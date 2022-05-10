Павел Шефернакер: нам потрібен фонд допомоги біженцям, який сягав би мільярдів євро

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер після міжнародної конференції, в якій взяли участь міністри у справах біженців із дванадцяти інших держав, заявив, що багато представників урядів підтримали зусилля Польщі щодо створення додаткового фонду ЄС для воєнних біженців з України.

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- Нам потрібен фонд у мільярди євро, - підкреслив Шефернакер.

У понеділок до Варшави на конференцію, присвячену допомозі біженцям з України, приїхали представники урядів Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини, Австрії, Чехії, Великобританії, Німеччини, Литви, Латвії та Естонії. У конференції також взяв участь посол України в Польщі Андрій Дещиця.

PAP/Leszek Szymański

На брифінгу після конференції Шефернакер повідомив, що багато представників урядів підтримали зусилля Польщі щодо створення додаткового фонду ЄС для воєнних біженців з України.

– Переважна більшість держав уже використали кошти з попередньої фінансової перспективи, і зараз перерахувати значні суми на допомогу біженцям неможливо. А навіть якщо вдасться використати ці кошти, то цих коштів далеко не достатньо, - сказав заступник міністра, посилаючись на пропозиції ЄС щодо перерахування коштів у межах виділених раніше країнам-членам з бюджету Євросоюзу.

Павел Шефернакер PAP/Leszek Szymański

Шефернакер пояснив, що й сама формула використання таких коштів – через організацію конкурсів чи грантів – призводить до того, що вони надходять із запізненням до тих, хто допомагає.

Як він запевнив, "Польща використає кожен цент, який буде перераховано".

- Хоча ці заходи далеко не достатні, це заходи, які не дозволять наразі фінансувати допомогу біженцям з України, - сказав він.

Підтримка держав, які межують з Україною

На питання про подробиці заступник міністра відпровів, що наразі кількість коштів, які можуть бути перераховані на витрати біженців, перевіряє Міністерство фінансів та регіональної політики.

- Ми не будемо переривати заплановані інвестиції, щоб перерахувати кошти біженцям, - застеріг він. – Нам потрібен фонд, який сягатиме мільярдів євро, щоб допомогти не Польщі, а тим біженцям, які до нас приїжджають. Ми хочемо фонд не для себе, а для допомоги біженцям, - заявив віце-міністр.

Як зазначив заступник міністра, країни Центральної та Східної Європи «голосно говорили про необхідність додаткових коштів у рамках ЄС».

– Ті, які можна витратити відносно швидко, щоб не чекати тут можливості організації конкурсів, грантів тощо, – додав він.

- Гадаю, що цей постулат Польщі щодо якнайшвидшого скликання саміту Європейського Союзу аби мати можливість говорити про додаткові кошти користується великою підтримкою в нашій частині Європи, серед тих держав, які межують з Україною», – сказав Шефернакер. На його думку, такий саміт може відбутися вже у травні.

Обмін досвідом

Заступник глави МВС пояснив, що під час зустрічі у Варшаві міністри, зокрема, обмінялися досвідом переселення біженців до менших міст. За його словами, це буде предметом подальших консультацій.

- Ми повинні бути готові до того, що якщо ця агресія триватиме довше, а отже їхнє перебування в Польщі буде тривалішим, то пропозиція менших міст має бути такою, аби біженці опинялися також і в менших містах, - сказав він.

– Ми усвідомлюємо, що в таких містах, як Братислава чи Варшава, всі ці люди не знайдуть місця в школах, вони не знайдуть місця в дитячих садках. Йдеться також про організацію дистанційного навчання для дітей з України – зазначив Шефернакер.

Заступник міністра поінформував, що присутній на зустрічі український посол наголошував, як сильно його уряд прагне, аби діти залишалися в українській системі дистанційного навчання. Він також заявив, що під час літніх канікул для молоді, яка мусила втекти до Польщі від російської агресії, будуть проходити дистанційні випускні іспити. За його словами, польська сторона готується до проведення дистанційних іспитів у шести найбільших містах – щоб молодь екзаменували українські викладачі.

Наступний форум у вересні

Заступник глави МВС також зазначив, що кожен четвертий біженець працездатного віку, який прибув до Польщі, вже влаштувався на легальну роботу. За його словами, це нестандартна ситуація у світовому масштабі, коли йдеться про мігрантів. Шефернакер додав, що кількість біженців, які йдуть працювати, збільшується з кожним днем.

- Зараз розпочнуться сезонні роботи у Польщі, і я думаю, що ця кількість ще зросте, - зауважив він.

У контексті освіти та ринку праці Шефернакер підтвердив заяву про те, що в травні уряд представить перші системні рішення, над якими зараз працює разом із органами місцевого самоврядування у складі спеціально створеної робочої групи. У вівторок представники місцевої влади обговорять питання щодо ринку житла та законодавства про будівництво у зв’язку зі зниженням доступності житла після напливу біженців.

Як повідомив уповноважений уряду у справах біженців, у вересні відбудеться ще один такий форум.

– Ми сьогодні починаємо марафон, це не забіг на коротку дистанцію. Системні рішення потрібні на роки вперед, - сказав він.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl