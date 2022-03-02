TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Парапланеристи з Помор’я  передали Україні автомобіль швидкої допомоги. Повний не тільки медичних засобів, але й ... печива. "Це - диво"

2 marca 2022, 9:06

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Karetka za zbiórkę zorganizowaną przez paralotniarzy dla Ukrainy
tvn24Karetka za zbiórkę zorganizowaną przez paralotniarzy dla Ukrainy

За два дні група друзів, яких об’єднує  пристрасть до парапланеризму, зібрала 30 000 злотих. На ці гроші вони придбали машину швидкої допомоги та медикаменти для  поранених в Україні. Додатковим подарунком виявилося печиво.

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Парапланеристи з Помор’я  довели, що неможливе  є можливе. За два дні зібрали достатньо грошей, щоб купити для України автомобіль  швидкої допомоги – не найновішу, але повноцінну та повну подарунків. Загалом вони зібрали 30000 злотих, і також приймали уасть в цьому  люди з усього світу – навіть з США та Китаю.

  – Медичні засоби є, носилки, – показав нам організатор збору Збігнєв Готкевич. Він додав, що запитав друзів-українців, що їм ще потрібно, і вони сказали, що, можливо, солодощі, тож кондитерська фабрика  додала стільки упаковок солодкого печива, скільки можна було вмістити.

До кордону – до перетину в Корчовій на Підкарпатті – доїхали до 3 ранку у вівторок. Саме тут карету швидкої допомоги передали українським парапланеристам. Невдовзі швидка допомога проїхала пункт пропуску.

Приятель пана Збігнєва не приховував емоцій. - Це диво, - сказав він в інтерв'ю TVN24. А пан Збігнєв вже оголосив, що збирають гроші на ще одну швидку.

Інші також відправляють машини швидкої допомоги в Україну. Завдяки збору коштів влада Битома направила швидку в Україну, до Дрогобича. Регіональна  Станція Швидко  Допомоги в Щецині також  передала свою автівку.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Zbigniew Gotkiewicz

Raporty:
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