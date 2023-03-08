Павел Латушка: я отримую сигнали, що мене хочуть убити, вивезти з Польщі в багажнику. Вони навіть відео записали

Звучить, звичайно, грізно, але, перш за все, це вирок заочний Лукашенко сьогодні судив порожню клітку, - сказав Павел Латушка, коментуючи вирок, винесений йому білоруським режимом. - Мене це точно мотивує, тому що такий мій характер. Я буду боротися, бо вибору в мене нема, - сказав опозиціонер і колишній дипломат. Він також заявив, що Олександр Лукашенко "збирає заручників", якими хоче "торгувати зі світом". - Виникає питання, чи вести цю торгівлю з Лукашенком, чи змусити його звільнити всіх цих політв'язнів, - зазначив він.

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Суд у Мінську засудив Світлану Ціхановську до 15 років позбавлення волі. Опонентку Олександра Лукашенка та її соратників, які також отримали вироки, заочно судили за звинуваченням у "державній зраді". Серед них, зокрема, відомий опозиціонер, колишній міністр культури та колишній посол Білорусі в Польщі Павел Латушка. Його засудили до 18 років ув'язнення.

Латушка про вердикт: мене це точно мотивує

В інтерв'ю TVN24 BiS Латушка сказала, що вирок "звичайно звучить грізно, але перш за все це заочний вирок".

- Лукашенко сьогодні судив порожню клітку, можу сказати хіба що в лапках - "в білоруському суді", тому що суду в Білорусі більше немає, - заявив заступник голови перехідного уряду Білорусі.

- Я намагався зв’язатися з адвокатом, але він відмовився спілкуватися. Тому я не знаю, що було підставою, я не маю інформації про те, що з'ясувало слідство, що було в обвинувальному акті, я не знаю свідків, я не знаю доказів, - перерахував він.

Павел Латушка TATYANA ZENKOVICH/PAP/EPA

- З іншого боку, це мене точно мотивує, тому що такий у мене характер. Я буду боротися, бо в мене немає вибору, - заявив Латушка. На його думку, якби польська сторона не запропонувала йому поїздку до Польщі 1 вересня 2020 року, "сьогодні сидів би у в'язниці".

- І хто б за мене боровся? Це я повинен і маю такий обов'язок, моральну відповідальність, боротися за всіх, хто перебуває у в'язницях на території Білорусі, - наголосив він.

Павел Латушка: я отримую сигнали, що мене хочуть убити

Опозиціонер і колишній посол у Польській Республіці заявив, що цих в'язнів "катують". Він підкреслив, що в режимі Лукашенка панує "абсолютно тоталітарна система, величезні репресії і щодня нові арешти, щодня нові вироки". Він зазначив, що засуджено відомих людей і про це пишуть ЗМІ, але вироки отримують й непублічні особи.

- Я отримую сигнали, що мене хочуть убити, що мене хочуть викрасти й вивезти з польської території в багажнику. Навіть знімали спеціальний фільм нібито з того приводу, що мене везуть у Мінськ, - розповів опозиціонер.

Олександр Лукашенко Getty Images Europe

- Мені навіть лист прийшов, що я сидітиму в тюрмі, де саме в мене буде місце і що я буду робити? Дрова рубати, - продовжив він.

Латушка підкреслив, що продовжить "боротися за свободу всіх білорусів, боротися за суверенітет і незалежність" своєї країни.

"Лукашенко збирає заручників, якими хоче почати торгувати зі світом"

У гостя TVN24 БіС запитали, чи може зупинитися ця машина репресій? У цьому контексті він згадав журналіста та активіста польської меншини в Білорусі Анджея Почобута, який є політв’язнем, а також нещодавно засудженого лауреата Нобелівської премії, правозахисника Алеся Бялацького.

- Лукашенко бере заручників, якими він весь час хоче почати торгувати зі світом. Виникає питання, чи вести цю торгівлю з Лукашенком, чи змусити звільнити всіх цих політв’язнів, - наголосив Латушка.

За його словами, "потрібно створити максимальний тиск, задіяти всі наявні в нашому розпорядженні міжнародно-правові інструменти і змусити Лукашенка змінити цю політику".

Wyrok białoruskiego reżimu i więźniowie polityczni Alaksandra Łukaszenki. Cała rozmowa z Pawłem Łatuszką TVN24

- Хтось може сказати, що ми завищили очікування від наших партнерів. Я скажу, що, можливо, у наших партнерів заниження бажання скористатимя наявними в них інструментами. І ці інструменти - це санкції, і дев’ять місяців у Брюсселі лежить санкційний пакет, який - я не знаю, чому - не хочуть прийняти, - додав він.

Плани Путіна щодо Білорусі. Коментар опозиціонера

- Які плани щодо Білорусі у Путіна? - запитав колишнього дипломата ведучий Ян Недзялек, який брав інтерв’ю.

- У нас немає ілюзій щодо намірів Путіна. Путін хоче Білорусь як частину Російської Федерації, - заявив Латушка.

Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Він додав, що російський президент "взагалі не вважає, що білоруський народ чи український народ повинні мати власні держави".

- Ми стоїмо перед екзистенційним викликом як нація, як держава. Чи може Лукашенко все ще бути гарантом суверенітету та незалежності Білорусі? Ні, - переконував опозиціонер.

За його словами, "тільки нація може бути гарантом суверенітету і незалежності країни". "Лукашенко торгуватиме суверенітетом у своїх інтересах", - додав Латушка.

- Але коли він відчує однозначну загрозу з боку Путіна, що той захоче його повалити, я думаю, він зробить перші кроки назустріч Євросоюзу, - продовжив колишній білоруський міністр.

- Тоді настане наш час, наше право вирішувати його долю і вирішувати, як розвиватиметься ситуація всередині країни, - зазначив він.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 BIS