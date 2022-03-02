Парапланеристи з Помор’я  передали Україні автомобіль швидкої допомоги. Повний не тільки медичних засобів, але й ... печива. "Це - диво"

За два дні група друзів, яких об’єднує пристрасть до парапланеризму, зібрала 30 000 злотих. На ці гроші вони придбали машину швидкої допомоги та медикаменти для поранених в Україні. Додатковим подарунком виявилося печиво.

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Парапланеристи з Помор’я довели, що неможливе є можливе. За два дні зібрали достатньо грошей, щоб купити для України автомобіль швидкої допомоги – не найновішу, але повноцінну та повну подарунків. Загалом вони зібрали 30000 злотих, і також приймали уасть в цьому люди з усього світу – навіть з США та Китаю.

– Медичні засоби є, носилки, – показав нам організатор збору Збігнєв Готкевич. Він додав, що запитав друзів-українців, що їм ще потрібно, і вони сказали, що, можливо, солодощі, тож кондитерська фабрика додала стільки упаковок солодкого печива, скільки можна було вмістити.

До кордону – до перетину в Корчовій на Підкарпатті – доїхали до 3 ранку у вівторок. Саме тут карету швидкої допомоги передали українським парапланеристам. Невдовзі швидка допомога проїхала пункт пропуску.

Приятель пана Збігнєва не приховував емоцій. - Це диво, - сказав він в інтерв'ю TVN24. А пан Збігнєв вже оголосив, що збирають гроші на ще одну швидку.

Інші також відправляють машини швидкої допомоги в Україну. Завдяки збору коштів влада Битома направила швидку в Україну, до Дрогобича. Регіональна Станція Швидко Допомоги в Щецині також передала свою автівку.

Autor:red.

Źródło: TVN24