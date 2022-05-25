Пелчинська-Наленч: Зеленський розуміє, що без польської підтримки немає шансів успішно вести війну
Нове відкриття в польсько-українських відносинах вже відбулося. У нас абсолютно нова реальність, - сказала Катажина Пелчиньська-Наленч, колишня посол Польщі в Росії, колишня заступниця міністра закордонних справ у ефірі TVN24. Вона наголосила, що Варшава є ключовим союзником Києва, вказавши на велике значення поставок польської зброї та обладнання в Україну.
Президент Анджей Дуда, який перебував у Києві в п'ятницю, сказав в українському парламенті: «Я глибоко переконаний, що настав час підписати нову угоду про добросусідство, яка враховуватиме те, що ми побудували у наших відносинах принаймні за останні місяці».
«Ми вже маємо абсолютно нову реальність цих відносин»
Про польсько-українські відносини в умовах російської агресії розповіла в «Розмові Пясецького» на TVN24 Катажина Пелчиньська-Наленч, колишня посол Польщі в Росії, колишня заступниця міністра закордонних справ, а нині директорка інституту «Стратегії 2050»,.
– Я б сказала, що у нас вже є абсолютно нова реальність цих відносин. Нове відкриття вже відбулося, - заявила вона і підкреслила, що сьогодні «Польща є дуже близьким, ефективним союзником України».
– Тим, хто не тільки говорить, а й робить – Польща пускає біженців, через Польщу йде постачання зброї в Україну. Це насправді відбувається. Це видно в симпатіях і виразних жестах вдячності, - сказала вона.
Президент Володимир Зеленський, зазначила, "не робить цього лише тому, що у нього таке емоційне піднесення".
- Він чудово розуміє, що сьогодні без польської підтримки - я б ризикнула висунути таку тезу - у нього немає шансів успішно вести цю війну. Тому що ці поставки йдуть через Польщу, - сказала Пелчиньська-Наленч.
Пелчиньська-Наленч: Польща має вирішальне значення для експорту зерна з України
Вона додала, що "зараз з’явилася ще одна дуже важлива річ, а саме експорт українських зернових та сільгосппродукції".
– Це дуже важлива частина української економіки, і все це гниє через блокування чорноморських портів. Експортування цього може відбуватися по суші. Польща тут є абсолютно ключовою. Це вимагаэ величезних логістичних та організаційних зусиль, - підкреслила вона.
Źródło: TVN24
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