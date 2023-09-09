Переходили по посиланнях "від покупців", з їхніх рахунків зникали тисячі злотих

Вона виставила на продаж чобітки на одному з відомих порталів оголошень за 300 злотих і втратила 9000 злотих. Ще дорожче для іншої жінки була спроба продати вживаний світшот за 20 злотих. Вона втратила 13 тисяч.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

37-річна жителька Седльців виставила на продаж чобітки на одному з відомих порталів оголошень за 300 злотих. Вона швидко отримала повідомлення з формуляром продажу, який потрібно було заповнити. Жінка перейшла за посиланням, вибрала свій банк зі списку та увійшла в електронний банкінг.

За мить їй зателефонували "з банку" і повідомили, що для того, щоб гроші від продажу взуття надійшли на її рахунок, необхідно надати код швидкого платежу. Жінка виконала вказівки ймовірного працівника банку та надала загалом три коди. Потім контакт обірвався. Жінка увійшла у свій банківський додаток, щоб перевірити, чи надійшли гроші від транзакції, і побачила, що втратила 9000 злотих. За допомогою трьох наданих нею кодів шахраї тричі виплатили по 3000 злотих.

Дорога спроба продати вживаний світшот

51-річна жителька міста Остроленка повідомила до міського Управління поліції про шахрайство їй на шкоду. Вона додала, що виставила блузку свого сина на продаж на популярному сайті продажів за 20 злотих.

Wiadomość w sprawie "zakupu" policja

- Потім вона отримала повідомлення, в якому було сказано "Вітаємо, товар покинув аукціон, натисніть на посилання, щоб отримати кошти". На жаль, остроленчанка натиснула на той лінк. Миттєво її перенаправили на сторінку, схожу на веб-сайт її банку, де вона ввела свої дані для входу в обліковий запис. Через деякий час вона зрозуміла, що замість 20 злотих за світшот з її рахунку зникла сума в 13000 злотих, а зв’язок із покупцем було втрачено, - йдеться у повідомленні комісара Томаша Жераньського з остроленської поліції.

Jedna z wiadomości, jakie otrzymała kobieta policja

Подальше провадження у цій справі здійснюють поліцейські Остроленського відділу боротьби з економічною злочинністю та корупцією.

Пам’ятаймо про дотримання принципу обмеженої довіри не лише при купівлі товарів, а й при їх продажу. Ніколи не надаваймо стороннім особам дані свого рахунку, це конфіденційні дані, і ніхто інший не повинен їх знати. Отримавши телефонний дзвінок або інформацію від потенційного покупця, ми завжди повинні дотримуватися принципу обмеженої довіри та не діяти під впливом емоцій. Не дозволяймо переконати себе здійснити транзакцію за допомогою підозрілих програм або посилань. Така поведінка неодмінно знизить ризик бути обдуреним. Поговормо з нашими друзями та родиною про цей тип шахрайства та попередьмо їх, перш ніж їх ошукають.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24