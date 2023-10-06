Партію популярного продукту вилучили з магазинів. Застереження

6 października 2023, 15:06
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
GIS wydaje ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Chodzi o parówki z szynki
GIS wydaje ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Chodzi o parówki z szynki
GIS
GISГІС видає публічне попередження про харчові продукти. Йдеться про шинкові сосиски

Одна з партій сосисок виробництва Sokołów містила соєвий білок, але інформації про наявність цього алергенного інгредієнта на етикетці не було. За словами Головного санітарного інспекторату, виробник одразу після отримання інформації про це розпочав процедуру вилучення продукту з ринку.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Головний санітарний інспекторат на своєму сайті повідомив, що в одній із перевірених державною санітарною інспекцією партій шинкових сосисок "Stówki" виявлено соєвий білок.

Водночас, як додано в повідомленні, "на етикетці продукту немає відповідної інформації щодо наявності цього алергенного інгредієнта. Споживання продукту людьми з алергією на соєві білки може викликати алергічну реакцію".

Деталі щодо продукту

Продукт: Сосиски шинкові Stówki 100%, 200 г, Sokołów

Номер партії: C32541

Мінімальна дата придатності: 06/10/2023

Виробник: SOKOŁÓW S.A. Oddział w Czyżewie ul. Zarębska 48, 18-220 Czyżew, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL20134001

Ковбаски шинковіGIS
Ковбаски шинковіGIS

Процедура вилучення товару з ринку

"Одразу після отримання інформації про виявлення соєвого білка в сосисках виробник розпочав процедуру вилучення продукту з ринку та повідомив отримувачів про необхідність припинення розповсюдження, вилучення та утилізації партії вищевказаного продукту. Він вжив заходів для виявлення джерела забруднення соєвим білком", - йдеться в повідомленні.

Додано, що за цим фактом орган ветеринарної інспекції проводить перевірку, а органи державної санітарної інспекції контролюють процес вилучення.

"Людям з алергією на соєвий білок не слід споживати партію продукту, зазначену в повідомленні", - додали в повідомленні.

Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

żywność
wycofane produkty
Pozostałe wiadomości

Frekwencja 72 procent, pierwsze trzy miejsca dla partii opozycyjnych, PiS daleko w tyle - tak przedstawiają się wyniki prawyborów zorganizowanych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim. Mimo że inicjatywa ma 20-letnią tradycję, w tym roku nie spodobała się kuratorium oświaty, które dzień po wynikach przypomniało w komunikacie o "zakazie agitacji wyborczej na terenie szkół wobec uczniów".

Prawybory w liceum wygrała opozycja, PiS znalazł się na piątym miejscu. Zareagowało kuratorium

Prawybory w liceum wygrała opozycja, PiS znalazł się na piątym miejscu. Zareagowało kuratorium

6 października 2023, 16:15
Autor:
pk/tok
Źródło:
tvn24.pl

"Echo Kieleckie", "Nasze Miasto Gorzów" i portal echodnia.eu - należące do grupy medialnej Polska Press - odmówiły trojgu kandydatów Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi publikacji reklam wyborczych. Powód? Jak wskazał wydawca, wartości prezentowane przez polityków tych ugrupowań "są nie do pogodzenia z jego linią programową". - To skandaliczna cenzura prewencyjna - ocenia kandydat paktu senackiego z Kielc Henryk Milcarz. Polska Press w przesłanym redakcji tvn24.pl oświadczeniu pisze w odpowiedzi o "kłamliwych twierdzeniach rozczarowanego kandydata".

"Skandaliczna cenzura". Polska Press odmawia publikacji reklam opozycji i wydaje oświadczenie

"Skandaliczna cenzura". Polska Press odmawia publikacji reklam opozycji i wydaje oświadczenie

6 października 2023, 14:54
Aktualizacja: 6 października 2023, 15:37
Źródło:
tvn24.pl

Spadki cen benzyny 95 i diesla na stacjach zakończyły się we wrześniu, a pierwszy tydzień października kończymy korektą średnich cen w górę - poinformowali w piątek analitycy z Refleksu. Na ponowne spadki cen na stacjach nie ma co liczyć - dodali.

Co z cenami paliw? "Mamy pierwsze podwyżki"

Co z cenami paliw? "Mamy pierwsze podwyżki"

6 października 2023, 15:55
Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

Szymon Hołownia, jeden z liderów Trzeciej Drogi, stwierdził na konferencji prasowej, że przed jego ugrupowaniem "niezwykle intensywny tydzień dobrej pracy". Potwierdził, że weźmie udział w poniedziałkowej debacie w telewizji państwowej. Podkreślił, że Trzecia Droga jest atakowana przez stronę rządową "wyssanymi z palca odgrzewanymi kotletami".

Hołownia: jesteśmy atakowani przez PiS "wyssanymi z palca odgrzewanymi kotletami"

Hołownia: jesteśmy atakowani przez PiS "wyssanymi z palca odgrzewanymi kotletami"

6 października 2023, 16:38
Autor:
js,
mjz
Źródło:
TVN24

Polonia w USA planuje licznie wziąć udział w wyborach parlamentarnych. W całych Stanach Zjednoczonych utworzono 5 okręgów wyborczych i 52 komisje. Część Polaków mieszkających w USA, którzy zarejestrowali się do głosowania, od paru dni otrzymuje wiadomości od polskiego konsulatu, ostrzegające przed możliwymi kolejkami w lokalach - relacjonuje korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Polonia w USA zmobilizowana, listy pękają w szwach. Konsulat ostrzega przed kolejkami

Polonia w USA zmobilizowana, listy pękają w szwach. Konsulat ostrzega przed kolejkami

6 października 2023, 16:35
Autor:
momo//mm
Źródło:
TVN24
Uczelnia gościła polityków w swojej auli, teraz jej rektor startuje w wyborach

Uczelnia gościła polityków w swojej auli, teraz jej rektor startuje w wyborach

6 października 2023, 14:34
Grzegorz
Łakomski
Autor:
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 590 dni. Dzięki zachodnim systemom rakietowym i artyleryjskim ukraińskim siłom zbrojnym udało się stworzyć "ognistą pięść" dalekiego zasięgu. Dzięki temu armia rosyjska nie jest w stanie skutecznie prowadzić walki przeciwartyleryjskiej - oznajmił generał brygady Serhij Baranow, cytowany przez ukraiński portal Military Media Center. - Nie czekamy, aż artyleria wroga otworzy ogień, ale wykrywamy ją z wyprzedzeniem i niszczymy, zanim wróg będzie gotowy zaatakować nasze pozycje - dodał Baranow. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińska armia chwali się "ognistą pięścią": Rosjanie nie mogą prowadzić walki 

Ukraińska armia chwali się "ognistą pięścią": Rosjanie nie mogą prowadzić walki 

6 października 2023, 5:05
Aktualizacja: 6 października 2023, 15:00
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, Reuters, PAP

Samolot firmy kurierskiej FedEx lądował bez wysuniętego podwozia na Chattanooga Metropolitan Airport w amerykańskim stanie Tennessee. Na pokładzie znajdowały się trzy osoby, które opuściły maszynę o własnych siłach.

Awaryjne lądowanie bez wysuniętego podwozia. Media publikują nagranie

Awaryjne lądowanie bez wysuniętego podwozia. Media publikują nagranie

6 października 2023, 14:58
Autor:
pb//am
Źródło:
ABC, CNN, Chattanooga Airport

Na ulicy Puławskiej kierowca autobusu miejskiego wjechał w latarnię. Ta przewróciła się i spadła na pasażerkę, która stała na przystanku. Kobieta trafiła do szpitala.

Kierowca autobusu uderzył w latarnię. Ta spadła na kobietę

Kierowca autobusu uderzył w latarnię. Ta spadła na kobietę

6 października 2023, 16:42
Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

IMGW wydał alerty meteorologiczne. Jak przekazali synoptycy, od piątkowego wieczoru w części kraju wystąpią silne podmuchy wiatru. Miejscami porywy mogą rozwinąć prędkość do 110 kilometrów na godzinę. Sprawdź, gdzie aura okaże się groźna.

Alerty IMGW nawet drugiego stopnia. Wiatr osiągnie w porywach prędkość 110 kilometrów na godzinę

Alerty IMGW nawet drugiego stopnia. Wiatr osiągnie w porywach prędkość 110 kilometrów na godzinę

6 października 2023, 6:36
Aktualizacja: 6 października 2023, 14:30
Aktualizacja:
Autor:
ps,as
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Donald Tusk (Koalicja Obywatelska), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy) są potwierdzonymi uczestnikami poniedziałkowej debaty wyborczej w telewizji rządowej. "Nie mogę się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji!" - napisał w piątek w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej Wirtualna Polska podawała nieoficjalnie, że to szef rządu ma reprezentować PiS w debacie.

Debata w telewizji rządowej. Kto zmierzy się z Donaldem Tuskiem?

Debata w telewizji rządowej. Kto zmierzy się z Donaldem Tuskiem?

6 października 2023, 12:03
Autor:
pp//mm
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Wirtualna Polska

Politycy ugrupowań opozycyjnych, które wystawiły już kandydatów do debaty w telewizji rządowej, sugerują wyjazd do Przysuchy, gdzie będzie tego dnia Jarosław Kaczyński. Prezes PiS w czwartek odmówił udziału w debacie, na której swą obecność zapowiedział wcześniej lider PO Donald Tusk. Dotychczas wolę wyjazdu do lub w okolice Przysuchy wyrazili lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nie zjawią się na debacie, sugerują wyjazd do Przysuchy. "By Jarosław Kaczyński czuł nasz oddech na plecach"

Nie zjawią się na debacie, sugerują wyjazd do Przysuchy. "By Jarosław Kaczyński czuł nasz oddech na plecach"

6 października 2023, 12:59
Autor:
akw/ft
Źródło:
tvn24.pl

W piątek po godzinie 11 do łódzkiego biura senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego przy ulicy Więckowskiego wszedł agresywny mężczyzna, który szybko przeszedł od wyzwisk w kierunku polityka i jego otoczenia, do gróźb z nożem w ręku. - Jestem przerażona. Nie sądziłam, że coś takiego może się przydarzyć - opowiada Martyna Stasiak, dyrektorka biura senatorskiego, wobec której nieznajomy był agresywny. O zdarzeniu została poinformowana policja. 

"Wyzywał od zdrajców Polski, potem wyciągnął scyzoryk". Atak na biuro senatora Kwiatkowskiego

"Wyzywał od zdrajców Polski, potem wyciągnął scyzoryk". Atak na biuro senatora Kwiatkowskiego

6 października 2023, 13:59
Autor:
bż/tok
Źródło:
tvn24.pl
3,5 miliona za nadzorowanie "Wiadomości" TVP. "Były moim oczkiem w głowie". Ujawniamy raport NIK

3,5 miliona za nadzorowanie "Wiadomości" TVP. "Były moim oczkiem w głowie". Ujawniamy raport NIK

6 października 2023, 9:57
Grzegorz
Łakomski,
Marcin
Gutowski
Autor:
Grzegorz
Łakomski,
Marcin
Gutowski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Wyniki kontroli wskazują, że działalność TVP niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej - stwierdził prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wskazał, że "przypadki niegospodarności i działania na szkodę spółki" oraz "występowanie konfliktów interesów mogących prowadzić do zjawisk korupcjogennych", to tylko niektóre ustalone "nieprawidłowości".

Raport NIK po kontroli w telewizji rządowej. Marian Banaś: wyniki są zatrważające

Raport NIK po kontroli w telewizji rządowej. Marian Banaś: wyniki są zatrważające

6 października 2023, 12:53
Autor:
js//mm
Źródło:
tvn24.pl

Ruszył kolejny projekt RAS Polska i TVN Warner Bros. Discovery. W ramach nowej oferty można zakupić pakiet łączący TVN24 GO oraz Onet Premium. Dodatkowo użytkownicy mają możliwość zalogowania się na obu serwisach za pomocą własnych loginów, tj. kontem TVN i poprzez O!Konto.

Onet Premium & TVN24 GO w jednym pakiecie. Rusza wspólny projekt TVN Warner Bros. Discovery i RAS Polska

Onet Premium & TVN24 GO w jednym pakiecie. Rusza wspólny projekt TVN Warner Bros. Discovery i RAS Polska

6 października 2023, 12:36
Autor:
kgo//az
Źródło:
Ringier Axel Springer, TVN Warner Bros. Discovery

W niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Polacy wybiorą 460 posłów do Sejmu i 100 senatorów do Senatu na czteroletnią kadencję. Jaka będzie pogoda, gdy ruszymy do urn? Sprawdź wstępną prognozę.

15 października napłynie do nas chłód z dalekiej północy. Prognoza pogody na wybory 2023

15 października napłynie do nas chłód z dalekiej północy. Prognoza pogody na wybory 2023

6 października 2023, 14:41
Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

Na skrzyżowaniu ulicy Prostej z Żelazną kierowca ciężarówki zerwał kilkaset metrów sieci trakcyjnej. Uszkodził także kilka latarni. Pięć linii tramwajowych skierowano na objazdy. Jak ostrzegają tramwajarze, zniszczenia są tak duże, że utrudnienia potrwają do końca dnia.

Kierowca ciężarówki zerwał kilkaset metrów trakcji. Część Warszawy bez tramwajów

Kierowca ciężarówki zerwał kilkaset metrów trakcji. Część Warszawy bez tramwajów

6 października 2023, 14:44
Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Najnowszy sondaż naszego zestawienia to badanie IBRiS dla portalu Onet.pl, którego wyniki przedstawiono w piątek, 6 października. Poniżej publikujemy kolejne badania opinii przed październikowymi wyborami parlamentarnymi - zarówno te nowe, jak i wcześniejsze.

Najnowsze sondaże na finiszu kampanii. Kto będzie trzecią siłą w Sejmie?

Najnowsze sondaże na finiszu kampanii. Kto będzie trzecią siłą w Sejmie?

26 września 2023, 17:18
Aktualizacja: 6 października 2023, 9:21
Aktualizacja:
Autor:
am
Źródło:
tvn24.pl

Poziom bezpieczeństwa kobiet podczas porodów pogorszył się pod rządami PiS - tak uważa 45 procent ankietowanych w najnowszym sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Przeciwnego zdania jest 13 procent respondentów.

Jak zmienił się poziom bezpieczeństwa kobiet podczas porodów w czasie rządów PiS? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Jak zmienił się poziom bezpieczeństwa kobiet podczas porodów w czasie rządów PiS? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

6 października 2023, 9:11
Autor:
akw/ft
Źródło:
TVN24

Przymusowa relokacja migrantów, wstrzymywanie przez Brukselę środków z KPO, opanowana inflacja, linia hańby Tuska – te i inne fałszywe narracje powtarzają w kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości. Tłumaczymy, co w nich jest nieprawdą.

Szantaż Brukseli, linia hańby Tuska, przymusowa relokacja. Fałsz w wyborczych przekazach PiS

Szantaż Brukseli, linia hańby Tuska, przymusowa relokacja. Fałsz w wyborczych przekazach PiS

6 października 2023, 12:07
Autor:
Gabriela
Sieczkowska,
Michał
Istel,
Krzysztof
Jabłonowski,
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Doniesienia o nadużyciach, jakich mieli dopuszczać się internetowi influencerzy, mogą wzbudzić niepokój rodziców dzieci, dla których osoby znane z ekranu smartfona są często idolami. Jak przygotować najmłodszych na zagrożenia? Jak z nim rozmawiać? Czy i jak kontrolować aktywność dziecka w internecie? Zapytaliśmy o to ekspertów.

Dzieci w sieci. Bezpieczne dziecko to takie, które jest świadome, że jeszcze wszystkiego nie wie

Dzieci w sieci. Bezpieczne dziecko to takie, które jest świadome, że jeszcze wszystkiego nie wie

6 października 2023, 8:55
Autor:
wac//am
Źródło:
tvn24.pl

Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z doniesieniami o aferze pedofilskiej wśród polskich youtuberów. Premier już wcześniej zapowiadał wypalanie takich przestępstw gorącym żelazem. Tylko bez tak wielkich zapowiedzi można było chociaż wybrać przewodniczącego komisji do walki z pedofilią. Od niemal 5 miesięcy to wyzwanie ponad siły.

Afera pedofilska wśród polskich youtuberów. Sprawą zajęła się prokuratura

Afera pedofilska wśród polskich youtuberów. Sprawą zajęła się prokuratura

5 października 2023, 20:33
Źródło:
Fakty TVN

Byłe pierwsze damy apelują o udział w wyborach parlamentarnych. O tym, jak ważny jest ich głos rozmawiały w podcaście "Wybory kobiet" Arleta Zalewska z "Faktów" TVN i Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka". Dziennikarki komentowały również odpowiedź, którą otrzymały od Agaty Kornhauser-Dudy.

Byłe pierwsze damy zachęcają do udziału w wyborach

Byłe pierwsze damy zachęcają do udziału w wyborach

6 października 2023, 7:31
Autor:
asty/ft
Źródło:
TVN24

Inicjatywa Wolne Sądy zaprezentowała w czwartek swój przedwyborczy spot zachęcający do udziału w październikowych wyborach parlamentarnych. Materiał podkreśla wagę każdego oddanego głosu i pokazuje, że kiedy nie głosujemy w wyborach, to inni wybierają za nas rządzących.

Inicjatywa Wolne Sądy z przedwyborczym spotem. "Idźmy wszyscy na wybory, żeby inni nie wybrali za nas"

Inicjatywa Wolne Sądy z przedwyborczym spotem. "Idźmy wszyscy na wybory, żeby inni nie wybrali za nas"

5 października 2023, 22:33
Autor:
ks/prpb,
adso
Źródło:
tvn24.pl

Nadleśnictwo Dojlidy (woj. podlaskie) publikuje filmy z fotopułaki, na których widać łosia nazwanego przez leśników Kacperkiem. Zwierzę biega po bagnie, jakby "walczyło" z wodą. Internauci żartują, że "zadeptuje krokodyle" lub zgubiło telefon. 

Walczy z cieniem czy "zadeptuje krokodyle"? Niecodzienne zachowanie łosia w wodzie. Nagranie

Walczy z cieniem czy "zadeptuje krokodyle"? Niecodzienne zachowanie łosia w wodzie. Nagranie

6 października 2023, 16:52
Autor:
tm/tok
Źródło:
tvn24.pl

"Zakochajcie się w książkach, muzyce, muzeach, teatrze, filmie. Taka miłość daje nam wolność. A potem pozostaje tylko pójść na wybory 2023. Zaśnij z książką i obudź się przy urnie wyborczej", napisała na Instagramie Monika Olejnik.

"Zaśnij z książką i obudź się przy urnie wyborczej" 

"Zaśnij z książką i obudź się przy urnie wyborczej" 

5 października 2023, 14:15
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram