Павел Латушка: я отримую сигнали, що мене хочуть убити, вивезти з Польщі в багажнику. Вони навіть відео записали

8 marca 2023, 10:01
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 BIS
Paweł Łatuszka o wyroku: to na pewno mnie motywuje
Paweł Łatuszka o wyroku: to na pewno mnie motywujeTVN24
wideo 2/2
TVN24Paweł Łatuszka o wyroku: to na pewno mnie motywuje

Звучить, звичайно, грізно, але, перш за все, це вирок заочний  Лукашенко сьогодні судив порожню клітку, - сказав Павел Латушка, коментуючи вирок, винесений йому білоруським режимом. - Мене це точно мотивує, тому що такий мій характер.  Я буду боротися, бо вибору в мене нема, - сказав опозиціонер і колишній дипломат.  Він також заявив, що Олександр Лукашенко "збирає заручників", якими хоче "торгувати зі світом". - Виникає питання, чи вести цю торгівлю з Лукашенком, чи змусити його звільнити всіх цих політв'язнів, - зазначив він.

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Суд у Мінську засудив Світлану Ціхановську до 15 років позбавлення волі.  Опонентку Олександра Лукашенка та її соратників, які також отримали вироки, заочно судили за звинуваченням у "державній зраді".  Серед них, зокрема, відомий опозиціонер, колишній міністр культури та колишній посол Білорусі в Польщі Павел Латушка.  Його засудили до 18 років ув'язнення.

Латушка про вердикт: мене це точно мотивує

В інтерв'ю TVN24 BiS Латушка сказала, що вирок "звичайно звучить грізно, але перш за все це заочний вирок".  

- Лукашенко сьогодні судив порожню клітку, можу сказати хіба що в лапках - "в білоруському суді", тому що суду в Білорусі більше немає, - заявив заступник голови перехідного уряду Білорусі.

- Я намагався зв’язатися з адвокатом, але він відмовився спілкуватися.  Тому я не знаю, що було підставою, я не маю інформації про те, що з'ясувало слідство, що було в обвинувальному акті, я не знаю свідків, я не знаю доказів, - перерахував він.

Павел ЛатушкаTATYANA ZENKOVICH/PAP/EPA

- З іншого боку, це мене точно мотивує, тому що такий у мене характер.  Я буду боротися, бо в мене немає вибору, - заявив Латушка.  На його думку, якби польська сторона не запропонувала йому поїздку до Польщі 1 вересня 2020 року, "сьогодні сидів би у в'язниці".

- І хто б за мене боровся?  Це я повинен і маю такий обов'язок, моральну відповідальність, боротися за всіх, хто перебуває у в'язницях на території Білорусі, - наголосив він.

Павел Латушка: я отримую сигнали, що мене хочуть убити

Опозиціонер і колишній посол у Польській Республіці заявив, що цих в'язнів "катують".  Він підкреслив, що в режимі Лукашенка панує "абсолютно тоталітарна система, величезні репресії і щодня нові арешти, щодня нові вироки".  Він зазначив, що засуджено відомих людей і про це пишуть ЗМІ, але вироки отримують й непублічні особи.

- Я отримую сигнали, що мене хочуть убити, що мене хочуть викрасти й вивезти з польської території в багажнику.  Навіть знімали спеціальний фільм нібито з того приводу, що мене везуть у Мінськ, - розповів опозиціонер.  

Олександр ЛукашенкоGetty Images Europe

- Мені навіть лист прийшов, що я сидітиму в тюрмі, де саме в мене буде місце і що я буду робити?  Дрова рубати, - продовжив він.

Латушка підкреслив, що продовжить "боротися за свободу всіх білорусів, боротися за суверенітет і незалежність" своєї країни.

"Лукашенко збирає заручників, якими хоче почати торгувати зі світом"

У гостя TVN24 БіС запитали, чи може зупинитися ця машина репресій?  У цьому контексті він згадав журналіста та активіста польської меншини в Білорусі Анджея Почобута, який є політв’язнем, а також нещодавно засудженого лауреата Нобелівської премії, правозахисника Алеся Бялацького.

- Лукашенко бере заручників, якими він весь час хоче почати торгувати зі світом.  Виникає питання, чи вести цю торгівлю з Лукашенком, чи змусити звільнити всіх цих політв’язнів, - наголосив Латушка.

За його словами, "потрібно створити максимальний тиск, задіяти всі наявні в нашому розпорядженні міжнародно-правові інструменти і змусити Лукашенка змінити цю політику".  

Wyrok białoruskiego reżimu i więźniowie polityczni Alaksandra Łukaszenki. Cała rozmowa z Pawłem Łatuszką
Wyrok białoruskiego reżimu i więźniowie polityczni Alaksandra Łukaszenki. Cała rozmowa z Pawłem ŁatuszkąTVN24

- Хтось може сказати, що ми завищили очікування від наших партнерів.  Я скажу, що, можливо, у наших партнерів заниження бажання скористатимя наявними в них інструментами.  І ці інструменти - це санкції, і дев’ять місяців у Брюсселі лежить санкційний пакет, який - я не знаю, чому - не хочуть прийняти, - додав він.

Плани Путіна щодо Білорусі.  Коментар опозиціонера

- Які плани щодо Білорусі у Путіна? - запитав колишнього дипломата ведучий Ян Недзялек, який брав інтерв’ю.  

- У нас немає ілюзій щодо намірів Путіна.  Путін хоче Білорусь як частину Російської Федерації, - заявив Латушка.

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Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki
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Він додав, що російський президент "взагалі не вважає, що білоруський народ чи український народ повинні мати власні держави".  

- Ми стоїмо перед екзистенційним викликом як нація, як держава.  Чи може Лукашенко все ще бути гарантом суверенітету та незалежності Білорусі?  Ні, - переконував опозиціонер.

За його словами, "тільки нація може бути гарантом суверенітету і незалежності країни".  "Лукашенко торгуватиме суверенітетом у своїх інтересах", - додав Латушка.

- Але коли він відчує однозначну загрозу з боку Путіна, що той захоче його повалити, я думаю, він зробить перші кроки назустріч Євросоюзу, - продовжив колишній білоруський міністр.  

- Тоді настане наш час, наше право вирішувати його долю і вирішувати, як розвиватиметься ситуація всередині країни, - зазначив він.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 BIS

Źródło zdjęcia głównego: TATYANA ZENKOVICH/PAP/EPA

Białoruś
Alaksandr Łukaszenka
Paweł Łatuszka
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Aktualizacja: 8 marca 2023, 8:52
Aktualizacja:
Autor:
mjz,
ms/adso,
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Źródło:
TVN24, radiopik.pl, tvn24.pl

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asty//now
Źródło:
ENEX

Już nie oczekuję ani refleksji, ani zmiany. Po prostu chcę, żeby to się jak najszybciej zakończyło i żeby ci wszyscy ludzie z życia publicznego zniknęli - mówiła w "Kropce nad i" posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska, odnosząc się do śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks. - Najbardziej zatrważające jest to, że po prawej stronie nie widać żadnej refleksji - skomentowała parlamentarzystka Lewicy Katarzyna Kotula.

Kotula: gdzie jest dzisiaj Rzecznik Praw Dziecka, gdzie jest minister edukacji?

Kotula: gdzie jest dzisiaj Rzecznik Praw Dziecka, gdzie jest minister edukacji?

7 marca 2023, 21:34
Autor:
ft/adso
Źródło:
TVN24

Profesor Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do sprawy śmierci 15-letniego syna posłanki KO Magdaleny Filiks, mówił, że w takich sytuacjach "tożsamość ofiary jest fundamentalna". Dodał, że to, co musi być w tej sprawie dogłębnie wyjaśnione, to analiza tego, jak doszło do jej ujawnienia. Stwierdził także, że w Polsce doszło do "odwrócenia norm moralności". - Jeśli coś służy interesowi politycznemu, to nie ma znaczenia, jakie środki się wykorzystuje - powiedział.

Adam Bodnar o "odwróconych normach moralności"

Adam Bodnar o "odwróconych normach moralności"

7 marca 2023, 21:02
Autor:
mjz
/ prpb,
adso
Źródło:
TVN24, PAP

Kościół nie uniknie mierzenia się z krzywdą ofiar księży pedofilów - teraz będzie się też mierzył z oceną Karola Wojtyły i jego pontyfikatu. - Będzie następowała dekonstrukcja wizerunku Jana Pawła II. To będzie złożony i bolesny proces - mówi dominikanin o. Paweł Gużyński. We wtorek do ustaleń Marcina Gutowskiego odniósł się Episkopat, który w komunikacie pisze, że dowody wymagają oceny, ale nie odcina się od wniosków z reportażu. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Komentarze po emisji reportażu o Wojtyle. Episkopat reaguje na informacje o wiedzy papieża o pedofilii

Komentarze po emisji reportażu o Wojtyle. Episkopat reaguje na informacje o wiedzy papieża o pedofilii

8 marca 2023, 6:25
Autor:
Aleksandra
Kąkol
Źródło:
TVN24

Mną najbardziej wstrząsnął jeden epizod tego filmu, to jest list kardynała Karola Wojtyły do drugiego kardynała w Wiedniu - powiedział w "Faktach po Faktach" ksiądz profesor Alfred Wierzbicki. Nawiązał do korespondencji przyszłego papieża Jana Pawła II, ujawnionej w reportażu "Franciszkańska 3", w której ten zataił powód przenoszenia jednego z księży. - Tego nie spodziewałem się po kardynale Wojtyle - dodał ks. Wierzbicki. Zdaniem teolożki i publicystki Zuzanny Radzik, "Jan Paweł II okazał się nie być inny niż Kościół, którego był głową".

Karol Wojtyła wiedział o pedofilii. "Nie można przekreślać dorobku Jana Pawła II, ale jego biografię trzeba napisać na nowo"

Karol Wojtyła wiedział o pedofilii. "Nie można przekreślać dorobku Jana Pawła II, ale jego biografię trzeba napisać na nowo"

7 marca 2023, 20:44
Autor:
akr
/ prpb
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"My nie musimy się tłumaczyć"

7 marca 2023, 15:56
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Autor:
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Gutowski
Źródło:
tvn24.pl
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Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się sprawą grupy, która organizowała transporty nielegalnych migrantów z granicy z Białorusią, używając do tego celu między innymi busów wyglądających jak karetki pogotowia.

Przewozili migrantów busami udającymi karetki pogotowia. Proces będzie się toczył w warszawskim sądzie

Przewozili migrantów busami udającymi karetki pogotowia. Proces będzie się toczył w warszawskim sądzie

8 marca 2023, 7:28
Autor:
pop
Źródło:
PAP

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi podopiecznymi od poniedziałku protestują w Sejmie. - Ta noc była spokojniejsza niż poprzednia, choć o 5.40 przyszedł strażnik Straży Marszałkowskiej i oznajmił, że będzie kontrola pirotechniczna - powiedziała w środowy poranek w rozmowie z reporterem TVN24 jedna z protestujących matek.

Co się działo w nocy w Sejmie. Trwa protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Co się działo w nocy w Sejmie. Trwa protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

8 marca 2023, 7:31
Autor:
pp//now
Źródło:
TVN24

Jako komisja wiedzieliśmy o tych sprawach, które były pod koniec grudnia i na początku stycznia, czyli sprawach związanych z ewidentnym publikowaniem materiałów, które mogły doprowadzić do tego, że osoba skrzywdzona została rozpoznana - mówił w "Tak jest" w TVN24 szef państwowej komisji do spraw pedofili Błażej Kmieciak, odnosząc się do sprawy śmierci 15-letniego syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Jak dodał, w sprawie tej "bez trudu można było dotrzeć do informacji dotyczących tego, kim osoby skrzywdzone były".

Szef komisji do spraw pedofilii: mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski z potwornej lekcji, ale kolejne wpisy mnie przerażają

Szef komisji do spraw pedofilii: mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski z potwornej lekcji, ale kolejne wpisy mnie przerażają

7 marca 2023, 18:51
Autor:
ft/adso
Źródło:
TVN24

Po tragicznej śmierci nastoletniego Mikołaja Filiksa, syna posłanki KO Magdaleny Filiks, kilka redakcji zainicjowało wspólny dziennikarski protest, pod którym zbierane są podpisy. Śmierć chłopca "stała się wyzwaniem dla opinii publicznej, a zwłaszcza dla naszego środowiska, bo mogły się do niej przyczynić działania osób przedstawiających się tak jak my – jako dziennikarze i dziennikarki". "Media publiczne – Radio Szczecin oraz TVP Info – informując 29 grudnia 2022 roku o wyroku z grudnia 2021 roku, dotyczącym osoby skazanej za czyny pedofilskie, zrobiły to bowiem w sposób, który pozwolił na łatwą identyfikację, że ofiarą było dziecko szczecińskiej posłanki" - czytamy.

Dziennikarski protest po tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa

Dziennikarski protest po tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa

7 marca 2023, 19:33
Autor:
akr/adso
Źródło:
OKO.press, tvn24.pl

Ksiądz i diakon z diecezji w Sosnowcu "zmarli tragicznie" we wtorek - przekazał biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak w oświadczeniu. Wcześnie tego dnia prokuratura potwierdziła znalezienie zwłok jednego mężczyzny w okolicy domu katolickiego przy ulicy Kościelnej. Jak informuje prokuratura, w najbliższych dniach przeprowadzona będzie sekcja zwłok.

Nie żyją ksiądz i diakon. Komunikat biskupa sosnowieckiego

Nie żyją ksiądz i diakon. Komunikat biskupa sosnowieckiego

7 marca 2023, 17:32
Aktualizacja: 7 marca 2023, 23:38
Aktualizacja:
Autor:
bp/tok,
adso
Źródło:
tvn24.pl, RMF FM

Zarzut zabójstwa usłyszała kobieta zatrzymana po awanturze domowej na Woli. Sąd w środę zdecyduje, czy zostanie tymczasowo aresztowana.

Zarzuty po tragicznej awanturze domowej. Kobieta nie przyznała się do zabicia męża

Zarzuty po tragicznej awanturze domowej. Kobieta nie przyznała się do zabicia męża

8 marca 2023, 10:38
Autor:
kz/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Do napadu na konwój przewożący kilka milionów euro doszło w pobliżu miejscowości Gützkow w Niemczech, niespełna 60 kilometrów od Świnoujścia (woj. zachodniopomorskie). Niemiecka policja szuka sprawców. Według tamtejszych mediów, początkowo policja nie wykluczała "polskiego tropu", ale obecnie jest przekonana, że sprawcy uciekli na zachód.

Napad na konwój niedaleko granicy z Polską. Zrabowano kilka milionów euro

Napad na konwój niedaleko granicy z Polską. Zrabowano kilka milionów euro

7 marca 2023, 16:14
Autor:
mm/tok
Źródło:
TVN24 Pomorze

Szczeciński radny PiS Dariusz Matecki złożył interpelację do prezydenta miasta dotyczącą zmian w organizacji ruchu drogowego. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że do wniosku dołączone były zdjęcia, na których można było dostrzec zupełnie nagiego mężczyznę - autora fotografii. Radny odniósł się do tego na Twitterze. Stwierdził, że fotografie otrzymał od jednego z mieszkańców.

Radny PiS dołączył nagie zdjęcia do interpelacji. "Przekazałem je bez przyglądania się"

Radny PiS dołączył nagie zdjęcia do interpelacji. "Przekazałem je bez przyglądania się"

7 marca 2023, 18:00
Autor:
mm/tok
Źródło:
TVN24 Pomorze

Tylko 0,001 procenta światowej populacji nie jest narażona na zanieczyszczenie pyłem PM2,5 powyżej poziomów, które Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa za bezpieczne dla zdrowia. Informują o tym australijscy badacze, którzy zbadali dzienne stężenia szkodliwych cząsteczek w powietrzu na całym świecie w ciągu dwóch dekad.

Ilu ludzi na świecie oddycha zdrowym powietrzem? Tak niskiej liczby na pewno się nie spodziewaliście

Ilu ludzi na świecie oddycha zdrowym powietrzem? Tak niskiej liczby na pewno się nie spodziewaliście

8 marca 2023, 7:25
Autor:
ps,as/dd
Źródło:
monash.edu, tvnmeteo.pl

Restauracje sushi z taśmą, na której krążą talerzyki z jedzeniem, są jednymi ze znaków rozpoznawczych Japonii. Wkrótce mogą one jednak zniknąć. Wszystko przez "sushi terroryzm" - pojawienie się w internecie nagrań, na których "dla żartu" dotykane jest czyjeś jedzenie czy oblizywane wspólne butelki z sosami.

"Sushi terroryzm" może być końcem słynnych japońskich restauracji

"Sushi terroryzm" może być końcem słynnych japońskich restauracji

8 marca 2023, 9:58
Autor:
wac//mm
Źródło:
Guardian, CNN, tvn24.pl

Po ponad pięćdziesięciu latach od wypadku amerykańskiego bombowca w Palomares koło Almerii Hiszpania domaga się od Stanów Zjednoczonych, aby wywiązały się z porozumienia podpisanego przez oba kraje w 2015 roku i zabrały ziemię skażoną plutonem.

To mogła być najgorsza katastrofa nuklearna w historii. Została skażona plutonem ziemia

To mogła być najgorsza katastrofa nuklearna w historii. Została skażona plutonem ziemia

8 marca 2023, 9:28
Autor:
pp/kg
Źródło:
PAP

Magdalena Wosińska jest jedną z najbardziej cenionych fotografek w USA. Na swoim koncie ma sesje zdjęciowe z największymi gwiazdami, między innymi z aktorami George'em Clooneyem i Joaquinem Phoenixem. Ostatnio fotografowała także Jerzego Skolimowskiego, reżysera filmu "IO" nominowanego do tegorocznych Oscarów. O kulisach tej sesji opowiedziała w rozmowie z Marcinem Wroną, korespondentem "Faktów" TVN w Waszyngtonie.

Jerzy Skolimowski na zdjęciu Magdaleny Wosińskiej. Polka jedną z najlepszych fotografek w USA

Jerzy Skolimowski na zdjęciu Magdaleny Wosińskiej. Polka jedną z najlepszych fotografek w USA

8 marca 2023, 9:25
Autor:
ks//now
Źródło:
TVN24

Dziennikarz "Czarno na białym" TVN24 Piotr Świerczek otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy medialny materiał dziennikarski za reportaż "Siła kłamstwa" w tegorocznej edycji Konkursu "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej. - Wiem, że pani Teresa Torańska pod koniec swojego życia pisała książkę opartą na wywiadach, związaną też ze Smoleńskiem. Tym bardziej jest mi miło, że tę nagrodę otrzymałem - przyznał Świerczek na gali wręczenia nagród.

Piotr Świerczek z nagrodą w Konkursie "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej

Piotr Świerczek z nagrodą w Konkursie "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej

6 marca 2023, 19:53
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

Korespondentka wojenna Bianka Zalewska, reporterka "Dzień Dobry TVN", znalazła się w gronie laureatek corocznej nagrody International Women of Courage, przyznawanej przez amerykański Departament Stanu. O tym, w jaki sposób dowiedziała się o wyróżnieniu, Zalewska opowiedziała w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN w Waszyngtonie Marcinem Wroną.

Bianka Zalewska laureatką nagrody International Women of Courage

Bianka Zalewska laureatką nagrody International Women of Courage

6 marca 2023, 15:41
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl