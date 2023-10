Партію популярного продукту вилучили з магазинів. Застереження

czytaj dalej

"Echo Kieleckie", "Nasze Miasto Gorzów" i portal echodnia.eu - należące do grupy medialnej Polska Press - odmówiły trojgu kandydatów Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi publikacji reklam wyborczych. Powód? Jak wskazał wydawca, wartości prezentowane przez polityków tych ugrupowań "są nie do pogodzenia z jego linią programową". - To skandaliczna cenzura prewencyjna - ocenia kandydat paktu senackiego z Kielc Henryk Milcarz. Polska Press w przesłanym redakcji tvn24.pl oświadczeniu pisze w odpowiedzi o "kłamliwych twierdzeniach rozczarowanego kandydata".