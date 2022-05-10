Пенсіонери знову беруться до роботи. Цього разу вони шитимуть рюкзаки для дітей з України

Вони мають відкрите серце і готові працювати. Пенсіонери з Познані не забувають про дітей з України, які знайшли нову домівку у Польщі. З нагоди прийдешнього Дня захисту дітей готують для малечі «рюкзаки, повні радості», а також ігри та розвиваючі заняття.

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Центр ініціатив літніх людей у ​​Познані розпочав акцію «Рюкзаки, повні радості». Про що йдеться? Познанські старенькі готують для дітей з України різнокольорові рюкзаки, які потім наповнять іграми та розвиваючими іграшками. Пакунки подарують дітям 1 червня.

- День захисту дітей - чудова можливість показати добре серце та поділитися добром, особливо з тими, хто зараз цього надзвичайно потребує, – підкреслив Войцех Бауер, директор Центру ініціатив літніх людей у ​​Познані.

– Ми заохочуємо літніх людей із Познані взяти участь у цій унікальній ініціативі. Ми розраховуємо на ваші відкриті серця. Давайте зробимо це літо сповненим радості для наших наймолодших друзів з України, - додав він.

Ігри збирають, заплічники пошиють

Рюкзаки готуватимуть під час майстер-класів, які відбудуться 25 травня з 10:00 до 13:00 у приміщенні Центру ініціатив літніх людей за адресою: вул. Мєльжиньського 24. Для участі необхідна реєстрація. Літні люди в Познані, які бажають взяти участь у заняттях, можуть зв’язатися з центром за телефоном 61 847 21 11.

Пошити рюкзаки допоможуть учениці та учні кравецького класу Об’єднання професійних шкіл ім.Владислава Реймонта у Познані.

«Збір розвиваючих іграшок та ігор, якими будуть наповнені рюкзаки, вже розпочався і триватиме до 30 травня. У ньому можуть взяти участь усі охочі, а не лише літні люди. Його організатором є Карітас Познань, а подарунки можна принести до Центру ініціатив літніх людей з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00», – повідомляється у прес-релізі Познанського магістрату.

Seniorzy uszyją plecaki dla dzieci CIS

Що стане в нагоді? Потрібні, наприклад, ракетки та волани для бадмінтону, карткові ігри, настільні ігри, пляжні м’ячі – предмети, які поміщаються в рюкзак. Найголовніше, щоб пропоновані речі були новими.

Рюкзаки, наповнені подарунками, вручатимуть 1 червня дітям з України, які перебувають під опікою Карітасу у пункті на вул.Памьонтковій у Познані.

Autor:mart

Źródło: PAP, TVN24