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Пелчинська-Наленч: Зеленський розуміє, що без польської підтримки немає шансів успішно вести війну

25 maja 2022, 16:23

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
TVN24
Pełczyńska-Nałęcz: Zełenski bardzo dobrze rozumie, że bez wsparcia polskiego nie ma szans z sukcesem prowadzić tej wojny
Pełczyńska-Nałęcz: Zełenski bardzo dobrze rozumie, że bez wsparcia polskiego nie ma szans z sukcesem prowadzić tej wojnyTVN24
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TVN24Pełczyńska-Nałęcz: Zełenski bardzo dobrze rozumie, że bez wsparcia polskiego nie ma szans z sukcesem prowadzić tej wojny

Нове відкриття в польсько-українських відносинах вже відбулося. У нас абсолютно нова реальність, - сказала Катажина Пелчиньська-Наленч, колишня посол Польщі в Росії, колишня заступниця міністра закордонних справ у ефірі TVN24. Вона наголосила, що Варшава є ключовим союзником Києва, вказавши на велике значення поставок польської зброї та обладнання в Україну.

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Президент Анджей Дуда, який перебував у Києві в п'ятницю, сказав в українському парламенті: «Я глибоко переконаний, що настав час підписати нову угоду про добросусідство, яка враховуватиме те, що ми побудували у наших відносинах принаймні за останні місяці».

«Ми вже маємо абсолютно нову реальність цих відносин»

Про польсько-українські відносини в умовах російської агресії розповіла в «Розмові Пясецького» на TVN24 Катажина Пелчиньська-Наленч, колишня посол Польщі в Росії, колишня заступниця міністра закордонних справ, а нині директорка інституту «Стратегії 2050»,.

– Я б сказала, що у нас вже є абсолютно нова реальність цих відносин. Нове відкриття вже відбулося, - заявила вона і підкреслила, що сьогодні «Польща є дуже близьким, ефективним союзником України».

– Тим, хто не тільки говорить, а й робить – Польща пускає біженців, через Польщу йде постачання зброї в Україну. Це насправді відбувається. Це видно в симпатіях і виразних жестах вдячності, - сказала вона.

Президент Володимир Зеленський, зазначила, "не робить цього лише тому, що у нього таке емоційне піднесення".

- Він чудово розуміє, що сьогодні без польської підтримки - я б ризикнула висунути таку тезу - у нього немає шансів успішно вести цю війну. Тому що ці поставки йдуть через Польщу, - сказала Пелчиньська-Наленч.

Пелчиньська-Наленч: Польща має вирішальне значення для експорту зерна з України

Вона додала, що "зараз з’явилася ще одна дуже важлива річ, а саме експорт українських зернових та сільгосппродукції".

– Це дуже важлива частина української економіки, і все це гниє через блокування чорноморських портів. Експортування цього може відбуватися по суші. Польща тут є абсолютно ключовою. Це вимагаэ величезних логістичних та організаційних зусиль, - підкреслила вона.

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Autor:Ред

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/Kancelaria Prezydenta

Ukraina
Wojna w Ukrainie
Rosja
Wołodymyr Zełenski
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Autor:
/dap
Źródło:
PAP

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red.
Źródło:
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