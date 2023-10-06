Партію популярного продукту вилучили з магазинів. Застереження

Одна з партій сосисок виробництва Sokołów містила соєвий білок, але інформації про наявність цього алергенного інгредієнта на етикетці не було. За словами Головного санітарного інспекторату, виробник одразу після отримання інформації про це розпочав процедуру вилучення продукту з ринку.

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Головний санітарний інспекторат на своєму сайті повідомив, що в одній із перевірених державною санітарною інспекцією партій шинкових сосисок "Stówki" виявлено соєвий білок.

Водночас, як додано в повідомленні, "на етикетці продукту немає відповідної інформації щодо наявності цього алергенного інгредієнта. Споживання продукту людьми з алергією на соєві білки може викликати алергічну реакцію".

Деталі щодо продукту

Продукт: Сосиски шинкові Stówki 100%, 200 г, Sokołów

Номер партії: C32541

Мінімальна дата придатності: 06/10/2023

Виробник: SOKOŁÓW S.A. Oddział w Czyżewie ul. Zarębska 48, 18-220 Czyżew, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL20134001

Ковбаски шинкові GIS

Ковбаски шинкові GIS

Процедура вилучення товару з ринку

"Одразу після отримання інформації про виявлення соєвого білка в сосисках виробник розпочав процедуру вилучення продукту з ринку та повідомив отримувачів про необхідність припинення розповсюдження, вилучення та утилізації партії вищевказаного продукту. Він вжив заходів для виявлення джерела забруднення соєвим білком", - йдеться в повідомленні.

Додано, що за цим фактом орган ветеринарної інспекції проводить перевірку, а органи державної санітарної інспекції контролюють процес вилучення.

"Людям з алергією на соєвий білок не слід споживати партію продукту, зазначену в повідомленні", - додали в повідомленні.

Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes