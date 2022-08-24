Павел Коваль: Навколо Путіна з'являються елементи бунту. Видно, що там щось готується

Санкції починають діяти. У Росії вже спостерігається економічний спад, серйозний як на таку країну. З'являються елементи бунту навколо Володимира Путіна. Все це досить виразно, - сказав на TVN24 депутат від "Громадянської коаліції" Павел Коваль. У середу виповнюється півроку від початку російської агресії проти України.

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Напад на Україну стався 24 лютого після 5 години ранку за українським часом (4 за польським), через кілька хвилин після оголошення Путіним "спеціальної військової операції" з "демілітаризації та денацифікації України".

Павел Коваль, депутат від "Громадянської коаліції', колишній заступник міністра закордонних справ і колишній депутат Європарламенту, в "Один на один" відзначив, що "для Заходу ця війна є війною за все". На запитання, чи є загроза, що напад Росії на Україну стане буденною обставиною, він сказав, що "є такий ризик, що Захід до цього звикне".

- Є ризик, що на Заході знайдуться лідери, які звикнуть, але тоді у нас є завдання. Вперше за сотні років Польща має можливість діяти в такій ситуації, - вважає депутат.

Він додав, що "потрібно показувати, за що точиться ця війна".

Ewakuacja cywilów przez zniszczony most w Irpieniu [7 marca 2022] PAP/EPA/ROMAN PILIPEY

Коваль: санкції починають діяти, в Росії вже економічний спад

Коваль сказав, що санкції починають діяти. - У Росії вже спостерігається серйозний як на неї економічний спад. Є елементи бунту навколо (Володимира) Путіна. Це все помітно, - додав він.

- Ми це бачили ще минулого тижня, і це знайшло відображення в заявах (Дмитра) Медведєва. Нібито така жартівлива сварка між Путіним і Медведєвим, але це серйозні речі. Я вже не кажу про загибель (Дарії) Дугіної, тому що це також цей елемент, - сказав Коваль.

- Видно, там щось готується. Потрібноі тиснути. Також потрібно мати комплексний план. Захід має звернутися до неросійських народів Росії, має показати, які є можливості, в тому числі для людей з оточення Путіна, - сказав депутат.

Він наголосив, що Україна має бути в центрі уваги насамперед. «Україна має бачити, що вона є частиною Заходу і має підтримку», – додав він.

На його думку, потрібні додаткові пакети санкцій, перевірка того, як працюють уже запроваджені, а також відповідальність кожного з нас.

- У Варшаві теж є росіяни. Справа не в тому, щоб погано ставитися до них, а в тому, щоб запитати, що вони про все це думають. Якщо хтось не в змозі сказати, що він засуджує військові злочини, то не сідайте з таким за стіл, – сказав депутат від ГК.

Władimir Putin Abaca

Коваль: Ця війна триватиме, тому що українці не здадуться

- Я, мабуть, єдиний політик із Заходу, який був на лінії фронту після 24 лютого. Я спілкувався з військовими, добровольцями територіальної оборони, з волонтерами, з політиками, з представниками місцевої влади. Я переконався, що в українців є сильна воля до боротьби, – сказав він.

- Я переконався, що ця війна триватиме, тому що українці не здадуться, що вони врешті-решт витіснять Росію зі своєї території, але західні лідери будуть робити різні помилки та дурниці, до цього треба бути готовим, - додав депутат.

- Коли я слухаю (канцлера Німеччини Олафа – ред.) Шольца, який каже, що Путін - то одне, а росіяни - то інше... (…) Я сподіваюся, що Шольц справді розуміє, що для Заходу це війна за все. Якщо Захід програє в Україні, тобто якщо українці зазнають невдачі, якщо їх зґвалтує російський авторитаризм, це стане поганим знаком для багатьох інших. В тому числі для нас, для Литви, Чехії, Словаччини, Румунії, і зрештою це матиме серйозні наслідки для німецької економіки. Шольц від цього нікуди не втече, - сказав депутат ГК.

Коваль: Добре, що Польща зберігає лінію підтримки України

Він також згадав візит президента Анджея Дуди в Україну у вівторок.

- Добре, що Польща, уряд також дотримується лінії підтримки України. Добре, що в Польщі є величезна мобілізація. Не має тут бути оплесків президенту. Оплески мають бути для кожного громадянина, який долучився до цього, кожному, хто показує, на чиєму боці він у своєму житті. А також для місцевого самоврядування, церкви, громадських організацій та просто для майже кожної польської родини, - відзначив він.

Kowal: dobrze, że Polska utrzymuje linię wsparcia dla Ukrainy TVN24

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24