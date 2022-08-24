TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Павел Коваль: Навколо Путіна з'являються елементи бунту. Видно, що там щось готується

24 sierpnia 2022, 16:24

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Kowal: Pojawiają się elementy buntu wokół Putina. Widać, że coś tam się gotuje
Kowal: Pojawiają się elementy buntu wokół Putina. Widać, że coś tam się gotujeTVN24
wideo 2/14
TVN24Kowal: Pojawiają się elementy buntu wokół Putina. Widać, że coś tam się gotuje

Санкції починають діяти. У Росії вже спостерігається економічний спад, серйозний як на таку країну. З'являються елементи бунту навколо Володимира Путіна. Все це досить виразно, - сказав на TVN24 депутат від "Громадянської коаліції" Павел Коваль. У середу виповнюється півроку від початку російської агресії проти України.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Напад на Україну стався 24 лютого після 5 години ранку за українським часом (4 за польським), через кілька хвилин після оголошення Путіним "спеціальної військової операції" з "демілітаризації та денацифікації України".

Павел Коваль, депутат від "Громадянської коаліції', колишній заступник міністра закордонних справ і колишній депутат Європарламенту, в "Один на один" відзначив, що "для Заходу ця війна є війною за все". На запитання, чи є загроза, що напад Росії на Україну стане буденною обставиною, він сказав, що "є такий ризик, що Захід до цього звикне". 

- Є ризик, що на Заході знайдуться лідери, які звикнуть, але тоді у нас є завдання. Вперше за сотні років Польща має можливість діяти в такій ситуації, - вважає депутат.

Він додав, що "потрібно показувати, за що точиться ця війна".

Ewakuacja cywilów przez zniszczony most w Irpieniu [7 marca 2022]PAP/EPA/ROMAN PILIPEY

Коваль: санкції починають діяти, в Росії вже економічний спад

Коваль сказав, що санкції починають діяти. - У Росії вже спостерігається серйозний як на неї економічний спад. Є елементи бунту навколо (Володимира) Путіна. Це все помітно, - додав він.

- Ми це бачили ще минулого тижня, і це знайшло відображення в заявах (Дмитра) Медведєва. Нібито така жартівлива сварка між Путіним і Медведєвим, але це серйозні речі. Я вже не кажу про загибель (Дарії) Дугіної, тому що це також цей елемент, - сказав Коваль.

- Видно, там щось готується. Потрібноі тиснути. Також потрібно мати комплексний план. Захід має звернутися до неросійських народів Росії, має показати, які є можливості, в тому числі для людей з оточення Путіна, - сказав депутат.

Він наголосив, що Україна має бути в центрі уваги насамперед. «Україна має бачити, що вона є частиною Заходу і має підтримку», – додав він.

На його думку, потрібні додаткові пакети санкцій, перевірка того, як працюють уже запроваджені, а також відповідальність кожного з нас.

- У Варшаві теж є росіяни. Справа не в тому, щоб погано ставитися до них, а в тому, щоб запитати, що вони про все це думають. Якщо хтось не в змозі сказати, що він засуджує військові злочини, то не сідайте з таким за стіл, – сказав депутат від ГК.

Władimir Putin Abaca

Коваль: Ця війна триватиме, тому що українці не здадуться

- Я, мабуть, єдиний політик із Заходу, який був на лінії фронту після 24 лютого. Я спілкувався з військовими, добровольцями територіальної оборони, з волонтерами, з політиками, з представниками місцевої влади. Я переконався, що в українців є сильна воля до боротьби, – сказав він.

- Я переконався, що ця війна триватиме, тому що українці не здадуться, що вони врешті-решт витіснять Росію зі своєї території, але західні лідери будуть робити різні помилки та дурниці, до цього треба бути готовим, - додав депутат.

- Коли я слухаю (канцлера Німеччини Олафа – ред.) Шольца, який каже, що Путін - то одне, а росіяни - то інше... (…) Я сподіваюся, що Шольц справді розуміє, що для Заходу це війна за все. Якщо Захід програє в Україні, тобто якщо українці зазнають невдачі, якщо їх зґвалтує російський авторитаризм, це стане поганим знаком для багатьох інших. В тому числі для нас, для Литви, Чехії, Словаччини, Румунії, і зрештою це матиме серйозні наслідки для німецької економіки. Шольц від цього нікуди не втече, - сказав депутат ГК.

Коваль: Добре, що Польща зберігає лінію підтримки України

Він також згадав візит президента Анджея Дуди в Україну у вівторок. 

- Добре, що Польща, уряд також дотримується лінії підтримки України. Добре, що в Польщі є величезна мобілізація. Не має тут бути оплесків президенту. Оплески мають бути для кожного громадянина, який долучився до цього, кожному, хто показує, на чиєму боці він у своєму житті. А також для місцевого самоврядування, церкви, громадських організацій та просто для майже кожної польської родини, - відзначив він.

Kowal: dobrze, że Polska utrzymuje linię wsparcia dla Ukrainy
Kowal: dobrze, że Polska utrzymuje linię wsparcia dla UkrainyTVN24
Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN / SPUTNIK / POOL / PAP

Tagi:
Władimir Putin
Rosja
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Polska
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Rosjanie zaatakowali stację kolejową, uderzyli rakietami w pociągi - przekazał w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Doszło do tego w obwodzie dniepropietrowskim. - To jest nasze codzienne życie - dodał.

Zełenski: dostałem informację, że Rosja przeprowadziła atak rakietowy na stację kolejową i pociągi

Świat

Zełenski: dostałem informację, że Rosja przeprowadziła atak rakietowy na stację kolejową i pociągi

24 sierpnia 2022, 17:12

Świat

Autor:
akr/adso
Źródło:
PAP, Reuters

Chłopiec był pięć metrów od mamy, która kosiła trawę. Nagle kosiarka trafiła na przeszkodę, a dziecko rozpłakało się. Na koszulce miało ślad krwi, a na skórze między żebrami draśnięcie. Chłopiec czuł kłucie, zaczął siniec, słabnąć. W szpitalu w Łodzi okazało się, że serce przebił mu na wylot kilkucentymetrowy drut. Dziecko jest już po operacji i czuje się dobrze.   

Drut przebił serce pięcioletniego chłopca jak strzała. Na skórze widać było tylko draśnięcie

Łódź

Drut przebił serce pięcioletniego chłopca jak strzała. Na skórze widać było tylko draśnięcie

24 sierpnia 2022, 15:51

Łódź

Autor:
mag/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Rada Ministrów w środę w trybie obiegowym przyjęła projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wcześniej w wykazie prac rządu pojawiły się informacje o projekcie. Wynika z nich, że poszkodowani przedsiębiorcy mają otrzymać świadczenie w wysokości ponad trzech tysięcy złotych na pracownika. Jednorazowe świadczenie będzie finansowane z Funduszu Pracy.

Trzy tysiące złotych na pracownika. Rząd przyjął projekt ustawy

Z kraju

Trzy tysiące złotych na pracownika. Rząd przyjął projekt ustawy

24 sierpnia 2022, 13:51
Aktualizacja: 24 sierpnia 2022, 16:53

Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Alaksandr Łukaszenka z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy skierował życzenia "spokojnego nieba, tolerancji, odwagi, siły i sukcesów w przywracaniu godnego życia" obywatelom. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, odnosząc się do tych słów, stwierdził, że "Łukaszenka naprawdę sądzi, że świat nie dostrzega jego zaangażowania w zbrodnie przeciwko Ukrainie".

Alaksandr Łukaszenka życzy Ukraińcom "spokojnego nieba". "Błazeństwo przesiąknięte krwią"

Świat

Alaksandr Łukaszenka życzy Ukraińcom "spokojnego nieba". "Błazeństwo przesiąknięte krwią"

24 sierpnia 2022, 16:20

Świat

Autor:
mjz/dap
Źródło:
PAP

Rosyjski atak na Ukrainę trwa od 182 dni. W walkach na kierunku charkowskim armia ukraińska zlikwidowała w ostatnich dniach pododdział sił specjalnych rosyjskiej policji. Zginęło około 30 Rosjan, a około 40 zostało rannych - poinformował w środę portal ukraińskiej telewizji Kanał 24, powołując się na źródła w służbach specjalnych Ukrainy. Władze obwodu połtawskiego poinformowały wcześniej o rosyjskim ataku rakietowym na miejscowość Mirhorod. O odgłosach wybuchów donosiły też władze sąsiedniego obwodu czerkaskiego oraz Enerhodaru w obwodzie zaporoskim. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińskie media: Pododdział rosyjskiej policji zlikwidowany. Nie żyje około 30 Rosjan

Świat

Ukraińskie media: Pododdział rosyjskiej policji zlikwidowany. Nie żyje około 30 Rosjan

24 sierpnia 2022, 5:17
Aktualizacja: 24 sierpnia 2022, 15:36

Świat

Aktualizacja:
Autor:
momo/kab
Źródło:
PAP

Papież Franciszek postanowił odnieść się do zamachu, w którym zginęła Daria Dugina, córka ideologa rosyjskiego neoimperializmu. - Myślę o tej biednej dziewczynie, wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu w Moskwie - powiedział. Jak dodał, "niewinni płacą za wojnę". Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz napisał w środę na Twitterze, że słowa papieża Franciszka są "rozczarowujące".

Papież o córce prokremlowskiego ideologa: niewinni płacą za wojnę. Ambasador Ukrainy reaguje

Świat

Papież o córce prokremlowskiego ideologa: niewinni płacą za wojnę. Ambasador Ukrainy reaguje

24 sierpnia 2022, 11:09
Aktualizacja: 24 sierpnia 2022, 14:47

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,js/kab
Źródło:
Reuters, PAP

Szef brytyjskiego rządu Boris Johnson przyjechał w środę do Kijowa, gdzie bierze udział w obchodach przypadającego w tym dniu święta niepodległości Ukrainy. To trzecia wizyta Johnsona w tym kraju od początku inwazji zbrojnej Rosji.

Boris Johnson z wizytą w Kijowie. "Wierzę, że Ukraina może wygrać i wygra tę wojnę"

Najnowsze

Boris Johnson z wizytą w Kijowie. "Wierzę, że Ukraina może wygrać i wygra tę wojnę"

24 sierpnia 2022, 16:41

Najnowsze

Autor:
tas/dap
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Aktywiści z nieformalnej grupy Dziki Ruch Oporu blokowali wycinki w Puszczy Boreckiej. W pewnym momencie w lesie pojawiła się grupa około 20 zamaskowanych mężczyzn. Jak widać na nagraniu, kilku z nich próbowało zdjąć z drzewa jednego z aktywistów. Ostatecznie dali mu spokój i uciekli. - Teren został oznaczony zakazem wstępu. Przebywanie tam i rozstawianie namiotów jest nielegalne - wskazuje przedstawiciel Lasów Państwowych. Aktywiści zostali wylegitymowani.

Aktywiści blokowali wycinki w puszczy. "Przed zmierzchem w lesie pojawiło się około 20 zamaskowanych mężczyzn" 

Białystok

Aktywiści blokowali wycinki w puszczy. "Przed zmierzchem w lesie pojawiło się około 20 zamaskowanych mężczyzn" 

24 sierpnia 2022, 15:00

Białystok

Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Słowa europosła Prawa i Sprawiedliwości Zdzisława Krasnodębskiego, który ocenił, że "zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu" komentowali w środę politycy. - Jak można takie rzeczy dzisiaj w Polsce opowiadać? Dzisiaj, kiedy mamy pół roku po wstrętnej, barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę - mówiła posłanka Lewicy Beata Maciejewska. - Ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby polityk demokratycznego kraju w obecnej sytuacji tak mówił - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.

Europoseł PiS: zagrożenie dla suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze Wschodu. Politycy komentują

Polska

Europoseł PiS: zagrożenie dla suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze Wschodu. Politycy komentują

24 sierpnia 2022, 14:40

Polska

Autor:
js/dap
Źródło:
TVN24

Gdzie jest burza? W środę nad Polską znów pojawiły wyładowania atmosferyczne. Towarzyszą im opady deszczu i porywisty wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza. Już siedem regionów z wyładowaniami

Prognoza

Gdzie jest burza. Już siedem regionów z wyładowaniami

24 sierpnia 2022, 6:19
Aktualizacja: 24 sierpnia 2022, 16:23

Prognoza

Aktualizacja:
Autor:
kw,as/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

W najbliższych dniach upał nie odpuści, chłodniej może zrobić się dopiero na początku przyszłego tygodnia. Nie widać też końca niebezpiecznych zjawisk.

Kiedy upał zelżeje? I czy przestanie grzmieć? Pogoda na pięć dni

Pogoda

Kiedy upał zelżeje? I czy przestanie grzmieć? Pogoda na pięć dni

24 sierpnia 2022, 17:06

Pogoda

Autor:
kw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Wnioski po kontrolach poselskich w sprawie katastrofy ekologicznej w Odrze przedstawili w środę posłowie Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Lubnauer poinformowała, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bardzo długo nie miało oficjalnych informacji o zagrożeniu ekologicznym w Odrze. - 10 sierpnia samo zapytało wojewodów, co się dzieje, otrzymało odpowiedź, że nic - mówiła. Parlamentarzyści przekonywali też, że katastrofa ekologiczna na Odrze mogła się nie wydarzyć, ale zabrakło systemu monitoringu rzek, doszło do błędów ludzkich, a najważniejsze odpowiedzialne osoby były na urlopie.

Wnioski po serii kontroli poselskich w sprawie Odry. "Państwo wyjechało na urlop"

Polska

Wnioski po serii kontroli poselskich w sprawie Odry. "Państwo wyjechało na urlop"

24 sierpnia 2022, 17:08

Polska

Autor:
akr/dap
Źródło:
PAP

Policja w Finlandii nie będzie wszczynać śledztwa w sprawie nagrań z udziałem premier kraju Sanny Marin. W komunikacie podano, że służby nie znalazły podstaw do tego ani w materiale wideo, ani gdzieś indziej. Media zwracają uwagę, że oświadczenie nie precyzuje, o jakie nagrania chodzi.

Fińska policja zdecydowała w sprawie "wideo, o którym mówi się publicznie"

Świat

Fińska policja zdecydowała w sprawie "wideo, o którym mówi się publicznie"

24 sierpnia 2022, 15:03

Świat

Autor:
akr/dp
Źródło:
PAP

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił w środę największy dotychczas pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 2,98 miliarda dolarów. 24 sierpnia przypada Dzień Niepodległości Ukrainy.

Joe Biden ogłosił "największą dotąd" transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy

Świat

Joe Biden ogłosił "największą dotąd" transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy

24 sierpnia 2022, 15:22

Świat

Autor:
js/dap
Źródło:
PAP

Zamiast wojny błyskawicznej Rosjan na Ukrainie czekał silny opór. Po pół roku od początku konfliktu, walki okupanta z siłami ukraińskimi toczą się głównie na południu i wschodzie kraju. Choć ambicje Putina były większe, pod rosyjską okupacją znajduje się obecnie 13 procent terytorium Ukrainy.

Pół roku wojny na mapach. Rosja może mówić jedynie o ograniczonych zyskach

Świat

Pół roku wojny na mapach. Rosja może mówić jedynie o ograniczonych zyskach

24 sierpnia 2022, 14:04

Świat

Autor:
FC/dap
Źródło:
tvn24.pl

Kobieta chciała skręcić w prawo, zahamowała i wtedy "poczuła nagłe uderzenie". Kierowca jadący z tyłu uderzył w jej samochód z taką siłą, że kobieta zatrzymała się na ścianie budynku. Sprawca, zamiast pomóc, uciekł. Teraz policja publikuje nagranie z kamery monitoringu i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości kierowcy.

Uderzył w tył jadącego przed nim auta i uciekł. Policja publikuje nagranie i szuka sprawcy

Katowice

Uderzył w tył jadącego przed nim auta i uciekł. Policja publikuje nagranie i szuka sprawcy

24 sierpnia 2022, 14:26

Katowice

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

W biegnącym pod kanałem La Manche Eurotunelu, który łączy Francję i Wielką Brytanię, utknęły we wtorek dziesiątki osób. W pociągu na trasie z Calais do Folkestone uruchomił się alarm. - To było jak film katastroficzny - mówiła jedna z pasażerek. 

Alarm w pociągu w Eurotunelu. Dziesiątki pasażerów utknęły pod kanałem La Manche

Świat

Alarm w pociągu w Eurotunelu. Dziesiątki pasażerów utknęły pod kanałem La Manche

24 sierpnia 2022, 12:20

Świat

Autor:
ft/kab
Źródło:
PAP

31-letni Lewis Haines z Walii przyznał się do zamordowania 18-letniej Lily Sullivan. Jej półnagie ciało znaleziono w zbiorniku wodnym niedaleko klubu, w którym para się poznała. Sędzia uważa, że Haines zabił nastolatkę, ponieważ nie chciał, by wyszło na jaw, iż próbował nakłonić ją do seksu. Grozi mu dożywocie.

Nastolatka zamordowana, bo nie zgodziła się na seks. Sprawca bał się, że powie jego bliskim, co między nimi zaszło

Świat

Nastolatka zamordowana, bo nie zgodziła się na seks. Sprawca bał się, że powie jego bliskim, co między nimi zaszło

24 sierpnia 2022, 12:44

Świat

Autor:
kgo//az
Źródło:
"The Guardian", Sky News, BBC

Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 47-latka zaatakowanego przez psa rasy pitbull. Mężczyzna - według ustaleń śledczych - nie był właścicielem, miał jedynie wyprowadzić dwa psy znajomej. Wtedy jeden z nich zaatakował. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zastrzelili agresywne zwierzę. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Miał wyprowadzić psy na spacer, jeden z nich go zaatakował. 47-latek nie żyje

Pomorze

Miał wyprowadzić psy na spacer, jeden z nich go zaatakował. 47-latek nie żyje

24 sierpnia 2022, 9:26

Pomorze

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

Zaatakowana przez Rosję Ukraina obchodzi Święto Niepodległości w najtrudniejszym możliwym czasie. TVN24 i tvn24.pl od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji jest blisko bohaterów i bohaterek Ukrainy. Codziennie relacjonujemy ich walkę o wolność, opowiadamy o ich losach w Ukrainie i w Polsce, w której tyle osób znalazło schronienie. Stworzyliśmy serwis TVN24 po ukraińsku, w którym publikujemy artykuły w języku naszych sąsiadów i opisujemy pomoc, jaką wy - Polki i Polacy - zaoferowaliście im w niespotykanej skali. Przypominamy wydarzenia, historie i materiały z i wokół Ukrainy z tych sześciu miesięcy wojny.

Ukraina. Pół roku walki, pół roku pomocy. Historie, relacje, rozmowy i najważniejsze materiały TVN24 i tvn24.pl

Świat

Ukraina. Pół roku walki, pół roku pomocy. Historie, relacje, rozmowy i najważniejsze materiały TVN24 i tvn24.pl

24 sierpnia 2022, 5:39

Świat

Autor:
adso,
ral
Źródło:
tvn24.pl

W Polsce najniższa emerytura to 10 groszy. Z kolei koszt wypłaty świadczenia emerytalnego to 100-150 złotych - podała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Jej zdaniem wypłacanie tak zwanych groszowych emerytur jest sprzeczne z tym, czym jest świadczenie emerytalne.

Tyle wynosi w Polsce najniższa emerytura. Prezes ZUS postuluje zmiany

Dla seniora

Tyle wynosi w Polsce najniższa emerytura. Prezes ZUS postuluje zmiany

24 sierpnia 2022, 13:38

Dla seniora

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

Po wielu miesiącach wznowiono rozmowy między ministerstwem edukacji a działającymi w oświacie związkami zawodowymi. Minister Przemysław Czarnek zaproponował nauczycielom 9 procent podwyżki od 1 stycznia 2023 roku. Związkowców propozycja nie zadowala. - Od 1 września uruchamiamy pogotowie protestacyjne - mówi tvn24.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Minister proponuje nauczycielom podwyżkę. Związkowcy niezadowoleni, ogłoszono pogotowie protestacyjne

Polska

Minister proponuje nauczycielom podwyżkę. Związkowcy niezadowoleni, ogłoszono pogotowie protestacyjne

24 sierpnia 2022, 10:51
Aktualizacja: 24 sierpnia 2022, 13:19

Polska

Aktualizacja:
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Proces dopuszczenia do użytku podręcznika Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych do historii i teraźniejszości znów się wydłuża. Procedura, która Białemu Krukowi, gdzie książkę wydał prof. Wojciech Roszkowski, zajęła 47 dni, dla jego konkurencji trwa już 64 dni, a to jeszcze nie koniec, bo książka otrzymała kolejną warunkową recenzję - tym razem językową.

Podręcznik konkurencyjny dla książki Wojciecha Roszkowskiego dostał trzecią recenzję. I znów warunkową

Polska

Podręcznik konkurencyjny dla książki Wojciecha Roszkowskiego dostał trzecią recenzję. I znów warunkową

24 sierpnia 2022, 12:07

Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli sprawdzali w szczecińskiej stoczni, jak realizowany jest plan budowy lodołamaczy oraz jak przebiega remont okrętu ORP Lublin. Z raportu, do którego dotarł reporter tvn24.pl, wynika, że ocena NIK jest negatywna. Z kolei prezes Izby Marian Banaś osobiście zwrócił uwagę premiera Mateusza Morawieckiego na plan sprzedaży strategicznej z punktu widzenia interesów państwa nieruchomości w Świnoujściu na rzecz prywatnej spółki.

NIK w słynnej "stoczni od stępki". Jak oceniła cztery plany naprawcze, budowę lodołamaczy i remont okrętu?

Polska

NIK w słynnej "stoczni od stępki". Jak oceniła cztery plany naprawcze, budowę lodołamaczy i remont okrętu?

24 sierpnia 2022, 9:45

Polska

Autor:
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl

Prokuratura we Wrocławiu skierowała do Okręgowego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wielkopolskim postanowienie z żądaniem wydania "rzeczy mogących stanowić dowód" w sprawie zanieczyszczenia Odry. - Mamy głęboką nadzieję, że heroiczna praca wędkarzy w ratowaniu Odry nie spotka się ze sprawami sądowymi skierowanymi przeciwko naszym członkom - mówiła prezes PZW.

Prokuratura żąda dokumentów w sprawie zanieczyszczenia Odry. PZW: trudno to traktować jako gest przyjazny

Poznań

Prokuratura żąda dokumentów w sprawie zanieczyszczenia Odry. PZW: trudno to traktować jako gest przyjazny

24 sierpnia 2022, 13:21

Poznań

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

W liście do sołtysów wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk napisał, że "doczekaliśmy się wreszcie decyzji o uruchomieniu środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy". Polsce wciąż nie wypłacono pieniędzy z KPO. Konieczne do tego jest spełnienie warunków dotyczących praworządności. Rzecznik rządu tłumaczy, że chodzi o "prefinansowanie środków".

Wicepremier pisze o "uruchomieniu środków w ramach KPO". Rzecznik mówi o "prefinansowaniu"

Z kraju

Wicepremier pisze o "uruchomieniu środków w ramach KPO". Rzecznik mówi o "prefinansowaniu"

24 sierpnia 2022, 12:20
Aktualizacja: 24 sierpnia 2022, 15:59

Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, Gazeta Wyborcza

Puszczanie utworu "Rhythm Nation" Janet Jackson potrafiło niszczyć niektóre modele laptopów - przyznał główny inżynier oprogramowania w Microsoft, Raymond Chen. Awarie takie zdarzały się w przeszłości na laptopach wyprodukowanych około 2005 roku. Inżynier wyjaśnił jednocześnie, w jaki sposób puszczanie tej konkretnej piosenki powodowało awarie komputerów.

Piosenka Janet Jackson potrafiła niszczyć laptopy. Wystarczyło puścić ją w pobliżu

Kultura i styl

Piosenka Janet Jackson potrafiła niszczyć laptopy. Wystarczyło puścić ją w pobliżu

24 sierpnia 2022, 16:31

Kultura i styl

Autor:
kkow//mm
Źródło:
tvn24.pl, New Musical Express