоштовними", - читаємо у зразку повідомлення (оригінальний правопис збережено - ред.).

Повідомлення передвиборчої кампанії Kontakt24

Один інтернет-користувач не приховує свого обурення. "Привіт, сьогодні, як тільки я відкрив очі, мене щось вразило. Це чисте божевілля з боку ПіС. Уявіть собі, що вони надсилають смс, щоб за них проголосували. Їхній пропаганді та нахабству немає меж", - прокоментував він.

До редакції «Контакт24» надійшло багато фото з підозрілими повідомленнями Kontakt 24

Хто надсилає смс?

"В останні години було масово надіслано текстові повідомлення з дезінформацією, до якої ми, як ПіС, не маємо жодного стосунку. Припиніть шахрайство та маніпуляції", - написав речник ПіС Рафал Бохенек на платформі X (раніше Twitter).

Допис з цього приводу також опублікував міністр цифровізації Януш Цєшиньський.

На скріншотах, отриманих від інтернет-користувачів на Контакт 24, видно, що смс-повідомлення надсилаються з різних телефонних номерів, які починаються з цифр 732. Ми телефонували на ці номери, але при спробі додзвонитися з’являється повідомлення "такого номера не існує".

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NASK попереджає

NASK застерігає від дезінформації на фінішній прямій виборчої кампанії. "Кампанії, виявлені експертами NASK, полягають у розсилці фальшивих електронних листів і текстових повідомлень, що містять неправдиві програмні пропозиції, дезінформаторами, які видають себе за виборчий комітет "Права і Справедливості", - йдеться в повідомленні.

"Для надсилання таких повідомлень використовувалися незахищені домени з іменами, схожими на домени, що використовуються виборчою комісією, і SMS-шлюзи, які використовуються для масової розсилки повідомлень", - додали в ньому.

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Представники NASK зазначили, що програми виборчих комісій доступні на їх офіційних сайтах та у верифікованих профілях у соцмережах. "Передвиборчі повідомлення від невстановлених відправників необхідно обов'язково перевіряти", - наголошують експерти.

У четвер пообіді Урядовий центр безпеки надіслав сповіщення про це. "На прохання міністра цифровізації користувачам телефонів по всій Польщі надсилається таке повідомлення: УВАГА! Вибори та референдуми в неділю. Остерігайтеся надісланих користувачам у Польщі фальшивих текстових повідомлень та електронних листів, автори яких видають себе за виборчі комітети", - йдеться в публікації в соціальних мережах.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes