Павел Шефернакер: понад мільйон біженців з України отримали PESEL

Понад мільйон біженців з України отримали номер PESEL, повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, уповноважений уряду з питань допомоги воєнним біженцям з України Павел Шефернакер.

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"Сьогодні ми перетнули відмітку кількості в 1 мільйон воєнних біженців з України, які отримали номер PESEL" - написав Шефернакер у Twitter. У записі він зазначив, що 47,9 відсотка становлять діти та підлітки до 18 років, а 44,9% - жінки віком 18-65 років.

3,8 відсотка становлять чоловіки у віці 18-65 років, а жінки та чоловіки старше 65 років - 3,4% серед усіх зареєстрованих наразі воєнних біженців з України.

З 24 лютого, коли почалася агресія Росії проти України, кордон Польщі з Україною перетнули 2 мільйони 960 тисячі біженців. З Польщі в Україну виїхало 870 тисяч осіб.

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Autor:red.

Źródło: PAP